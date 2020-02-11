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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Переворот

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«Государственный переворот» — написано на плакате пикетчиков, собравшихся сегодня у Кремля. После комичного и циничного действа, устроенного Путиным и его обслугой в Госдуме.

Переворот


Это – точные слова.

В том смысле, что активная часть общества так понимает происходящее. Чувствует, что незаконная легализация «Путин навсегда» после всего того, что уже было, после всех больших и малых преступлений, означает что-то новое – еще более опасное и страшное. Недаром, у пикетчиков слово «переворот» выведено красной, кровавой краской.

Может быть, нам и не дано остановить сегодня то, что задумано государством-мафией. Но, во всяком случае, люди в нашей стране должны видеть, что оно встречает сопротивление. Что не все у нас в стране задавлено, раздавлено. Что есть голоса против, и есть организация тех, кто против. Пикеты, митинги, протесты, свободная пресса, которую государство-мафия не смогло уничтожить.

Все это образует среду, в которой государству-мафии некомфортно, неуютно. Оно хотело бы распылить нас, разобщить, запугать, лишить человеческого достоинства, убедить, что все бесполезно.

Но это не получается.

И не должно получаться, потому что нельзя заставить людей думать иначе. Да и треск в этой гнилой конструкции идет по всем направлениям, во всех местах.

У нас есть союзник – время. Оно работает против сгнившего государства-мафии. Не дано ему больше сил, чтобы двигаться вперед. «Нулевые годы» не повторятся никогда. Наша страна под руководством мафии идет к закату, сколько бы они ни клялась далекими советскими победами. В настоящем хорошего нет, и в будущем не ожидается.

Придет время, когда это настроение станет всеобщим, когда десятки миллионов людей в России поймут, что так больше жить нельзя. И ничего тогда мафия с ними не сделает. Ничего не сможет предпринять во главе со своим лидером, который обнуляет сегодня свой срок, желая досидеть до дряхлости.

Все, что он сотворил вместе с такими же, как он, пойдет прахом. Ничто не будет взято в будущее. Нечего будет брать. И сам «лидер» будет забыт вместе со своей лишенной стиля мелкой «эпохой» — подлой, лживой и серой, как моль.

Алексей Мельников, Эхо Москвы
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  • 1 | 11.03.2020, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Государственный переворот» — написано на плакате пикетчиков
--------------------------
Как вами аукнулось в 1991-м и 1993-м - так вам откликнулось в 2020-м.



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  • 2 | 11.03.2020, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, жаль, что Д.Т. Язов (земля пухом) оказался далеко не Дэн Сяопином. Тот 1989-м без колебаний зачистил прозападную публику на главной площади Пекина.

Теперь наш народ уныло наблюдает за схватками между властными и уличными либералами.



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  • 3 | 11.03.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи !!!



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  • 4 | 11.03.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
М-м-да... Развалится страна, пожалуй. Все идет к этому. Медленно, но верно. Жаль.



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  • 5 | 11.03.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Государственный переворот» — написано на плакате пикетчиков,
======================================
Переворот был когда путин пошел на третий срок, а сейчас это конституционное узаконивание его пожизненной власти..
Возмущатся надо было в 2012 году. а сейчас, как сказал Остап-набирая обороты из дома Шахматистов в Васюках: "Поздно пить баржоми когда печень отвалилась"



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  • 6 | 11.03.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наконец-то настал момент истины, все, кто против узурпации власти Путиным, непременно проголосуют против поправок в конституцию.



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  • 7 | 11.03.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 11.03.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
М-м-да... Развалится страна, пожалуй. Все идет к этому. Медленно, но верно.

------------------

Путин же позиционирует себя, как сторонник эволюции. Дескать, будем без
резких движений, медленно жить лучше. Мол, "Россия план по революциям
выполнила". (Народу наплевать, он со времён Социализма заучил: "План -
Закон, выполнение - Долг, перевыполнение - Честь!")

"Эволюционно" развалили СССР. Так же "эволюционно" доведут и Россию.



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  • 8 | 11.03.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одно не пойму -почему чувствуя настроение в обществе затеяли эту свистопляску .Чтоб власть сохранить -ну доколе ? Не вы ли ,господа, до уссачки смеялись над дряхлыми членами политбюро .Опять к этому ? Сделал свое дело-укрепил армию.как то многое поменялось в лучшую сторону-подбери человека и айда карасей ловить



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  • 9 | 11.03.2020, 10:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67426 | Рейтинг: +12019,8
Можете сказать своим внукам:

"ты с именем этим родился,
ты с именем этим умрешь"



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  • 10 | 11.03.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может... сказать своим внукам:

"ты с именем этим родился,
ты с именем этим умрешь"
---

Чей пантрет мы видим дома
В светлой горнице своей?



