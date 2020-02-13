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Дмитрий Михайличенко: Возможно, нужно лучше информировать население о достижении действующей республиканской власти

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С момента назначения Р. Хабирова врио главы Башкирии прошло уже 18 месяцев. Достаточный срок для того чтобы оценивать не только лозунги, красивые тюркизмы и идеологемы, которые в избытке предложила действующая власть, но и ее реальные достижения. Лично я считаю, что таких достижений очень мало. Дефицит. Непопулярных решений и агрессивных заявлений много (Куштау, угрозы обрушить рынок жилой недвижимости Уфы, дискриминация гражданских прав оппозиции, непонятные трактовки экстремизма и национализма и многое другое). А какие реально достижения у действующей власти?

Дмитрий Михайличенко: Возможно, нужно лучше информировать население о достижении действующей республиканской власти


Вернувшись в регион Хабиров и его окружение говорили о «прорыве», заявляли о том, что сделают «Башкортостан – great again». Все это актуализировало высокие ожидания населения. Недавно на одной из уфимских радиостанций был проведен опрос на эту тему. 94 % радиослушателей согласились с моей точкой зрения. Безусловно, аудитория «Эха Москвы в Уфе» — это не все общество, а только его часть. Не будем уподобляться гиперлояльным действующей власти спикерам из «БСТ», заявляющим о том, что рейтинг Р. Хабирова равен 82 %. Здесь имеется ввиду итоговый результат на выборах главы Башкирии. Однако на выборах, даже согласно официальным данным (которым мало кто верит) пришло не 100 процентов населения. Поэтому для того, чтобы говорить о 82 % рейтинга Хабирова необходимо ссылаться на данные соцопросов (с указанием типа выборки, респондентов и т.д.).

Я вполне допускаю, что не 94 % и даже не 90% жителей республики считают также как и я относительно дефицита достижений. Желая проверить этот тезис я на своей личной страничке в фейсбуке задал френдам вопрос «Какие основные достижения действующей власти в республике?». Помимо широко распространенного вопроса «нет достижений» были зафиксированы следующие варианты ответа:

- самопиар;

- у главы республики появился персональный аккаунт в инстаграм;

- сохранение поддержки одной из башен Кремля;

- Хабиров «взял на себя многолетний труд защитников Торатау и объявил, что это он сохранил шихан»;

- многочисленные обещания;

- инвестсабантуи;

- привлечение команды специалистов из Красногорска;

- организация авиарейса из Уфы в Вену;

- единая транспортная карта «Алга»;

- учредил новый праздник 2 мая (День поминовения и почитания);

- закупка новых автобусов отечественного производства.

Не хотелось бы анализировать эту нерелевантную массу оценок достижений действующей власти. Пусть читатели сами решают, что из этого относится к пиару, а что к эффективному управлению регионом. А что, может быть, и к тому, и к другому. Возможно, они захотят указать чего не хватает, а возможно, и с чем-то из списка не согласятся.

На мой взгляд, у действующей власти очевиден дефицит достижений, но это не значит, что их нет. Возможно, нужно лучше информировать население о достижениях действующей власти и тогда картина будет более объективная. Возможно, нужно резко увеличить финансирование информирования населения о деятельности главы Башкирии.

Эхо Москвы
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  • Наблюдатель
  •  
  • 1 | 13.03.2020, 09:05 | Автор: Виктор
    Публикации: 174 | Комментарии: 1858 | Рейтинг: +493,1
Дмитрий Михайличенко: "На мой взгляд, у действующей власти очевиден дефицит достижений, но это не значит, что их нет. Возможно, нужно лучше информировать население о достижениях действующей власти и тогда картина будет более объективная. Возможно, нужно резко увеличить финансирование информирования населения о деятельности главы Башкирии."
________________________

Вот-вот.

Дмитрий Михайличенко, а почему вы обиделись,

когда я вас назвал борцом за укрепление путинизма?

Вы же - явный путинист.

Разве нет?



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3

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 2 | 13.03.2020, 09:05 | Автор: Виктор
    Публикации: 174 | Комментарии: 1858 | Рейтинг: +493,1
Дмитрий Михайличенко: "На мой взгляд, у действующей власти очевиден дефицит достижений, но это не значит, что их нет. Возможно, нужно лучше информировать население о достижениях действующей власти и тогда картина будет более объективная. Возможно, нужно резко увеличить финансирование информирования населения о деятельности главы Башкирии."
________________________

Вот-вот.

Дмитрий Михайличенко, а почему вы обиделись,

когда я вас назвал борцом за укрепление путинизма?

Вы же - явный путинист.

