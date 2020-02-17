Мудрое молчание лучше дежурного одобрямса

Глава Башкирии Радий Хабиров отказался комментировать поправки в Конституцию России. В пресс-службе главы республики «Эху» сообщили, что не будут комментировать отношение Радия Хабирова к «обнулению» президентских сроков Владимира Путина и к указанию русского языка как языка государствообразующего народа.Напомним, 12 марта Госсобрание Башкортостана одобрило принятые Госдумой и Советом Федерации поправки. 22 апреля должно состояться всенародное голосование по их одобрению гражданами России.