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Юмадилов дожил до уголовного дела

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В отношении экс-президента Адвокатской палаты Башкирии возбуждено уголовное дело. Башкирское управление Следственного комитета РФ определилось с первым подозреваемым по делу о невыгодной аренде региональной Адвокатской палатой помещений у тещи бывшего президента палаты Булата Юмадилова. Этим подозреваемым стал сам Булат Юмадилов, руководивший палатой с 2009 до 6 марта текущего годов. В день извещения о возбуждении уголовного дела он оставил должность президента палаты, но был назначен ее вице-президентом. В Федеральной адвокатской палате назвали уголовное дело «торжеством хайпа».

Юмадилов дожил до уголовного дела


По данным «Адвокатской газеты», СУ СКР по Башкирии возбудило дело на Булата Юмадилова 27 февраля. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Постановление о возбуждении уголовного дела подписывал руководитель СУ СКР Денис Чернятьев, сообщает издание.

В деле адвоката (Булат Юмадилов также является депутатом парламента Башкирии — Курултая) фигурируют два эпизода подписания руководством Адвокатской палаты республики договоров аренды помещений у тещи господина Юмадилова в 2014 и 2016 годах. По версии следствия, условия аренды были нерыночными и невыгодными для Адвокатской палаты, которая оплачивала затраты из взносов участников организации.

В СУ СКР оценивают действия Булата Юмадилова как умышленные и причиняющие существенный вред правам и законным интересам членов палаты, сообщает «Адвокатская газета» со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела. В постановлении также отмечено, что в корыстных интересах, в обход законных процедур, вопреки закону «О некоммерческих организациях», президент палаты заведомо не сообщил о конфликте интересов органу управления организации, «умышленно утаил сведения о своей личной заинтересованности в совершении сделки», вследствие чего члены совета палаты согласовали невыгодную сделку. По версии следствия, действия президента палаты «отрицательно повлияли на нормальную работу и повлекли дестабилизацию деятельности Адвокатской палаты РБ, вызвали общественный резонанс и явились причиной значительного числа обращений членов Адвокатской палаты РБ в средства массовой информации, правоохранительные органы и органы государственной власти», причинили «существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства в виде подрыва авторитета адвокатуры как института гражданского общества».

Дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел.

Уголовное дело по факту крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных руководителей Адвокатской палаты СУ СКР возбудило еще в июне 2019 года. В результате аренды помещений у аффилированных лиц (тещи Булата Юмадилова — Мукмины Бикташевой), как сообщали в следственном управлении, Адвокатской палате был нанесен ущерб в размере 3,7 млн руб.: эти средства были направлены на ремонт арендованных офисов. Компенсаций за ремонт договор аренды не предусматривал.

По информации „Ъ“, в основу уголовного дела легли материалы УФСБ и обращение юриста Виталия Буркина — в прошлом следователя МВД по экономическим преступлениям, исключенного в 2017 году из реестра адвокатов после критических публикаций о судьях в социальных сетях. Юрист и еще более 30 российских адвокатов направляли обращение на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

Булат Юмадилов, по сообщению Федеральной палаты адвокатов России, узнал о возбуждении на него уголовного дела 6 марта.

В тот же день он написал заявление об отставке, но обосновал решение не начатым уголовным преследованием, а тем, что намерен уделить более внимание выездам, связанным с «активным развитием адвокатуры республики на местах».
Заявление было удовлетворено. В тот же день новым президентом палаты был назначен руководитель учалинского районного филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов Артур Насыров. По предложению господина Насырова Булат Юмадилов был тогда же избран вице-президентом палаты.

В СУ СКР ход расследования уголовного дела не комментируют.

Новый глава адвокатской палаты Башкирии заявил, что считает возбуждение уголовного дела на своего предшественника незаконным и расценивает его как «вторжение в независимость адвокатского сообщества и его самоуправление». Совет Адвокатской палаты республики неоднократно подтверждал обоснованность сделок, на которые указывается следствие, напомнил Артур Насыров. Совет Адвокатской палаты республики будет добиваться признания постановления о возбуждении уголовного дела незаконным, приводит позицию господина Насырова Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА).

На сайте Адвокатской палаты Башкирии о возбуждении уголовного дела не сообщается, комментарии руководства не приводятся.

Вице-президент Федеральной адвокатской палаты РФ Генри Резник уверен, что уголовное дело возбуждено незаконно «и по процессуальным, и по материально-правовым основаниям». Уголовное дело по статье 201-й может быть возбуждено только по заявлению руководителя организации, которой нанесен ущерб, или с его согласия, приводит слова господина Резника пресс-служба ФПА. Коллективный исполнительный орган Адвокатской палаты Башкирии — Совет палаты — согласия на возбуждение уголовного дела не давал, отметил господин Резник. Кроме того, статья «Злоупотребление полномочиями» предусматривает нанесение вреда гражданам. «Потуги превратить адвокатов в просто граждан, вывести их интересы за рамки профессионального сообщества, отделить от интересов палаты, членами которой они являются, — не более чем трюк для обхода требований уголовно-процессуального закона»,— полагает вице-президент ФПА. «Весь этот искусственно нагнанный пафос вызывает только чувство неловкости… Перед нами несомненное торжество “хайпа”» — отступления законности перед шумным напором агрессивной демагогии»,— заключил он.

