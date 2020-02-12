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Уфимский правозащитник: «Путин, уходи!»

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Большая часть рабочего населения живут в рабстве и никому до этого дела нет! Владимир Владимирович, к Вам обращается народ России. По Конституции мы, народ, являемся единственным источником власти в стране, а, Вы, президент — лишь управленец, который обязан верно служить народу, уважать и охранять права и свободы граждан.

Уфимский правозащитник: «Путин, уходи!»


ВЛАДИМИР ПУТИН, МЫ НЕ ХОТИМ БОЛЬШЕ ВИДЕТЬ ВАС НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА

Мы имеем полное право оценивать результаты Вашей деятельности и имеем право выразить Вам недоверие, если недовольны вашей работой.

Так поступил бы народ в любой демократической стране мира.

Сейчас в России простые граждане все больше нищают, более 50% доходов тратят на продукты, отказываясь от товаров не первой необходимости.

Это признает даже официальная статистика.

Значит, в реальности дела обстоят еще хуже?

Вы клялись верно служить народу, а на деле Ваша политика приносит пользу классу сверхбогатых олигархов и чиновников и иностранному капиталу!

В обществе создано вопиющее классовое неравенство, когда 10 % сверхбогатых владеют 90% всего богатства России.

Разрыв между богатыми и бедными огромен, доходы различаются почти в 17 раз.

Если официальная средняя зарплата по России по данным Росстата около 33 000 рублей, то зарплата главы «Роснефти» Сечина — 15-20 млн. рублей в месяц, зарплата Чубайса — около 2 млн. рублей в месяц, зарплата депутатов — около 400 тысяч рублей в месяц (+ внушительные премии).

Бездарно (или целенаправленно?) растрачен бюджет.

На зимнюю Олимпиаду в субтропическом Сочи была потрачена космическая сумма — 1,5 трлн. рублей.

И до сих пор олимпийские объекты продолжают пожирать бюджетные деньги.

Например, на содержание ледового дворца тратится 1 млн. рублей в день!

И сейчас, спустя лишь два года после игр, олимпийский парк заброшен и превращается в помойку.

1,5 трлн рублей потратили на одноразовое зрелище!

33 млрд. рублей тратится на операцию в Сирии, и на такую же сумму снижают зарплаты учителей и врачей.

Заключен контракт на 850 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Сирии, а в своей стране вводится система «Платон», обирающая дальнобойщиков, потому что якобы не на что ремонтировать дороги!

Это скорее похоже на диверсию в условиях финансового кризиса!

И теперь экономить Вы тоже собираетесь на народе, а не на олигархах?

Уменьшили индексацию пенсий, сэкономили на зарплатах врачам и учителям, на стипендиях студентам, на них денег в бюджете не нашлось.

Но, например, в 2016 году в связи с досрочными выборами в Госдуму было выделено из бюджета по 1 млн. 586 тыс. рублей на каждого из 450 депутатов — денежное содержание тем, кто не переизберется в новую Думу!

Уже 4 года подряд замораживается, то есть изымается у граждан накопительная часть пенсий, и возвращать эти деньги, судя по всему, никто не собирается.

246 млрд. пенсионных денег были потрачены на Крым, 150 млрд. руб — направлены на спасение, как сказал министр финансов Силуанов, «бедствующего» Внешэкономбанка, протратившегося на убыточную Олимпиаду в Сочи!

А пенсионеры у нас не бедствуют?

Вы прощаете миллиардные долги разным странам, за последние 20 лет списано более 140 млрд. долларов.

А для своего народа не находится денег на образование и здравоохранение.

Вводится ограничение бесплатных вызовов скорой помощи до 4 раз в год для работающего населения.

Сокращено 90 000 медработников, люди неделями и месяцами ждут нужного обследования, смертность растет.

Это, по-вашему, оптимизация здравоохранения?

И все объясняется нехваткой средств!

Наверно Вы забыли, что по Конституции Россия является социальным государством, политика которого должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

А Вы клялись Конституцию соблюдать и защищать.

Вы в ответе за то, что страна погрузилась в глубокий экономический кризис.

Идут разговоры о том, что мы уже достигли дна в этом кризисе.

