— Мы выступаем, прежде всего, против "обнуления" сроков полномочий для Путина, — рассказал активист "Левого фронта" Рустем Фараджев. — Далее, КПРФ предлагала существенные поправки, которые могли бы поднять социалку — чтобы граждане получали свою прямую долю дохода от разработки недр, о национализации ведущих отраслей промышленности и так далее. Но эти поправки не приняли. И мы выступаем за то, чтобы власть перешла к человеку, который будет заботиться о народе, который на деле проводил бы политику, соответствующую конституционному понятию "социальное государство".
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Пикеты прошли без инцидентов.
Госсобрание в минувший четверг большинством голосов одобрило поправки, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным в Конституцию России. "За" проголосовало 93 депутата, "против" — 1, воздержалось — 15.
Башкирская национальная организация "Башкорт" на этой неделе высказалась против участия во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции, намеченном на 22 апреля.
В минувшую пятницу одиночные пикеты против конституционных поправок провели в Уфе активисты штаба Навального, Либертарианской партии, татарского национального движения и экологических организаций. Башкирский реском КПРФ призвал сторонников партии провести одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции 17 марта, приурочив акцию к очередной годовщине со дня проведения в 1991 году референдума о сохранении СССР.
Идель.Реалии
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В Уфе прошли пикеты против пожизненного Путина
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