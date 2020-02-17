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Будни СПЧ: Холуйство, доносительство и вранье про «репутацию»

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Член СПЧ при главе РБ Олег Галин обратился в Следком с просьбой привлечь пользователей фейсбука за оскорбление Валентины Терешковой.

Будни СПЧ: Холуйство, доносительство и вранье про «репутацию»


После того как Галин на своей странице опубликовал обращение с призывом «остановить травлю Валентины Терешковой за ее предложение об «обнулении» количества сроков президентства главы нашего государства Владимира Путина», часть пользователей вступили с ним и другими пользователями в дискуссию, критикуя поступок Терешковой.

На следующий день Галин опубликовал ещё один пост, в котором сообщил, что написал заявление в Следком с просьбой возбудить уголовное дело по статье 319 УК «Оскорбление представителя власти» и попросил привлечь по ней лиц, виновных «в распространении постов и комментариев в отношении депутата ГД РФ, героя Советского союза, героя РФ Терешковой Валентины Владимировны, имеющие характер публичного оскорбления представителя власти, подрывающие авторитет и репутацию органов власти». В качестве материалов, «подтверждающих факт совершенного преступления» Олег Галин привёл ссылку на собственный пост, опубликованный днём ранее.

Между тем, в комментариях к посту с информацией о заявлении в Следком ещё один член БашСПЧ Виль Тухватуллин спросил мнение Галина по поводу карикатуры Камиля Бузыкаева. На ней изображены инопланетяне на летающей тарелке на фоне Земли, а рядом с ними текст: «Валя, ты дура! Верни подарок!». Галин в своём комментарии ответил Тухватуллину, что «следственные органы оценят, заявление ведь уже мной подано».

На вопрос корреспондента «Эха» значит ли это, что к числу оскорбивших Валентину Терешкову относится карикатурист Камиль Бузыкаев, Галин ответил, что «общество публично осудит его за то, что он публично назвал женщину дурой». Галин перечислил многочисленные госнаграды Терешковой и отметил, что ее оскорбление «не укладывается в голове нормального человека».

С аналогичным заявлением в Следком обратился депутат Госдумы от Башкирии Ильдар Бикбаев.

Эхо Москвы
Оригинал публикации

***

Уважаемые единомышленники! Обращаюсь к вам, выступающим против травли Валентины Терешковой в социальных сетях и средствах массовой информации, поддержать инициативу Ильдар Бикбаев и последовать моему примеру, разместив на своих публичных страницах следующее заявление: В Следственный Комитет Российской Федерации. Заявление в порядке ст. 144 УПК РФ о возбуждении уголовного дела по ст.319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

Прошу привлечь к уголовной ответственности виновных лиц за распространяемые посты и комментарии в социальных сетях и средствах массовой информации, в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Героя Советского Союза Терешковой Валентины Владимировны, имеющие характер публичного оскорбления представителя власти, подрывающие авторитет и репутацию органов власти.

Указанные распространяемые посты и комментарии имеют состав совершенного уголовного преступления. Публикуемые высказывания, посты и комментарии расцениваю унижающими честь и достоинство конкретного представителя власти - Терешковой Валентины Владимировны и законодательной власти Российской Федерации в целом. Материалы подтверждающие факт совершенного преступления размещены по ссылке. О принятом решении прошу уведомить меня в трёхдневный срок в соответствии с законом.

О. Галин






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  • Гость
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  • 1 | 15.03.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А призыв к нарушению Конституции и к захвату власти это что, - не экстремизм?!



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4

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  • 2 | 15.03.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамство в любом виде недопустимо. К сожалению, определенная часть нашего общества именующая себя либералами, моральными принципами давно себя не утруждает.



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  • 3 | 15.03.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно, за базар надо отвечать.



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5

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  • 4 | 15.03.2020, 10:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67461 | Рейтинг: +12017,7
Пойду - добавлю Галину поводов к доносам.



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6

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  • 5 | 15.03.2020, 10:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67461 | Рейтинг: +12017,7
Хрен бы там!))))))))))))) Этот член - разрешает писать у себя на странице - только зафренженым!.

Вот такие права по его мнению у человека! Не дать возможности высказаться.



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  • 6 | 15.03.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот такие права по его мнению у человека! Не дать возможности высказаться.
---------------------
От Кухарки такое слышать по меньшей мере странно. Первейшая душительница свободы на УЖе. Про хамство даже не стоит говорить. Закрыла бы варежку.



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4

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  • 7 | 15.03.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики
Башкортостанец•``



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14

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  • 8 | 15.03.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Член СПЧ при главе РБ Олег Галин обратился в Следком с просьбой
привлечь пользователей фейсбука за оскорбление Валентины
Терешковой......."
==================================================
По узурпации власти в РФ у члена СПЧ - шестерки Галина ,
вопросов нет , но вот за " оскорбление " депутата
шестерки Терешковой от " Единой России ", народом РФ
надо всех привлечь ?
Ну вот они на виду " защитники " прав народа .
Такие ЛИЗОБЛЮДЫ и ПОДТИРАЛЬЩИКИ задниц власти !



