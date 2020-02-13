Дмитрий Михайличенко: Возможно, нужно лучше информировать население о достижении действующей республиканской власти.

С момента назначения Р. Хабирова врио главы Башкирии прошло уже 18 месяцев. Достаточный срок для того чтобы оценивать не только лозунги, красивые тюркизмы и идеологемы, которые в избытке предложила действующая власть, но и ее реальные достижения. Лично я считаю, что таких достижений очень мало. Дефицит. Непопулярных решений и агрессивных заявлений много (Куштау, угрозы обрушить рынок жилой недвижимости Уфы, дискриминация гражданских прав оппозиции, непонятные трактовки экстремизма и национализма и многое другое). А какие реально достижения у действующей власти?Вернувшись в регион Хабиров и его окружение говорили о «прорыве», заявляли о том, что сделают «Башкортостан – great again». Все это актуализировало высокие ожидания населения. Недавно на одной из уфимских радиостанций был проведен опрос на эту тему. 94 % радиослушателей согласились с моей точкой зрения. Безусловно, аудитория «Эха Москвы в Уфе» — это не все общество, а только его часть. Не будем уподобляться гиперлояльным действующей власти спикерам из «БСТ», заявляющим о том, что рейтинг Р. Хабирова равен 82 %. Здесь имеется ввиду итоговый результат на выборах главы Башкирии. Однако на выборах, даже согласно официальным данным (которым мало кто верит) пришло не 100 процентов населения. Поэтому для того, чтобы говорить о 82 % рейтинга Хабирова необходимо ссылаться на данные соцопросов (с указанием типа выборки, респондентов и т.д.).Я вполне допускаю, что не 94 % и даже не 90% жителей республики считают также как и я относительно дефицита достижений. Желая проверить этот тезис я на своей личной страничке в фейсбуке задал френдам вопрос «Какие основные достижения действующей власти в республике?». Помимо широко распространенного вопроса «нет достижений» были зафиксированы следующие варианты ответа:- самопиар;- у главы республики появился персональный аккаунт в инстаграм;- сохранение поддержки одной из башен Кремля;- Хабиров «взял на себя многолетний труд защитников Торатау и объявил, что это он сохранил шихан»;- многочисленные обещания;- инвестсабантуи;- привлечение команды специалистов из Красногорска;- организация авиарейса из Уфы в Вену;- единая транспортная карта «Алга»;- учредил новый праздник 2 мая (День поминовения и почитания);- закупка новых автобусов отечественного производства.Не хотелось бы анализировать эту нерелевантную массу оценок достижений действующей власти. Пусть читатели сами решают, что из этого относится к пиару, а что к эффективному управлению регионом. А что, может быть, и к тому, и к другому. Возможно, они захотят указать чего не хватает, а возможно, и с чем-то из списка не согласятся.На мой взгляд, у действующей власти очевиден дефицит достижений, но это не значит, что их нет. Возможно, нужно лучше информировать население о достижениях действующей власти и тогда картина будет более объективная. Возможно, нужно резко увеличить финансирование информирования населения о деятельности главы Башкирии.