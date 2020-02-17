В Уфе прошли пикеты против пожизненного Путина

Пикеты провели активисты левого движения. Акции прошли в северной части города; участники держали в руках плакаты: "Бог покинул Русь, а сатана прислал Путина", "Не латать ельцинскую конституцию, а принять новую, справедливую, народную", "Путин, уходи! Хватит рушить Россию и дурить народ!", “Путина в отставку! За 20 лет разорения и пустые обещания".— Мы выступаем, прежде всего, против "обнуления" сроков полномочий для Путина, — рассказал активист "Левого фронта" Рустем Фараджев. — Далее, КПРФ предлагала существенные поправки, которые могли бы поднять социалку — чтобы граждане получали свою прямую долю дохода от разработки недр, о национализации ведущих отраслей промышленности и так далее. Но эти поправки не приняли. И мы выступаем за то, чтобы власть перешла к человеку, который будет заботиться о народе, который на деле проводил бы политику, соответствующую конституционному понятию "социальное государство".Видео:Пикеты прошли без инцидентов.Госсобрание в минувший четверг большинством голосов одобрило поправки, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным в Конституцию России. "За" проголосовало 93 депутата, "против" — 1, воздержалось — 15.Башкирская национальная организация "Башкорт" на этой неделе высказалась против участия во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции, намеченном на 22 апреля.В минувшую пятницу одиночные пикеты против конституционных поправок провели в Уфе активисты штаба Навального, Либертарианской партии, татарского национального движения и экологических организаций. Башкирский реском КПРФ призвал сторонников партии провести одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции 17 марта, приурочив акцию к очередной годовщине со дня проведения в 1991 году референдума о сохранении СССР.