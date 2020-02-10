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Бесполезное письмо в Спортлото к «уважаемым»

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Обращение к депутатам Государственной Думы Российской Федерации по вопросу о внесении пакета поправок в Конституцию Российской Федерации.

Бесполезное письмо в Спортлото к «уважаемым»


Уважаемые депутаты Государственной Думы!

В скором времени начнется обсуждение во втором чтении пакета поправок к Конституции Российской Федерации (далее – Конституция). Как у представителей татарской нации, у нас большую озабоченность вызывает поправки, касающиеся прописания в Конституции русского языка, как языка государствообразующего народа. В случае закрепления в Конституции многонациональной страны одного народа в качестве государствообразующего, какая роль отводится другим коренным народам нашей страны? Какое место занимают, к примеру, татары, которые вложили в создание нынешнего Российского государства никак не меньшую роль чем, собственно, сами русские? Само введение понятия «государствообразующие народы», статус которых предлагается выделить в самом главном законе страны, предполагает, наличие других народов, не имеющих никакого отношения к созданию и функционированию Российского государства. А это, в свою очередь, автоматически предполагает, деление народов на различные «сорта».

Что должны чувствовать татары, башкиры, чуваши, марийцы и представители иных нерусских национальностей, осознавая, что та страна, которая должна быть построена на принципах федерализма и равноправия, и за которую их предки проливали свою кровь, теперь де-факто провозглашает их народами «второго сорта»? Ведь в случае сушествования «главного» – «государствообразующего народа», его национальные права и возможности, не говоря уже о его языке и остальных атрибутах станут «особыми», приоритетными для Российского государства. Это неизбежно, и определение остальных народов, как «равноправных…», в свете титулования одного единственного народа государствообразующим, очевидно не может соответствовать действительности и является более чем протеворечивым.

Кроме того, является непонятным мотивация прописания особого «государствообразующего» статуса русского народа. Разрешает ли это какую-либо по-настоящему важную проблему, стоящую перед русской нацией? Мы убеждены, что все предложенные поправки, выходящие далеко за те, которые озвучил президент РФ в своем послании – это не просто отдельные поправки, а удар по основополагающему принципу межнационального согласия. Принятие данных поправок в предложенной формулировке будет уже на законодательном уровне способствовать реализации известного лозунга – «одна страна, один язык, один народ». И это в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая ковалась всеми народами нашей страны. Выражаем свое категорическое несогласие с вышеобозначенной поправкой и призываем Вас отклонить ее как противоречащую принципам демократического федеративного государства.

Скажем прямо, все предложенные поправки, выходящие далеко за рамки озвученного президентом РФ в своем послании – удар по основополагающему принципу межнационального согласия. Их принятие в подобной формулировке реализует на законодательном уровне известный лозунг – «одна страна, один язык, один народ». И это в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая ковалась всеми народами России.

Выражаем свое несогласие с данной поправкой, призываем вас отклонить ее как противоречащую принципам демократического федеративного государства.

С уважением, Совет Всемирного форума татарской молодежи

Эхо Москвы
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  • 1 | 10.03.2020, 08:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги падаль! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось шваль считай дни
Вон из Ужа вонючийзасранец!
Башкортостанец•``



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  • 2 | 10.03.2020, 08:25 | Автор: Не зарегистрирован
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"...является непонятным мотивация прописания особого статуса русского народа."

Разрешает ли это какую-либо по-настоящему важную проблему, стоящую перед русской нацией?

-------------------------------

Бестолковый. Евреи сразу слиняют.



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  • 3 | 10.03.2020, 08:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Все что написано в статье полностью обрисовывает сегодняшнию ситуацию ! Русские главные , а остальные народы " второсортные " ?



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  • 4 | 10.03.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Уважаемые депутаты Государственной Думы!

В скором времени начнется обсуждение во втором чтении пакета поправок к Конституции Российской Федераци
=========================================
В свете происходящих событий со стоимостью нефти и курсом рудля, Я, прошу конституционно закрепить курс рубля к доллару 1:1 (один доллар за один рубль), стоимость нефти 250 американских рублей.
"На том стоим и стоять будем"!!!!



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  • 5 | 10.03.2020, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Русские главные , а остальные народы " второсортные " ?

-----------------------

Слишком примитивно и упрощённо, товарищ. На русских тем самым возлагается ответственность за судьбу страны, за её сохранение.

А вот вы, товарищи, якобы "второсортные", какого хрена понаписали
в своих конституциях про свою "титульность" и пользуетесь ею при
устройстве на работу, детишек в садик без очереди и т.д.? А? Вот тут
русские ощущают свою "второсортность" во всей вашей этнической красе.