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0

  • # 9 | 15.03.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 10 | 15.03.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Комментарий скрыт модератором
---------------------
Вот такие права по его мнению у человека! Не дать возможности высказаться.



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4

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  • 11 | 15.03.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Член СПЧ при главе РБ Олег Галин - просто холуй !



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  • 12 | 15.03.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики
Башкортостанец•``
-----------------

Кухарка, откуда 7 лайков то, здесь столько народу нет, поскромнее себя веди. Понимаем, что ты можешь и все 20 натыкать за минуту, но все же.



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5

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  • 13 | 15.03.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Член СПЧ при главе РБ Олег Галин обратился в Следком с просьбой привлечь пользователей фейсбука за оскорбление Валентины Терешковой.
С аналогичным заявлением в Следком обратился депутат Госдумы от Башкирии Ильдар Бикбаев.
=================================================
Хороши наши подтирочные " слуги " народа .



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2

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  • 14 | 15.03.2020, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67461 | Рейтинг: +12017,7
Член СПЧ при главе РБ Олег Галин - просто холуй !
___________________________________
Не просто! Этот многочлен - не только в СПЧ пробрался - это едораст с 16-летним стажем! То есть - и там он член.

А что ожидать от пуйлососа?!
Правильно - доноса!

Нечайно в рифму получилось.



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3

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  • 15 | 15.03.2020, 10:52 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39535 | Рейтинг: +5254,3
toft
15 марта 2020 | 00:06
Хы. За что.накинулись на космонавтку?
А вот не будь холуйкой.
А если уж такая беда случилась - не выставляй своё холуйство на всеобщее обозрение.
Ну а если выставила - не обессудь, огребай позор по полной.
Вот и фсё.
15 марта 2020 | 00:16
Знала на что шла - нефига её жалеть! Она всегда была с властью и против народа и правильно ей говорят всю правду.
Автор напомнил, что Терешковой 83 года и что она генерал-майор , что она еще была в течение 20 лет председателем Комитета советских женщин (организации, если задуматься, смешной, если бы она не была такой страшной), а также председателем Союза советских обществ дружбы, что она также была членом ЦК КПСС, членом Президиума Верховного Совета СССР, и что она по-прежнему член Правления "Единой России", что она замешана в темных делах с недвижимостью - то есть, дура-дура, а копеечку считает.

7



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  • 16 | 15.03.2020, 10:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67461 | Рейтинг: +12017,7
откуда 7 лайков то,
____________________
Хорошо, что напомнил - кроме плюсика - пошла еще и лайк поставила))))))))) Теперь 10.



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3

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  • 17 | 15.03.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............" На следующий день Галин опубликовал ещё один пост, в котором
сообщил,
что написал заявление в Следком с просьбой возбудить уголовное
дело
по статье 319 УК «Оскорбление представителя власти» и попросил
привлечь по ней лиц, виновных «в распространении постов и
комментариев в отношении депутата ГД РФ,
героя Советского союза, героя РФ Терешковой Валентины
Владимировны, имеющие характер публичного оскорбления
представителя власти, подрывающие авторитет и репутацию
органов власти». В качестве материалов,
«подтверждающих факт совершенного преступления»....."
=================================================
Ааа , Быдло ?! Вы еще смеете свои претензии
высказывать против Власти ее Лизоблюдов и Подтирок ?
Забыли свое крепостничество до 1861 года ?
ЕПТМ -аь ! Всех на задний двор ! Пороть всеехх !



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2

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  • 18 | 15.03.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...." О принятом решении прошу уведомить меня в трёхдневный срок в соответствии с законом.

О. Галин...."
===============================================
Собаку никто не уведомляет ?



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4

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  •  
  • 19 | 15.03.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Хорошо, что напомнил - кроме плюсика - пошла еще и лайк поставила))))))))) Теперь 10.
-----------------------
Что еще для счастья надо, правда же.



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3

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  • 20 | 15.03.2020, 11:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67461 | Рейтинг: +12017,7
Вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов оскорбил восьмикратную паралимпийскую чемпионку Оксану Савченко, депутата Курултая

Вице-премьер правительства Башкирии: "Задницу свою подними и подойди ко мне!"
https://www.youtube.com/watch?v=dN5WY8VCdk4&feature=youtu.be
&fbclid=IwAR06nkV9A_PnHqAsdNU9iCN868KmE_6HjaOw-b2kdpN6H6TYE1
vTSY3YIxw&app=desktop

Длинная ссылка - сокращу:
https://clck.ru/MUz5f

Они ох-уели на столько, что даже не рядовым, обычным людям хамят!



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