Карманный суд разрешил захват власти

Тем не менее можно с уверенностью констатировать, что страна насильственно поставлена перед перспективой жить по нынешним даже не правилам, а понятиям аж до 2036 года.
Наверняка, многие с этим, вздохнув, смирятся, думая, что все эти перемены не коснутся их будничной жизни. Убеждать этих людей, что это ошибка («рецессия» реальных доходов беспокоит даже Владимира Путина) нужно, понимая, однако, всю тяжесть этого.
Но в России все еще есть слой людей, которые понимают, что общественное благополучие во многом зависит от того, как устроена жизнь в России. Они будоражили нас своими перестроечными статьями, планами по устройству новой России в начале 1990-х, сочинив, в том числе и концепцию нынешней Конституции, которую столь успешно корежат сейчас.
Чем заняться этому слою неравнодушных и в своей массе достаточно профессиональных людей сейчас?
Мою давнее убеждение, что надо обсуждать то, как строить жизнь в России в постпутинскую эпоху. Я об этом написал еще в мае 2015 года в Financial Times (перевод на русский язык опубликовали «Ведомости»). Можно скептически заметить, что с тех пор прошло почти 5 лет – и что? Но вот недавно была опубликована книга Михаила Ходорковского «Новая Россия или Гардарика (страна городов)», в которой делается первая системная попытка это будущее обозначить. Я рассматриваю этот факт в качестве важного шага к началу широкой дискуссии о судьбах страны не после 2036 года, а, надеюсь, после куда более ранней даты.
Мне сейчас не хотелось бы подробно останавливаться на достоинствах и недостатках этой книги. Ее надо внимательно изучить. Важен сам факт осмысленного визионерства Михаила Ходорковского и его демократический, человекоориентированний взгляд на будущее (надеюсь, недалекое) России.
От визионерства до практики, уверен, нас отделяет не так много времени, как это кажется пессимистам. Думаю, настанет момент, когда будет созвано Конституционное (или Учредительное) Собрание, которое, наконец, пересоберет Россию так, чтобы в нашей стране воцарились любовь и ответственность, справедливость и достаток.
Евгений Гонтмахер, Эхо Москвы
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