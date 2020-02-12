«Башкорт» выступил против участия в голосовании по поправкам в Конституцию

Башкирская национальная организация "Башкорт" завила сегодня, что выступает против участия в предстоящем всенародном голосовании по поправкам в Конституцию России.В своем обращении активисты "Башкорта", прежде всего, отметили, что “всецело поддерживает позицию демократических сил России, выражающуюся в неприятии предлагаемого российской верховной властью способа внесения изменений в действующую Конституцию РФ”. Общественники подчеркнули, что, несмотря на то, что внесенные поправки затрагивают напрямую положения I и II глав Конституции РФ, власти, тем не менее, отказались созвать Конституционное Собрание. Не менее критически башкирские активисты отнеслись и к намечаемому формату голосования за поправки “одним пакетом”, заметив, что “граждане, одобряя одни поправки, могут категорически отрицать другие”."Башкорт" также солидаризовался с позицией демократических сил России о неприемлемости поправки, вводящей приоритет норм российского законодательства перед международными договорами РФ, заявив, что такая поправка "лишает граждан России возможности найти защиту своих прав в международных юридических инстанциях".Резко критически башкирские общественники отнеслись и к поправкам, заменяющим понятие "многонациональный народ Российской Федерации" на "многонародную российскую нацию" и вводящим определение русского языка, как "языка государствообразующего народа". "Не может в государстве, которое по своему устройству является федеративным, один народ быть государствообразующим, так как Российская Федерация построена по принципу союза многих наций, и все они являются государствообразующими", — отмечается в заявлении. В связи с этим активисты "Башкорта" также напомнили, что "башкиры являются одними из первых, кто образовывали это федеративное государство [Российскую Федерацию]."Наконец, в своем обращении "Башкорт" выступил категорически против последней, внесенной вчера в Госдуму РФ поправки об "обнулении" сроков для ныне действующего президента РФ Владимира Путина, заявив, что “положение о двух сроках должно выполняться неукоснительно”."Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что, хоть в новых поправках и есть положительные изменения, улучшающие социально-экономическое положение граждан: об уровне и индексации заработной платы, пенсий и иных социальных пособий и тому подобное, предлагаемый вариант голосования "одним пакетом" и вышеперечисленные нами пункты, с которыми мы не согласны, не оставляют нам ничего другого, как выступить против предстоящего голосования о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", — резюмируют активисты "Башкорта", поясняя в комментариях, что выступают против участия в самом голосовании.