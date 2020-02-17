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Щенячья радость и рукоплескания вместо реальных проблем

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Радий Хабиров пригрозил бизнес-омбудсмену запретом на выступления в правительстве после речи о сложностях для бизнеса.

Щенячья радость и рукоплескания вместо реальных проблем


Флюр Асадуллин сегодня на совещании в правительстве заявил, что в регионе складывается сложная ситуация для предпринимателей. По его словам, налоговая ставка даже по упрощенной системе налогообложения слишком высокая, поэтому предпринимателям сложно вести работу в республике, а многие бизнесмены уже регистрируют свой бизнес в других регионах, где ставка снижена.

Асадуллин заявил, что если ставки в Башкирии останутся прежними, то на следующий год число субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии снизится на 20-30%.

Выступление Асадуллина было незапланированным, он заявил о проблемах бизнеса сразу после доклада главы комитета по предпринимательству Риммы Бойцовой, которая рассказала о позитивных тенденциях в сегменте малого и среднего бизнеса в регионе.

Радий Хабиров на слова Флюра Асадуллина заявил, что все не совсем так и пригрозил, что больше не даст ему выступать на совещаниях.

— Если выступаете, давайте достоверную информацию, иначе это ваше последнее выступление здесь, — заявил Хабиров.

Отметим, что о намерениях предпринимателей из Башкирии перерегистрировать свой бизнес в других регионах ранее в эфире “Эха” рассказывал предприниматель Азамат Галин.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






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  • 1 | 17.03.2020, 06:50 | Автор: Не зарегистрирован
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"Правда глаза колет!"



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  • 2 | 17.03.2020, 07:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бедный Флюр впал в немилость к фюреру.
Сейчас он в прыжке переобуется и сменит пластинку с арией голодного из оперы "Отдай горбушку" на хвалебный марш "Сытых паразитов." И жизнь станет как и прежде - ясной и безоблачной.



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  • 3 | 17.03.2020, 07:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако после оперативки эта мадам кинулась в полликлинику №2 .Где уже достала всех врачей своими байскими замашками и капризами.Поглядев на нее даже плюнуть не хочется,слюна сохнет



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  • 4 | 17.03.2020, 08:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" — Если выступаете, давайте достоверную информацию, иначе это ваше последнее выступление здесь, — заявил Хабиров........."
========================================================
Это примерно так - Да как тыы смеешь , портить мне
мои розовые иллюзии !
Мне хочется слушать только главу комитета по
предпринимательству Римму Бойцову ! Как она " сладко
поет " при голой жопе !



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  • 5 | 17.03.2020, 08:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне хочется слушать только главу комитета по
предпринимательству Римму Бойцову ! Как она " сладко
поет " при голой жопе !
Там жопа кошмар как страшный сон



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4

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  • 6 | 17.03.2020, 08:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Щенячья радость и рукоплескания вместо реальных проблем
===================================
Эта бойцова ещё та баба, она крутит цыфрами перед носом гадия как проффессиональный шуллер картами. А если учесть то, что гадий разбирается в экономике как свинья в апельсинах, то ей это удается блестяще.



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  • 7 | 17.03.2020, 08:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.03.2020, 07:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако после оперативки эта мадам кинулась в полликлинику №2 .Где уже достала всех врачей своими байскими замашками и капризами.Поглядев на нее даже плюнуть не хочется,слюна сохнет
Вообюще все эти люди приехали в республику банально наколотить бабла,заодно подлечится нахаляву,пожрать досыто(посмотри на ее морду) и сленять.



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  • Наблюдатель
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  • 8 | 17.03.2020, 10:37 | Автор: Виктор
    Публикации: 174 | Комментарии: 1862 | Рейтинг: +493,2
Тесты купить в Россию из Китая по закону - нельзя. На короновирус. Цена 4.5 доллара.

Михаил Жуховицкий: "Связался с производителем тестов для выявления коронавируса. Крупнейшая отраслевая компания Китая, выпускают те самые тесты, которыми тестировали всё население Китая.
Стоимость теста в закупке – 4.30 доллара. На алиэкспрессе мелким оптом их продают уже по 12 долларов. Договорились о поставке. Через 4 дня в Москве могла бы быть партия в 300.000 тестов.

В России позвонил владельцам трех крупных частных клиник. И владельцу сети лабораторий. Применять китайские тесты все они не могут. Почему? Потому, что это несертифицированная продукция. За такое сразу приостанавливают лицензию медицинского учреждения и накладывают крупный штраф. А после рассмотрения могут вообще забрать лицензию.

Одна из крупнейших частных клиник в РФ попыталась ввезти и сертифицировать тесты. Им не дали. А если дали бы, то сертификацию легко могли бы затянуть на 8-9 месяцев. Такая практика в стране.

Могут ли клиники и лаборатории купить отечественные, уже сертифицированные тесты? Нет, не могут. Им их никто не продает. Есть только один сертифицированный производитель - Вектор. Насколько точны их тесты – никто не знает. Будем надеяться, что точны, ведь тестами, уже доказавшими эффективность в Китае, пользоваться всё равно не дадут.
Ещё китайский тест даёт результат за 2 минуты. Вектор - сутки и более, берут пробу и отсылают в лабораторию в другом городе.

Частнику ввозить и продавать китайские тесты тоже нельзя. Год назад та самая Яровая внесла законопроект №565354-7. О поправках к ст 238.1 УК РФ. Законопроект приняли. Теперь за ввоз несертифицированных в России лекарств и медицинских изделий статья, до 8 лет лишения свободы.
Практика по ней уже была, людей сажали, сроки большие.

