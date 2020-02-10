Бесполезное письмо в Спортлото к «уважаемым»

Обращение к депутатам Государственной Думы Российской Федерации по вопросу о внесении пакета поправок в Конституцию Российской Федерации.Уважаемые депутаты Государственной Думы!В скором времени начнется обсуждение во втором чтении пакета поправок к Конституции Российской Федерации (далее – Конституция). Как у представителей татарской нации, у нас большую озабоченность вызывает поправки, касающиеся прописания в Конституции русского языка, как языка государствообразующего народа. В случае закрепления в Конституции многонациональной страны одного народа в качестве государствообразующего, какая роль отводится другим коренным народам нашей страны? Какое место занимают, к примеру, татары, которые вложили в создание нынешнего Российского государства никак не меньшую роль чем, собственно, сами русские? Само введение понятия «государствообразующие народы», статус которых предлагается выделить в самом главном законе страны, предполагает, наличие других народов, не имеющих никакого отношения к созданию и функционированию Российского государства. А это, в свою очередь, автоматически предполагает, деление народов на различные «сорта».Что должны чувствовать татары, башкиры, чуваши, марийцы и представители иных нерусских национальностей, осознавая, что та страна, которая должна быть построена на принципах федерализма и равноправия, и за которую их предки проливали свою кровь, теперь де-факто провозглашает их народами «второго сорта»? Ведь в случае сушествования «главного» – «государствообразующего народа», его национальные права и возможности, не говоря уже о его языке и остальных атрибутах станут «особыми», приоритетными для Российского государства. Это неизбежно, и определение остальных народов, как «равноправных…», в свете титулования одного единственного народа государствообразующим, очевидно не может соответствовать действительности и является более чем протеворечивым.Кроме того, является непонятным мотивация прописания особого «государствообразующего» статуса русского народа. Разрешает ли это какую-либо по-настоящему важную проблему, стоящую перед русской нацией? Мы убеждены, что все предложенные поправки, выходящие далеко за те, которые озвучил президент РФ в своем послании – это не просто отдельные поправки, а удар по основополагающему принципу межнационального согласия. Принятие данных поправок в предложенной формулировке будет уже на законодательном уровне способствовать реализации известного лозунга – «одна страна, один язык, один народ». И это в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая ковалась всеми народами нашей страны. Выражаем свое категорическое несогласие с вышеобозначенной поправкой и призываем Вас отклонить ее как противоречащую принципам демократического федеративного государства.Скажем прямо, все предложенные поправки, выходящие далеко за рамки озвученного президентом РФ в своем послании – удар по основополагающему принципу межнационального согласия. Их принятие в подобной формулировке реализует на законодательном уровне известный лозунг – «одна страна, один язык, один народ». И это в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая ковалась всеми народами России.Выражаем свое несогласие с данной поправкой, призываем вас отклонить ее как противоречащую принципам демократического федеративного государства.С уважением, Совет Всемирного форума татарской молодежи