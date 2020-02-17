Вице-премьер Башкирии, болтающий по фене

«Задницу свою подними!»: Паралимпийская чемпионка Савченко рассказала об оскорбительных словах вице-премьера Башкирии.Савченко намерена обратиться к Радию Хабирову с требованием привлечь Сагитова к дисциплинарной ответственности.Накануне, 14 марта, в Уфе произошел конфликт между депутатом Госсобрания – Курултая РБ, паралимпийской чемпионкой Оксаной Савченко и вице-премьером правительства РБ Иреком Сагитовым.Так, по словам Савченко, вице-премьер вошел в помещение бассейна, где она тренировала воспитанников и в грубой форме потребовал: «Задницу свою подними и подойди ко мне!». По словам чемпионки, Сагитов вошел помещение в верхней одежде и грязной обуви, несмотря на все меры, которые принимаются в Башкирии для профилактики коронавируса, все это происходило на глазах у детей.Между тем, Савченко заявила в соцсети, что Сагитов извинился перед ней: «Друзья! Быстро пишу сториз в темноте. Телефон разрывается. Ирек Хайривариевич принес свои извинения. Я надеюсь, они были искренни, я надеюсь, что он осознал, что нельзя так делать и с людьми вообще нельзя так разговаривать. Поэтому, на этом, я думаю, конфликт исчерпан, но безусловно, я, как депутат, кстати, буду смотреть. Я не люблю, когда вот так вот и с людьми. Поэтому, забываем историю, и надеемся, что это был такой вот урок».Ранее Савченко заявляла, что намерена обратиться к Радию Хабирову с требованием привлечь Сагитова к дисциплинарной ответственности. Для этого было подготовлено соответствующее письмо.Напомним, Ирек Сагитов, бывший ОМОНовец и отец изнасилованной в Уфе высокопоставленными сотрудниками полиции 23-летней дознавательницы, стал заместителем премьер-министра Башкирии в конце октября прошлого года. Ирек Хайривариевич курирует деятельность министерства молодежной политики и спорта РБ, Госкомитет РБ по ЧС и Госкомитет РБ по делам юстиции.