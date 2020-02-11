Путин — умница! Пипл — схавает

Как, наверное, мои друзья и подписчики успели заметить за некоторое количество лет, я редко хвалю Владимира Путина. Однако сегодня — совершенно особый случай. Лента пестрит упрёками в адрес президента за то, что он даже не стал утруждать себя какой-то серьёзной и сложной легитимацией своего пожизненного правления, просто обнулив президентские сроки и выкатив в качестве достойной оплаты обещание индексации пенсий и рассказы о школьных обедах.Я не согласен. В данном случае президент совершенно прав в выборе тактики. Перед кем следовало ему исполнять «марлезонские балеты»? Перед населением, которое выбирало его уже четыре раза, несмотря на то, что нельзя было не видеть, с кем имеешь дело? Перед оппозицией, которая столь принципиальна, что чтобы хотя бы немного сделать одного из её лидеров уважаемым всеми остальными, его нужно было показательно убить пять лет назад? Перед Западом, задумчиво размышляющим о том, а действительно ли Россия не имеет «исторических прав» на Украину и Белоруссию?Президент прав: люди, которые не хотят быть свободными и уважаемыми, не достойны свободы и уважения, а сложных схем с выборами, в которые им позволяли играться аж с 1996 года — нет более. В России был уже один человек, который считал иначе — Михаил Сергеевич Горбачёв. Он верил в советский народ, считая его достойнее чем он был на самом деле. За пятью годами его правления последовали тридцать лет ненависти и поношения.Путин сумел извлечь из этого урок — и поэтому он не уйдет из Кремля живым (напоминаю, его предшественники в этом, Сталин, Брежнев, кто там ещё, сегодня именуются россиянами самыми великими людьми в истории страны, так почему же не оставить о себе такую же память).Путин умеет учиться, а россияне в своем большинстве — нет. Именно поэтому события развиваются так, как они развиваются.Я бы ещё сказал, что Владимир Владимирович относится к своим «специфически одарённым» подданным с пониманием — он четыре раза приглашал их высказаться относительно того, поддерживают ни его или нет. Можно спорить о достоинствах Миронова, Явлинского или Собчак — но за них можно было голосовать. Не единицами, а миллионами. Увы.Дорогие россияне: вас спрашивали, вы ответили. К чему теперь шум? Замолкните и радуйтесь привалившему счастью.Путин — умница! Надеюсь, что к 2036 г. он сумеет-таки убедить население, что демократия лучше диктатуры. Быстрее обучиться, скорее всего, не получится…