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  • 11 | 11.03.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А у кухарки внуков нет, и сказать некому?



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  • Эксперт
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  • 12 | 11.03.2020, 10:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67426 | Рейтинг: +12019,8
Можете сказать своим внукам:

"ты с именем этим родился,
ты с именем этим умрешь"



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2

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  • 13 | 11.03.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проснулся, сходил к холодильнику, долго выбирал чем позавтракать, в окно глянул, ниссанчик стоит, солнышко на нем играет, в офис сегодня можно не ехать, дела идут сами, поеду за город, надо в коттеджике порядок на втором этаже навести. Вечером Уфа- Арена, у Салавата важный матч.
Пусть так будет всегда, здоровья нашему президенту.



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5

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  • 14 | 11.03.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Эволюционно это от рабовладения Россия перешла к неорабовладению (ГУЛАГ, "рекрутский" призыв, субботники, мизерная уравнительная зарплата, освобождение от угол.ответственности членов КПСС и т.п.), и вполне эволюционно пришла к путинской РФ.
Революционно, это как Саакашвили: люстрация: год школы использовали под СИЗО, и поднял экономику Грузии. Саакашвили же вам сказал, что его сверг Путин. За что убивали Чеченцев?! Др.примеры... Чтобы не было прецедента, - чтобы народы бывшего СССР не увидили что можно строить страну цивилизованно, но не разграблять её!



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1

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  • 15 | 11.03.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 11.03.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проснулся, сходил к холодильнику, долго выбирал чем позавтракать, в окно глянул, ниссанчик стоит, солнышко на нем играет, в офис сегодня можно не ехать, дела идут сами, поеду за город, надо в коттеджике порядок на втором этаже навести. Вечером Уфа- Арена, у Салавата важный матч.
Пусть так будет всегда, здоровья нашему президенту.

=============

Капитализм и мораль - понятия несовместимые, это верно. Вас, у кого
"жизнь удалась" - процентов десять, от силы. А как жить остальным 90%?

Путин называет вас "опорой России". Какой, нах.уй, "России", вы - опора власти. Дали вам для начала хапнуть, "повязали кровью народной" - теперь
топите за антинародный режим. Уййй, бле-аать... Предателей-то развелось...



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  • 16 | 11.03.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14Верно!
В гражданскую войну все генералы были царские за исключением Фрунзе на две недели из рабочих из крестьян. Сегодня все олигархи родня политбюро КПСС. Au партии не пропало. Ну как всегда одно исключение - в Лондоне удавленный!
Ой, упустил, 300 млрд $ сына от поломойки с зычными кличками: "Окурок", "Моль", ну в общем то завклуб из Дрезден а.



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  • Участник
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  • 17 | 11.03.2020, 11:40 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4029 | Рейтинг: -320,5
зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 11.03.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проснулся, сходил к холодильнику, долго выбирал чем позавтракать, в окно глянул, ниссанчик стоит, солнышко на нем играет, в офис сегодня можно не ехать, дела идут сами, поеду за город, надо в коттеджике порядок на втором этаже навести. Вечером Уфа- Арена, у Салавата важный матч.
Пусть так будет всегда, здоровья нашему президенту.

=============

Капитализм и мораль - понятия несовместимые, это верно. Вас, у кого
"жизнь удалась" - процентов десять, от силы. А как жить остальным 90%?

Путин называет вас "опорой России". Какой, нах.уй, "России", вы - опора власти. Дали вам для начала хапнуть, "повязали кровью народной" - теперь
топите за антинародный режим. Уййй, бле-аать... Предателей-то развелось...

________________
Да это платный мурзагуловский троль за 11.80 старается, в обосранном офисе под лестницей.



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  • 18 | 11.03.2020, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проснулся, сходил к холодильнику, долго выбирал чем позавтракать, в окно глянул, ниссанчик стоит, солнышко на нем играет, в офис сегодня можно не ехать, дела идут сами, поеду за город, надо в коттеджике порядок на втором этаже навести. Вечером Уфа- Арена, у Салавата важный матч.
Пусть так будет всегда, здоровья нашему президенту.
--------------------------

И что здесь неправда, почему я "повязан кровью народной", и почему я тролль? Я честно работаю, все заработал своим умом и руками, копейки чужой в жизни не взял. Нас миллионы, и мы за Путина.
А неудачники пусть воют перед мониторами, нам не жалко, войте.



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  • 19 | 11.03.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Состав ужовцев давно отфильтровался, сколько вас здесь, пересчитайтесь, пять бездельников от силы, не считая клонов?
Ваши вопли погоды не делают.



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  • 20 | 11.03.2020, 12:19 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39520 | Рейтинг: +5257,3
Это результат действий продажной старой ведьмы!



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