Пока Путин обнуляется — весь мир окэшивается

Триумф Путина, который добавил себе еще 12 президентских лет, все больше напоминает пир во время чумы (почти буквально). Он происходит сразу после грубейшей ошибки российского президента (неправильно оценил решимость арабов и обрушил рынок нефти, рубль, российские акции) и на фоне исключительных мер, предпринимаемых в мире по борьбе с коронавирусом, падения мировых рынков из-за признания пандемии. Отличный шумовой фон — кого интересует какой-то Путин, пусть он протаскивает хоть трижды недемократические поправки. Внимание полностью отвлечено на другое.Мир все больше ударяется в панику. И сигналы из Китая, что там эпидемия пошла на спад, и временные больницы закрываются — никого не интересуют. Коронавирус уже здесь. Враг прямо у порога.Вчера падала фондовая Америка. Сегодня — весь мир. Американский S&P — на 8,6%, немецкий DAX — на 12,1%, английский FTSE100 – 10,4%. И к вечеру падение только усилилось (данные на 19.20 мск).Все биржевые товары, включая золото, — в красной зоне. Всё — когда такое вообще было?Инвесторы распродают всё, что могут, и выходят в кэш. Всех интересуют только живые деньги. Защитных активов больше нет. Только всемогущий КЭШ.Конечно, не устояла и Россия, что бы там ни говорили наши власти о наличии у нас неких резервов, которые помогут, спасут, предохранят… Ни от чего они не спасают: рубль упал сегодня еще на 2,7% (уже 75 за доллар), рублевый индекс Мосбиржи — на 8,3%, долларовый РТС — на 11%Вот совсем не уместно сейчас в мире всеобщей паники заниматься поправками в Конституцию, а во время пандемии — организовывать всероссийское голосование. Но наши мастера ловить рыбку в мутной воде только радостно потирают руки — как вовремя для них пришел этот кризис…[email=https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2604512-echo/]https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2604512-echo/[/email]