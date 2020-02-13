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Многоходовочки больше не получаются

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Многоходовочки больше не получаются. Разваленные механизмы обратной связи, отсутствие экспертизы, закрытость в принятии решений — в сумме приводят к тому, что любая попытка выстроить сложную стратегию проваливается. На уровне исполнителей на это еще накладывается паническая боязнь ответственности, и общая нервозность.

Многоходовочки больше не получаются


Долго думали, как всех обхитрить — потеряли время. В конце концов, уже в аврале, придумали что-то относительно сложное — осуществили, как могли, на коленке, поставив всех перед фактом — столкнулись с заведомо непредвиденными трудностями (стихийное поведение всех вовлеченных, непредугаданная реакция публики, замеченные задним числом экспертами косяки) — поправили, как смогли, на коленке же — столкнулись с новыми непредвиденными трудностями того же порядка — и так далее по кругу, до того момента, как терпение лопнет (вариант: внешний шок подстегнет), и рука потянется к лому. Поэтому то, что начинается как хитроумная многоходовочка (Путин всех удивил! Путин перехватил повестку!), с некоторых пор неизменно заканчивается применением самого тупого, лобового, силового приема. Ошметки бывшей многоходовочки при этом вовсе не аннигилируются в момент применения лома: продолжают жить своей собственной жизнью, требуя решений и ресурсов, отъедая политический капитал.

У системы довольно давно уже нет мозга ни на какие решения, кроме лобовых, и нет средств осуществления этих решений, кроме силовых. Даже деньги не срабатывают — не потому, что они кончились (они еще далеко не кончились), а потому что это тоже слишком сложный инструмент для текущего состояния головы и рук примерно всего начальства. Просто потому, что для того, чтобы обхитрить кого-то, нужно с этим кем-то находиться в какой-никакой коммуникации, а эта функция у российского государства отвалилась напрочь. Но вот понимание этого факта в систему управления пока только начинает проникать — и что-то я сильно подозреваю, что последним оно придет к самому гаранту, как к физическому лицу, и его ближайшему окружению. Остальные чухнутся раньше, и, кажется, вот-вот уже начнут этим пониманием пользоваться.

Это все вовсе не значит, что лобовые приемы не сработают. Репрессивного потенциала еще сколько угодно, сработают не раз и не два. До встречи с какой-то проблемой, которая ломом не берется принципиально.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 13.03.2020, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное
Башкортостанец•`



Оценили
4

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  • Гость
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  • 2 | 13.03.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен !!!



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1

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  • Гость
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  • 3 | 13.03.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У системы довольно давно уже нет мозга
=================================
У неё его никогда и небыло!!!!
Что от "большого ума", вместо развития передовых технологий и производств, проводились олимпиады,самиты, )(уямиты, переругались со всем белым светом, развязали войну с братским народом... Да что там говорить! Слов нет!!!!!



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 13.03.2020, 10:05 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39531 | Рейтинг: +5255,2
1 | 13.03.2020, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное

А твой друг- калатунебай сепрэк писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный. Так ему и скажи!
==========================================================
Спасибо, так ему и скажу:сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный
Башкортостанец•`



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1

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  • Участник
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  • 5 | 13.03.2020, 15:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14092 | Рейтинг: -2027,4
3 | 13.03.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

У системы довольно давно уже нет мозга
=================================
У неё его никогда и небыло!!!!
Что от "большого ума", вместо развития передовых технологий и производств, проводились олимпиады,самиты, )(уямиты, переругались со всем белым светом, развязали войну с братским народом... Да что там говорить! Слов нет!!!!!
____________________________________________
Так если слов нет, может и говорить не стоило?
Про какие передовые технологии Вы пытаетесь рассказать?
Рак победили? На Луне города строят?
Ах да, машины стали ещё немного удобнее. Смартфоны улучшаются. А что ещё?
А фондовые биржи рушатся, новый (ещё один) финансовый кризис - это передовые технологии?
Весь мир обосрался коронавируса (а до этого свиного, птичьего гриппа, эболы и что там ещё) - это передовые технологии?
Ну может в космосе далеко от 60-х годов прошлого столетия ушли? Или недалеко? Или совсем не ушли?



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7

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  • Наблюдатель
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  • 6 | 13.03.2020, 16:05 | Автор: san-ufa
    Публикации: 167 | Комментарии: 1486 | Рейтинг: +462,9
Государство в РФ не исполняет, и вряд ли впредь будет исполнять свою основную обязанность – «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина», не даёт и не даст «народу осуществлять свою власть», не утруждает оно себя и заботой о «единственном источнике власти в РФ» (ст.2, 3 Конституции РФ). Женщина с высшим образованием, отработавшая 30 лет, вырастившая троих детей, получает нищенскую пенсию в девять тысяч рублей! Абсурд и «жаба» воровского режима …



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2

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  • Эксперт
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  • 7 | 13.03.2020, 21:13 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38876 | Рейтинг: +6483,5
У системы довольно давно уже нет мозга ни на какие решения...
===
" ... ибо для всех ясно, что большевизм и именно только советская власть явилась главным, почти единственным фактором расчленения России ..."

"Большевизм лишил нас отечества, народной гордости ..."

"Через гибель большевизма к возрождению России – вот наш единственный путь, и с него мы не свернем."

Генерал М.Г.Дроздовский:



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  • 8 | 13.03.2020, 21:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.03.2020, 16:05 | Автор: san-ufa
Публикации: 167 | Комментарии: 1486 | Рейтинг: +462,9
Государство в РФ не исполняет, и вряд ли впредь будет исполнять свою основную обязанность – «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина», не даёт и не даст «народу осуществлять свою власть», не утруждает оно себя и заботой о «единственном источнике власти в РФ» (ст.2, 3 Конституции РФ). Женщина с высшим образованием, отработавшая 30 лет, вырастившая троих детей, получает нищенскую пенсию в девять тысяч рублей! Абсурд и «жаба» воровского режима …
_________________________
"Государство в РФ не исполняет, и вряд ли впредь будет исполнять свою основную обязанность – «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина», не даёт и не даст «народу осуществлять свою власть», не утруждает оно себя и заботой о «единственном источнике власти в РФ»".
Наивный нанайский мальчик san-ufa!
Кто тебе сказал, что кто-то чего-то обязан исполнять?
Ах, ст.2, 3 Конституции РФ! Ах, Ах!
А ты, случайно, не помнишь, как принималась эта конституция в 1993 году?
То, что ты в октябре 1993 года не попал под крупнокалиберные пулемёты будущего Героя России Лысюка отнюдь не твоя заслуга, а недоработка группы "Витязь".
Наивный нанайский мальчик san-ufa!
Радуйся, что ты вообще жив, а не стал жертвой "демократизации" России в октябре 1993 года.



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