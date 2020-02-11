Юмадилов дожил до уголовного дела

В отношении экс-президента Адвокатской палаты Башкирии возбуждено уголовное дело. Башкирское управление Следственного комитета РФ определилось с первым подозреваемым по делу о невыгодной аренде региональной Адвокатской палатой помещений у тещи бывшего президента палаты Булата Юмадилова. Этим подозреваемым стал сам Булат Юмадилов, руководивший палатой с 2009 до 6 марта текущего годов. В день извещения о возбуждении уголовного дела он оставил должность президента палаты, но был назначен ее вице-президентом. В Федеральной адвокатской палате назвали уголовное дело «торжеством хайпа».По данным «Адвокатской газеты», СУ СКР по Башкирии возбудило дело на Булата Юмадилова 27 февраля. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Постановление о возбуждении уголовного дела подписывал руководитель СУ СКР Денис Чернятьев, сообщает издание.В деле адвоката (Булат Юмадилов также является депутатом парламента Башкирии — Курултая) фигурируют два эпизода подписания руководством Адвокатской палаты республики договоров аренды помещений у тещи господина Юмадилова в 2014 и 2016 годах. По версии следствия, условия аренды были нерыночными и невыгодными для Адвокатской палаты, которая оплачивала затраты из взносов участников организации.В СУ СКР оценивают действия Булата Юмадилова как умышленные и причиняющие существенный вред правам и законным интересам членов палаты, сообщает «Адвокатская газета» со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела. В постановлении также отмечено, что в корыстных интересах, в обход законных процедур, вопреки закону «О некоммерческих организациях», президент палаты заведомо не сообщил о конфликте интересов органу управления организации, «умышленно утаил сведения о своей личной заинтересованности в совершении сделки», вследствие чего члены совета палаты согласовали невыгодную сделку. По версии следствия, действия президента палаты «отрицательно повлияли на нормальную работу и повлекли дестабилизацию деятельности Адвокатской палаты РБ, вызвали общественный резонанс и явились причиной значительного числа обращений членов Адвокатской палаты РБ в средства массовой информации, правоохранительные органы и органы государственной власти», причинили «существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства в виде подрыва авторитета адвокатуры как института гражданского общества».Дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел.Уголовное дело по факту крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных руководителей Адвокатской палаты СУ СКР возбудило еще в июне 2019 года. В результате аренды помещений у аффилированных лиц (тещи Булата Юмадилова — Мукмины Бикташевой), как сообщали в следственном управлении, Адвокатской палате был нанесен ущерб в размере 3,7 млн руб.: эти средства были направлены на ремонт арендованных офисов. Компенсаций за ремонт договор аренды не предусматривал.По информации „Ъ“, в основу уголовного дела легли материалы УФСБ и обращение юриста Виталия Буркина — в прошлом следователя МВД по экономическим преступлениям, исключенного в 2017 году из реестра адвокатов после критических публикаций о судьях в социальных сетях. Юрист и еще более 30 российских адвокатов направляли обращение на имя главы СКР Александра Бастрыкина.Булат Юмадилов, по сообщению Федеральной палаты адвокатов России, узнал о возбуждении на него уголовного дела 6 марта.В тот же день он написал заявление об отставке, но обосновал решение не начатым уголовным преследованием, а тем, что намерен уделить более внимание выездам, связанным с «активным развитием адвокатуры республики на местах».Заявление было удовлетворено. В тот же день новым президентом палаты был назначен руководитель учалинского районного филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов Артур Насыров. По предложению господина Насырова Булат Юмадилов был тогда же избран вице-президентом палаты.В СУ СКР ход расследования уголовного дела не комментируют.Новый глава адвокатской палаты Башкирии заявил, что считает возбуждение уголовного дела на своего предшественника незаконным и расценивает его как «вторжение в независимость адвокатского сообщества и его самоуправление». Совет Адвокатской палаты республики неоднократно подтверждал обоснованность сделок, на которые указывается следствие, напомнил Артур Насыров. Совет Адвокатской палаты республики будет добиваться признания постановления о возбуждении уголовного дела незаконным, приводит позицию господина Насырова Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА).На сайте Адвокатской палаты Башкирии о возбуждении уголовного дела не сообщается, комментарии руководства не приводятся.Вице-президент Федеральной адвокатской палаты РФ Генри Резник уверен, что уголовное дело возбуждено незаконно «и по процессуальным, и по материально-правовым основаниям». Уголовное дело по статье 201-й может быть возбуждено только по заявлению руководителя организации, которой нанесен ущерб, или с его согласия, приводит слова господина Резника пресс-служба ФПА. Коллективный исполнительный орган Адвокатской палаты Башкирии — Совет палаты — согласия на возбуждение уголовного дела не давал, отметил господин Резник. Кроме того, статья «Злоупотребление полномочиями» предусматривает нанесение вреда гражданам. «Потуги превратить адвокатов в просто граждан, вывести их интересы за рамки профессионального сообщества, отделить от интересов палаты, членами которой они являются, — не более чем трюк для обхода требований уголовно-процессуального закона»,— полагает вице-президент ФПА. «Весь этот искусственно нагнанный пафос вызывает только чувство неловкости… Перед нами несомненное торжество “хайпа”» — отступления законности перед шумным напором агрессивной демагогии»,— заключил он.