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  • 6 | 10.03.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Письмо далеко не бесполезное, с точки зрения татар, т.к. вклад наших великих предков в создание российской государственности не меньше, чем русских. Это еще один повод, напомнить без кого Российская государственность не могла состояться.
Данное обращение, конечно же, не имеет смысла, с точки зрения малых народов России, таких как: чукчи, эскимосы, нанайцы, башкиры и др., поскольку их роль как в становление, так и в развитие России незначительна и в большинстве случаев незаметна. Это, ни в коем случае, не ущемление достоинства этих и многих других народов РФ, никогда не имевших ни своей государственности, ни своей письменности, а лишь констатация реалий.

С уважением,

Миннебай Улы.



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  • 7 | 10.03.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 10.03.2020, 09:11 | Автор:

Слишком примитивно и упрощённо, товарищ. На русских тем самым возлагается ответственность за судьбу страны, за её сохранение.

А вот вы, товарищи, якобы "второсортные", какого хрена понаписали
в своих конституциях про свою "титульность" и пользуетесь ею при
устройстве на работу, детишек в садик без очереди и т.д.? А? Вот тут
русские ощущают свою "второсортность" во всей вашей этнической красе.
====================================================
А вы не заметили , что всю свою сознательную историю были
" первосортными " до 1 861 года .когда в других странах уже был в полном расцвете капитализм .Благодари большевиков , что жил как человек 70 лет , а сейчас , сегодня тебя ставят на заслуженное место - в стойло под названием государствообразуещие Быдло !
Федеративность России подразумевает свои конституции в нац. республиках !
Короче , словоблудием не прикроешь блуд факта !



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  • 8 | 10.03.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Из письма татарской молодёжи я понял, что они требуют не выделять любые народы, а это значит все национальные республики нужно перепрофилировать в губернии и сделать равными между собой.



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  • 9 | 10.03.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Совет всемирного форума татарской молодежи! Межгалактического! Всевселенного! А татары негры подписались? А татары Папуа Новой Гвинеи? Успокойтесь нацики и примите как должностное. Именно русский народ является государствообразующим.



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  • 10 | 10.03.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 10.03.2020, 11:02 | Автор:

Совет всемирного форума татарской молодежи! Межгалактического! Всевселенного! А татары негры подписались? А татары Папуа Новой Гвинеи? Успокойтесь нацики и примите как должностное. Именно русский народ является государствообразующим.
================================================
Ваше государство сохранили с 12 до 15 века татаро - монголы !
А так давно бы уже были под Западом , пока резали , травили , предовали друг - друга русские князья - сестры и братья !



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  • 11 | 10.03.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 10.03.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 10.03.2020, 09:11 | Автор:

Слишком примитивно и упрощённо, товарищ. На русских тем самым возлагается ответственность за судьбу страны, за её сохранение.

А вот вы, товарищи, якобы "второсортные", какого хрена понаписали
в своих конституциях про свою "титульность" и пользуетесь ею при
устройстве на работу, детишек в садик без очереди и т.д.? А? Вот тут
русские ощущают свою "второсортность" во всей вашей этнической красе.
====================================================

А вы не заметили , что всю свою сознательную историю были
" первосортными " до 1 861 года .когда в других странах уже был в полном расцвете капитализм .

Благодари большевиков , что жил как человек 70 лет , а сейчас , сегодня тебя ставят на заслуженное место - в стойло под названием государствообразуещие Быдло !

Федеративность России подразумевает свои конституции в нац. республиках !
Короче , словоблудием не прикроешь блуд факта !

==========

Чего расшумелся. При Советской Власти было полно смешанных браков.
Никаких комплексов. Друзья как были, так и остались. Но... какая-то кошечка
уже пробегает. Например, за застольем друзей вдруг встаёт кто-нибудь и
произносит длинный тост на башкирском языке - зная, что половина стола
не понимает. И становится тоскливо... Какой-то недоброжелательностью веет.



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  • 12 | 10.03.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что делать со сбережениями, кто подскажет? Они у меня в банках, трёхлитровых, закатанные и в погребе. Копил ни в чём себе не отказывая. Близится время, когда из этих бумажек получатся классные обои в садовый туалет. Слава Великому Многоходовочнику, сказочному!



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  • 13 | 10.03.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
==========

Чего расшумелся. При Советской Власти было полно смешанных браков.
Никаких комплексов. Друзья как были, так и остались. Но... какая-то кошечка
уже пробегает. Например, за застольем друзей вдруг встаёт кто-нибудь и
произносит длинный тост на башкирском языке - зная, что половина стола
не понимает. И становится тоскливо... Какой-то недоброжелательностью веет.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Башкиры застряли в 15 веке, с того времени никакого поступательного развития - ни ученых, ни деятелей культуры и медицины, внесших вклад в мировую цивилизацию. Поэтому сидят у костра и бьют себя в грудь - мин башкорт, мин такой то..Это значит - выдающийся. Смешно и глупо. На дворе двадцать первый век.



