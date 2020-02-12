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«Башкорт» выступил против участия в голосовании по поправкам в Конституцию

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1


Башкирская национальная организация "Башкорт" завила сегодня, что выступает против участия в предстоящем всенародном голосовании по поправкам в Конституцию России.

«Башкорт» выступил против участия в голосовании по поправкам в Конституцию


В своем обращении активисты "Башкорта", прежде всего, отметили, что “всецело поддерживает позицию демократических сил России, выражающуюся в неприятии предлагаемого российской верховной властью способа внесения изменений в действующую Конституцию РФ”. Общественники подчеркнули, что, несмотря на то, что внесенные поправки затрагивают напрямую положения I и II глав Конституции РФ, власти, тем не менее, отказались созвать Конституционное Собрание. Не менее критически башкирские активисты отнеслись и к намечаемому формату голосования за поправки “одним пакетом”, заметив, что “граждане, одобряя одни поправки, могут категорически отрицать другие”.

"Башкорт" также солидаризовался с позицией демократических сил России о неприемлемости поправки, вводящей приоритет норм российского законодательства перед международными договорами РФ, заявив, что такая поправка "лишает граждан России возможности найти защиту своих прав в международных юридических инстанциях".

Резко критически башкирские общественники отнеслись и к поправкам, заменяющим понятие "многонациональный народ Российской Федерации" на "многонародную российскую нацию" и вводящим определение русского языка, как "языка государствообразующего народа". "Не может в государстве, которое по своему устройству является федеративным, один народ быть государствообразующим, так как Российская Федерация построена по принципу союза многих наций, и все они являются государствообразующими", — отмечается в заявлении. В связи с этим активисты "Башкорта" также напомнили, что "башкиры являются одними из первых, кто образовывали это федеративное государство [Российскую Федерацию]."

Наконец, в своем обращении "Башкорт" выступил категорически против последней, внесенной вчера в Госдуму РФ поправки об "обнулении" сроков для ныне действующего президента РФ Владимира Путина, заявив, что “положение о двух сроках должно выполняться неукоснительно”.

"Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что, хоть в новых поправках и есть положительные изменения, улучшающие социально-экономическое положение граждан: об уровне и индексации заработной платы, пенсий и иных социальных пособий и тому подобное, предлагаемый вариант голосования "одним пакетом" и вышеперечисленные нами пункты, с которыми мы не согласны, не оставляют нам ничего другого, как выступить против предстоящего голосования о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", — резюмируют активисты "Башкорта", поясняя в комментариях, что выступают против участия в самом голосовании.

Идель.Реалии
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  • Наблюдатель
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  • 1 | 12.03.2020, 09:02 | Автор: Виктор
    Публикации: 173 | Комментарии: 1856 | Рейтинг: +493
Настоящее политическое и обоснованное заявление. Важное.

Поддерживаю. Подписываю. Молодцы.



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8

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  • Гость
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  • 2 | 12.03.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Башкорт" также солидаризовался с позицией демократических сил России
===============================
Из нациков хотят перекрасится в демократы?!
Не выйдет-, слишком нутро гнилое!!!!



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9

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  • Гость
  •  
  • 3 | 12.03.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" заменяющим понятие "многонациональный народ Российской Федерации" на "многонародную российскую нацию" и вводящим определение русского языка, как "языка государствообразующего народа". "Не может в государстве, которое по своему устройству является федеративным, один народ быть государствообразующим,..."
=================================================
Да и это правильно ! Целиком поддерживаю этот вывод !



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4

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  • Гость
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  • 4 | 12.03.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нациков лишают титульности...Горе то какое...Сходите,попляшите...подудите в курай....Авось полегчает.



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10

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  • Гость
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  • 5 | 12.03.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." хоть в новых поправках и есть положительные изменения, улучшающие социально-экономическое положение граждан:
об уровне и индексации заработной платы, пенсий и иных социальных пособий и тому подобное,
предлагаемый вариант голосования "одним пакетом" и вышеперечисленные нами пункты, с которыми мы не согласны,
не оставляют нам ничего другого, как выступить против предстоящего
голосования о внесении поправок в Конституцию Российской
Федерации", ....."
====================================================
Российская власть приготовила " блюдо - ВИНЕГРЕТ "
для новой Конституции РФ куда накрошили и Хорошие
и ГНИЛЫЕ продукты , но ( больше ГНИЛЬЯ !! )
Приказывают скушать ее целиком и без Выбора
НЕ оценивать какие куски Гнилые , а какие нет.
Но в общем Гнилой Винегрет , надо оценить на Хорошо !



Оценили
2

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  • Гость
  •  
  • 6 | 12.03.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 12.03.2020, 09:37 | Автор:

Нациков лишают титульности...Горе то какое...Сходите,попляшите...подудите в курай....Авось полегчает.
===============================================
Вообще -то люди обсуждают основной Закон , для всей России ! Где проживают 180 народов Мира и Россия состоит из
85 Субъектов Федерации , с которыми подписаны Договоры о добровольном вхождении в эту Российскую Федерацию !



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4

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  • 7 | 12.03.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги падаль! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось шваль считай дни
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец!
Башкортостанец•``



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7

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  • 8 | 12.03.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Не может в государстве, которое по своему устройству является федеративным, один народ быть государствообразующим,..."

