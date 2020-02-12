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Ничего не произошло

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Ничего принципиально нового, разумеется, не случилось — ни в историческом плане, ни на путинском отрезке русской истории. Что он не уйдет, было понятно давно.

Ничего не произошло


Что никаких рычагов, чтобы выковырять его из трона, у нас нет, тоже было понятно давно.

Вопрос, каким именно образом Путин оформит свое пожизненное, с самого начала был интересом чисто научным. (Кому-нибудь интересно, какую должность занимал Сталин? партийную, советскую?)

Ну да, не стали заморачиваться шашнями с Госсоветом и Белоруссией, отымели Конституцию в открытую, под удачный денек, по случаю коронавируса. А кого стесняться? Нас, что ли? Оно даже честнее, когда в открытую.

Ну, Терешкову откопали для потехи — это, действительно, креатив так креатив. (Все разом частушку вспомнили, — и как она болталась в космосе куском несчастным; хоть какой-то праздник на нашей улице.)

А так, повторяю, ровным счетом ничего не произошло.

Эмоций, конечно, мы положенную порцию на-гора выдали, руками повсплескивали, слов сказали несколько фром зе самый боттом оф зэ харт…

А так все идет своим путем — типовым, универсальным. Империя в процессе распада, пожизненный солнцеликий цезарь, память предков, победы в провинциях, террор внутри, охреневшие преторианцы, продажные сенаторы, отмороженные детки, растление, вырождение… И так раз, и еще раз, и еще много, много раз, а потом, конечно, Аттила.

Раскосый такой. И страшно благодарный Путину и Ко за то, что даже воевать не надо будет с этой бессмысленной пустоватой равниной.

Кстати, пяти веков, как Риму, нам, я думаю, не понадобится. Рим-то у нас, вы ж помните, третий, пересортица…

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • 1 | 12.03.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего не произошло
=======================
В переводе с английского PUT IN .- «вставлять», вот он и вставляет уже 20 лет по самые немого. Причем заметьте: и тем для кого «Крым наш», и для кого не наш!!!!
Так что запасайтесь вазелином, секс будет ждительным….



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  • 2 | 12.03.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, Терешкову откопали для потехи — это, действительно, креатив так креатив.

=========

"История знает немало любимых нами некогда советских космонавтов, актеров, певцов, спортсменов и прочих деятелей, которые в 90-е внезапно стали антисоветскими деятелями. Терешкова, правда, открыто в этом не отметилась.

На ее месте мог быть кто угодно другой, просто наши власти хорошо помнят один обычай из Древней Греции, согласно которому, чтобы инициатива получила максимум поддержки, ее надо дать озвучить наиболее уважаемому и заслуженному гражданину."

А посмотрите, как известные люди торгуют мордой в рекламе. То же самое.



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  • 3 | 12.03.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Женщине 83 года, возраст берёт своё, попросили озвучить и она брякнула, может и не разобрав. Было время, когда она жила славно - это послеполётные годы. Уходить своевременно и красиво это большое искусство. Была всем обеспечена, можно было красиво доживать свои годы в покое. Не захотела покоя вот и получила - сейчас по уши в грязи, будут клевать больно, хотя старуха уже может быть и ничего не чувствует. Не завидую такому исходу некогда славной жизни.



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  • # 4 | 12.03.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 5 | 12.03.2020, 10:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67435 | Рейтинг: +12018,6
Алексей Навальный
политик

Как интересно получается.

Вроде, действующая конституция гарантирует, что я совершенно точно могу участвовать в президентских выборах, а Путин — совершенно точно не может.

На практике же, я выиграл два суда в ЕСПЧ и всё равно не могу.

А Путин был у власти 20 лет, но всё равно пойдёт на первый срок.



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  • 6 | 12.03.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что если Путин опять сделает финт ушами и не пойдёт на Выборы-2024? Порекомендует Медведева, уже проверенного им, а сам останется в стороне, возглавив правительство или, скорее всего, совсем без высокой должности, но держа всё под контролем при помощи своих ставленников-силовиков! А отмена двух сроков ему нужна только для того, чтобы потом Медведеву это не мешало быть президентом более двух сроков! Это так, информация к размышлению! Очень Опытный



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  • 7 | 12.03.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что думает Конституционный суд? Что такое обнуление с юридической точки зрения и есть ли вообще такое понятие обнуление в юриспруденции?
Юристы аууууу?!



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  • 8 | 12.03.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это так, информация к размышлению! Очень Опытный

------------------------------

Путина привёл к Ельцину питерский же Чубайс. Олигархам нужно - кровь
из носу - удержать статус-кво. Медведев из той же колоды, но народ его
презирает за манеру держаться с апломбом, ничего из себя не представляя.

Олигархам не с руки лишний раз раздражать народ, им нужен грамотный
напёрсточник, умеющий изобразить и заботу о народе, и борьбу с коррупцией.



