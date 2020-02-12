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Спешка нужна только… при конституционном перевороте!

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Гюльчатай, наконец, показала личико. Оно оказалось лицом страшной старухи с кривым носом и бородавкой на губе. Мало того, «девушка» еще и по собственной инициативе заголила живот — отвратительное зрелище!

Спешка нужна только… при конституционном перевороте!


В России президент Путин окончательно сбросил все маски — просвещенного «отца нации», юриста по образованию, человека, уважающего (пусть совсем чуть-чуть) Конституцию и Закон. Политика, желающего, наконец, войти в историю с хоть с каким-то знаком плюс. Все! После вчерашнего дешевого спектакля в Госдуме с бараноподобными депутатами и выжившей из ума КПРФ-ской космонавткой на трибуне с единогласно проголосованной поправкой «обнулить» 20-ти летнее царствования президента больше в России легитимной (даже УСЛОВНО ЛЕГИТИМНОЙ) власти нет! Вместо органов власти (президента, Парламента и др.) завершила свое формирование большая Организованная Группа Подельников. Она публично и нагло, прямо на глазах изумленного народа, совершила анти-государственное преступление, называемое «захват и насильственное удержание власти», за которое всем его участникам, как бы сказал его главный организатор на языке питерской подворотни, «двадцаточка ломится».

Как я и предупреждал ранее, разрушение Конституции ради вечного правления Путина будет проходить в два этапа: сначала — мишура второстепенных поправок, сдобренных «заботой о народе» вроде повышения минимальной зарплаты(кому это поможет при развале экономики?!), а потом, когда шок пройдет и наступит привыкание — провозглашение пожизненного правления. Но Путин так необъяснимо торопится, что решил объединить эти два действа, в том числе вчерашнее с крашеной космонавткой на думской трибуне (раньше была, по-моему, была ткачиха вместе с рабочими «Уралвагонмаша»?) в одно. Обратите внимание, ради этого спектакля Путин не поленился лично спешно прискакать в презираемую им Госдуму, хотя между его «робким» признанием возможности продления сроков царствования и принятым ГосДурой решением не прошло и 24 часов. Неуемная жажда вечной власти, которую демонстрирует российский президент, толкает его на удивительную и непродуманную спешку, как будто за ним гонятся злые волки. Момент «коронации» им выбран крайне неудачный: падение личных рейтингов, обвал рубля, начавшаяся торговая война с ОПЕК, угрожающая разрушить последние источники доходов страны, да еще надвигающийся мировой экономический кризис из-за эпидемии коронавируса! Выйти сейчас с идеей своей вечной власти мог только одержимый!

Путин, конечно, уверен, что все просчитал. Решение об изменении Конституции им принято как минимум летом 2019, когда стало понятно, что идея «аншлюса» Белоруссии провалилась. Вот тогда и был взят курс на окончательный, тупой и примитивный захват власти, начавшийся с жестоких избиений мирных московских протестов и безумных уголовных преследований невиновных. Путин прекрасно понимает, что после решения править вечно власть в России может смениться только путем ее свержения: все остальные возможности законопачены и даже забетонированы. В Кремле решили «по беспределу» «мочить в сортире» все, что даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ может угрожать свержением режима. Вот отсюда дикие сроки пикетчикам и участникам «Сети», отсюда 6,5 лет колонии строгого режима за одиночный пикет в Ростове, реальные сроки за пластиковый стаканчик и потроганное забрало полицая. Путин демонстрирует, что жестокость подавления любого уличного протеста станет максимальной, жалости не будет ни к кому. Потому что он прекрасно осознает: массовый выход людей на улицы — единственное, что угрожает его господству. Репрессиям, пыткам, жестокости, расправам дана «отмашка» на самом высоком уровне, и, поверьте, мы с вами видим только начало войны, объявленной Путиным российскому народу.

Многие миллионы людей, увы, еще не поняли и не осознали, что сегодня проснулись в другой стране. В России, лишенной даже призрачной надежды на светлое будущее. России, обреченной на очередную историческую трагедию и масштабные потрясения. Осознание этого придет к большинству значительно позже, когда маховик необратимых драматических событий наберет силу.

Геннадий Гудков, Эхо Москвы
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  • Наблюдатель
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  • 1 | 12.03.2020, 09:09 | Автор: Виктор
    Публикации: 173 | Комментарии: 1856 | Рейтинг: +493
Автор верно видит Суть - "провозглашение пожизненного правления".

И еще - закрепление антидемократического режима.

Одно - но. Сам Автор - чекист - пенсионер в действующем резерве с пенсией чекиста. Владелец предприятия из силовиков. Парторг парторганизации кгб Мск. Вел обыски у Подрабинека в СССР.



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  • 2 | 12.03.2020, 09:10 | Автор: Виктор
    Публикации: 173 | Комментарии: 1856 | Рейтинг: +493
"Многие миллионы людей, увы, еще не поняли и не осознали, что сегодня проснулись в другой стране. В России, лишенной даже призрачной надежды на светлое будущее. России, обреченной на очередную историческую трагедию и масштабные потрясения. Осознание этого придет к большинству значительно позже, когда маховик необратимых драматических событий наберет силу.

Геннадий Гудков"
_________________


Верно и точно.

Граждане России. Защитите Вашу Конституцию!

Никто кроме вас этого не сделает.



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2

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  • Гость
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  • 3 | 12.03.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне кажется на этом спектаклЯ не закончится:
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против того, что в России глава государства называется президентом.
" Мы недовольны тем, что осталось английское наименование должности главы государства. Это же унижает. Во всех языках мира наименование должности главы государства — на родном языке. Ну не нравятся слова "верховный правитель", "повелитель", называйте как хотите, но не английским же словом" — заявил Жириновский.
Так что кроме одной беды,- корона вируса, нас может ожидать другая "Корпона"...



