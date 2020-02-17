СПЧ: Член по гражданским свободам строчит доносы и оправдывает узурпацию власти

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Криминальная Башкирия. Дю ...

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать ВСЕМ женщинам Уфимск ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Хабирова призвали провери ...

- зима была теплая а за отопление три шкуры содрали,путинские чиновни ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Жулики и воры в плену зар ...

А. Хинштейн - типичный представитель голубого лобби, скандальный депу ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Мудрое молчание лучше ...

Глава Башкирии Радий Хабиров отказался комментировать поправки в Конституцию ...
  16.03.2020   41571    8

Лаврентьев: «Народ ...

Эксперты уже не скромничают в подборе метафор в отношении ситуации с поправками ...
  16.03.2020   11256    6

СПЧ: Член по гражданским ...

Член СПЧ Башкирии просит СК возбудить дело об оскорблении в соцсетях Валентины ...
  16.03.2020   42372    6

Вице-премьер Башкирии, ...

«Задницу свою подними!»: Паралимпийская чемпионка Савченко рассказала об ...
  16.03.2020   43600    7

В Уфе прошли пикеты ...

Пикеты провели активисты левого движения. Акции прошли в северной части города; ...
  16.03.2020   38729    4

Последние публикации
Мудрое молчание лучше ...

Глава Башкирии Радий Хабиров отказался комментировать поправки в Конституцию ...
  16.03.2020   27282    8

Лаврентьев: «Народ ...

Эксперты уже не скромничают в подборе метафор в отношении ситуации с поправками ...
  16.03.2020   18410    6

СПЧ: Член по гражданским ...

Член СПЧ Башкирии просит СК возбудить дело об оскорблении в соцсетях Валентины ...
  16.03.2020   39382    6

Вице-премьер Башкирии, ...

«Задницу свою подними!»: Паралимпийская чемпионка Савченко рассказала об ...
  16.03.2020   26232    7

В Уфе прошли пикеты ...

Пикеты провели активисты левого движения. Акции прошли в северной части города; ...
  16.03.2020   39584    4

Гудков: Путинский режим ...

В российском обществе есть зеркало, совершенно точно отражающее не только ...
  16.03.2020   20654    6

Земляки Терешковой ...

«Обнулила доверие»: Россияне в Сети «восстали» против Терешковой. В Сети ...
  16.03.2020   32950    3

Обнуление РПЦ ...

В начале марта Ватикан открыл свои архивы времен Второй мировой. Они держались ...
  16.03.2020   36982    2

Будни СПЧ: Холуйство, ...

Член СПЧ при главе РБ Олег Галин обратился в Следком с просьбой привлечь ...
  15.03.2020   24656    61

Юрий Фельштинский. Путин ...

Новости о продлении срока правления Путина – ожидаемы. Добровольно Путин от ...
  15.03.2020   12684    32

Читаемое за месяц
Дмитрий Михайличенко: ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Из facebook. По шиханам. Again & again… 1. ...
  17.02.2020   29180    23

Антинародная ...

Небывалый по уровню цинизма и лицемерия законопроект собираются принять ...
  17.02.2020   32949    68

Второе хромое Сколково, ...

Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, по задумке ...
  18.02.2020   35417    28

Как музеи участвуют в ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о специфике работы ...
  18.02.2020   29776    123

Сутенеры духовности ...

В воскресенье 16 февраля представитель одной из древнейших — жрец Дмитрий ...
  19.02.2020   18256    36

Архив публикаций
Март 2020 (54)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)


СПЧ: Член по гражданским свободам строчит доносы и оправдывает узурпацию власти

Оценили
0


Член СПЧ Башкирии просит СК возбудить дело об оскорблении в соцсетях Валентины Терешковой. Член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Олег Галин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением, в котором просит возбудить уголовное дело по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителей власти») на интернет-пользователей и журналистов, оскорбляющих в социальных сетях депутата Госдумы РФ Валентину Терешкову.

СПЧ: Член по гражданским свободам строчит доносы и оправдывает узурпацию власти


Он предлагает наказать авторов постов и комментариев, а также авторов журналистских материалов за распространение информации, «имеющей характер публичного оскорбления представителя власти, подрывающие авторитет и репутацию органов власти», в том числе «законодательной власти Российской Федерации в целом».

О своем обращении в СК господин Галин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По всей видимости, он приложил скрины таких материалов, так как отмечает, что «указанные распространяемые посты и комментарии имеют состав совершенного уголовного преступления».

Позже, в комментариях к своем посту, господин Галин дал понять, что к таким материалам относит и карикатуру уфимского художника Камиля Бузыкаева, на которой изображена летающая тарелка с двумя инопланетянами на крыше, один из которых, обращаясь в сторону расположенной рядом планеты, говорит: «Валя, ты дура! Верни подарок!».

Олег Галин в своем посте призывает «остановиться в травле Валентины Терешковой за ее предложение об "обнулении" количества сроков президентства главы нашего государства Владимира Путина». «Давайте вспомним, что перед нами в первую очередь женщина. И эта женщина - Герой Советского союза, первый космонавт», отмечает он.

Одновременно он заявляет, что для улучшения ситуации в российской экономике «не президента надо менять», а «начать помогать каждый божий день своему обществу становиться лучше» и «заниматься благотворительностью», например, хоть раз купить «какой-нибудь бабушке пакет молока и батон».

В СПЧ при главе Башкирии Олег Галин состоит в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, а также по содействию ОНК.

Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 16.03.2020, 02:26 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 45 | Комментарии: 1508 | Рейтинг: +261,4
Купи Терешковой батон и молочка, чтобы ей не приходилось ахинею всякую с трибуны нести, ради подачек всяческих.



Оценили
3

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 2 | 16.03.2020, 02:30 | Автор: natall
    Публикации: 589 | Комментарии: 297 | Рейтинг: +101,4
Ого! Ну и морда красноглазая. Бухает тварь, как не в себя. От того и с бодуна на друзей в фейсбуке доносы строчит, сволота убоюдочная!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 16.03.2020, 02:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да Путинку накатывает, начал с себя!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 16.03.2020, 03:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67473 | Рейтинг: +12017,2
Жукова говорит - он 2 раза фамилию менял... интересно - фамилии жён брал или как?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 16.03.2020, 07:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." Одновременно он заявляет, что для улучшения ситуации в российской экономике «не президента надо менять», а «начать помогать каждый божий день своему обществу становиться лучше» и «заниматься благотворительностью», например, хоть раз купить «какой-нибудь бабушке пакет молока и батон»......."
===============================================
Доносы и Осведомительская работа , это такая
благотворительность со стороны Олега Галина !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 16.03.2020, 08:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Член по гражданским свободам строчит доносы и оправдывает узурпацию власти
=================================
Пусть этот Ч Л Е Н ответит на простой вопрос:
Почему скручивать пробег на тачке - незаконно и аморально, а скручивать пробег на президенте - законно и приветствуется?



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com