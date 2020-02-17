Будни СПЧ: Холуйство, доносительство и вранье про «репутацию»

После того как Галин на своей странице опубликовал обращение с призывом «остановить травлю Валентины Терешковой за ее предложение об «обнулении» количества сроков президентства главы нашего государства Владимира Путина», часть пользователей вступили с ним и другими пользователями в дискуссию, критикуя поступок Терешковой.
На следующий день Галин опубликовал ещё один пост, в котором сообщил, что написал заявление в Следком с просьбой возбудить уголовное дело по статье 319 УК «Оскорбление представителя власти» и попросил привлечь по ней лиц, виновных «в распространении постов и комментариев в отношении депутата ГД РФ, героя Советского союза, героя РФ Терешковой Валентины Владимировны, имеющие характер публичного оскорбления представителя власти, подрывающие авторитет и репутацию органов власти». В качестве материалов, «подтверждающих факт совершенного преступления» Олег Галин привёл ссылку на собственный пост, опубликованный днём ранее.
Между тем, в комментариях к посту с информацией о заявлении в Следком ещё один член БашСПЧ Виль Тухватуллин спросил мнение Галина по поводу карикатуры Камиля Бузыкаева. На ней изображены инопланетяне на летающей тарелке на фоне Земли, а рядом с ними текст: «Валя, ты дура! Верни подарок!». Галин в своём комментарии ответил Тухватуллину, что «следственные органы оценят, заявление ведь уже мной подано».
На вопрос корреспондента «Эха» значит ли это, что к числу оскорбивших Валентину Терешкову относится карикатурист Камиль Бузыкаев, Галин ответил, что «общество публично осудит его за то, что он публично назвал женщину дурой». Галин перечислил многочисленные госнаграды Терешковой и отметил, что ее оскорбление «не укладывается в голове нормального человека».
С аналогичным заявлением в Следком обратился депутат Госдумы от Башкирии Ильдар Бикбаев.
Эхо Москвы
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Уважаемые единомышленники! Обращаюсь к вам, выступающим против травли Валентины Терешковой в социальных сетях и средствах массовой информации, поддержать инициативу Ильдар Бикбаев и последовать моему примеру, разместив на своих публичных страницах следующее заявление: В Следственный Комитет Российской Федерации. Заявление в порядке ст. 144 УПК РФ о возбуждении уголовного дела по ст.319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).
Прошу привлечь к уголовной ответственности виновных лиц за распространяемые посты и комментарии в социальных сетях и средствах массовой информации, в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Героя Советского Союза Терешковой Валентины Владимировны, имеющие характер публичного оскорбления представителя власти, подрывающие авторитет и репутацию органов власти.
Указанные распространяемые посты и комментарии имеют состав совершенного уголовного преступления. Публикуемые высказывания, посты и комментарии расцениваю унижающими честь и достоинство конкретного представителя власти - Терешковой Валентины Владимировны и законодательной власти Российской Федерации в целом. Материалы подтверждающие факт совершенного преступления размещены по ссылке. О принятом решении прошу уведомить меня в трёхдневный срок в соответствии с законом.
О. Галин
Будни СПЧ: Холуйство, доносительство и вранье про «репутацию»
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