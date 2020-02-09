Криминальная Башкирия. Дюртюли

Чтобы попасть в Дюртюли вы едете из Уфы по трассе М7 на северо-запад Башкирии. То тут, то там овраги, рощи березок и осин. Проезжаете заросший бурьяном Кушнаренковский район и ландшафт меняется. Дюртюли - штат «крутой». Плодородная земля, судоходная река, нефть, малопьющий, трудолюбивый народ ставит район на особое место. Элеваторы ломятся от зерна, в деревнях асфальт, надои молока лучшие в республике. Во времена Шакирова именно Дюртюли поставщик элитной говядины на стол Кремля.В 90-ые годы прошлого века Уфа получает от Москвы не хилый кусок самостоятельности.Дюртюли, такая золушка при злой мачехе тоже хочет иметь свою долю вольности от столицы республики. Глава района - основная точка реванша местной элиты. Для Уфы предложение поставить своего, «родного» местного начальника, что-то типа дерзкого богохульства. Итак война между Уфой и Дюртюли стала неизбежной. Татарские башкиры - опасный народ. Выражаясь фигурально, вчерашние «Микуш» и «Мыкый»* почувствовали почву под ногами и не собираются трусливо сидеть, сложа руки. В адрес нового, назначенного сверху руководителя района Разила Мусина, поступают анонимные письма с угрозами, по городу распространяются листовки с призывами к неповиновению. Над головой бедного, несчастного чужака Мусина, родился в Илишевском районе, собиралась гроза. Амбиции «круга лиц» росли, как на дрожжах. Так как социального взрыва не получилось, решил организовать настоящий взрыв. Взрыв боевой гранаты!Припадочные, лихие 90-ые годы. Убийство было вполне нормальным и мыслимым решением проблемы. 9 марта 1994 года Разил Мусин открыл калитку дома и умер от взрыва осколочной гранаты Ф-1.Новость передали по центральному телевидению. Взрыв гранаты, будто взрыв баллонного газа, мало кого удивил. В стране не осталось честных людей.Президент пьет горькую. Бизнесмены ловчат. Чиновники крадут и каждый имеет свой кусок. Одного не учли «денежные мешки» Дюртюлей. Проявили политическую незрелость. Если Ельцин слаб, то у Муртазы Рахимова в эти годы власти, как у Тамерлана или Чингисхана.Дело заварилось нешуточное. Убийство с политическим душком вызвало гнев Рахимова. На удар, он ответил мощным контрударом. Разом зазвенели все телефоны в здании МВД и КГБ. В предчувствие скорого карьерного взлета, начальник криминальной милиции Рауль Файрузов энергично взялся за дело.Бодрости милиции придавал указ президента, дающий возможность задерживать подозреваемых, без санкции прокурора, на тридцать суток. Для работы освободили местную тюрьму – уникальный в милицейской практике шаг. Чисто в сталинском стиле уже в первую неделю тюрьма была забита подозреваемыми, будто бочка сельдью. В юности полковник милиции Файрузов занимался боксом и был горячим сторонником принципа: «Тут вам не курорт». В милиции невозможно быть благовоспитанным и результативным одновременно. Видя огонь «из всех калибров», менты с порога били в «морду», а уж потом спрашивали: фамилия, имя..? Семнадцать человек признались в убийстве…! Но все это было не то. «Убийцы» путались в деталях, а один все пытался убедить, что зарубил Мусина топором. Между тем, железная рука полковника милиции Файрузова мертвой хваткой все сильнее сжимала районный бомонд – тут и местная власть, бизнесмены, бандиты.Скоро у заказчиков убийства главы района появилось плохое предчувствие. Нашли пишущую машинку, на которой печатали письма с угрозами.Так точно! Колхозно – мафиозные мозги.Вместо того, чтобы улику номер один закопать в землю на глубину десять метров или утопить в реке Белая, ее прятали в подполе деревенской избы. Находка сдвинула дело с мертвой точки. Вначале задержали одного, а затем словно клеточки кроссворда, заполнились еще девять клеточек, но «слово» состояло из одиннадцати букв, была свободна главная, первая клетка!Кто исполнитель убийства?Это что-то поразительное. Обычно через исполнителя, выходят на заказчика преступления. Тут все наоборот, заказчики известны, а непосредственный убийца нет. Десять человек упорно молчат, складывается впечатление, что они больше боятся, того неизвестного, чем закона.