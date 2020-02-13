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Курултайщики хотят пожизненного

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Депутаты Курултая Башкирии сегодня на внеочередном заседании большинством голосов поддержали поправки в Конституцию России. За них проголосовали 93 депутата, 15 (фракция КПРФ) воздержались. Только один депутат, коммунист Дмитрий Чувилин, проголосовал против. Процесс одобрения поправок занял 12 минут.

Курултайщики хотят пожизненного


Перед началом внеочередного заседания парламента здание Курултая пикетировали активисты «Яблока» и Национально-освободительного движения (НОД). «Яблочники» держали в руках плакаты: «Поправкам Путина — нет. Конституция — не винегрет. Менять власть, а не Конституцию», а активисты НОД призывали поддержать поправки слоганами «Народ и президент за суверенитет. За приоритет Конституции в нашем правовом пространстве. А ты?».

Спикер Курултая Константин Толкачев перед началом голосования сообщил о важности «исторического события», в котором участвует Курултай: в поправках в Конституцию, предложенных президентом России Владимиром Путиным, предусмотрено усиление роли Совета федерации, закрепляется гарантия минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума и индексация пенсий, отметил он.

«Президент России сказал: эти поправки нужны и будут полезны для страны, для общества, для наших граждан… Они направлены на то, чтобы полнее раскрыть социальный характер нашего государства, создать условия для уверенного эволюционного поступательного развития России»,— сказал господин Толкачев, убеждая депутатов поддержать проект.

Руководитель фракции «Единой России» Рустам Ишмухаметов сообщил, что фракция, собравшись перед началом заседания, приняла решение поддержать все конституционные инициативы Владимира Путина, да и в целом партия всегда выступала «за повышение качества и уровня жизни граждан». «Закрепление этих норм в Конституции — это закрепление основных достижений страны за последние годы», — отметил единоросс.

Глава фракции КПРФ Юнир Кутлугужин заявил, что фракция не поддерживает единый пакет поправок и воздержится при голосовании. «Три советских Конституции — ленинская, сталинская и брежневская воедино собрали страну в форме СССР, помогли одержать победу над фашизмом, прорваться в космос, достичь невиданных высот в науке и образовании»,— сообщил он, обосновывая позицию партии. «Ельцинская Конституция привела к нищете и вымиранию народа, подчинению экономики иностранным корпорациям и олигархам, росту бездуховности и криминализации общества»,— заявил коммунист. В новый вариант Конституции, добавил он, партия, «по инициативе трудящихся», предлагала 108 поправок, 15 из которых носили принципиальный характер.

Но эти надежды не оправдались. Депутаты от “Единой России” и примкнувшие к ним представители ЛДПР и “Справедливой России” упорно тянут Россию в пропасть... Зато в Конституции появился бог, который и так все видит»,— заключил коммунист.

Юнир Кутлугужин возмутился, что поправки в Конституцию принимаются впопыхах: «Даже процесс присвоения имен аэропортам занял больше времени, чем создание основного закона, по которому нам жить десятилетиями». «Предложение Терешковой (депутат Госдумы Валентина Терешкова во вторник предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина, тем самым дав ему возможность еще дважды занять президентский пост.— “Ъ”) показало, для чего была затеяна вся эта мышиная возня по косметическому ремонту Конституции»,— отметил лидер фракции, попутно назвав процесс обсуждения поправок «фарсом», а сформированное для обсуждения конституционное собрание «непонятным органом по отсеиванию неугодных власти предложений».

За докладом коммуниста последовала реплика Константина Толкачева о том, что большинство голосовавших за развал Советского союза были коммунисты. Они же проголосовали за приватизацию «по-чубайсовски», залоговые аукционы и многие другие документы, которые привели к тому плачевному состоянию, которое было в стране в 90-е годы, напомнил он.

ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержали проект. Глава фракции ЛДПР Вячеслав Рябов заявил, что фракция не видит в проекте «ни одной отрицательной поправки».

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 13.03.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что большинство голосовавших за развал Советского союза были коммунисты.
=============================
Если перечислять все пригрешения коммуняк с 1917 года, то на них клейма негде ставить!!!!



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  • Эксперт
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  • 2 | 13.03.2020, 09:24 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31367 | Рейтинг: -708,3
Админобсиратель, твои татарове не лучше, то есть не хуже

Госсовет Татарстана поддержал поправки к Конституции России

Из 86 депутатов за проголосовали 78 человек, против один и семь воздержались

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Татарстана на заседании в четверг большинством голосов поддержали закон о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. За поддержку закона проголосовали 78 депутатов, против - один депутат, еще семь воздержались. Парламентарии также подготовили обращение в адрес президента России Владимира Путина с предложением об усилении ответственности федеральных государственных органов за надлежащее исполнение положений конституции страны.

