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Нужна не комиссия, а увольнения и посадки

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Оксана Савченко предложила Радию Хабирову создать в правительстве комиссию по этике. Паралимпийская чемпионка, депутат Курултая Башкирии Оксана Савченко после субботнего неприятного инцидента с вице-премьером Иреком Сагитовым, направила главе региона Радию Хабирову письмо, в котором предложила создать при правительстве комиссию по этике.

Нужна не комиссия, а увольнения и посадки


Такая комиссия могла бы анализировать поведение высокопоставленных чиновников и наказывать их за грубость, полагает депутат.

В минувшую субботу Ирек Сагитов позволил себе оскорбительные высказывания в адрес спортсменки. Он приехал с визитом в новый бассейн микрорайона Инорс в Уфе, но был разочарован, что его никто не встретил.

Пройдя в бассейн в верхней одежде и уличной обуви, вице-премьер обратился к Оксане Савченко, тренировавшей детей-спортсменов, со словами: «Задницу оторви и подойди сюда».

Параолимпийская чемпионка опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram, в котором возмутилась поведением вице-премьера, и потребовала извинений. Позже она сообщила, что Ирек Сагитов принес ей извинения лично, и инцидент исчерпан. Однако в новом видеообращении спортсменка дает понять, что форма извинений не выглядела очень искренней.

Оксана Савченко также отмечает, что разочарована отсутствием какой-либо реакции на инцидент со стороны республиканского руководства. «Были оскорблены другие люди, находившиеся в бассейне. Перед ними никто не извинился. Они же не депутаты, ни чиновники.

Не важно, были приняты извинения или нет, руководство должно было обратить внимание на эту ситуацию»,— отметила она.

«Хочется, чтобы была дисциплинарная комиссия, наказание в виде выговора. Люди, конечно, требуют увольнения (Ирека Сагитова.— “Ъ-Уфа”). Я требовать не буду. Это на совести руководителя, но такое поведение с людьми не должно поощряться и замалчиваться»,— отметила она, добавив, что «хочется банального уважения без таких заскоков».

Ирек Сагитов в 2003-2018 годах был командиром ОМОН МВД и Росгвардии, затем занимал должность заместителя начальника управления Росгвардии по республике. В ноябре 2019 года получил назначение вице-премьером, курирует в этом качестве взаимодействие правительства с силовыми структурами.

Оксана Савченко — обладательница восьми золотых паралимпийских медалей, 35 золотых медалей мировых чемпионатов и около 65 золотых медалей чемпионатов России. Завершила спортивную карьеру в 2015 году.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 17.03.2020, 07:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уволить,лишитьзвания,выслугу,награды и направить в ЧОП охранником в этот же бассейн.



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  • 2 | 17.03.2020, 07:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как и почему этого мента занесло в бассейн,наверное перепутал сауну с девочками с бассейном.



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5

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  • 3 | 17.03.2020, 08:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Савченко тоже типа Терешковой начинает спекулировать своим поступком. Люди всю жизнь работают на советь, изо дня в день и абсолютно некогда заниматься пустыми никчемными самопиарами в поиске себя в теплом ничего незначащем местечке. Вот и открылась суть и этой параолимпийки!!! Идиотка! Что за правовое государство-где это "право" абсолютно избирательно,когда у власти всех ветвей -вся нечисть.



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  • 4 | 17.03.2020, 08:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.03.2020, 08:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Савченко тоже типа Терешковой начинает спекулировать своим поступком. Люди всю жизнь работают на советь, изо дня в день и абсолютно некогда заниматься пустыми никчемными самопиарами в поиске себя в теплом ничего незначащем местечке. Вот и открылась суть и этой параолимпийки!!! Идиотка! Что за правовое государство-где это "право" абсолютно избирательно,когда у власти всех ветвей -вся нечисть.
Придурок звания чемпионка просто так не дают.А ты сидишь в теплом кабинете гос учреждения и целыми днями играешь с компьютером.У тебя и жизнь так и прошла



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6

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  • 5 | 17.03.2020, 08:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.03.2020, 08:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Савченко тоже типа Терешковой начинает спекулировать своим поступком. Люди всю жизнь работают на советь, изо дня в день и абсолютно некогда заниматься пустыми никчемными самопиарами в поиске себя в теплом ничего незначащем местечке. Вот и открылась суть и этой параолимпийки!!! Идиотка! Что за правовое государство-где это "право" абсолютно избирательно,когда у власти всех ветвей -вся нечисть.
Придурок звания чемпионка просто так не дают.А ты сидишь в теплом кабинете гос учреждения и целыми днями играешь с компьютером.У тебя и жизнь так и прошла



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2

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  • Гость
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  • 6 | 17.03.2020, 08:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.03.2020, 08:03 | Автор:

Савченко тоже типа Терешковой начинает спекулировать своим поступком. Люди всю жизнь работают на советь, изо дня в день и абсолютно некогда заниматься пустыми никчемными самопиарами в поиске себя в теплом ничего незначащем местечке. Вот и открылась суть и этой параолимпийки!!! Идиотка! Что за правовое государство-где это "право" абсолютно избирательно,когда у власти всех ветвей -вся нечисть.
================================================
Вы плохо читали статью ! Там указано ,

что Оксана САВЧЕНКО — обладательница
8 ( восьми) Золотых Паралимпийских медалей,
35 ( тридцати пяти ) Золотых медалей Мировых чемпионатов
и около 65 Золотых медалей чемпионатов России.
Завершила спортивную карьеру в 2015 году.