Активный участник заговора, Анвар Макулов вторую неделю «парился» в 6-ом отделе МВД. Шестой отдел, это такое гестапо в системе МВД Башкирии.Полковник Файрузов позвонил в Уфу и приказал привезти арестованного Макулова в Дюртюли.Волею случая, за арестованным в Уфу, на улицу Калинина поехал майор милиции Хамза Надршин. Старый опер, хитрая лиса Надршин, посмотрел на фигуранта дела и понял, что это его человек. Хамза обладал способностью очаровывать людей, складно говорить и вызывать доверие.Надршин не торопился. В ситуации между кнутом и пряником, он выбрал пряник.Для начала милицейский УАЗик тормознул у кафе «Заря», где был буфет с водкой и закуской. Трюк не новый, хотя и не плохой. В смутной веренице теней, криков, угроз и мордобоя Макулов видит человеческой лицо. И пусть в смехе майора милиции Надршина слышится что-то затаенное хитрое, в голове арестованного мелькают разные картинки. Он мечтает о доме, жене, ему хочется лечь в постель на белые простыни и заснуть. Как ему плохо.Лихорадочном напряжении Макулов моргает глазами и вот - вот заплачет. Говорить он может только шепотом. Он называет имя исполнителя убийства.Надршин подскакивает на стуле.Нормально! Вот дела!Убийца мент!Служит в ОМОНе!!!Надршин звонит в Дюртюли: «Я его расколол, имя исполнителя известно…», «Что, что ты сказал..!? - кричат на другом конце телефонного провода. Хамза удовлетворительно хихикает, кладет трубку и смотрит на женщину в белоснежном халате. Директор кафе красивая женщина, но она ничего не понимает в оперативном деле. Идет большая игра, и он – Хамза Надршин, вытащил из колоды туза.Козырного туза!Начальник криминальной милиции то и дело подходит к окну, то снова садится за стол. Рауль Файрузов уже доложил об успехе министру. Генерал – лейтенант милиции Хасанов требует подробности. А Хамзы все нет? Между тем УАЗик с майором милиции и Макуловым тормозит у придорожного кафе «Сарманай». Торопиться не стоит. Хамза пропускает рюмочку, за свой успех.И только полковник Позин понимает, что происходит. Вечный холостяк Николай Позин совершенно невероятная личность. Головастый еврей все видит насквозь. Он успокаивает своего друга Файрузова. «Рауль не волнуйся ты, что Хамзу не знаешь? И ни какой он не Хамза, а Хаджа.., Хаджа Насретдин. Пока вся милиция, пока последняя собака не будет знать, что именно Хамза Надршин поставил точку в этом деле, он в Дюртюлях не появится».Слова Позина не могут вывести Файрузова из хорошего настроения. Полковник милиции в эти минуты переживает минуты триумфа и не может усидеть на месте.Скинув мундир и расслабив узел галстука, он меряет кабинет быстрыми шагами. Похоже, он думает о своем будущем. Будущее рисуется в радужном свете. Лицо полковника Файрузова портит маленький, безвольный подбородок. Но когда он говорит, глаза сужаются, карие зрачки начинают сверкать.Умные глаза. Знающие глаза. Все что требуется оперативнику – найти преступника. Все остальное не имеет значения. Полковник милиции Файрузов с этим отлично справился. Впервые в новейшей истории криминальной России, раскрыто заказное убийство чиновника высокого ранга!И слава эта принадлежит - Башкирской милиции! Рауль Файрузов горд и счастлив. Прощаясь с Дюртюлями, Файрузов молча постоит у могилы Мусина. За месяц работы он узнал об этом человеке, больше чем знал о себе покойный глава администрации. У них много общего. Оба родом из простых семей и тем не менее смогли подняться вверх по социальной лестнице. После громкого дела Файрузов сильно прибавил в весе. Генеральские погоны министра внутренних дел Башкирии вручит ему президент республики Муртаза Рахимов. Есть основание полагать, что бесхитростный, кигинский башкир Файрузов вряд ли бы пришелся ко двору президента Рахимова. Не случайно он завоевал любовь подчиненных, и равных по званию сослуживцев, но только не начальства. Это точно. Это не в его правилах. Рауль Файрузов не терпел прямого диктата и рано или поздно вступил бы в конфликт с властным Бабаем.Но этого не случилось. Министром Файрузов проработал один короткий год. Всевышней стоял не на стороне этого человека и явил свое знамение.