Народу объясняется, что кризис у нас из-за санкций Запада и падения цены на нефть.

Но ведь санкции Запад ввел в ответ на Ваши действия.

Экономика, построенная по принципам сырьевой колонии, когда мы только торгуем нефтью и газом — также результат и Ваших действий.

Ведь СССР был сверхдержавой с мощной промышленностью, сельским хозяйством, финансовой независимостью, спокойно мог прожить и за железным занавесом — никакие санкции были ему не страшны.

Сейчас Вы говорите о развитии собственной промышленности и импортозамещении.

Но ведь Вы находитесь на посту президента уже 16 лет.

Что Вы делали все это время?

Так называемая стабильность держалась лишь за счет высокой цены на нефть.

Как только наш товар стал не нужен — экономика рухнула.

Мы не сверхдержава, а отсталая сырьевая колония.

Отечественная промышленность практически уничтожена!

Уже в Ваше правление было закрыто около 78 тысяч фабрик и заводов.

В конце 80-х годов мы были в лидерах среди станкостроительных держав, наши станки тысячами закупали Германия и Япония.

А теперь мы вынуждены приобретать оборудование у того же Китая!

Разоряются и исчезают тысячи деревень, закрываются школы, поликлиники…

Страна деградирует и вымирает!

По Конституции права и свободы человека являются высшей ценностью, и государство обязано защищать их.

Но в отношении народа по большей части принимаются репрессивные и запретительные законы.

Приняты законы, которые:

— позволяют лишать граждан жилья за долги по ЖКХ;

— разрешают изымать земельные участки для нужд государства;

— позволяют изымать детей у добросовестных (но малообеспеченных родителей);

Усиливается тотальный контроль:

Силовикам разрешено по сути неограниченное и неконтролируемое прослушивание телефонов и снятие информации.

Формально это возможно только на основании судебного решения, но сами представители Минсвязи не отрицают, что проконтролировать это невозможно, так как выбирать объект контроля находящиеся за удаленным пультом сотрудники ФСБ будут без ведома и согласия оператора связи.

Повсеместно распространены уличные видеокамеры, фиксирующие передвижения граждан.

Вводятся биометрические документы, карта УЭК и электронные паспорта, а также единые базы данных на граждан — тотальный контроль власти над гражданами.

Вы, конечно, осведомлены об этом.

Ведь ни один закон не вступает в силу без Вашей личной подписи.

Расширяются права полиции и силовиков, даже создана подчиняющаяся Вам Росгвардия, которой по закону разрешили использовать спецсредства для разгона массовых демонстраций, применять водометы и бронемашины, стрелять на поражение без предупреждения!

В России около 5 млн. силовиков, на содержание которых тратится более 30% федерального бюджета!

Экстремизмом сейчас считается даже картинка или пост в соцсети.

За это заводятся уголовные дела и люди получают реальные сроки в колониях!

Отделение МВД, которое было ответственно за борьбу с терроризмом, переквалифицировано на борьбу с «экстремизмом», а на деле — с оппозиционно настроенными гражданами!

Видимо, для этой же цели была создана новая силовая структура — национальная гвардия?

И все это объясняется заботой о народе?

Во время Вашего правления конституционный строй фактически изменился с демократического на тоталитарный.

Всеобщее равное избирательное право на деле отсутствует, введены административные фильтры — право отсеивать кандидатов от народа еще на этапе регистрации.

В результате выбраться в органы власти простому гражданину просто невозможно.

Таким образом, народ, как единственный источник власти, от власти просто отстранен!

Вы клялись защищать безопасность и целостность государства.

Однако, не спрашивая народ России, передали Китаю остров Тарабаров и половину острова Большой Уссурийский.

Китайцы получили примерно 337 кв. километров русской земли.

Вы предложили законопроект о бесплатной раздаче земли на Дальнем Востоке.

В законопроект вносились предложения о предоставлении участков также и иностранным гражданам.

Таким образом пытаются подготовить базу для переселения на Дальний Восток китайцев?

Ведь они давно считают эту землю своей.

Китай давно мечтает расширить свою территорию.

