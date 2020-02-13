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Пока Путин обнуляется — весь мир окэшивается

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Триумф Путина, который добавил себе еще 12 президентских лет, все больше напоминает пир во время чумы (почти буквально). Он происходит сразу после грубейшей ошибки российского президента (неправильно оценил решимость арабов и обрушил рынок нефти, рубль, российские акции) и на фоне исключительных мер, предпринимаемых в мире по борьбе с коронавирусом, падения мировых рынков из-за признания пандемии. Отличный шумовой фон — кого интересует какой-то Путин, пусть он протаскивает хоть трижды недемократические поправки. Внимание полностью отвлечено на другое.

Пока Путин обнуляется — весь мир окэшивается


Мир все больше ударяется в панику. И сигналы из Китая, что там эпидемия пошла на спад, и временные больницы закрываются — никого не интересуют. Коронавирус уже здесь. Враг прямо у порога.

Вчера падала фондовая Америка. Сегодня — весь мир. Американский S&P — на 8,6%, немецкий DAX — на 12,1%, английский FTSE100 – 10,4%. И к вечеру падение только усилилось (данные на 19.20 мск).

Все биржевые товары, включая золото, — в красной зоне. Всё — когда такое вообще было?

Инвесторы распродают всё, что могут, и выходят в кэш. Всех интересуют только живые деньги. Защитных активов больше нет. Только всемогущий КЭШ.

Конечно, не устояла и Россия, что бы там ни говорили наши власти о наличии у нас неких резервов, которые помогут, спасут, предохранят… Ни от чего они не спасают: рубль упал сегодня еще на 2,7% (уже 75 за доллар), рублевый индекс Мосбиржи — на 8,3%, долларовый РТС — на 11%

Вот совсем не уместно сейчас в мире всеобщей паники заниматься поправками в Конституцию, а во время пандемии — организовывать всероссийское голосование. Но наши мастера ловить рыбку в мутной воде только радостно потирают руки — как вовремя для них пришел этот кризис…

СерпомПо, Эхо Москвы
[email=https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2604512-echo/]https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2604512-echo/[/email]






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  • 1 | 13.03.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Путин - это проект. Для поставивших его - очень удачный проект, он идеально попал своим образом в ментальность народа. Его мимика, голос, умение отбалтываться, улыбочки действуют на электорат, как удав на кролика.

Именно это позволяет, не то чтобы легитимно, а при полном согласии и поддержке народа грабить и разваливать страну и общество сторонними заинтересованными лицами. И поэтому кураторам (а не какой-то там придуманной "элите") важно этот проект тянуть, как можно дольше.

Поэтому сам Путин тут уже вторичен, а важно протаскивать сроки его нахождения у власти. А при Путине (как проекте) продолжится антисоветизм, антисоциальность, антииндустрия и антиэкономика. Продолжится человеческая деградация.

Ведь в чём ещё ценность Путина, как их ставленника? В том, что люди, веря ему и в него, так же принимают и всю его ложь за истину. А это дорого стоит, за это стоит рубиться. Чем и заняты." А.Трифонов.



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  • 2 | 13.03.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока Путин обнуляется — весь мир окэшивается
==============================
Вчера узнал староруское ругательное слово,- Фуфлыга (Невзрачный, маленького роста мужичишка). И мне показалось что оно мне кого то напоминает...



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  • 3 | 13.03.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Да плюгавый он, смерд, и самое плохое, он этим горд! Зато он на таком "родном" народу языке изьясняется, что и являлось секретом взлета его былого рейтинга после странных взрывов людей вместе с домами. И даже то обстоятельство что никого путин главарь кгб не разоблачил а в Рязанских учениях фсб гексоген оказался сахаром рейтинг его высоко поднялся. Ещё русский ученый Павлов отмечал удивительные свойства русского ума...



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  • 4 | 13.03.2020, 10:02 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39531 | Рейтинг: +5255,2
22 апреля никакого опроса не будет. Все участки закроются в связи с вирусом.



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  • 5 | 13.03.2020, 10:09 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4033 | Рейтинг: -320,7
Автор: юнг
Публикации: 158 | Комментарии: 39530 | Рейтинг: +5255,4
22 апреля никакого опроса не будет. Все участки закроются в связи с вирусом.
_____________
Даже если будет Сибирская язва - не закроют.



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  • 6 | 13.03.2020, 10:49 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1500 | Рейтинг: +361,6
Проблема пупкина мир не интересует. Всему миру даже выгодно такое положение рашки как сырьевого придатка. Эта наша проблема. Но ватниикам кажется что дорогой доллар их не коснется. Коснется еще как. Так как весь товар завозной. А там за деревяные не продают. Весь товар от батона до ган дона из за бугра. У нас производят только пропагандонов.



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  • 7 | 13.03.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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эхо, хватит пиз..ть и нагнетать панику



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  • 8 | 13.03.2020, 15:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14092 | Рейтинг: -2027,4
Пока Путин обнуляется — весь мир окэшивается
__________________________________________________
Какая чушь.
То есть весь мир поступает мудро, обменивая золото и товары на бумажные деньги?
То есть финансовые фонды рушатся, потому что Путин дурак?
Ну так кто вам мешает? Срочно, прямо немедленно, продавайте квартиры, дачи, машины и переводите всё в деньги.
Поступите умнее Путина и вы будете на коне. Станете олигархом.



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  • 9 | 13.03.2020, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8-му
дурилом....



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  • 10 | 13.03.2020, 18:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 13.03.2020, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8-му
дурилом....
_______________
"дурилом" - это ваша подпись?
Ещё один либерастический идиот на УЖе нарисовался!



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  • 11 | 13.03.2020, 19:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67443 | Рейтинг: +12016,7
Все пуйлососы ненавидят либералов - то есть - свободу.
Генетические рабы - ненавидят тех, кто не хочет оставаться рабами.



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  • 12 | 13.03.2020, 20:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ - ЬБЛАГО .пОВАЛЯТ НАШИ ТОВАРЫ ЗА БУГОР , КОТОРЫЕ Н.Х. НИКОМУ НЕ НУЖДНЫ . пОВАЛИТЬ НЕФТЬ В ОГРОМНЫХ КОЛИЧЕСТВАХ , ПО БРОСОВОЙ СЦЕНЕ И бАТЬКА ШУМЕТЬ НЕ СТАНЕТ - ШУМЕТЬ УЖ НЕ БУДЕТ . бОТ ЧЕ ДЕЛАЮТ ПИНДОСЫ , Б-ДИ



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  • 13 | 13.03.2020, 21:08 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38876 | Рейтинг: +6483,5
Вчера падала фондовая Америка. Сегодня — весь мир. Американский S&P — на 8,6%, немецкий DAX — на 12,1%, английский FTSE100 – 10,4%. И к вечеру падение только усилилось (данные на 19.20 мск).
===
Автор темы, однако, смешной чудак.

Смысл работы биржи - задрать цены на бумажки, чтобы их скупили лохи.
Когда лохи увязнут по самые помидоры, то биржа их всех обжимает, роняя для этого все цены и котировки.
После чего, весь цикл с обуванием лохов повторяется.



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