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  • Гость
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  • 4 | 12.03.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Граждане России. Защитите Вашу Конституцию!

-----------------

Нашу, Витька, расстреляли в октябре 93-го. Эти (обе) защищай сам.



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6

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  • 5 | 12.03.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Монарх". Вы посмотрите, как пиарят все эти годы эпоху царизма. К этому шло.



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1

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  • 6 | 12.03.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
никто никого не защитит . пока нефтедоллары не закончатся. .то нескоро . будем жить на подачки как в афганистане или в индии. все проголосуют за светлое будущее в 2045 году



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  • 7 | 12.03.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шо, Кухварка, пойдёшь защищать конституцию-93? Власовский флак те в руки.



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4

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  • Участник
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  • 8 | 12.03.2020, 10:11 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4030 | Рейтинг: -320,6
Либерасты прямо усираются, будто никто не знал для чего затевается вся эта байда с конституцией.



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  • Гость
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  • 9 | 12.03.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Профессор Соловей прогнозирует 2022 последний год Путина!
Россию спасёт только люстрация! Как сделал Саакашвили!



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  • 10 | 12.03.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
выжившей из ума КПРФ-ской космонавткой
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Совсем Гудков этот безграмотен, а туда же, статьи писать, рассуждать о чём-то! Терешкова из ЕР! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 11 | 12.03.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 12.03.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Россию спасёт только люстрация! Как сделал Саакашвили!

------------------

Задолбал своим Мишико. По какому прынцыпу будешь люстрировать?
И где наберёшь стока мусорных баков?



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3

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  • 12 | 12.03.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
комедия конечно с этой терешковой. она на старости совсем свихнулась
какая разница в какой партии чечула старая как ей не стыдно.
то терешкова, то долговязая неграмотная спортсменка исинбаева



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  • Гость
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  • 13 | 12.03.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть окажется нелегитимной, если электорат проголосует против поправок в конституцию. После юбилея товарища Ленина всё определится.



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  • 14 | 12.03.2020, 11:19 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39529 | Рейтинг: +5255,4
12 | 12.03.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
комедия конечно с этой терешковой. она на старости совсем свихнулась
какая разница в какой партии чечула старая как ей не стыдно.
то терешкова, то долговязая неграмотная спортсменка исинбаева
============================================
Не свихнулась. Они под страхом лишения привилегий согласны на отсос прямо на рабочем месте.



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4

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  • 15 | 12.03.2020, 13:18 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8208 | Рейтинг: +2066,5
3 | 12.03.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Мне кажется на этом спектаклЯ не закончится:
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против того, что в России глава государства называется президентом.
" Мы недовольны тем, что осталось английское наименование должности главы государства. Это же унижает. Во всех языках мира наименование должности главы государства — на родном языке.
_________________________________
Отныне обращаться к главе государства не иначе, как МОЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ и не чирикать.

Воистину каждый народ достоин свого "повелителя"!



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2

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  • 16 | 12.03.2020, 14:59 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38863 | Рейтинг: +6483,5
... разрушение Конституции ради ...
===
В 1917 году, комуняки убили Российскую Империю и закопали самое её разумное население, а тАвАрищ стенает об комуняцкой Конституции сбацаной исключительно для уничтожения страны путём растаскивания на абсурдные образования.



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  • 17 | 12.03.2020, 15:04 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38863 | Рейтинг: +6483,5
Многие миллионы людей, увы, еще не поняли и не осознали, что сегодня проснулись в другой стране. В России, лишенной даже призрачной надежды на светлое будущее.
===
Это у зомбированного за истекшие 100 лет комуняками населения, их кукушка без письменных резолюций цк кпсс из домика наружу вылезать боится.

Пока Россия не станет нормальной унитарной страной, даже мечтать об чём-то хорошем - можно даже не начинать, ибо, это дохлый номер.



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  • Гость
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  • 18 | 12.03.2020, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 12.03.2020, 14:59 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 38851 | Рейтинг: +6483
... разрушение Конституции ради ...
===
В 1917 году, комуняки убили Российскую Империю и закопали самое её разумное население, а тАвАрищ стенает об комуняцкой Конституции сбацаной исключительно для уничтожения страны путём растаскивания на абсурдные образования.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А про Февральскую революцию 1917 года, которая и убила РИ, не слышал? А в октябре 1917 уже была Республика! Только не пускайся в длинные пустые рассуждения с глупыми оправданиями, факт налицо! Очень Опытный



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  • 19 | 12.03.2020, 15:56 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38863 | Рейтинг: +6483,5
18 | 12.03.2020, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован

__ А про Февральскую революцию 1917 года, которая и убила РИ, не слышал?
===
Про разогнанное комуняками Учредительной собрание - забыл или не догадался?

"Только не пускайся в длинные пустые рассуждения с глупыми оправданиями,"



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  • 20 | 12.03.2020, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 12.03.2020, 15:56 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 38852 | Рейтинг: +6483
18 | 12.03.2020, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован

__ А про Февральскую революцию 1917 года, которая и убила РИ, не слышал?
===
Про разогнанное комуняками Учредительной собрание - забыл или не догадался?

"Только не пускайся в длинные пустые рассуждения с глупыми оправданиями,"
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ну просил же тебя не вилять обосраной жопой, согласился бы со своей ошибкой спокойно и не усугублял своё обосраное положение! Ты писал о убийстве РИ, а не Учредительном собрании, так что не слазь с объекта! Или для тебя что РИ, что Учредительное собрание, это одно и тоже? А так как ты перекинулся на Учредительное собрание, то значит признал свою ошибку с убийством РИ! Могу разнести тебя и с Учредительным собранием, только лень пока! Очень Опытный



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