Это примерно как Герой России , если чиновник считает ,
что может оскорблять Достояние страны , то Он кто ?



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3

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  • 7 | 17.03.2020, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужна не комиссия, а увольнения и посадки
========================
Какая нахрен этика!
Вы еще про этику поговорите с казнокрадами, насильниками, серийными убийцами....



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  • 8 | 17.03.2020, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 17.03.2020, 07:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как и почему этого мента занесло в бассейн,наверное перепутал сауну с девочками с бассейном.

Точно.Просто мужик увидел гладь воды,девочек в купальниках и забылся.В остатках мозга появилось видение ЖОПЫ.Не стоит его обижать кроме жопы и нимеренного бобла он ничего не видит.



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  • 9 | 17.03.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 17.03.2020, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужна не комиссия, а увольнения и посадки
========================
Какая нахрен этика!
Вы еще про этику поговорите с казнокрадами, насильниками, серийными убийцами....

Посмотри на рожу этого слуги и защитника народа



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3

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  • 10 | 17.03.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да о чем тут говорить, стоит лишь посмотреть из какого города он выходец и этим всё сказано...



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0

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  • Эксперт
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  • 11 | 17.03.2020, 10:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67495 | Рейтинг: +12014,2
Дав. РОексции от СРАдия не последовала - решил отсидеться в окопе - мол я тут не ри чем...
Еще как причем! Это ты назначил безмозглого солдафона аж, блин, вице-премьером по вопросам МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ!
Чему может такое быдло научить молодежь?! Безудержному подворотнему хамству только и больше - ничему!



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6

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  • Эксперт
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  • 12 | 17.03.2020, 10:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67495 | Рейтинг: +12014,2
Дав. РОексции
______________________
чот с компом... ведет самостоятельную жисть... следует читать:

Реакция от СРАдия не последовала



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  • Гость
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  • 13 | 17.03.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чот с компом... ведет самостоятельную жисть... следует читать:
___________________________
чё. вирус бля или пасти начали ))))
без обид . так ржу по тихому
турк



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  • 14 | 17.03.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мордоворот отвратительный.
Зачем хабиров его назначил вице-премьером - обкладывает себя этими ментами.
Какая польза от него для региона, людей, какой пример для молодежи???!!!



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  • 15 | 17.03.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороши кадры у Хабирова. Один лучше другого. Каков поп, таков и приход. В нормальной стране в тот же день последовала бы отставка. А у нас еще наградят орденом Салавата Юлаева, однако.



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  • 16 | 17.03.2020, 11:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67495 | Рейтинг: +12014,2
Зачем хабиров его назначил вице-премьером - обкладывает себя этими ментами.
______________________________
А чем СРАдий-то лучче?!
Гильмутдинову предлагал застрелиться, роскомнадзоршу до петли довел, вчера на оперативке - за правду обещал лишить слова на оперативках в дальнейшем, сибайцев и защитников Куштау - называл проплаченными.... и дох-уя еще чего.

Подобное притягивает подобное! Закон физики и диалектики!
Акелла/Маугли vs Шерхан/Табаки...

А подобное говно засело во власти страны с 2000 года, точнее даже с 1999!!!! А еще точней - в Питере с 1990г.



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  • 17 | 17.03.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оксана Савченко предложила Радию Хабирову создать в правительстве комиссию по этике.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
— Этично, не этично! Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут. А надо, как в старину в Турции поступали. Посадят вора в чан с дерьмом, — только голова торчит, – и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и через каждые пять минут ка-ак вжик мечом над чаном. Так что, если вор не нырнёт — голова с плеч. Вот так весь день он в дерьмо и нырял. (Х\ф "Джентльмены удачи")
Очень Опытный



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  • 18 | 17.03.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 17.03.2020, 11:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1346 | Комментарии: 67493 | Рейтинг: +12015,5
Зачем хабиров его назначил вице-премьером - обкладывает себя этими ментами.
______________________________
А чем СРАдий-то лучче?!
Гильмутдинову предлагал застрелиться, роскомнадзоршу до петли довел, вчера на оперативке - за правду обещал лишить слова на оперативках в дальнейшем, сибайцев и защитников Куштау - называл проплаченными.... и дох-уя еще чего.

Подобное притягивает подобное! Закон физики и диалектики!
Акелла/Маугли vs Шерхан/Табаки...

А подобное говно засело во власти страны с 2000 года, точнее даже с 1999!!!! А еще точней - в Питере с 1990г.
_____________________
"А подобное говно засело во власти страны с 2000 года, точнее даже с 1999!!!! А еще точней - в Питере с 1990г."
Это точно - раньше демократами звалось, а теперь либерастами именуется!



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  • # 19 | 17.03.2020, 13:10 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 20 | 17.03.2020, 13:10 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1

  •   Комментарий скрыт модератором
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