СПЧ: Член по гражданским свободам строчит доносы и оправдывает узурпацию власти

Член СПЧ Башкирии просит СК возбудить дело об оскорблении в соцсетях Валентины Терешковой. Член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Олег Галин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением, в котором просит возбудить уголовное дело по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителей власти») на интернет-пользователей и журналистов, оскорбляющих в социальных сетях депутата Госдумы РФ Валентину Терешкову.Он предлагает наказать авторов постов и комментариев, а также авторов журналистских материалов за распространение информации, «имеющей характер публичного оскорбления представителя власти, подрывающие авторитет и репутацию органов власти», в том числе «законодательной власти Российской Федерации в целом».О своем обращении в СК господин Галин написал на своей странице в социальной сети Facebook.По всей видимости, он приложил скрины таких материалов, так как отмечает, что «указанные распространяемые посты и комментарии имеют состав совершенного уголовного преступления».Позже, в комментариях к своем посту, господин Галин дал понять, что к таким материалам относит и карикатуру уфимского художника Камиля Бузыкаева, на которой изображена летающая тарелка с двумя инопланетянами на крыше, один из которых, обращаясь в сторону расположенной рядом планеты, говорит: «Валя, ты дура! Верни подарок!».Олег Галин в своем посте призывает «остановиться в травле Валентины Терешковой за ее предложение об "обнулении" количества сроков президентства главы нашего государства Владимира Путина». «Давайте вспомним, что перед нами в первую очередь женщина. И эта женщина - Герой Советского союза, первый космонавт», отмечает он.Одновременно он заявляет, что для улучшения ситуации в российской экономике «не президента надо менять», а «начать помогать каждый божий день своему обществу становиться лучше» и «заниматься благотворительностью», например, хоть раз купить «какой-нибудь бабушке пакет молока и батон».В СПЧ при главе Башкирии Олег Галин состоит в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, а также по содействию ОНК.