=============

Может, может. Федеративная Республика Германии. Немцы.
Правда, уже "товарищи с Востока танцуют жестоко". Скоро размоют.



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  • 9 | 12.03.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен !!!



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2

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  • 10 | 12.03.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирская национальная организация "Башкорт" завила сегодня, что ....


Какая же это национальная организация, вы че ребята? Она, может, и национальная, но не организация, а вот кто она на самом деле, подождем решение суда и только после этого Радий или замочит вас всех в сортирах или .... .



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3

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  • 11 | 12.03.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 12.03.2020, 09:57 | Автор:

Может, может. Федеративная Республика Германии. Немцы.
Правда, уже "товарищи с Востока танцуют жестоко". Скоро размоют.
====================================================
Перечисли сколько субъектов Федерации ?



Оценили
0

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  • 12 | 12.03.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкорт выступает за равноправие всех народов, а значит за ликвидацию национальных образований. Но об этом он стыдливо умолчал.



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3

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  • 13 | 12.03.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может, может. Федеративная Республика Германии. Немцы.
Правда, уже "товарищи с Востока танцуют жестоко". Скоро размоют.
====================================================
Перечисли сколько субъектов Федерации ?

------------------------

Зачем? Ну, 16 субъектов - федеральных земель. Счас... Э-э... Бавария, Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония, Саксония-Анхальт, Северный Рейн - Вестфалия, Тюрингия...
Как-то так. Скажешь, у нас же целых 85! Так у нас и территория поболе.



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2

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  • Эксперт
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  • 14 | 12.03.2020, 11:27 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39529 | Рейтинг: +5255,4
7 | 12.03.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован

Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги падаль! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось шваль считай дни
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец!
А твоя подруга-бабка Лена, старая вафлерша. Будь с не осторожен.
Башкортостанец•``



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4

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  • 15 | 12.03.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 12.03.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." хоть в новых поправках и есть положительные изменения, улучшающие социально-экономическое положение граждан:
об уровне и индексации заработной платы, пенсий и иных социальных пособий и тому подобное,
предлагаемый вариант голосования "одним пакетом" и вышеперечисленные нами пункты, с которыми мы не согласны,
не оставляют нам ничего другого, как выступить против предстоящего
голосования о внесении поправок в Конституцию Российской
Федерации", ....."
====================================================
Российская власть приготовила " блюдо - ВИНЕГРЕТ "
для новой Конституции РФ куда накрошили и Хорошие
и ГНИЛЫЕ продукты , но ( больше ГНИЛЬЯ !! )
Приказывают скушать ее целиком и без Выбора
НЕ оценивать какие куски Гнилые , а какие нет.
Но в общем Гнилой Винегрет , надо оценить на Хорошо !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А почему Вы решили, что надо оценить на Хорошо? Я оценю на Плохо и проголосую против! Очень Опытный



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1

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  • 16 | 12.03.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 12.03.2020, 11:11 | Автор:

Зачем? Ну, 16 субъектов - федеральных земель. Счас... Э-э... Бавария, Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония, Саксония-Анхальт, Северный Рейн - Вестфалия, Тюрингия...
Как-то так. Скажешь, у нас же целых 85! Так у нас и территория поболе.
==================================================
Спасибо ! Ну а теперь прошу Вас , вспомните в их составе есть национальные республики , говорящие не на немецком языке ?
Таких национальных республик нет , как и нет отдельно говорящих языков , отличающихся от немецкого !
Но они Федерация немецких ЗЕМЕЛЬ , и они это прекрасно все свои Законы выполняют и даже могут блокировать в своих Землях нежелательные законы Федерации ! Вот Это демократия !



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  • 17 | 12.03.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 12.03.2020, 11:37 | Автор:

_ А почему Вы решили, что надо оценить на Хорошо? Я оценю на Плохо и проголосую против! Очень Опытный
=============================================
А зачем надо было наводить тень на плетень ?
Если бы они , хоть немного сомневались в успехе !



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1

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  • 18 | 12.03.2020, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда общественная организация (движения, партии и др.) принимают решение не участвовать в выборах, они льют воду на мельницу правящей партии, Единой России.

Ей (Единой России) чем больше будет так "отказников", тем убедительнее будет ее и ее сторонников победа.

Победа может быть достигнута только всеобщим активным участием в выборах. Отказ от выборов - это заранее признание своего поражения.



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2

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  • 19 | 12.03.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги падаль! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось шваль считай дни
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец!
Башкортостанец•``
------------------------------------
Может скинемся Кухарке на лечение всем миром? Заи"ала ведь уже.



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8

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  • 20 | 12.03.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 12.03.2020, 11:49 | Автор:

Когда общественная организация (движения, партии и др.) принимают решение не участвовать в выборах, они льют воду на мельницу правящей партии, Единой России.

Ей (Единой России) чем больше будет так "отказников", тем убедительнее будет ее и ее сторонников победа.

Победа может быть достигнута только всеобщим активным участием в выборах. Отказ от выборов - это заранее признание своего поражения.
=============================================
Только Отказ , от заранее запланированного бутафоского
спектакля по голосованию за Конституцию РФ !
30 лет , " избираем " депутатов правящих партий в ГД !
Знаем как проходят " выборы " и это СОВЕРШЕННО
отработанный механизм , ничем не будет отличаться
от 22 апреля 2 020 г. Не надо поддаваться на Провокации !



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