Разве нет?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 13.03.2020, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Какие основные достижения действующей власти в республике?».
==============================
Вопрос поставлен неправильно!
Надо было так: "Какие прегрешения действующей власти в республике"
И многое из тово что ему ставится в заслугу попало бы в этот список, неговоря уже о десятках других...



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  • Гость
  •  
  • 4 | 13.03.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виктор . хня какая... при действующей системе не может быть прорыва в отдельно взятой губернии без вливания из кремля... вот об этом надо информировать население, но если этим (информированием) займется команда Х-2, как думаешь , сколько они просидят в своих креслах?

и еще... что значит информировать население? каким образом, через что? лично на своём опыте убедился - бесполезное занятие в стаде... те кто интересуются - знают всё, а кому "лишь бы сёдня ботвы досталось пожевать" - им это не интересно . ты можешь каждый день собирать собрания, пятиминутки. летучки ..и рассказывать группе (коллективу) о планах и отчитываться о проделанной работе - 70% тебя не услышат ... а потому, что БЫДЛОООО... им бы пожевать сегодня . прийти домой, сесть за стол с просроченным Ашаном, потом к ящику и сериал...
из оставшихся 30% примерно 10 . что бы ты не делал и не предлагал - всегда будут недовольны и против , не предлагая взамен ничего!!!
вот социальный срез нашего общества и хучь информируй, хучь не информируй..
чё делать ? теорию знаю , а как на практике осуществить - я ХЗ? знаю как я дошёл до этого - если не я, то кто? , но как это распространить на всех? амёбы аморфные и трУсы как Лукин , Терешкова и вся другая 3.14здабратия
турк



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1

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  • 5 | 13.03.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда Путин падет Радию припомнятся все его преступления.
Сталин занимаясь индустриализацией подтягивал "Пламенных революционеров" и выжимал с них уераденные деньги.



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3

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  • Гость
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  • 6 | 13.03.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он просто стебет их. Люди не видят достижений, но вы пиарьтесь больше, пиариться до зарезу... Достижений никаких нет, а самопиару хоть отбавляй



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  • Гость
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  • 7 | 13.03.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
причем тут Радий и республика, начните лучше с проблемы помельче, например , с Уфы, в городе какая то жесть творится - дорог просто нет, одни ямы, мусора полно, грязь, которую просто смывает дождь, куча реагентов, иллюминации новой в городе вообще не было, пользовались тем, что было создано до этого, а потом и с Ленина убрали, во дворах вообще ад и т.д. и т.п.



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 13.03.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 13.03.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
причем тут Радий и республика, начните лучше с проблемы помельче, например , с Уфы, в городе какая то жесть творится - дорог просто нет, одни ямы, мусора полно, грязь, которую просто смывает дождь, куча реагентов, иллюминации новой в городе вообще не было, пользовались тем, что было создано до этого, а потом и с Ленина убрали, во дворах вообще ад и т.д. и т.п.
___________________________
сафсем тупой? пишу же . что в данной системе - НЕВОЗМОЖНО без вливаний из кремля... спроецируй систему рег власти на город... ну чё же кашу то разжёвывать приходится долбодятлам... задолбали
ну нет у ульфата, как и у других ситимэнов , возможностей (читай - админ ресурса и денег) дабы навести порядок на своём клочке земли...
как еще разжевать?
ты показателен - никакое информирование тебе не поможет, ты ровно из тех 70%
турк



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0

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  • Гость
  •  
  • 9 | 13.03.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дмитрий Михайличенко: Возможно, нужно лучше информировать население о достижении действующей республиканской власти.

Дима, малчик, ну шо ты опять удумал? О каком достижении власти ты хочешь нам поведать? Выпей молочка, может успокоишься, наконец.



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1

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  • Участник
  •  
  • 10 | 13.03.2020, 15:12 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14092 | Рейтинг: -2027,4
2 | 13.03.2020, 09:05 | Автор: Виктор
Публикации: 174 | Комментарии: 1858 | Рейтинг: +493,1
Дмитрий Михайличенко: "На мой взгляд, у действующей власти очевиден дефицит достижений, но это не значит, что их нет. Возможно, нужно лучше информировать население о достижениях действующей власти и тогда картина будет более объективная. Возможно, нужно резко увеличить финансирование информирования населения о деятельности главы Башкирии."
________________________

Вот-вот.

Дмитрий Михайличенко, а почему вы обиделись,

когда я вас назвал борцом за укрепление путинизма?

Вы же - явный путинист.

Разве нет?
_____________________________________________
Виктор, а кто Вы?
Пустое трепло. В душе Вы доносчик и палач, но импотентный палач.
И лжец.



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9

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  • Наблюдатель
  •  
  • 11 | 13.03.2020, 15:59 | Автор: san-ufa
    Публикации: 167 | Комментарии: 1486 | Рейтинг: +462,9
Трудно найти то, чего нет!
"Красногорско-путинский десант" высажен на кормление в Башкортостан, а не для того, чтобы приумножать достижения республики.



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2

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  • Участник
  •  
  • 12 | 13.03.2020, 17:09 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4449 | Рейтинг: -189,6
11 | 13.03.2020, 15:59 | Автор: san-ufa
Публикации: 167 | Комментарии: 1486 | Рейтинг: +462,2
Трудно найти то, чего нет!
"Красногорско-путинский десант" высажен на кормление в Башкортостан, а не для того, чтобы приумножать достижения республики.
========================
Человек родился в Башкортостане там где жили всегда его предки.Поэтому он не может работать плохо для своей Родины.Как бы не выжимала налоги Москва он будет отстаивать интересы РБ.У нас тоже молодой губернатор и хочется увидеть сдвиги сразу же но не видно.Но я же не говорю,что Теслер не работает просто нужно время.Тем более у вас,когда Р.Хамитов полностью разрушил экономику Республики.



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2

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  • Гость
  •  
  • 13 | 13.03.2020, 18:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 13.03.2020, 15:59 | Автор: san-ufa
Публикации: 167 | Комментарии: 1486 | Рейтинг: +462,5
Трудно найти то, чего нет!
"Красногорско-путинский десант" высажен на кормление в Башкортостан, а не для того, чтобы приумножать достижения республики.
______________________
Что предлагает "Яблоко"?
"Кац предлагает сдаться, предлагает сдаться, предлагает сдаться..."
Чем может похвастаться башкирское "Яблоко"? А российское?
Вы хоть биографию Слабуновой представьте, а то из Уфы дама, а скрывается даже, в какой она школе училась, кто её папа и мама.
И у вас ещё хватает наглости кого-то критиковать!
Брысь под шконку!



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 14 | 13.03.2020, 19:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67443 | Рейтинг: +12016,7
Брысь под шконку!
__________________________
Вас там под шконкой пуйлососв набилось до отказа - прямо возле параши.
Так что - сидите тихо и посасывайте с проглотом у пуйла.



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2

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  • Гость
  •  
  • 15 | 13.03.2020, 20:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12ое Яичко
Путин на пару с Собчаком украл программу "Сырьё в обмен на продовольствие" на 122млн $.
Седня его оценивают в 300 млрд $.
И какаЯ у него может быть любовь к Родине, если вы не имеете ввиду Дрезден. Не зря же он СИменсу толкнул завод с разработанной нашими турбиной за 1$, это я про ту которая под санкциями. А насчет Шредера вы и сами знаете.
Ну что вы хотите от сына уборщицы??!
Ничего путного даже если бы он и захотел. Но он не может захотеть путное народу, - социальные инстинкты прочны и лечптся только лишь декапитацией, то бишь секир башка!



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 16 | 13.03.2020, 21:01 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38876 | Рейтинг: +6483,5
Лично я считаю, что таких достижений очень мало.
===
Автор темы, однако, большой чудак, если думает что кто-то что-то будет для него делать, а он будет только лицезреть и загибать пальцы.

В нормальной стране, местный высший начальник должен, в первую очередь, следить за законностью.

А всеми хозяйственными вопросами занимаются кадры в мэрии и прокуратура.



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0

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  • Гость
  •  
  • 17 | 13.03.2020, 21:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 13.03.2020, 19:56 | Автор: Кухарка
Публикации: 1346 | Комментарии: 67443 | Рейтинг: +12016,8
Брысь под шконку!
__________________________
Вас там под шконкой пуйлососв набилось до отказа - прямо возле параши.
Так что - сидите тихо и посасывайте с проглотом у пуйла.

______________
Тебе и говорят: "Сиди тихо, соси, но громко не чмокай!".



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4

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  • Начинающий
  •  
  • 18 | 13.03.2020, 21:36 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 371 | Рейтинг: +8,5
13-му. ЯБЛОКО против поправок Путина и коль уж началось, то предложило свои поправки по улучшению жизни граждан и построению демократической, честной государственности в России.



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0

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  • Гость
  •  
  • 19 | 13.03.2020, 22:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По адресу г.Уфа, ул.Аксакова, 48 горит памятник архитектуры Усадьба Бухартовских! Спасибо руководству РБ и Уфы за "сохранение" памятника! Вот такие у них достижения! Очень Опытный



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