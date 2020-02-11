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Путин — умница! Пипл — схавает

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Как, наверное, мои друзья и подписчики успели заметить за некоторое количество лет, я редко хвалю Владимира Путина. Однако сегодня — совершенно особый случай. Лента пестрит упрёками в адрес президента за то, что он даже не стал утруждать себя какой-то серьёзной и сложной легитимацией своего пожизненного правления, просто обнулив президентские сроки и выкатив в качестве достойной оплаты обещание индексации пенсий и рассказы о школьных обедах.

Путин — умница! Пипл — схавает


Я не согласен. В данном случае президент совершенно прав в выборе тактики. Перед кем следовало ему исполнять «марлезонские балеты»? Перед населением, которое выбирало его уже четыре раза, несмотря на то, что нельзя было не видеть, с кем имеешь дело? Перед оппозицией, которая столь принципиальна, что чтобы хотя бы немного сделать одного из её лидеров уважаемым всеми остальными, его нужно было показательно убить пять лет назад? Перед Западом, задумчиво размышляющим о том, а действительно ли Россия не имеет «исторических прав» на Украину и Белоруссию?

Президент прав: люди, которые не хотят быть свободными и уважаемыми, не достойны свободы и уважения, а сложных схем с выборами, в которые им позволяли играться аж с 1996 года — нет более. В России был уже один человек, который считал иначе — Михаил Сергеевич Горбачёв. Он верил в советский народ, считая его достойнее чем он был на самом деле. За пятью годами его правления последовали тридцать лет ненависти и поношения.

Путин сумел извлечь из этого урок — и поэтому он не уйдет из Кремля живым (напоминаю, его предшественники в этом, Сталин, Брежнев, кто там ещё, сегодня именуются россиянами самыми великими людьми в истории страны, так почему же не оставить о себе такую же память).

Путин умеет учиться, а россияне в своем большинстве — нет. Именно поэтому события развиваются так, как они развиваются.

Я бы ещё сказал, что Владимир Владимирович относится к своим «специфически одарённым» подданным с пониманием — он четыре раза приглашал их высказаться относительно того, поддерживают ни его или нет. Можно спорить о достоинствах Миронова, Явлинского или Собчак — но за них можно было голосовать. Не единицами, а миллионами. Увы.

Дорогие россияне: вас спрашивали, вы ответили. К чему теперь шум? Замолкните и радуйтесь привалившему счастью.

Путин — умница! Надеюсь, что к 2036 г. он сумеет-таки убедить население, что демократия лучше диктатуры. Быстрее обучиться, скорее всего, не получится…

Владислав Иноземцев, Эхо Москвы
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  • 1 | 11.03.2020, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин — умница! Пипл — схавает
===================================
А как тут не схавать, если находишся в дурдоме, связанан, а акормят тебя через зонд?!!!!



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2

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  • 2 | 11.03.2020, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги падаль! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось шваль считай дни
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец!
Башкортостанец•``



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  • 3 | 11.03.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен !!!



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  • 4 | 11.03.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, ладно вам! Он Умница? Ничего подобного! Просто слизал один к одному у Рахимбая. Он тоже каждый год менял Суверенную Конституцию Башкирии. Испытал в Башкирии и повторил. Царь, так царь, нам по..ую!
Проголосуем! Или проголосуют за нас. Один хер, быдло промолчит в тряпочку. "Боже царя храни. Царь православный?..."



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  • 5 | 11.03.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Неправильный, всё-таки народ в России, не голосует ни за Явлинского, ни за Собчак.



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  • 6 | 11.03.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Царь православный?..."

------------------

- Войско взбунтовалось! Говорят, Царь не настоящий!!!



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  • 7 | 11.03.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Следующий этап это массовые расстрелы. Успеет к ним перейти или грянет общемировой кризис который уберет Путина.



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  • 8 | 11.03.2020, 10:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67426 | Рейтинг: +12019,8
Пуйло нам ОЧЕНЬ много должен.

Но самое главное сейчас:



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  • 9 | 11.03.2020, 10:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67426 | Рейтинг: +12019,8
Пуйло нам ОЧЕНЬ много должен.

Но самое главное сейчас:



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  • 10 | 11.03.2020, 10:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67426 | Рейтинг: +12019,8
ПУЙЛО ДОЛЖЕН УЙТИ!!!!!!!!!!!



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  • 11 | 11.03.2020, 10:23 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4029 | Рейтинг: -320,5
В 24 году все равно будут выборы. Там посмотрим.



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  • 12 | 11.03.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 11.03.2020, 10:23 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4027 | Рейтинг: -320,1
В 24 году все равно будут выборы. Там посмотрим.
__________________________
за зюгана пойдем или кутлгужина, а Хруль?
как ты достал своей тупизной
турк



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  • 13 | 11.03.2020, 10:32 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39520 | Рейтинг: +5257,3
Зря вы так накинулись на Володю! Он же четко сказал:" через тридцать лет вы будете жить ещё лучше, я вам обещаю!"
Дай бог ему дожить до этого момента. И нам всем тоже!



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  • 14 | 11.03.2020, 10:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67426 | Рейтинг: +12019,8
11 | 11.03.2020, 10:23 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4027 | Рейтинг: -320,1
В 24 году все равно будут выборы. Там посмотрим.

____________________________________
ДЕБИЛ - НЕОБУЧАЕМЫЙ!!!!!!!!!!



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  • 15 | 11.03.2020, 10:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67426 | Рейтинг: +12019,8
Пуйло нам ОЧЕНЬ много должен.

Но самое главное сейчас:

ПУЙЛО ДОЛЖЕН УЙТИ!!!!!!!!!!!



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  • 16 | 11.03.2020, 10:41 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4029 | Рейтинг: -320,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Шило на мыло менять тоже смысла нет.

Нужно человек способный координально всё изменить. Сейчас набирает популярность депутат Саратовской облдумы Бондаренко. Вот такого надо выбирать президентом. К 24 году как раз созреет.



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  • 17 | 11.03.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За что же вас невзлюбил Ваш Бог?.Все время несчастья на ваши бедные головушки , то казнят вас , то репрессируют , то обирают . А у вас нас лице полнон довольстьв=о!



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  • 18 | 11.03.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 11.03.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 11.03.2020, 10:23 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4027 | Рейтинг: -320,1
В 24 году все равно будут выборы. Там посмотрим.
__________________________
за зюгана пойдем или кутлгужина, а Хруль?
как ты достал своей тупизной
турк

16 | 11.03.2020, 10:41 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4028 | Рейтинг: -320,3
Шило на мыло менять тоже смысла нет.

Нужно человек способный кардинально всё изменить. Сейчас набирает популярность депутат Саратовской облдумы Бондаренко. Вот такого надо выбирать президентом. К 24 году как раз созреет.
==================

А ещё Юрий Болдырев, Николай Платошкин... Адекватные есть, конечно.



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  • 19 | 11.03.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 Дунгызу
Горлопана выбрали, был Ельцин, бесконечный Путин. Помните его злобное: "Не дождетесь!
Диль неплохой парень, но также гордопан.
Нет за ними Реальных созидательных дел! Нужны те, кто старался для блага народа! Пусть докажут: " Я сделал то то и то то!"



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  • 20 | 11.03.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем дольше Вова будет цепляться за власть тем выше вероятность снг 2 так что будем готовить кадры они нам скоро пригодятся .



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