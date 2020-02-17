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Мудрое молчание лучше дежурного одобрямса

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Глава Башкирии Радий Хабиров отказался комментировать поправки в Конституцию России. В пресс-службе главы республики «Эху» сообщили, что не будут комментировать отношение Радия Хабирова к «обнулению» президентских сроков Владимира Путина и к указанию русского языка как языка государствообразующего народа.

Мудрое молчание лучше дежурного одобрямса


Напомним, 12 марта Госсобрание Башкортостана одобрило принятые Госдумой и Советом Федерации поправки. 22 апреля должно состояться всенародное голосование по их одобрению гражданами России.

Эхо Москвы
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  • 1 | 16.03.2020, 02:33 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 45 | Комментарии: 1508 | Рейтинг: +261,4
---...что не будут комментировать отношение Радия Хабирова...---

Хитёр бобёр! Замараться не хочет? Или выжидает чего?



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  • 2 | 16.03.2020, 02:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67473 | Рейтинг: +12017,2
Остатки рейтинга бережет? В скорлупку забился от страха.



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  • 3 | 16.03.2020, 07:08 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39542 | Рейтинг: +5253,1
Очевидно что Путин просто не может позволить уйти из власти. И дело даже в не боязни уголовного преследования. Дело проще, у Путина и его дружков на зарубежных счетах и на поставных лиц не менее 200 млрд долларов. Если он перестанет быть президентом и потеряет возможность посылать специалистов с Новичком - то все непосильно нажитое просто стырят эти самые подставные лица.
А потому нет такой цены которую он бы не заплатил за свою собственную пожизненную несменяемость. Интересы России для него уже давно дело десятое.



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  • 4 | 16.03.2020, 07:38 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39542 | Рейтинг: +5253,1
Мы с коллективом уральского вагонзавода с нами и Валентина Терешкова и вся Россия! Безумно счастлива что Владимир Владимирович Путин не бросит опять в тяжёлую минуту а возьмёте тяжёлые бразды правления! Низкий поклон вам и огромное спасибо ! А мы не подведем поднимим матушку сколен Вместе с вами.



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  • 5 | 16.03.2020, 07:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики
Башкортостанец•``



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  • 6 | 16.03.2020, 08:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и к указанию русского языка как языка государствообразующего народа.
=================================
Эта одна из поправок которую я одобряю!
Она является некой клизмой с дустом для всех аульных нациков и региональных баев!!!!
Так что нехрен тут комментировать гадию: Русский Народ ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ, и писец, коментарии излишни!!!!



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  • 7 | 16.03.2020, 08:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наконец то вернут взад Уфимскую губернию.
Долгие лета вам Владимир Владимирович!
Дай бог вам здоровья и здравия во уме!



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  • 8 | 16.03.2020, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересы России для него уже давно дело десятое.

------------------

Интересы-то России как раз не "десятое", ибо необходимо же охранять вотчины олигархов, создавать им комфортную среду для продажи ресурсов.

"Интересы народа для него уже давно дело десятое" - вот так будет вернее.



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