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  • 14 | 10.03.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 10.03.2020, 11:37 | Автор:

Что делать со сбережениями, кто подскажет? Они у меня в банках, трёхлитровых, закатанные и в погребе. Копил ни в чём себе не отказывая. Близится время, когда из этих бумажек получатся классные обои в садовый туалет. Слава Великому Многоходовочнику, сказочному!
===================================================
Нам, простым людям, надо просто потуже затянуть пояса и смотреть,
что будет.
Главное - это наш патриотический дух, главное, что мы все
едины и противостоим хищному Западу, который хочет нас покорить.

Не паникуйте!
Если даже этот кризис всё разрушит, и мы и наши дети
никогда не будем жить хорошо,
зато наши внуки будут обязательно!! Урряяя !



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  • 15 | 10.03.2020, 12:21 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 171 | Рейтинг: -11,8
Положить сбережения в евро. Сегодня. Делов-то.



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  • 16 | 10.03.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При МУРТАЗЛЕ башкиры пис-али-сь от восторга...От своего СЮверенитета.Они-ТИТУЛЬНЫЕ,от них произошли даже англичане...Все остальные стали второсортными.Но сами ничего не смогли,ни произвести,ни изобрести...Все мечтали (и мечтают сейчас) быть наЩальниками.А теперь их лишают ТИТУЛЬНОСТИ...АБИДНА...



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  • Наблюдатель
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  • 17 | 10.03.2020, 12:47 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1285 | Рейтинг: +532,5
Гарри! Я на книжку получаю пенсию и всю её проживаю.На сегодня у меня там 100руб. Может мне их в евро перевести?



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  • 18 | 10.03.2020, 13:13 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39512 | Рейтинг: +5258,9
Как престарелый Нацлидер оживился, когда затронули любимую тему его победы над фашизмом! Это вам не про экономику рассказывать, когда бакс по 70 деревянных, нефть ниже 40, население беднеет который год подряд, инвестиций нет и не предвидется. Про дела дедов 70-летней давности Нацлидер может часами говорить. Сел на своего любимого конька, только не сможет объяснить почему победители в той войне живут хуже побеждённых.

pro_hanov:
Что-то мне подсказывает, что Великий Вождь аж стонет, как хочет принимать Парад Победы у Великого Маршала Победы Шойгу.
Эти два парня решительно настроены "повторить"!
Правда забывают, что весне 45-го предшествовало лето 41-го, а свежих сибирских дивизий уже не будет и ленд-лиза тоже не будет
Старый анекдот про нового русского и золотую рыбку вспоминается.
Поймал НР ЗР. И молвила она человеческим голосом - отпусти ты меня, три твоих желания выполню
Почесал НР затылок - дык, денег навалом, телки, только свистни, машину какую захочу, дома в любом месте мира уже есть... Чего бы мне хотелось... А, ЗР, знаю чего я хочу, сделай меня Героем Советского Союза.
Молвила ЗР - Сей момент, и пропала.
А НР очутился в каком-то дыму. Глаза открывает, один он стоит в поле в окровавленной гимнастерке, в руке связка гранат, а на него немецкий "Тигр" едет.



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  • Эксперт
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  • 19 | 10.03.2020, 13:25 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39512 | Рейтинг: +5258,9
Управлением собственной безопасности ФСБ РФ взаимодействии со Следственным Управлением в рамках возбуждения уголовного дела по подозрению в превышении полномочий и получении взяток в особо крупных размерах 25 апреля 2019 года задержан начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ России, Полковник, Кирилл Владимирович Черкалин.

Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин 1 ноября 2019 года частично признал иск Генеральной Прокуратуры России и готов вернуть в государственную казну денежные средства на общую сумму в 6,1 миллиарда рублей.
Черкалин признал, что получил эти деньги незаконно.



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  • 20 | 10.03.2020, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Человек должен гордиться им свершенными делами, а не нац принадлежностью!
Кстати дарователь современного р/я А.С.Пушкин, как бы не совсем русский, как и Лермонтов и многие другие! Но они оставили зримый след своими делами!
Великий Улукбек учит: "Религии развеиваются как туман, ханства (государства) разваливаются и только творения учёных остаются на вечные времена!
Это человек положивший первый кирпичек будущей ядерной энергетики!



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