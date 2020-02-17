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Карманный суд разрешил захват власти

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Ну вот мы и прошли очередной этап затеянной с нами игры — Конституционный суд подтвердил, что всё идет штатно. Осталось только «всенародное голосование», которое отменить или перенести может только Его Величество Коронавирус, который, как оказывается, не подчиняется простому желанию моментально сгинуть, даже если это желание тоже монаршье, но все-таки человечье.

Карманный суд разрешил захват власти


Тем не менее можно с уверенностью констатировать, что страна насильственно поставлена перед перспективой жить по нынешним даже не правилам, а понятиям аж до 2036 года.

Наверняка, многие с этим, вздохнув, смирятся, думая, что все эти перемены не коснутся их будничной жизни. Убеждать этих людей, что это ошибка («рецессия» реальных доходов беспокоит даже Владимира Путина) нужно, понимая, однако, всю тяжесть этого.

Но в России все еще есть слой людей, которые понимают, что общественное благополучие во многом зависит от того, как устроена жизнь в России. Они будоражили нас своими перестроечными статьями, планами по устройству новой России в начале 1990-х, сочинив, в том числе и концепцию нынешней Конституции, которую столь успешно корежат сейчас.

Чем заняться этому слою неравнодушных и в своей массе достаточно профессиональных людей сейчас?

Мою давнее убеждение, что надо обсуждать то, как строить жизнь в России в постпутинскую эпоху. Я об этом написал еще в мае 2015 года в Financial Times (перевод на русский язык опубликовали «Ведомости»). Можно скептически заметить, что с тех пор прошло почти 5 лет – и что? Но вот недавно была опубликована книга Михаила Ходорковского «Новая Россия или Гардарика (страна городов)», в которой делается первая системная попытка это будущее обозначить. Я рассматриваю этот факт в качестве важного шага к началу широкой дискуссии о судьбах страны не после 2036 года, а, надеюсь, после куда более ранней даты.

Мне сейчас не хотелось бы подробно останавливаться на достоинствах и недостатках этой книги. Ее надо внимательно изучить. Важен сам факт осмысленного визионерства Михаила Ходорковского и его демократический, человекоориентированний взгляд на будущее (надеюсь, недалекое) России.

От визионерства до практики, уверен, нас отделяет не так много времени, как это кажется пессимистам. Думаю, настанет момент, когда будет созвано Конституционное (или Учредительное) Собрание, которое, наконец, пересоберет Россию так, чтобы в нашей стране воцарились любовь и ответственность, справедливость и достаток.

Евгений Гонтмахер, Эхо Москвы
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  • 1 | 17.03.2020, 07:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное
Башкортостанец•`



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  • 2 | 17.03.2020, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Карманный суд разрешил захват власти
================================
Вот у меня возник вопрос:
Конституция,- это Закон, и Уголовный кодекс,-это Закон, так вот: обнуляются ли сроки заключения при внесении поправок в уголовный кодекс?



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  • 3 | 17.03.2020, 09:11 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 17.03.2020, 07:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное.

И ещё: пошли накуй Калатун-ебая, Еблашку и старую ведьму.
Башкортостанец•`
======================================================== Спасибо, дружище! Я так и делаю!



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  • 4 | 17.03.2020, 09:42 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1
====================Хронология Конституционного переворота.=

1. Бессонными ночами наш лилипутин думал о продлении вечного президенства. Для этого решил не дожидаться 2024 г. , так как рейтинг падает, и ускорил события.
2. Момент выбрал потому, что на 9 мая решил продемонстрировать миру своё величие. Но, Трамп , паразит. не захотел приехать.
3. Чтобы сломать Трампа, решил попугать его ценами на сланцевую нефть, и , с подачи Сечина (к экономике имеющего отношение как свинья к апельсину) , припугнул саудовцев.
3. Номер не прокатил, саудовцы оказались дальновиднее, и цены рухнули.
4. Этого чекистский мозг предугадать не смог, тогда осталось любым путем до 9-мая протолкнуть вечное президенство. Для этого подключил продажную старушку-космонавтку и продажную Госдуму с Конституционным судом.
5. И все бы было хорошо, все прогнулись и согласны на оральную любовь.
6. Но, тут вмешался вирус и смешал все планы.
И Т О Г О:
Приходится в ужасе давать задний ход= отменить плебисцит и назначить голосование после Дня победы. Что непредсказуемо и опасно.
Мораль= народ запасается продуктами. насрал на голосование и понял, что его хотят обдурить.



