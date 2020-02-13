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Наше будущее — Северная Корея с вождем

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После выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием, где он озвучил свои предложения по поправкам в Конституцию страны, многие эксперты начали гадать и делать прогнозы о предстоящем "трансферте власти", по какому сценарию он пойдет, о том, что Путин как бы уйдет, но останется властвовать. Общественный деятель Руслан Габбасов предсказывает не лучшие времена для национальных республик.

Наше будущее — Северная Корея с вождем


В принципе, общественность все это понимала, и никто не сомневался, что Путин просто так уйдет и оставит власть кому-то тому, кто не будет полностью подконтролен. В основном общественность обсуждала поправки о приоритете российского права над международным правом, отмену независимости местного самоуправления, создания нового органа — Госсовета, назначение судей и так далее.

Пока демократическая общественность билась за то, чтобы как-то повлиять и отменить эти поправки, вносились все новые и новые предложения которые ошарашивали общественность, особенно в национальных республиках.

Так, патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил вписать веру в Бога в Конституцию. Таким образом, 14 статья Конституции РФ которая гласит, что "Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной…", можно сказать "обнуляется", а граждане РФ, которые являются атеистами, выходит, будут ущемлены в своём ином взгляде на мировоззрение.

Дальше — больше. 2 марта Владимир Путин вносит очередные поправки, одна из которых "взорвала" национальные республики. Так, он предложил внести поправку, где указывается, что теперь русский язык является языком государствообразующего народа. Что одновременно выделяет русский народ как носителя русского языка над другими народами.

Все эти и многие другие поправки полностью исказили Конституцию. Многие вносимые пункты противоречат тем, что были в прежней редакции.

Так, например, чтобы не менять сами статьи о местном самоуправлении и приоритете международного права над российским в первой главе Конституции, которые составляют основы конституционного строя Российской Федерации, изменения в этих статьях прописали отдельными статьями в тех главах, которые позволят вносить изменения. Теперь у нас в Конституции появились статьи, которые друг другу противоречат. Не ошибусь, если скажу, что внесли эти поправки, грубо обойдя первую главу.

Но самое интересное началось ближе к дате принятия Госдумой в третьем чтении самих поправок. Можно сказать, что открылось всё то, ради чего все эти изменения затевались.

Было всё это заранее спланированной операцией или же это была импровизация по ходу действия, сейчас, наверное, уже не узнать. Да и важно ли?

Итак, главное. 10 марта депутат от “Единой России” Валентина Терешкова неожиданно предложила обнулить сроки действующему президенту Владимиру Путину в связи с вносимыми поправками в Конституцию. Если на простом языке, то раз обновляется Конституция, то можно и обновить, а точнее обнулить сроки правления Путина, так сказать начать с чистого листа.

Тут же руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сказал, что единороссы готовы поддержать это предложение. Когда спросили об этом самого Путина, он "неожиданно" не был против. Но с условием, что если эту поправку одобрит Конституционный суд. Так как судей в Конституционный суд назначает Совет Федерации по представлению президента страны, то можно понимать, каким будет решение Конституционного суда.

Итак, свершилось. То, о чем так долго говорили и так горячо обсуждали, наконец-то обрело свою реальность. Путин никого не назначает преемником, никому не отдает свой пост, а просто, с помощью одной внесенной в нужное время, нужным человеком, поправки, теперь может править до 2036 года.

Если вспомнить всю историю "хитростей продления срока", то, сперва, рокировочка с Дмитрием Медведевым, потом продление президентского срока до шести лет, ну, и, наконец, "обнуление".

И чтобы обезопасить себя от всего-всего, была внесена поправка о том, что в случае прекращения полномочий в связи со сроком истечения или отставкой, президент становится лицом неприкосновенным. С одной стороны, вроде бы обезопасил, но раз так легко меняют статьи в Конституции, то, что мешает новой пришедшей власти заново изменить Конституцию и отменить все эти "статьи безопасности"?

Подводя итог всему сказанному, можно утверждать, что в нашей стране утвердился долгий и несменяемый режим. И если некоторые, а, возможно, и многие, думали, что вот-вот уже просвет, осталось всего четыре года и появится новый глава государства, а, значит, будут какие-никакие изменения, то сейчас просвет закрылся.

Свое слово против высказали многие политические деятели и общественные организации. Особенно сильное неприятие предлагаемым поправкам высказали общественные силы в национальных республиках, хотя, естественно, законодательные органы власти республик ожидаемо поддержали поправки, боясь выступить против. Башкирская общественная организация "Башкорт" оказалась единственной башкирской организацией в республике, которая также высказалась против предлагаемых поправок.

Будут ли приняты поправки, вопрос риторический, так как все прекрасно понимают, что всё, что задумала у нас власть в Кремле, будет исполнено, даже если все проголосуют против.

Это значит, что будет продолжен прежний курс, как во внешней, так и во внутренней политике, это значит, что положение национальных республик будет усугубляться, это значит, что экономика страны продолжит пребывать в глубоком кризисе, это значит, что наступление на права человека продолжится. И высшей инстанцией теперь будет не ООН, не ОБСЕ, не Европейский суд по правам человека, а Верховный суд Российской Федерации.

Северная Корея, на которую мы раньше смотрели, как на диковинку, оказалась не так уж и далека.

Идель.Реалии
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  • 1 | 13.03.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики
Башкортостанец•``



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  • 2 | 13.03.2020, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Российский рубль в последнюю неделю упал по отношению к аргентинскому песо, свидетельствуют данные торгов на рынке Forex.

Максимальное падение пришлось на понедельник, 9 марта, но в четверг, 12 марта, после открытия торгов рубль также потерял три процента — по состоянию на 18:30 по московскому времени 1 песо стоит 1,1896 рубля
.Аргентинское песо в последние два года считается худшей валютой мира. В 2018 году курс доллара по отношению к нему вырос более чем вдвое, а в 2019-м — еще на 59 процентов.



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  • 3 | 13.03.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наше будущее — Северная Корея с вождем
================================
Северная Корея с вождем,- это не только наше будущее, это и настоящее, и прошлое....



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  • 4 | 13.03.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 13.03.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наше будущее — Северная Корея с вождем
================================
Северная Корея с вождем,- это не только наше будущее, это и настоящее...

----------------------

В КНДР нет безработицы, нет нищих, нет бомжей, нет мошенников и воров.

Инженеры-электронщики КНДР разработали и запустили в производство линейку собственных смартфонов "Ариран". Нам до них - как до полюса раком.



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  • 5 | 13.03.2020, 10:55 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1500 | Рейтинг: +361,6
А этот ким чыновкий смартфон весит 5,5 кг. Да в рюкзаке 2 аккумулятора камазовских. Безработицы нет, кайло в руки и зарплата чашка риса.



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  • 6 | 13.03.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" можно утверждать, что в нашей стране утвердился долгий и несменяемый режим. И если некоторые, а, возможно, и многие, думали, что вот-вот уже просвет, осталось всего четыре года и появится новый глава государства, а, значит, будут какие-никакие изменения, то сейчас просвет закрылся...."
==================================================
Одним словом - Свет в конце закрылся !
" Медный таз " его накрыл !



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  • 7 | 13.03.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 13.03.2020, 10:55 | Автор: резус

А этот ким чыновкий смартфон весит 5,5 кг. Да в рюкзаке 2 аккумулятора камазовских. Безработицы нет, кайло в руки и зарплата чашка риса.
================================================
Это надо же , какой дурной сон приснился человеку .
Зато у тебя и кайла и чашки риса нет .
У нас - Если хочешь живи , а если не хочешь - пропади !
Собакам и кошкам питомники построят ,
а тебе в случае чего ( если не доработаешь до 65 )
или вперед ногами или плиздуй бомжуй !



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  • 8 | 13.03.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 13.03.2020, 10:55 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1500 | Рейтинг: +361,5
А этот ким чыновкий смартфон весит 5,5 кг. Да в рюкзаке 2 аккумулятора камазовских. Безработицы нет, кайло в руки и зарплата чашка риса.

------------------

Пускаешь слюни. Идиот, блять. Завидуй молча, раз бестолковка пустая.



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  • 9 | 13.03.2020, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну слава всевышнему, наконец то РБ расформируют и уфимскую губернию вернут в зад.
Долгие лета вам, Владимир Владимирович!



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  • 10 | 13.03.2020, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики
Башкортостанец•``
------------------------------------
Может скинемся всем миром Кухарке на лечение, заи"ала ведь уже.



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  • 11 | 13.03.2020, 15:07 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14092 | Рейтинг: -2027,4
Наше будущее — Северная Корея с вождем
________________________________________________
А как оно - в Северной Корее?
Расскажите, вы же много знаете.
Или только из записок Зильбертруда, Гойзмана, Шендеровича, Венедиктова?
А они, кстати, сами там бывали? Или ещё от кого услышали?



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  • 12 | 13.03.2020, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Черепушка у Черепахи основательно потекла



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  • # 13 | 13.03.2020, 18:15 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 14 | 13.03.2020, 18:20 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 15 | 13.03.2020, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно когда стране понадобиться защита или помощь
второсортных людей допустим на войне , особая роль Русских
сохранится ? Или наплевав о превосходстве позовут и
второсортных забыв об особом генетическом коде РУССКИХ
( их превосходстве в боях , их патриотичности , низкой сортности
других - 180 народов)
Эти поправки в конституцию РФ преследует две цели.
Первая - чтобы русские поддержали режим управления хотя бы
до 2024 года.
Вторая - чтобы русские ОХОТНЕЕ стали основной поддержкой-
осведомителями и жандармами существующего режима .



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  • 16 | 13.03.2020, 18:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Удалила два комментария в защиту Черепахи, злыдня такая.



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  • 17 | 13.03.2020, 19:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВЕСЬ СМЫСЛ СВЕЛСЯ НЕ К ПЕРЕМЕНЕ КОНСТИТУЦИИ ,АПРОДЛЕНИЮПРЕЗИДЕНСТВА . дЛЯ ЭТОГО И НАШЛАСЬ БАБУШКА ПРЕКЛОННЫХ ЛЕТ ...
нО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ ЛИ ЭТО С ПРЕСТАРЕЛЫМИ ЧЛЕНАМИ , НО НАРОД БЫЛ ДОВОЛЕН , МОЖНО ПОПРАВИТЬ СВОИ ЛИЧНЫЕ ДЕЛА , НЕ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ДЕЛА , нО СТРАДАЛА ПРЕЖДЕ СТРАНА , КОТОРАЯ НАКРЕНИЛАСЬ И В ЭТО ВРЕМЯ ПОЛЕЗЛИ ВО ВЛАСТЬ ПРОХОДИМЦЫ ВСЕХ МАСТЕЙ.
бЛАГО У НАС ВСЕГО ДОЧЕРТА КАК КУВЕЙТ ИЛИ САУДИТЫ . дОЛГО СТРАНА БУДИТ ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ..



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  • 18 | 13.03.2020, 19:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67443 | Рейтинг: +12016,7
Черепаха - такая же старая б-лядь, как и Валька Терешкова - только нищая!



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  • 19 | 13.03.2020, 20:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15ому
+++.
За один 2017 год 80 тыс учёных от этого Путина уехали. Кто остался? А, эти, народ в нищете, жрёт то что в Европе на прилавок не пускают, а эти, осадкообразные устроили разборки кому какой народ удавить. Почему то Чел.обл обзывают российским. Историю не знаете? Плохо.
Займитесь делом: созданием страны. Некогда будет свару устраивать.
А этим, путиноподобострастным, это сын поломойки которого Тамбовская 0ПГ протолкнула в спортзал ЛГУ, а дале он в КГБ пристроился. Какие шпионские дела мог крутить студент? Вам этот не в позор?



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  • 20 | 13.03.2020, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Черепаха - такая же старая б-лядь, как и Валька Терешкова - только нищая!
---------------------
Тебя опять на Ошо пробило?



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