На границе с Китаем снята колючая проволока и установлены видеокамеры.

Границу с Китаем охраняет чучело пограничника, над нами все смеются!

Вы забыли о битве на пограничном острове Даманский, когда вооруженные китайцы перешли границу?

Все дело в том, что система власти очевидно поощряет заселение России иностранцами, и это происходит в ущерб коренному народу.

Вы подписали закон о ТОРах — территориях опережающего развития.

Этот закон вкупе с еще несколькими, принятыми ранее, позволяет на территории ТОРов:

— иностранцам арендовать и эксплуатировать территории РФ на срок до 70 лет с правом продления;

— осуществлять принудительное выселение коренных жителей, граждан РФ со своих земель и из своих домов;

— иностранцам избирать и быть избранными в законодательные (представительные) органы местного самоуправления.

По этому закону целые территории России будут передаваться во владение неким частным управляющим компаниям, которые будут устанавливать там свои порядки.

В открытом доступе повсеместно обсуждается, что ТОРы позволят:

— полностью или частично отменять экономические и таможенные границы страны и действующие законы РФ;

— иностранцам добывать и вывозить минералы, углеводороды и другие ископаемые;

— вырубать древесину, вылавливать рыбу и отстреливать животных в любом количестве и без возмещения убытков;

Сегодня уже на территории городов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре созданы ТОРы, в которых будут хозяйничать иностранцы!

А почему бы не создать благоприятные для жизни условия местным жителям?

Почему не привлечь молодых специалистов и не благоприятствовать росту рождаемости у коренного населения страны?

Народу объясняют, что «барин хороший, это бояре плохие», т.е. плохо работают чиновники, губернаторы, правительство.

Но в Ваших силах ситуацию изменить, ведь Вы обладаете абсолютной полнотой власти в России:

— ни один закон не вступает в силу без подписи президента;

— председатель Правительства назначается президентом;

— кандидатуры министров премьер также представляет на рассмотрение президенту и на должности их назначает президент;

— подавляющее большинство в Думе и Совете Федерации — это партия «Единая Россия», которая управляется непосредственно из Кремля;

— судьи Конституционного и Верховного суда назначаются по представлению президента;

— силовики подчиняются президенту.

В руках президента на деле сосредоточены все ветви власти, а это значит, что именно Вы несете ответственность за все, что происходит в стране!

Мы считаем, что Вы действуете не в интересах народа России.

И то, что происходит в России в последние годы, по мнению многих граждан России, похоже на реализацию разработанного в недрах ЦРУ «Гарвардского проекта» по разрушению России.

Судя по многочисленным фактам, в России планомерно уничтожается государственный суверенитет, а проводимая вами политика в скором будущем может привести к экономическому порабощению Западом и вымиранию населения страны.

В результате ваших действий создана предвоенная ситуация, весь мир считает Россию агрессором.

К границам нашей страны постоянно стягивается военная техника и солдаты НАТО.

Повторяется ситуация 1941 года?

А вы при этом спокойно заявляете, что действительно, экономика России должна быть готова перейти на военные рельсы.

При этом наша армия разрушена и глобально сокращена военными реформами, нет бомбоубежищ, взорваны склады с боеприпасами — какую войну мы собираемся вести? Она станет гибельной для народа!

Мы считаем, что Вы нарушили все пункты клятвы, данной народу России и поэтому не имеете права занимать должность президента. Мы выражаем Вам недоверие и не хотим больше видеть вас на посту президента!

Мы требуем прекратить преследования политической оппозиции и допустить до выборов всех желающих!

Ведь в нашей стране достаточно честных и умных граждан, которые могут составить вам реальную конкуренцию на выборах.

Но их прессуют силовики, на них заводят уголовные дела, их объявляют мошенниками или экстремистами и бросают в тюрьмы.

СМИ об этом молчат!

А вы заявляете, что просто в стране так и не появились достойные оппозиционные кандидаты.

Мы требуем открытых, честных выборов под контролем народа с абсолютно равными условиями для всех кандидатов!