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  • 5 | 17.03.2020, 09:56 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1
Истинную картину с коронавирусом будут скрывать до 10 мая 2020 г., пока не пройдет Бессмертный Полк
И тут же все свалятся в приступах жесточайшей двусторонней пневмонии с фиброзным перерождением пострадавших легочных тканей
Тотальный самоконтроль и самоизоляция
Главтелепометчик вернулся с брегов оз. Комо и вот-вот перезаразит все Федя-ТВ вместе с Вася-ТВ
Все, безмозглой безумной позорной нефтегазососной путиномике развитого гнилого путинизма-кретинизма каюк сделали две основные скрепы, две составные части мирового прогресса - "зеленый" водород с похороновирусом
Допрыгались горе-клоуны, недоумки-недомерки
Наконец-то с этим обнулением на арену вылез кристалльно чистый образец типичного продажного питерского мерзавца, эталонного демагога, провластного пустобола, православного сознательно юродивого, типичного приспособленца, кремлевского тронолиза, странного агента государственной тайной политической полиции гестапо, крайне неловкого жулика и махинатора, на редкость неизворотливого и удивительно неуклюжего полемиста, да попросту самого банального вруна, лицемера-коррупционера и лоббиста
А какие дифирамбы поет совершенству нынешней избирательной системы, простоте и прирожденному демократизму вождя, подлинной беспристрастности и истинной справедливости ее карающих правоохренительных и судебно-прокураторских внутренних органов - прям соловьем заливается в своих убогих крещендо..(В Соловей).



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  • 6 | 17.03.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну, если Гонтмахер вместе с Ходорковским против поправок в конституцию, то народ непременно его поддержит и не видать Путину нового срока.



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  • 7 | 17.03.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Страна, как пожилая немецкая ***актриса, раскорячилась в очередной позе перед объективом уже не молодого режиссёра. Они очень устали и ненавидят друг друга, но обречены на этот бессмысленный и никому непонятный дуэт...
из коментов
турк



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  • 8 | 17.03.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.03.2020, 09:42 | Автор: юнг
Публикации: 158 | Комментарии: 39554 | Рейтинг: +5249,2
3. Чтобы сломать Трампа, решил попугать его ценами на сланцевую нефть, и , с подачи Сечина (к экономике имеющего отношение как свинья к апельсину) , припугнул саудовцев.
3. Номер не прокатил, саудовцы оказались дальновиднее, и цены рухнули.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! Непонятно, почему у тебя в тексте два третьих пункта, но это и не особо важно! От сделки ОПЕК+ отказалась Саудовская Аравия, а не РФ! РФ предложила сохранить её на второй квартал на прежних условиях, но саудиты отказались! Оказались ли они дальновиднее? Это вряд ли! Саудовская Аравия уже запросила внеочередной саммит G20 из-за коронавируса, но так как сама СА не сильно пока страдает от коронавируса, то думаю, что там будет обсуждаться и положение на нефтяном рынке и состояние мировой экономики! Во всяком случае после этого запроса саммита цена на нефть начала сегодня тихонько подниматься! Поживём - увидим! Очень Опытный



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  • 9 | 17.03.2020, 11:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67495 | Рейтинг: +12014,2
Всенародное честное слово (Письма президенту)
АВТОР
Александр Минкин
журналист
Г-н президент, сделайте доброе дело! На 22 апреля назначено всенародное голосование о поправках Конституции.

При этом у нас: а) резкое падение рубля, экономический кризис; б) эпидемия коронавируса, которая к 22 апреля, вероятно, лишь усилится.
При этом мы: а) должны потратить на голосование 15-20 миллиардов рублей (а у нас кризис); б) организовать около 100 тысяч избирательных участков, которые размещаются главным образом в школах (а это опасно, ибо у нас коронавирус).