"Внося и в целом поддерживая эти предложения, эти поправки, безусловно, мы должны думать, как (сделать), чтобы лучше эти поправки работали с учетом многонациональности, многоконфессиональности Российской Федерации - от этого нельзя уходить, и это наш образ жизни на все времена. Будущее должно строиться с учетом всех этих факторов", - сказал госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев. Он отметил, что изменения в конституции касаются судьбоносных статей.

По словам председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, депутаты понимают, что назревшие сегодня изменения социального характера касаются "демократизации общественных процессов". Он отметил, что закон о поправке должен быть поддержан гражданами России.



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2

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  • Гость
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  • 3 | 13.03.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин - уходи !!!



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1

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  • Гость
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  • 4 | 13.03.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 13.03.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что большинство голосовавших за развал Советского союза были коммунисты.
=============================
Если перечислять все пригрешения коммуняк с 1917 года, то на них клейма негде ставить!!!!

----------------------

"ПрИгрешения", блять... Скоты вы йобаные. Разложение началось с 1953 года. Достигло пика с приходом горбача. Это уже были не коммунисты. Так что нех.уй.



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3

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  • 5 | 13.03.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если перечислять все пригрешения коммуняк с 1917 года, то на них клейма негде ставить!!!!
------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
У сегодняшних - одни достижения ??? можно точнее про них ?



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5

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  • Гость
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  • 6 | 13.03.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зуляпа просто старая дура. смотрит в книгу - видит фигу... идиотка безмозглая с националистским привкусом
я тебе еще раз повторяю - ты хучь тыщи книжек прочти - умнее не станешь!!!
перевожу для озабоченной - в статье покрывают позором не САМ курултай, а только как одну из составляющих системы , ничем не отличающуюся от других винтиков... к твоему поросячьему негодованию по поводу Тат собрания и к твоей поросячей радости скажу - все 100 % региональных заксобраний поддержали или еще поддержат, включая все "русские" Заки
так при чём тут татары? чё ты икру мечешь? ущемили тебя ? чем . кто? может Толкачев, как истинный Башкирин?
тупая - по всей стране одна байда, а ты всё с татарами воюешь. хуже ибатулина уже, хотя казалось дальше некуда
турк



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1

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  • Гость
  •  
  • 7 | 13.03.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." «Президент России сказал: эти поправки нужны и будут полезны для страны, для общества, для наших граждан......."
===============================================
Помню как недавно убежденно говорил ,
Повышение Пенсионного Возраста для граждан страны ,
ЭТО БЛАГО для Вас !
И эта благость снизошла - дошла до нас и все
Стадо и особенно Подпаски стали счастливее !
Слава Великому !



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  • Гость
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  • 8 | 13.03.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк, а чем ты возмущаешься? Или название статьи не именно про курултай? Или на сайте где-то ты видел критику татар и хорошие высказывания про башкир? Каков привет таков и ответ.



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2

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  • Участник
  •  
  • 9 | 13.03.2020, 11:51 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9673 | Рейтинг: -745,4
6 | 13.03.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зуляпа просто старая дура. смотрит в книгу - видит фигу... идиотка безмозглая с националистским привкусом
я тебе еще раз повторяю - ты хучь тыщи книжек прочти - умнее не станешь!!!
перевожу для озабоченной - в статье покрывают позором не САМ курултай, а только как одну из составляющих системы , ничем не отличающуюся от других винтиков... к твоему поросячьему негодованию по поводу Тат собрания и к твоей поросячей радости скажу - все 100 % региональных заксобраний поддержали или еще поддержат, включая все "русские" Заки
так при чём тут татары? чё ты икру мечешь? ущемили тебя ? чем . кто? может Толкачев, как истинный Башкирин?
тупая - по всей стране одна байда, а ты всё с татарами воюешь. хуже ибатулина уже, хотя казалось дальше некуда
турк
++++++++++++++++++++++++++++
Это с животной их татарофобии, она со здешних кацанутых хернецутых, зульковатых и прочих просто же брызжет.



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1

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  • Гость
  •  
  • 10 | 13.03.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.03.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк, а чем ты возмущаешься? Или название статьи не именно про курултай? Или на сайте где-то ты видел критику татар и хорошие высказывания про башкир? Каков привет таков и ответ.
_______________________________
поясняю для Зуляпов
если в статье вставить - курултайщики, как все остальные заки в РФ... сразу становится не обидно и понятно, что не они одни... но как бы это читается между строк, а тупую между строк читать не учили

переходим к Зуляпам ... если бы в статье было добавлено - курултайщики, в отличие от татар... тогда было бы понятна агрессия на татар. А вот тут я не понимаю, чем татары лучше или хуже и почему именно на татар ополчилась старая астрахАнЬка
турк



