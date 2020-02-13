Наше будущее — Северная Корея с вождем

После выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием, где он озвучил свои предложения по поправкам в Конституцию страны, многие эксперты начали гадать и делать прогнозы о предстоящем "трансферте власти", по какому сценарию он пойдет, о том, что Путин как бы уйдет, но останется властвовать. Общественный деятель Руслан Габбасов предсказывает не лучшие времена для национальных республик.В принципе, общественность все это понимала, и никто не сомневался, что Путин просто так уйдет и оставит власть кому-то тому, кто не будет полностью подконтролен. В основном общественность обсуждала поправки о приоритете российского права над международным правом, отмену независимости местного самоуправления, создания нового органа — Госсовета, назначение судей и так далее.Пока демократическая общественность билась за то, чтобы как-то повлиять и отменить эти поправки, вносились все новые и новые предложения которые ошарашивали общественность, особенно в национальных республиках.Так, патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил вписать веру в Бога в Конституцию. Таким образом, 14 статья Конституции РФ которая гласит, что "Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной…", можно сказать "обнуляется", а граждане РФ, которые являются атеистами, выходит, будут ущемлены в своём ином взгляде на мировоззрение.Дальше — больше. 2 марта Владимир Путин вносит очередные поправки, одна из которых "взорвала" национальные республики. Так, он предложил внести поправку, где указывается, что теперь русский язык является языком государствообразующего народа. Что одновременно выделяет русский народ как носителя русского языка над другими народами.Все эти и многие другие поправки полностью исказили Конституцию. Многие вносимые пункты противоречат тем, что были в прежней редакции.Так, например, чтобы не менять сами статьи о местном самоуправлении и приоритете международного права над российским в первой главе Конституции, которые составляют основы конституционного строя Российской Федерации, изменения в этих статьях прописали отдельными статьями в тех главах, которые позволят вносить изменения. Теперь у нас в Конституции появились статьи, которые друг другу противоречат. Не ошибусь, если скажу, что внесли эти поправки, грубо обойдя первую главу.Но самое интересное началось ближе к дате принятия Госдумой в третьем чтении самих поправок. Можно сказать, что открылось всё то, ради чего все эти изменения затевались.Было всё это заранее спланированной операцией или же это была импровизация по ходу действия, сейчас, наверное, уже не узнать. Да и важно ли?Итак, главное. 10 марта депутат от “Единой России” Валентина Терешкова неожиданно предложила обнулить сроки действующему президенту Владимиру Путину в связи с вносимыми поправками в Конституцию. Если на простом языке, то раз обновляется Конституция, то можно и обновить, а точнее обнулить сроки правления Путина, так сказать начать с чистого листа.Тут же руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сказал, что единороссы готовы поддержать это предложение. Когда спросили об этом самого Путина, он "неожиданно" не был против. Но с условием, что если эту поправку одобрит Конституционный суд. Так как судей в Конституционный суд назначает Совет Федерации по представлению президента страны, то можно понимать, каким будет решение Конституционного суда.Итак, свершилось. То, о чем так долго говорили и так горячо обсуждали, наконец-то обрело свою реальность. Путин никого не назначает преемником, никому не отдает свой пост, а просто, с помощью одной внесенной в нужное время, нужным человеком, поправки, теперь может править до 2036 года.Если вспомнить всю историю "хитростей продления срока", то, сперва, рокировочка с Дмитрием Медведевым, потом продление президентского срока до шести лет, ну, и, наконец, "обнуление".И чтобы обезопасить себя от всего-всего, была внесена поправка о том, что в случае прекращения полномочий в связи со сроком истечения или отставкой, президент становится лицом неприкосновенным. С одной стороны, вроде бы обезопасил, но раз так легко меняют статьи в Конституции, то, что мешает новой пришедшей власти заново изменить Конституцию и отменить все эти "статьи безопасности"?Подводя итог всему сказанному, можно утверждать, что в нашей стране утвердился долгий и несменяемый режим. И если некоторые, а, возможно, и многие, думали, что вот-вот уже просвет, осталось всего четыре года и появится новый глава государства, а, значит, будут какие-никакие изменения, то сейчас просвет закрылся.Свое слово против высказали многие политические деятели и общественные организации. Особенно сильное неприятие предлагаемым поправкам высказали общественные силы в национальных республиках, хотя, естественно, законодательные органы власти республик ожидаемо поддержали поправки, боясь выступить против. Башкирская общественная организация "Башкорт" оказалась единственной башкирской организацией в республике, которая также высказалась против предлагаемых поправок.Будут ли приняты поправки, вопрос риторический, так как все прекрасно понимают, что всё, что задумала у нас власть в Кремле, будет исполнено, даже если все проголосуют против.Это значит, что будет продолжен прежний курс, как во внешней, так и во внутренней политике, это значит, что положение национальных республик будет усугубляться, это значит, что экономика страны продолжит пребывать в глубоком кризисе, это значит, что наступление на права человека продолжится. И высшей инстанцией теперь будет не ООН, не ОБСЕ, не Европейский суд по правам человека, а Верховный суд Российской Федерации.Северная Корея, на которую мы раньше смотрели, как на диковинку, оказалась не так уж и далека.