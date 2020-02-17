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В Уфе прошли пикеты против пожизненного Путина

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Пикеты провели активисты левого движения. Акции прошли в северной части города; участники держали в руках плакаты: "Бог покинул Русь, а сатана прислал Путина", "Не латать ельцинскую конституцию, а принять новую, справедливую, народную", "Путин, уходи! Хватит рушить Россию и дурить народ!", “Путина в отставку! За 20 лет разорения и пустые обещания".

В Уфе прошли пикеты против пожизненного Путина


— Мы выступаем, прежде всего, против "обнуления" сроков полномочий для Путина, — рассказал активист "Левого фронта" Рустем Фараджев. — Далее, КПРФ предлагала существенные поправки, которые могли бы поднять социалку — чтобы граждане получали свою прямую долю дохода от разработки недр, о национализации ведущих отраслей промышленности и так далее. Но эти поправки не приняли. И мы выступаем за то, чтобы власть перешла к человеку, который будет заботиться о народе, который на деле проводил бы политику, соответствующую конституционному понятию "социальное государство".

Видео:



Пикеты прошли без инцидентов.

Госсобрание в минувший четверг большинством голосов одобрило поправки, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным в Конституцию России. "За" проголосовало 93 депутата, "против" — 1, воздержалось — 15.

Башкирская национальная организация "Башкорт" на этой неделе высказалась против участия во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции, намеченном на 22 апреля.

В минувшую пятницу одиночные пикеты против конституционных поправок провели в Уфе активисты штаба Навального, Либертарианской партии, татарского национального движения и экологических организаций. Башкирский реском КПРФ призвал сторонников партии провести одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции 17 марта, приурочив акцию к очередной годовщине со дня проведения в 1991 году референдума о сохранении СССР.

Идель.Реалии
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  • 1 | 16.03.2020, 05:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наконец-то левые Бога вспомнили. Но они всё равно против упоминания его в конституции. Какой-то кавардак у них в голове.



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  • 2 | 16.03.2020, 07:29 | Автор: Не зарегистрирован
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«Gott mit uns» — «Бог с нами»,— девиз, выбитый на пряжке ремня солдат Вермахта.



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  • 3 | 16.03.2020, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бог покинул Русь, а Сатана прислал путина
==================================
Ошибочка в плакате: Путин,- и есть Сатана



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  • 4 | 16.03.2020, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Щас спою:

"На земле весь род людской
Чтит один кумир священный:
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой!

В умилении сердечном прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал, окружая пьедестал!

Сатана там правит бал, там правит бал!
Сатана там правит бал, там правит бал!
Сатана там правит бал, там правит бал!
...



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