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1

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  • Гость
  •  
  • 11 | 13.03.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." реплика Константина Толкачева о том, что большинство голосовавших за развал Советского союза были коммунисты. Они же проголосовали за приватизацию «по-чубайсовски», залоговые аукционы и многие другие документы, которые привели к тому плачевному состоянию, которое было в стране в 90-е годы, напомнил он........"
=================================================
Правда " историк" Константин Толкачев для
подтверждения своей «правоты» почему НЕ УКАЗАЛ
одно из многих обоснований зарубежного режиссирования
развала СССР : -
«Об этом прямо и откровенно заявил тогдашний
президент США Джордж Буш:

«Одержана величайшая победа над СССР,
причем руками его внутренней оппозиции»
то есть руками «пятой колонны».

newizv.ru›article…kommunisty-sami-razvalili-sssr…

Запад действовал в России руками «агентов влияния».
М.Горбачева, Ал.Н. Яковлева, Э. Шеварднадзе Гавриила Попова,
Юрия Афанасьева
Подписанты Беловежские соглашения в Вискулях, на границе с
Польшей,.--
Леонида Кравчука , Станислава Шушкевича и Бориса Ельцина



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4

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  • Гость
  •  
  • 12 | 13.03.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока хвалится не чем но я думаю татары отстоят свой язык так как дальше отступать уже не куда . Для Зулии куда вам с грыжей рыпаться против татар .



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3

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  • Гость
  •  
  • 13 | 13.03.2020, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 13.03.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Пока хвалится не чем но я думаю татары отстоят свой язык так как дальше отступать уже не куда . Для Зулии куда вам с грыжей рыпаться против татар .
____________________________________________________________
_
Кто там на их язык позарился? Или повода для квот и поклонов боитесь не станет, титульную исклющительность выпячивать не получится?



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2

  • # 14 | 13.03.2020, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Участник
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  • 15 | 13.03.2020, 15:10 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14092 | Рейтинг: -2027,4
Это с животной их татарофобии, она со здешних кацанутых хернецутых, зульковатых и прочих просто же брызжет.
_______________________________________________
О, Иришка из гаража что-то хрюкнула.
Ты, наверное, на этом сайте торчишь только потому, что этот сайт татарофобский.
Не-а, ты облюбовала себе его только потому, что он насквозь башкирофобский, что тебе очень нравится.
На нормальных сайтах ты давно пенделя получила и была выпнута и только здесь тебе с твоей глупой чушью и враньём рады.



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5

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  • Наблюдатель
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  • 16 | 13.03.2020, 15:45 | Автор: san-ufa
    Публикации: 167 | Комментарии: 1486 | Рейтинг: +462,9
Лишь единицы из депутатов выступают против «путинских поправок», называя происходящее «узурпацией власти». «Воздержание» кпрфников – это молчаливое согласие с В.Путиным обнулённым.
Участие в путинско-памфиловском «общероссийском голосовании» 22-го апреля – преступление. Никакие наблюдатели, члены комиссий и "умное голосование" здесь не помогут! Нагло нарисуют то, что им надо.



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0

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  • Гость
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  • 17 | 13.03.2020, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 13.03.2020, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0------------а ты хочешь только свинячью исключительность так не получится .



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0

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  • Участник
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  • 18 | 13.03.2020, 16:51 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19424 | Рейтинг: -3306,3
Уничижитльные вещи про татар писал не только Карпини. Даже это отметил про Иречков и Тукай.
"В прошлом году учитель Ахмак Шерик Сафсата Саттаров помешался на слове татарский. Этот господин почти ежедневно стал печатать различный мусор под названиями: "Татарский народ", "Татарская девушка", "Татарская шапочка", "Татарские башмаки", "Татарская простокваша", "Татарские рожки", и заполнил ими книжные магазины. Таких людей обычно помещают в желтый дом, но тут есть одна сторона дела: если помещать этого национального юродивого, который каждую вещь обязательно называет татарской, то необходимо его помещать именно в "Татарский сумасшедший дом". А такого дома у нас, к сожалению нет. Что поделаешь? На воле ходит!"
Источник: Г.Тукай. Былтырнын, хисабы. Эсэрлэр, дурт томда. Казань, 1977г, стр.166
Пока нет татарского дурдома иречок на свободе ходит.



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  • Участник
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  • 19 | 13.03.2020, 16:52 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4449 | Рейтинг: -189,6
Государственный Советник РТ М.Шаймиев в Госсовете РТ высказал в поддержку -"Хорошо,что сегодня в Конституцию вносятся назревшие проблемы". Хорошо ,что М.Рахимов не советник РБ и ему не надо
под старость лет играть с совестью и противостоять здравомыслящим людям,
это удел наших избранных и наверное старых заслуженных граждан.



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1

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  • Гость
  •  
  • 20 | 13.03.2020, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 13.03.2020, 14:13 | Автор:
_
Кто там на их язык позарился? Или повода для квот и поклонов боитесь не станет, титульную исклющительность выпячивать не получится?
=====================================================
Слышь косноязычный , пока твоя титульная рюсская
Исклющительность выпячивается в Конституцию !
Это только Дурикам типа тебя не понятно или все
рюсские Исклющительность ?



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