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  • 9 | 12.03.2020, 11:02 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39529 | Рейтинг: +5255,4
3 | 12.03.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован

Женщине 83 года, возраст берёт своё, попросили озвучить и она брякнула, может и не разобрав. Было время, когда она жила славно - это послеполётные годы. Уходить своевременно и красиво это большое искусство. Была всем обеспечена, можно было красиво доживать свои годы в покое. Не захотела покоя вот и получила - сейчас по уши в грязи, будут клевать больно, хотя старуха уже может быть и ничего не чувствует. Не завидую такому исходу некогда славной жизни.
=======================================================
Бедная и недалекая Валечка- лишь пример того, как власти развращают людей подачками и привилегиями. У нас такой же К. Толкачев (да и все курультайцы).
Получая хподачки ( 450-500 т.р), они не только скажут то, что им прикажут, но и с упоением сделают оральный акт прямо на рабочем месте.



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3

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  • 10 | 12.03.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.03.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что думает Конституционный суд?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это короткий анекдот! Очень Опытный



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  • 11 | 12.03.2020, 11:15 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39529 | Рейтинг: +5255,4
3 | 12.03.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован

Женщине 83 года, возраст берёт своё, попросили озвучить и она брякнула, может и не разобрав. Было время, когда она жила славно - это послеполётные годы. Уходить своевременно и красиво это большое искусство. Была всем обеспечена, можно было красиво доживать свои годы в покое. Не захотела покоя вот и получила - сейчас по уши в грязи, будут клевать больно, хотя старуха уже может быть и ничего не чувствует. Не завидую такому исходу некогда славной жизни
==================================================
Власть развращает. Причем, только тех, кто принял её условия. Так и наш К. Толкачев, прогнется настолько, насколько его попросят!
И, если Моника Левински взяла скорее по любви, чем за деньги, то эти возьмут прямо в зале за привилегии.



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  • 12 | 12.03.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть развращает. Причем, только тех, кто принял её условия. Так и наш К. Толкачев, прогнется настолько, насколько его попросят!
И, если Моника Левински взяла скорее по любви, чем за деньги, то эти возьмут

Если бы Моника взяла у таксиста, тогда о любви ещё можно говорить, а вот у президента завсегда за деньги.



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1

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  • 13 | 12.03.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто Оч.Опытного из петушарни выпустил, бегом заползай под шконарь уёбОК. Пиши Юнгу в личку, вам вместе петушкам по приколу будет вести диалог уш(ёпки



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  • 14 | 12.03.2020, 11:30 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39529 | Рейтинг: +5255,4
12 | 12.03.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть развращает. Причем, только тех, кто принял её условия. Так и наш К. Толкачев, прогнется настолько, насколько его попросят!
И, если Моника Левински взяла скорее по любви, чем за деньги, то эти возьмут

Если бы Моника взяла у таксиста, тогда о любви ещё можно говорить, а вот у президента завсегда за деньги.
======================================================
Не думаю. Клинтон был интересный мужик. Лучше взять у него в кабинете, чем у неизвестного таксиста в машине.



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2

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  • 15 | 12.03.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бедная и недалекая Валечка- лишь пример того, как власти развращают людей подачками и привилегиями.

--------------------

А знаешь, юнг, как сейчас помню, 16 июня 1963 года я, будучи пацаном,
покупал на Уфимском Ж/Д вокзале билет, чтобы поехать в Мелеуз к сестре.
И в этот момент по громкой связи сообщили, что наша женщина в космосе!
Незнакомые люди улыбались друг другу. Ведь освоение космоса только начиналось.



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  • 16 | 12.03.2020, 11:36 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1498 | Рейтинг: +361,4
Вафлентине терешковой за от сос космический депутаты подарили ч лен автоматический. Только идиоты верили что пуйло уйдет. Да ему даже если страна на куски треснет, а она при нем треснет, все по ботексу. Тем более когда стадо молчит и не мычит. А стая шакалов и волчар рвут ее на части.



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  • 17 | 12.03.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Позор ваш и мой что мы, носитель суверинитета, плохо исполняем свой гражданский долг.
А она всего лишь извозчик, космический, е ним требования, ну к примеру как к лошадям - хорошая физическая форма. Кстати Путин также проболтался что он мечтал зарабатывать извозом на такси.
Полнейший позор всей нации: 20 лет нацией управляет извозчик в мечтах. Поэтому когда разная профессура и аналитики рассуждают что Путин то Путин это....он мечтал быть извозчиком! К этому добавить нечего, хотя, кто в Москве таксует, ах да, таджики...это вроде те что с ишаков пересели, так?



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  • 18 | 12.03.2020, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но всё в конце концов кончилось деньгами, из-за скандала она неплохо наварилась. Каждому гражданину США было любопытно узнать об интимных тайнах президента и Моника воспользовалась его минутной слабостью.



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  • 19 | 12.03.2020, 13:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67435 | Рейтинг: +12018,6
А что думает Конституционный суд? Что такое обнуление с юридической точки зрения и есть ли вообще такое понятие обнуление в юриспруденции?
Юристы аууууу?!
___________________________________
Я не юрист, но скажу - что думал Ельцинский Конституционный суд в 1998 году по такому же поводу:
ОН ОТКАЗАЛ ОБНУЛИТЬ срок Ельцина на посту президента который отсчитывался ДО принятия Конституции РФ-1993. ОТКАЗАЛ!

А вот нынешний пуйло-суд - не посмеет!



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  • 20 | 12.03.2020, 13:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67435 | Рейтинг: +12018,6
Лучше взять у него в кабинете, чем у неизвестного таксиста в машине.
____________________________________________
Старому пидорасу по кличке доцент - конечно видней!
Из личного опыта)))))))))



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