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  • 1 | 12.03.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
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К границам нашей страны постоянно стягивается военная техника и солдаты НАТО.
Повторяется ситуация 1941 года?==========
========================
а что удивительного?..... «Мы потеряли 27 млн человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, МЫ ПОВТОРИМ... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — сказал глава государства.



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  • 2 | 12.03.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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И это еще не вся правда о жизни российских граждан .



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  • 3 | 12.03.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик
Башкортостанец•`



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  • 4 | 12.03.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Как челобитную подаешь, холоп!



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  • 5 | 12.03.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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За эти 30 лет , основная масса людей страны изверилась в руководстве и ее грамотном руководстве страны .
Но главное народ теряет патриотизм и любовь к Отечеству !
Кто сегодня искренне горит желанием защитить Родину в которой двойные стандарты , по отношению к работягам и к олигархам ?
Большинство олигархов это граждане других стран !
Да и если и защитим Родину , мы станем жить лучше ?



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  • 6 | 12.03.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы требуем открытых, честных выборов под контролем народа с абсолютно равными условиями для всех кандидатов!
================================
Размечтался млять!!!! Ведь это для него смерти подобно!!!!
Ты что действительно думсаеш что вован променяет сво жизнь на миллионы жизней Россиян?! Да никогда!!!!
Вся эта мутотень с конституцией задумана только для удержания власти, он и его свора шакалов пойдут на любое преступление, на любое количество жертв, чтобы продолжать безнаказанно грабить россию!!!



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  • 7 | 12.03.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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А для своего народа не находится денег на образование и здравоохранение.
==================================================
Для своего народа деньги находятся.

И-2



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  • 8 | 12.03.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И никто не комментирует....
Только почему 16 лет, фактически путин царствует 20 лет.
разве это обращение к путину направлялось в 2016году?

Прошло еще 4 года и ничего не изменилось.
Теперь только скоропостижная переправка конституции для пожизненного президентства одного человека путина



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  • 9 | 12.03.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Непонятно только, почему автор (авторы) этой петиции в ряду других обвинений Путину не упоминают ни слова о так называемой пенсионной реформе, выразившейся исключительно в повышении пенсионного возраста? На мой взгляд, это самое главное преступление против народа!



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  • 10 | 12.03.2020, 11:24 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39529 | Рейтинг: +5255,4
3 | 12.03.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик.
А подруга твоя, баба Лена, алкашка и прошмандовка.
Башкортостанец•`
======================================================
Спасибо, дружочек! Учту!



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  • 11 | 12.03.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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А почему правозащитник безымянный? Анонимка?



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  • 12 | 12.03.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 12.03.2020, 11:55 | Автор:

А почему правозащитник безымянный? Анонимка?
================================================
А что вас не устраивает ? Есть какая - то Клевета ?



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  • 13 | 12.03.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик
Башкортостанец•`
----------------------------------
Может скинемся Кухарке на лечение всем миром? Заи"ала ведь уже.



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8

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  • 14 | 12.03.2020, 12:00 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1477 | Рейтинг: +735,5
Депутат Госдумы Валентина Терешкова, предложившая «обнуление» срока Путина, владеет акциями Ярославского комбината технических тканей «Красный перекоп». Выручка предприятия в 2018 году составила 360,4 млн руб., а на госзакупках предприятие в общей сложности заработало 41,3 миллиона. Также политик получает деньги от ООО «Красный квадрат» - медиагруппа, производящая программы для федерального ТВ. Парламентарий Терешкова оформила на свою дочь Елену долю в ООО «Фармсервис». Предприятие получает господряды от Департамента здравоохранения, на поставку противодиарейных препаратов.
Скомненько так ....



