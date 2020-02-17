Мудрое молчание лучше дежурного одобрямса

Напомним, 12 марта Госсобрание Башкортостана одобрило принятые Госдумой и Советом Федерации поправки. 22 апреля должно состояться всенародное голосование по их одобрению гражданами России.
Эхо Москвы
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