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Вице-премьер Башкирии, болтающий по фене

  • Опубликовано: ПроУфу | 16.03.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 41290 | Комментарии: 7
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«Задницу свою подними!»: Паралимпийская чемпионка Савченко рассказала об оскорбительных словах вице-премьера Башкирии.

Вице-премьер Башкирии, болтающий по фене


Савченко намерена обратиться к Радию Хабирову с требованием привлечь Сагитова к дисциплинарной ответственности.

Накануне, 14 марта, в Уфе произошел конфликт между депутатом Госсобрания – Курултая РБ, паралимпийской чемпионкой Оксаной Савченко и вице-премьером правительства РБ Иреком Сагитовым.

Так, по словам Савченко, вице-премьер вошел в помещение бассейна, где она тренировала воспитанников и в грубой форме потребовал: «Задницу свою подними и подойди ко мне!». По словам чемпионки, Сагитов вошел помещение в верхней одежде и грязной обуви, несмотря на все меры, которые принимаются в Башкирии для профилактики коронавируса, все это происходило на глазах у детей.

Между тем, Савченко заявила в соцсети, что Сагитов извинился перед ней: «Друзья! Быстро пишу сториз в темноте. Телефон разрывается. Ирек Хайривариевич принес свои извинения. Я надеюсь, они были искренни, я надеюсь, что он осознал, что нельзя так делать и с людьми вообще нельзя так разговаривать. Поэтому, на этом, я думаю, конфликт исчерпан, но безусловно, я, как депутат, кстати, буду смотреть. Я не люблю, когда вот так вот и с людьми. Поэтому, забываем историю, и надеемся, что это был такой вот урок».

Ранее Савченко заявляла, что намерена обратиться к Радию Хабирову с требованием привлечь Сагитова к дисциплинарной ответственности. Для этого было подготовлено соответствующее письмо.

Напомним, Ирек Сагитов, бывший ОМОНовец и отец изнасилованной в Уфе высокопоставленными сотрудниками полиции 23-летней дознавательницы, стал заместителем премьер-министра Башкирии в конце октября прошлого года. Ирек Хайривариевич курирует деятельность министерства молодежной политики и спорта РБ, Госкомитет РБ по ЧС и Госкомитет РБ по делам юстиции.

ПроУфу
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  • Участник
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  • 1 | 16.03.2020, 02:22 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 45 | Комментарии: 1508 | Рейтинг: +261,4
---Поэтому, на этом, я думаю, конфликт исчерпан...---

Зря она ему эту выходку простила. Таких уродов с байскими замашками с "небес" спускать надо.



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3

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  • Наблюдатель
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  • 2 | 16.03.2020, 02:34 | Автор: natall
    Публикации: 589 | Комментарии: 297 | Рейтинг: +101,4
Херассе, держиморда протокольная! Интересно, зачем этот АУЕ быдлан Хабирову всрался?



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1

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  • Эксперт
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  • 3 | 16.03.2020, 03:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67473 | Рейтинг: +12017,2
Вице-премьер Башкирии, болтающий по фене
______________________________
Каков поп - такие и попадьи!
Во власть назначают подворотнюю гопоту, прошедшую "горнило" пыток, издевательств, репрессий - чтобы держать контингент нью-ГУЛАГа в узде!

Вон - смотрите сами:
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  • Участник
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  • 4 | 16.03.2020, 06:48 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1503 | Рейтинг: +361,6
А что от наших депутатишков возмешь. Они только пальчиками из за угла погрозить власти могут. Да и срослись они с жуликами. Вот и здесь быдляк прилюдно вздрючил депутатшу а потом типа извинился. На этом все.



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  • Гость
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  • 5 | 16.03.2020, 07:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Ирек Хайривариевич курирует деятельность министерства молодежной политики и спорта РБ, Госкомитет РБ по ЧС и Госкомитет РБ по делам юстиции....."
=============================================
Кто , кто ? Ирек Хайванович ? Ну правильно , а чего Вы хотели !



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1

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  • Гость
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  • 6 | 16.03.2020, 07:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Колхозником он родился им и остался.



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  • Гость
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  • 7 | 16.03.2020, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вице-премьер Башкирии, болтающий по фене
======================
А что с него взять,- мент он и есть мент!
Я вообще на лай дворовых собак и ментов внимание не обращаю...



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