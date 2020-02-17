Щенячья радость и рукоплескания вместо реальных проблем

Радий Хабиров пригрозил бизнес-омбудсмену запретом на выступления в правительстве после речи о сложностях для бизнеса.Флюр Асадуллин сегодня на совещании в правительстве заявил, что в регионе складывается сложная ситуация для предпринимателей. По его словам, налоговая ставка даже по упрощенной системе налогообложения слишком высокая, поэтому предпринимателям сложно вести работу в республике, а многие бизнесмены уже регистрируют свой бизнес в других регионах, где ставка снижена.Асадуллин заявил, что если ставки в Башкирии останутся прежними, то на следующий год число субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии снизится на 20-30%.Выступление Асадуллина было незапланированным, он заявил о проблемах бизнеса сразу после доклада главы комитета по предпринимательству Риммы Бойцовой, которая рассказала о позитивных тенденциях в сегменте малого и среднего бизнеса в регионе.Радий Хабиров на слова Флюра Асадуллина заявил, что все не совсем так и пригрозил, что больше не даст ему выступать на совещаниях.— Если выступаете, давайте достоверную информацию, иначе это ваше последнее выступление здесь, — заявил Хабиров.Отметим, что о намерениях предпринимателей из Башкирии перерегистрировать свой бизнес в других регионах ранее в эфире “Эха” рассказывал предприниматель Азамат Галин.