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7

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  • 15 | 12.03.2020, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
некоторые видимо забыли, как их родители или они сами лазали по помойкам в 90-е, пили технический спирт рояль из пендосии, жрали протухшие обколотые лекарствами окорочка или как их называли ножки буша или работали челноками, а потом стояли в жару и холод на рынках, чтобы хоть как то себя и своих близких прокормить при т.н. либерах и демократах



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9

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  • 16 | 12.03.2020, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 12.03.2020, 12:41 | Автор:

некоторые видимо забыли, как их родители или они сами лазали по помойкам в 90-е, пили технический спирт рояль из пендосии, жрали протухшие обколотые лекарствами окорочка или как их называли ножки буша или работали челноками, а потом стояли в жару и холод на рынках, чтобы хоть как то себя и своих близких прокормить при т.н. либерах и демократах
=============================================
А сейчас живем " хорошо " продаем и продолжаем разорять на
корню всю Россию . и это продолжается уже 30 лет .
Тогда в хаосе предательства , обворовывания страны у власти были почти эти же люди , что и сегодня !
А чем сегодня лучше живем ? Рухнет цена на нефть , также как и в 90 г заживем ! Даже еще хуже будет ! Своей промышленности ровно на 30 % населения .



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  • 17 | 12.03.2020, 14:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67435 | Рейтинг: +12018,6
МЫ ПОВТОРИМ...
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Сказал диванный вояка!
Хочешь повторить 28 миллионов жертв? Себя среди них не видишь? А своих детей, внуков?
Говно-повторяльщик - ты можешь повторять только ежедневную дефекацию! И то, если запоры не замучают.



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  • 18 | 12.03.2020, 14:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67435 | Рейтинг: +12018,6
9 | 12.03.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Потому что это воззвание 2016 года



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  • 19 | 12.03.2020, 14:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67435 | Рейтинг: +12018,6
15 | 12.03.2020, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован

некоторые видимо забыли, как их родители или они сами лазали по помойкам в 90-е, пили технический спирт рояль из пендосии, жрали протухшие обколотые лекарствами окорочка или как их называли ножки буша или работали челноками, а потом стояли в жару и холод на рынках, чтобы хоть как то себя и своих близких прокормить при т.н. либерах и демократах
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Очередной лживый пасквиль от пуйлососов-гэбёшек.


1. как их родители или они сами лазали по помойкам в 90-е,

- наглая ложь! В те времена на помойках искать было НЕЧЕГО!!! Не было ни просрочки, ни еды вообще - иэто был результат 70-летнего правления коммуняк!!!

2. пили технический спирт рояль из пендосии,

Угу - а еще метиловый, синтик и нитхинол, тормозуху и ободранный клей-БФ. Так что Ройял - был как Хенесси по тем временам!

3. жрали протухшие обколотые лекарствами окорочка или как их называли ножки буша

Пи-здишь! Ни протухшие, и ни обколотые! Просто в США уже тогда люди беспокоились о своем здоровье и окорочка считались не здоровой пищей, в отличии от грудки(без костей и шкурки - то есть филе) - поскольку там на много меньше и жиров, и холестерина. Ну а ножки - не столь здоровая пища и голодавшим россиянам ОЧЕНЬ пришлись по вкусу. И теперь мы - ты в частности - ешь точно такие же, но только отечественные ножки. Антибиотиками мертвое мясо - никто не обкалывает - незачем. Их добавляют в пищу курам, поскольку на ферме занесенная инфекция может за день-два погубить десятки тысяч кур.
Антибиотики колят/дают с кормом/питьём и коровам, и овцам, и свиньям - если возникает вспышка инфекции - не опасная для человека пр последующем потреблении мыса этих животных в пищу. Ну и ты антибиотиками пользуешься. Другое дело - КОНТРОЛЬ в США за этим делом - поставлен куда лучше даже в начале 90-х, чем у нас и тогда и сейчас.

4.или работали челноками, а потом стояли в жару и холод на рынках, чтобы хоть как то себя и своих близких прокормить при т.н. либерах и демократах

И это дало замечательный толчок для многих предприимчивых людей - очень многие развили свой бизнес и очень широко. Один Чичваркин - чего стоит! И таких мини-чичваркиных, начинавших челноками - в стране миллионы!
Кто-то сдулся при пуйле, но кто-то вполне себе и по сию пору процветает.

Так начинали основатели уфимской сети магазинов КЛАМАС. Возили компы в 90-е - челночили.



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15 | 12.03.2020, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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некоторые видимо забыли, как их родители или они сами лазали по помойкам в 90-е
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тогда трудновато было.
Сейчас неслыханно обогатились,сами отъелись от пуза и ещё накормили крым,донбас,луганск и даже сириян



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