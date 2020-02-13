Мир все больше ударяется в панику. И сигналы из Китая, что там эпидемия пошла на спад, и временные больницы закрываются — никого не интересуют. Коронавирус уже здесь. Враг прямо у порога.
Вчера падала фондовая Америка. Сегодня — весь мир. Американский S&P — на 8,6%, немецкий DAX — на 12,1%, английский FTSE100 – 10,4%. И к вечеру падение только усилилось (данные на 19.20 мск).
Все биржевые товары, включая золото, — в красной зоне. Всё — когда такое вообще было?
Инвесторы распродают всё, что могут, и выходят в кэш. Всех интересуют только живые деньги. Защитных активов больше нет. Только всемогущий КЭШ.
Конечно, не устояла и Россия, что бы там ни говорили наши власти о наличии у нас неких резервов, которые помогут, спасут, предохранят… Ни от чего они не спасают: рубль упал сегодня еще на 2,7% (уже 75 за доллар), рублевый индекс Мосбиржи — на 8,3%, долларовый РТС — на 11%
Вот совсем не уместно сейчас в мире всеобщей паники заниматься поправками в Конституцию, а во время пандемии — организовывать всероссийское голосование. Но наши мастера ловить рыбку в мутной воде только радостно потирают руки — как вовремя для них пришел этот кризис…
СерпомПо, Эхо Москвы
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Пока Путин обнуляется — весь мир окэшивается
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