Курултайщики хотят пожизненного

Депутаты Курултая Башкирии сегодня на внеочередном заседании большинством голосов поддержали поправки в Конституцию России. За них проголосовали 93 депутата, 15 (фракция КПРФ) воздержались. Только один депутат, коммунист Дмитрий Чувилин, проголосовал против. Процесс одобрения поправок занял 12 минут.Перед началом внеочередного заседания парламента здание Курултая пикетировали активисты «Яблока» и Национально-освободительного движения (НОД). «Яблочники» держали в руках плакаты: «Поправкам Путина — нет. Конституция — не винегрет. Менять власть, а не Конституцию», а активисты НОД призывали поддержать поправки слоганами «Народ и президент за суверенитет. За приоритет Конституции в нашем правовом пространстве. А ты?».Спикер Курултая Константин Толкачев перед началом голосования сообщил о важности «исторического события», в котором участвует Курултай: в поправках в Конституцию, предложенных президентом России Владимиром Путиным, предусмотрено усиление роли Совета федерации, закрепляется гарантия минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума и индексация пенсий, отметил он.«Президент России сказал: эти поправки нужны и будут полезны для страны, для общества, для наших граждан… Они направлены на то, чтобы полнее раскрыть социальный характер нашего государства, создать условия для уверенного эволюционного поступательного развития России»,— сказал господин Толкачев, убеждая депутатов поддержать проект.Руководитель фракции «Единой России» Рустам Ишмухаметов сообщил, что фракция, собравшись перед началом заседания, приняла решение поддержать все конституционные инициативы Владимира Путина, да и в целом партия всегда выступала «за повышение качества и уровня жизни граждан». «Закрепление этих норм в Конституции — это закрепление основных достижений страны за последние годы», — отметил единоросс.Глава фракции КПРФ Юнир Кутлугужин заявил, что фракция не поддерживает единый пакет поправок и воздержится при голосовании. «Три советских Конституции — ленинская, сталинская и брежневская воедино собрали страну в форме СССР, помогли одержать победу над фашизмом, прорваться в космос, достичь невиданных высот в науке и образовании»,— сообщил он, обосновывая позицию партии. «Ельцинская Конституция привела к нищете и вымиранию народа, подчинению экономики иностранным корпорациям и олигархам, росту бездуховности и криминализации общества»,— заявил коммунист. В новый вариант Конституции, добавил он, партия, «по инициативе трудящихся», предлагала 108 поправок, 15 из которых носили принципиальный характер.Но эти надежды не оправдались. Депутаты от “Единой России” и примкнувшие к ним представители ЛДПР и “Справедливой России” упорно тянут Россию в пропасть... Зато в Конституции появился бог, который и так все видит»,— заключил коммунист.Юнир Кутлугужин возмутился, что поправки в Конституцию принимаются впопыхах: «Даже процесс присвоения имен аэропортам занял больше времени, чем создание основного закона, по которому нам жить десятилетиями». «Предложение Терешковой (депутат Госдумы Валентина Терешкова во вторник предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина, тем самым дав ему возможность еще дважды занять президентский пост.— “Ъ”) показало, для чего была затеяна вся эта мышиная возня по косметическому ремонту Конституции»,— отметил лидер фракции, попутно назвав процесс обсуждения поправок «фарсом», а сформированное для обсуждения конституционное собрание «непонятным органом по отсеиванию неугодных власти предложений».За докладом коммуниста последовала реплика Константина Толкачева о том, что большинство голосовавших за развал Советского союза были коммунисты. Они же проголосовали за приватизацию «по-чубайсовски», залоговые аукционы и многие другие документы, которые привели к тому плачевному состоянию, которое было в стране в 90-е годы, напомнил он.ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержали проект. Глава фракции ЛДПР Вячеслав Рябов заявил, что фракция не видит в проекте «ни одной отрицательной поправки».