Отдельно обращаю ваше внимание на непристойный приказ Собянина: «Запрещается проведение любых мероприятий с участием граждан… на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях – с числом участников более 50 человек единовременно».

На воздухе, конечно, безопаснее, чем в закрытых помещениях. Но тут, г-н президент, забота о вас, а не о нас. «На открытом воздухе» – это ж и митинги, и даже одиночные пикеты. Сказано же «с любой численностью», а один – уже численность.

Столь же стыдно запрещать собираться «в сооружениях» белее, чем 50 человек. Мэр, конечно, как и вы, не ездит в метро, но там ежедневно стиснуты миллионы. Свыше 8 500 000 в день. Ясно? В 170 тысяч раз больше разрешённого.

Теперь суть просьбы. 20-летний опыт показал и вам, и всему народу, как точно сбываются ваши надежды и желания, если их доверить голосованию россиян. Ну и зачем в такой сложный момент тратить огромные деньги, да ещё устраивать опасные скопления людей? Мы же знаем, что всё получится, как надо.

Вот и давайте прямо сейчас, в марте, признаем голосование 22 апреля состоявшимся и опубликуем результаты: явка 75%, «за» 85%.
Если хотите, можно написать и больше. Всё равно эти результаты никто не сможет оспорить.



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  • 10 | 17.03.2020, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67495 | Рейтинг: +12014,2
«Левада-центр»: Большинство россиян не чувствует влияния западных санкций
Большинство россиян не чувствует влияния западных санкций. Это следует из результатов опроса «Левада-центра», которые приводят «Ведомости». 87% респондентов сказали, что ограничительные меры не создали особых проблем лично для них и членов их семей. Это максимальный показатель с весны 2014-го года, когда были введены первые санкции.
___________________________________________
От санкций - которые введены не против россиян в целом, а против конкретных дельцов и предприятий - только идиоты не могут не чувствовать влияния.
В 2014 году доллар 33 фу-бля, нынче - уже 75, до 2014 мы ели сыр, молочку, кондитерку - теперь только пальмовое масло под видом сыра, молочки, кондитерки. Ну еще - хлеб из фуражного зерна...
Айфон - как был примерно - любой марки, класса - 1 штука эаксов для тех, кто не в домике - так и остался. И только для роиссян - стал в пару раз дороже. Но это ведь не только айфон... а всё, что покупается за валюту - оборудование для производства хлеба, молока, сыров - пусть и из говна, но в цене этого говна - те самые доллары и евро, которые лезут в карманы стремительно нищающего недо-народа.
В 2014 году их было 86%, нынче - уже 87... те, что поумней - свалили.



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  • # 11 | 17.03.2020, 13:03 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1

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  • 12 | 17.03.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 17.03.2020, 09:56 | Автор: юнг
Публикации: 158 | Комментарии: 39556 | Рейтинг: +5249,1
Истинную картину с коронавирусом будут скрывать до 10 мая 2020 г., пока не пройдет Бессмертный Полк
И тут же все свалятся в приступах жесточайшей двусторонней пневмонии с фиброзным перерождением пострадавших легочных тканей
Тотальный самоконтроль и самоизоляция
Главтелепометчик вернулся с брегов оз. Комо и вот-вот перезаразит все Федя-ТВ вместе с Вася-ТВ
Все, безмозглой безумной позорной нефтегазососной путиномике развитого гнилого путинизма-кретинизма каюк сделали две основные скрепы, две составные части мирового прогресса - "зеленый" водород с похороновирусом
Допрыгались горе-клоуны, недоумки-недомерки
Наконец-то с этим обнулением на арену вылез кристалльно чистый образец типичного продажного питерского мерзавца, эталонного демагога, провластного пустобола, православного сознательно юродивого, типичного приспособленца, кремлевского тронолиза, странного агента государственной тайной политической полиции гестапо, крайне неловкого жулика и махинатора, на редкость неизворотливого и удивительно неуклюжего полемиста, да попросту самого банального вруна, лицемера-коррупционера и лоббиста
А какие дифирамбы поет совершенству нынешней избирательной системы, простоте и прирожденному демократизму вождя, подлинной беспристрастности и истинной справедливости ее карающих правоохренительных и судебно-прокураторских внутренних органов - прям соловьем заливается в своих убогих крещендо..(В Соловей).
___________________
Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше:
"Вы развяжите полотенцы,
Иноверы,изуверцы!
Нам бермуторно на сердце
И нам бермутно на душе!"