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 11.03.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В последней ипостаси утверждалось: "Друзьям все, врагам закон".
До того всё беспутно. "Неправильная" аренда...тут Башнефть скупает почти обанкроченная Роснефть. когда эта Роснефть называлась ЮКОСом при мизерных ценах на нефть, при зарплатах вдвое-втрое выше, была прибыльной. Но при Сечиных-Путиных стала дотационной в размерах всего здравоохранения России. Вся Россия, с миру по нитке, больным детям, людям собирает деньги, а этот Путин Сечину такие деньжищи отстегивает.
Как это понимать: В суд за "Курицу"?



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  • 2 | 11.03.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В отношении экс-президента Адвокатской палаты Башкирии возбуждено уголовное дело.
===============================
Ну наконец то !!!!



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  • 3 | 11.03.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." Уголовное дело по статье 201-й может быть возбуждено только по заявлению руководителя организации, которой нанесен ущерб, или с его согласия, приводит слова господина Резника пресс-служба ФПА....."
=======================================================
По умозаключению Резника - по статье 201-й , Б. Юмадилов , должен был написать сам на себя заявление что в Адвокатской палате Башкирии совершено мошенничество на 3, 7 миллиона рублей .



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  • 4 | 11.03.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Коллективный исполнительный орган Адвокатской палаты Башкирии — Совет палаты — согласия на возбуждение уголовного дела не давал, отметил господин Резник.
Кроме того, статья «Злоупотребление полномочиями» предусматривает нанесение вреда гражданам.

«Потуги превратить адвокатов в просто граждан,

вывести их интересы за рамки профессионального сообщества,

отделить от интересов палаты, членами которой они являются,

— не более чем трюк для обхода требований уголовно-процессуального
закона»,— полагает вице-президент ФПА.
=====================================================
Я и не знал , что Адвокат - мошенник и вор
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
простым ГРАЖДАНИНОМ , равным как и другие перед
нашими Законами и не ответственны за действия в рамках
профессионального сообщества ! ИХ нельзя отделять от
интересов палаты , членами которой они являются,

Так значить в Адвокатской Палате РФ КРУГОВАЯ ПОРУКА ?
Боится , что взяточники ,хапуги и бездельники от адвокатуры
будут привлекаться как простые граждане РФ ?
Зачем тогда Законы , Судьи , Адвокаты , Прокуроры ?
У них у Всех , тоже есть Круговая Порука ?



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1

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  • 5 | 11.03.2020, 10:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67426 | Рейтинг: +12019,8
Не очень-то я верю, что эта тварь получит по заслугам.
Филиппов хоть какое-то время провел в заключении, а этого не спешат арестовывать...



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4

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  • 6 | 11.03.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
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4й Кухарке
Путина бы!



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1

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  • 7 | 11.03.2020, 10:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67426 | Рейтинг: +12019,8
Не очень-то я верю, что эта тварь получит по заслугам.
Филиппов хоть какое-то время провел в заключении, а этого не спешат арестовывать...



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2

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  • 8 | 11.03.2020, 10:37 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39520 | Рейтинг: +5257,3
3 | 11.03.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." Уголовное дело по статье 201-й может быть возбуждено только по заявлению руководителя организации, которой нанесен ущерб, или с его согласия, приводит слова господина Резника пресс-служба ФПА....."
=======================================================
По умозаключению Резника - по статье 201-й , Б. Юмадилов , должен был написать сам на себя заявление что в Адвокатской палате Башкирии совершено мошенничество на 3, 7 миллиона рублей .

========================================================
Это примерно , как если бы Чикатило попросили принять участие в расследовании его дела?
Эх, Генри Маркович! Как же ты задешево продался?



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  • 9 | 11.03.2020, 11:03 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39520 | Рейтинг: +5257,3
Калатун-ебай! Я глубоко ценю твое несогласие с позицией Г.Резника!. Но, хотелось бы получить разъяснения!
Оторвись, от матки-кухи, покажи, что у тебя есть собственное мнение!



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  • 10 | 11.03.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 4й
Да вы многого не ведаете!
На Наебуллину санкции не приняты. Да, еще на Лаврова.
Реальная цена $ - 24 рубля!
Вот это масштабы, а вы тут "мелочевке" аплодируете...
Угадайте с кем делится Наебуллина?
Подсказка наличные $ вывозят грузовыми самолетами! Угадайте почему не в Евро-Аририки? Не в Китай? И т.д..



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  • 11 | 11.03.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 11.03.2020, 11:03 | Автор: юнг

Калатун-ебай! Я глубоко ценю твое несогласие с позицией Г.Резника!. Но, хотелось бы получить разъяснения!
Оторвись, от матки-кухи, покажи, что у тебя есть собственное мнение!
======================================================
Простите Уважаемый ! Это Вы ко мне ?
Сегодня у меня не приемный день , не даю бесплатные
юридические консультации !
Да и двусмысленные сальности ваши типа
..." Оторвись , от матки - кухи, .."как -то меня обижают !
Ну сказал бы оторвись от Пуповины , я бы подумал ,
а так как любому мужику всегда сильно не охота
отрываться от любой женской " Матки ".
То вот Хрен тебе , не буду отрываться !



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