Генерал-майор милиции Рауль Файрузов заболел онкологией и умер. Ему было сорок шесть лет.Сотрудник ОМОНа Игорь Ведерников кроме спортивной борьбы, увлекался фокусами и выступал с ними в праздники перед зрителями. За крупную сумму, он согласился на «фокус» с боевой гранатой. Однако самый главный трюк в его жизни закончился самым роковым образом. Под быстрыми шагами, прихваченный утренним, мартовским морозцем, хрустел снег. Глава администрации Мусин торопился на работу и не обратил внимание, на красный бант, привязанный к гранате.Значит не судьба!Последнее, самое грозное предупреждение, сработало, сработало в буквальном смысле.Прогремел взрыв!!!Верховный суд РБ, учел этот факт грозного предупреждения, на месте взрыва ярким пятном лежал красный бант, и заменил Ведерникову смертную казнь (везучий черт)!, на лишение свободы. Ведерников, мужик резкий, детдомовский, а эта публика всегда может постоять за себя. Выйдя на волю через восемь лет, он вправе спросить. Ответ на это только один. Долг есть долг. Десять человек, они уже давно гуляли на свободе, скинулись и купили другу детства, со славой первого драчуна Дюртюлей, квартиру в Уфе.Спустя некоторое время Ведерников поехал к Надршину, эта фамилия, как и фамилия Файрузов повторялась чаще всего, в то далекое время в Дюртюлях. Ведерникову не давал покоя один вопрос.Кто его сдал?Кто выдал?К этому человеку у него был свой, отдельный расчет.Подполковника милиции в отставке Хамзу Надршина он нашел на приусадебном участке села Осоргино. Пенсионер Хамза, вытер со лба пот, отложил лейку и засмеялся, захихикал и мастерски изобразил на лице глубокое, искрение удивление: «Вот чудак, откуда я знаю, это знает только Рауль Файрузов…»И не было рядом головастого еврея, чтобы прокомментировать ситуацию. Николай Позин, как и его друг, генерал Рауль Файрузов, давно лежали в могиле.Файрузов Рауль Закирьянович родился 2 апреля 1949 году в селе Верхние Киги, Кигинского района Башкирии. После службы в армии, работал на Уфимском мотостроительном заводе. В милиции с 1973 года, оперуполномоченный уголовного розыска Калининского РОВД г. Уфы. С 1985 года начальник милиции Октябрьского РОВД г. Уфы. Окончил Академию МВД СССР.В 1991 году назначен начальником отдела (шестой) по борьбе с организованной преступностью.С 1991 года первый заместитель МВД РБ. 1995 -1996 год министр МВД Башкирии.Генерал- майор милиции.Награды: медали и нагрудные знаки отличия.В селе Верхнии Киги, его именем названа улица, установлен бронзовый бюст.Умер 10 февраля 1996 года, покоиться на Южном кладбище Уфы.Мусин Разил Ситдикович родился 20 июля 1943 года в деревне Игметова Илишевского района Башкирии. После окончания Башсельхозинститута, четыре года работал агрономом колхоза имени «Карла Маркса» Илишевского района. Физически сильный, он постоянный участник национальной борьбы Курэш, на сабантуях. Играет на баяне. 1972 год, председатель колхоза «Асян» Дюртюлинского района. Окончил высшую партийную школу. 1975 год председатель исполкома Дюртюлинского района, с 1979 года первый секретарь Дюртюлинского РК КПСС. 1990 года заместитель председателя Верховного Совета РБ. 1992 год директор филиала «Башпромбанка» в городе Дюртюли. 22 февраля 1994 года назначен главой администрации города Дюртюли и Дюртюлинского района. Умер 9 марта 1994 года, покоиться на кладбище города Дюртюли. В городе Дюртюлях его именем названа улица.Надршин Хамза Нуриахметович родился 2 апреля 1947 года в деревне Килимово, Буздякского района Башкирии. Служил матросом на Тихоокеанском флоте. Остров Русский.В милиции с 1967 года, работает инспектор «карманной» группы.С 1970 года оперуполномоченный уголовного розыска Советского и Октябрьского РОВД г. Уфы. В 1980 году начальник (убойного) отделения по особо тяжким преступления УВД г. Уфы. В отставку вышел в 1997 году с должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска МВД РБ.Подполковник милиции.Награды: медали за выслугу лет, нагрудные знаки: «Отличник милиции», «Заслуженный юрист РБ».Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан