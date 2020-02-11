«Государственный переворот» — написано на плакате пикетчиков, собравшихся сегодня у Кремля. После комичного и циничного действа, устроенного Путиным и его обслугой в Госдуме.Это – точные слова.В том смысле, что активная часть общества так понимает происходящее. Чувствует, что незаконная легализация «Путин навсегда» после всего того, что уже было, после всех больших и малых преступлений, означает что-то новое – еще более опасное и страшное. Недаром, у пикетчиков слово «переворот» выведено красной, кровавой краской.Может быть, нам и не дано остановить сегодня то, что задумано государством-мафией. Но, во всяком случае, люди в нашей стране должны видеть, что оно встречает сопротивление. Что не все у нас в стране задавлено, раздавлено. Что есть голоса против, и есть организация тех, кто против. Пикеты, митинги, протесты, свободная пресса, которую государство-мафия не смогло уничтожить.Все это образует среду, в которой государству-мафии некомфортно, неуютно. Оно хотело бы распылить нас, разобщить, запугать, лишить человеческого достоинства, убедить, что все бесполезно.Но это не получается.И не должно получаться, потому что нельзя заставить людей думать иначе. Да и треск в этой гнилой конструкции идет по всем направлениям, во всех местах.У нас есть союзник – время. Оно работает против сгнившего государства-мафии. Не дано ему больше сил, чтобы двигаться вперед. «Нулевые годы» не повторятся никогда. Наша страна под руководством мафии идет к закату, сколько бы они ни клялась далекими советскими победами. В настоящем хорошего нет, и в будущем не ожидается.Придет время, когда это настроение станет всеобщим, когда десятки миллионов людей в России поймут, что так больше жить нельзя. И ничего тогда мафия с ними не сделает. Ничего не сможет предпринять во главе со своим лидером, который обнуляет сегодня свой срок, желая досидеть до дряхлости.Все, что он сотворил вместе с такими же, как он, пойдет прахом. Ничто не будет взято в будущее. Нечего будет брать. И сам «лидер» будет забыт вместе со своей лишенной стиля мелкой «эпохой» — подлой, лживой и серой, как моль.