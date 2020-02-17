Нужна не комиссия, а увольнения и посадки

Оксана Савченко предложила Радию Хабирову создать в правительстве комиссию по этике. Паралимпийская чемпионка, депутат Курултая Башкирии Оксана Савченко после субботнего неприятного инцидента с вице-премьером Иреком Сагитовым, направила главе региона Радию Хабирову письмо, в котором предложила создать при правительстве комиссию по этике.Такая комиссия могла бы анализировать поведение высокопоставленных чиновников и наказывать их за грубость, полагает депутат.В минувшую субботу Ирек Сагитов позволил себе оскорбительные высказывания в адрес спортсменки. Он приехал с визитом в новый бассейн микрорайона Инорс в Уфе, но был разочарован, что его никто не встретил.Пройдя в бассейн в верхней одежде и уличной обуви, вице-премьер обратился к Оксане Савченко, тренировавшей детей-спортсменов, со словами: «Задницу оторви и подойди сюда».Параолимпийская чемпионка опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram, в котором возмутилась поведением вице-премьера, и потребовала извинений. Позже она сообщила, что Ирек Сагитов принес ей извинения лично, и инцидент исчерпан. Однако в новом видеообращении спортсменка дает понять, что форма извинений не выглядела очень искренней.Оксана Савченко также отмечает, что разочарована отсутствием какой-либо реакции на инцидент со стороны республиканского руководства. «Были оскорблены другие люди, находившиеся в бассейне. Перед ними никто не извинился. Они же не депутаты, ни чиновники.Не важно, были приняты извинения или нет, руководство должно было обратить внимание на эту ситуацию»,— отметила она.«Хочется, чтобы была дисциплинарная комиссия, наказание в виде выговора. Люди, конечно, требуют увольнения (Ирека Сагитова.— “Ъ-Уфа”). Я требовать не буду. Это на совести руководителя, но такое поведение с людьми не должно поощряться и замалчиваться»,— отметила она, добавив, что «хочется банального уважения без таких заскоков».Ирек Сагитов в 2003-2018 годах был командиром ОМОН МВД и Росгвардии, затем занимал должность заместителя начальника управления Росгвардии по республике. В ноябре 2019 года получил назначение вице-премьером, курирует в этом качестве взаимодействие правительства с силовыми структурами.Оксана Савченко — обладательница восьми золотых паралимпийских медалей, 35 золотых медалей мировых чемпионатов и около 65 золотых медалей чемпионатов России. Завершила спортивную карьеру в 2015 году.