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  • 13 | 17.03.2020, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 17.03.2020, 11:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1346 | Комментарии: 67493 | Рейтинг: +12015,3
«Левада-центр»: Большинство россиян не чувствует влияния западных санкций
Большинство россиян не чувствует влияния западных санкций. Это следует из результатов опроса «Левада-центра», которые приводят «Ведомости». 87% респондентов сказали, что ограничительные меры не создали особых проблем лично для них и членов их семей. Это максимальный показатель с весны 2014-го года, когда были введены первые санкции.
___________________________________________
От санкций - которые введены не против россиян в целом, а против конкретных дельцов и предприятий - только идиоты не могут не чувствовать влияния.
В 2014 году доллар 33 фу-бля, нынче - уже 75, до 2014 мы ели сыр, молочку, кондитерку - теперь только пальмовое масло под видом сыра, молочки, кондитерки. Ну еще - хлеб из фуражного зерна...
Айфон - как был примерно - любой марки, класса - 1 штука эаксов для тех, кто не в домике - так и остался. И только для роиссян - стал в пару раз дороже. Но это ведь не только айфон... а всё, что покупается за валюту - оборудование для производства хлеба, молока, сыров - пусть и из говна, но в цене этого говна - те самые доллары и евро, которые лезут в карманы стремительно нищающего недо-народа.
В 2014 году их было 86%, нынче - уже 87... те, что поумней - свалили.
_____________________
"В 2014 году доллар 33 фу-бля, нынче - уже 75"
А были времена, когда доллар стоил 60 копеек!
До чего же довели либерасты суки!



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  • # 14 | 17.03.2020, 13:12 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1

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  • # 15 | 17.03.2020, 13:12 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1

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  • # 16 | 17.03.2020, 13:12 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1

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  • # 17 | 17.03.2020, 13:12 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1

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  • 18 | 17.03.2020, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 17.03.2020, 11:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1346 | Комментарии: 67493 | Рейтинг: +12015,3
«Левада-центр»: Большинство россиян не чувствует влияния западных санкций
Большинство россиян не чувствует влияния западных санкций. Это следует из результатов опроса «Левада-центра», которые приводят «Ведомости». 87% респондентов сказали, что ограничительные меры не создали особых проблем лично для них и членов их семей. Это максимальный показатель с весны 2014-го года, когда были введены первые санкции.
___________________________________________
От санкций - которые введены не против россиян в целом, а против конкретных дельцов и предприятий - только идиоты не могут не чувствовать влияния.
В 2014 году доллар 33 фу-бля, нынче - уже 75, до 2014 мы ели сыр, молочку, кондитерку - теперь только пальмовое масло под видом сыра, молочки, кондитерки. Ну еще - хлеб из фуражного зерна...
Айфон - как был примерно - любой марки, класса - 1 штука эаксов для тех, кто не в домике - так и остался. И только для роиссян - стал в пару раз дороже. Но это ведь не только айфон... а всё, что покупается за валюту - оборудование для производства хлеба, молока, сыров - пусть и из говна, но в цене этого говна - те самые доллары и евро, которые лезут в карманы стремительно нищающего недо-народа.
В 2014 году их было 86%, нынче - уже 87... те, что поумней - свалили.
________________
"те, что поумней - свалили"
Когда ж ты-то свалишь? Аль совсем ума нет? Аль на фуй никому даже в Зимбабве не нужна: делать ничего не умеешь, а мясо, наверное, горькое от злобы - даже людоеды брезгуют.



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  • # 19 | 17.03.2020, 13:14 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1

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  • # 20 | 17.03.2020, 13:14 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1

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