Политика партии сейчас - всячески замалчивать статистику по вирусу. Это значит, что велика вероятность взрывной пандемии.
Если кто-то не знает, самое главное при тяжелой стадии коронавируса – это аппарат искусственной вентиляции легких. Которых в стране, вероятно, тоже не очень много.

Будет много смертей. В основном, старики.
Пенсионный фонд российской федерации и Яровая могут открывать шампанское.

Оригинал статьи. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2283933998574792
&id=100008746423932
_____________________

Франция: Услуги ЖКХ с 17 матра - бесплатно. Платит бюджет.

Привет - гражданину Вечному Президенту РФ - В.В. Путину.



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 9 | 17.03.2020, 11:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67495 | Рейтинг: +12014,2
Франция: Услуги ЖКХ с 17 матра - бесплатно. Платит бюджет.
_____________________________
Виктор. Не вводи в заблуждение - услуги оплачивать будут ТОЛЬКО малому бизнесу.
Часть правды - хуже лжи.



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1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 17.03.2020, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67495 | Рейтинг: +12014,2
— Если выступаете, давайте достоверную информацию, иначе это ваше последнее выступление здесь, — заявил Хабиров.
________________________________
Засунь голову в песок - не будешь слышать неприятные вещи.



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2

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  • Гость
  •  
  • 11 | 17.03.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 17.03.2020, 10:37 | Автор: Виктор
Публикации: 174 | Комментарии: 1862 | Рейтинг: +493,1
В России позвонил владельцам трех крупных частных клиник. И владельцу сети лабораторий. Применять китайские тесты все они не могут. Почему? Потому, что это несертифицированная продукция.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Правильно сделали, что не разрешили завозить не сертифицированную продукцию! В РФ сейчас нет дефицита таких тестов, сами поставляем в другие страны, только Украина отказалась! Своих производителей надо поддерживать, а не китайских!
____________________________________________________________
____Ещё китайский тест даёт результат за 2 минуты. Вектор - сутки и более, берут пробу и отсылают в лабораторию в другом городе. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не знаю как про 2 минуты, похоже, что сильно преувеличено, но наш сертифицированный тест делают в течении 6 часов во всех крупных городах РФ, в т.ч. и Уфе, и география этих городов постоянно расширяется! Очень Опытный



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3

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  • Гость
  •  
  • 12 | 17.03.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 17.03.2020, 10:37 | Автор: Виктор
Публикации: 174 | Комментарии: 1862 | Рейтинг: +493,1
Франция: Услуги ЖКХ с 17 матра - бесплатно. Платит бюджет.
____________________________________________________________
____9 | 17.03.2020, 11:04 | Автор: Кухарка
Публикации: 1346 | Комментарии: 67493 | Рейтинг: +12015,3
Франция: Услуги ЖКХ с 17 матра - бесплатно. Платит бюджет.
_____________________________
Виктор. Не вводи в заблуждение - услуги оплачивать будут ТОЛЬКО малому бизнесу.
Часть правды - хуже лжи.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__— Если выступаете, давайте достоверную информацию, иначе это ваше последнее выступление здесь, — заявил Хабиров.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Понял, Виктор? (Шутка) Очень Опытный



Оценили
2

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  • Гость
  •  
  • 13 | 17.03.2020, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Понял, Виктор? (Шутка) Очень Опытный

Какого куя ты выполз, О_о шная тварь стукачная, пшел во писду гандонище



Оценили
3

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  • Гость
  •  
  • 14 | 17.03.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 17.03.2020, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________


____________________________________________________________


__ Понял, Виктор? (Шутка) Очень Опытный

Какого куя ты выполз, О_о шная тварь стукачная, пшел во писду гандонище
___________________
Либерала узнаём мы по речам!
Что будет, если подобное получит власть над людьми!



Оценили
8

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  • 15 | 17.03.2020, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерала узнаём мы по речам!
Что будет, если подобное получит власть над людьми!
---------------------------
Тоже заметил. Т.н. "ватники" и "патриоты", ведут себя здесь в высшей степени прилично и вежливо. Но либералы просто с ума сходят от злобы и ненависти. Почему так?



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7

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  • 16 | 17.03.2020, 15:23 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38910 | Рейтинг: +6483,4
... все не совсем так и пригрозил, что больше не даст ...
... о намерениях предпринимателей из ...
===
Михаил Жванецкий. «Как руководить»

А я говорю: чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия. Просто чтобы понять своих трудящихся.

Вот вы слышали — ругаются на предприятии, директор кроет, подчиненные возражают? Это все трезвые люди. Слегка выпивший никогда такого не допустит. Кто же будет налетать на другого, если у обоих, ну просто у обоих празднично на душе. Хорошо с утра.

Выключить все, залить все водой, чтоб сохранить праздник, чтоб солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали, на радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами.



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  • 17 | 17.03.2020, 21:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 6 | 17.03.2020, 08:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Щенячья радость и рукоплескания вместо реальных проблем
===================================
Эта бойцова ещё та баба, она крутит цыфрами перед носом гадия как проффессиональный шуллер картами. А если учесть то, что гадий разбирается в экономике как свинья в апельсинах, то ей это удается блестяще.
=========================================
Для кого сейчас цифры показатель? Умные понимают, что представляет из себя экономика башстана и расеи в целом, а у дураков вся экономика сводится к количеству машин во дворе. Если не сами себя, то хвалить их кто будет?
И-2



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