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СПЧ-Члену ответили на грязный донос о подрыве репутации власти

  • Опубликовано: Facebook | 17.03.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 36373 | Комментарии: 38
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Уфимские журналисты, политики и общественные деятели бурно отреагировали на грязный донос Олега Галина о подрыве репутации власти в Facebook.

СПЧ-Члену ответили на грязный донос о подрыве репутации власти


Елена Гумерова:

Мы совесть имеем, а вы.....

А вы и ваши приживалки в правительстве, думе, курултае вы нас имеете, простые люди устали платить сумашедшие поборы, новые завуалированные налоги, тащить непомерные кредиты, взятые от бесвыходности, чтоб элементарно детей в школу собрать, о каком уважение вы говорите нам простым людям!!!

Сколько у вас с ней зарплата???

И за что вы ещё получаете?? Ваши жопы не помещаются в кресла, сравните меню в ваших министерских столовках с меню в школьных столовых...... А потом вызывайте к нашей совести.....

***

Аббас Галлямов — политолог

Из facebook.

Член СПЧ при главе Башкирии Олег Галин обратился в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела против интернет-пользователей и журналистов, оскорбляющих Терешкову.

Когда я работал в Башкирии, я искренне старался сделать так, чтобы в местном политическом процессе участвовало как можно меньше неумных людей.

Жаль, что довести дело до конца мне так и не удалось.

Эхо Москвы
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***

Ildar Gabdrafikov Разве возможно на каждый неумный роток накинуть платок?!

Abbas Gallyamov Ildar Gabdrafikov, трудно, конечно. Надо создавать политическую инфраструктуру, которая страховала бы от дурака.

Юрий Рудаков Abbas Gallyamov а предлагаемая конструкция таковой не является?

Ольга Тропкина заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет. Какой стыд, уголовное дело

Булат Баширов Возвращайтесь, Аббас Радикович!
пс. без шуток: я бы за вас проголосовал.

Abbas Gallyamov Булат Баширов, спасибо, польщен)

Ильдар Ахмадеев Я тоже!)

Оксана Дякина Полагаю, и заведут)

Abbas Gallyamov С них станется.

Наташа Павлова а я рада, что он себя проявил. когда все идиоты реализуют себя в постах и получат признание, и все поймут, что почем, и кто к чему, наступит очищение. аминь

Abbas Gallyamov Наташа Павлова , ты оптимист, конечно. Во всем видишь хорошее!

Рушана Ибраева Я тоже рада, что многие отписались в постах на эту тему и проявились. Ясность всегда лучше, хорошо, что есть соцсети и в них все же искренне пишут.

Юрий Мавашев То есть вот, кто не избавил страну (через один регион) от идиотов?) Шучу.

Irina Dobarina Да, Ваш план полностью провалился

Валерий Садыков Стране нужны герои, а рождаются ещё и дураки... Это ж кто-то его надоумил. Или сам решил блеснуть? И при чем тут права человека? Неужто и впрямь думает, что тем самым избавит птицу от шлейфа, который она сама себе "соткала"?

Евгения Куцуева и правда жаль.. тебя тут сейчас ну очень не хватает

Forta Nukso Отрицательная селекция преобладает.

Козловский Максим Интересно, а требование об обнулении названий улиц Терешковой этот человек то же считает оскорблением???

Artur Saitkulov Я ему в том посте скинул результаты левадовского опроса, где 53% молодых людей в возрасте 18-24 хотят покинуть Россию. Так он мне и посоветовал поскорее так сделать. Он не учёл одного, в том числе из-за таких как он, я уже уехал
p.s. Ответ к моему комментарию он успешно удалил

Аксель Гросс Осталось только расстрельную статью под это дело подписать

Azat Kamaleev Чувак стремится к успеху))))

Владимир Демидко Слабоумие и отвага.

Artur Saitkulov Прочитал немного биографию "олега" (так написано его имя в профиле). Он - профессиональный коллектор.

Алексей Пуговичников Лаврова просто разрывает...

***

Член СПЧ Башкирии просит СК возбудить дело об оскорблении в соцсетях Валентины Терешковой

Член СПЧ Башкирии просит СК возбудить дело об оскорблении в соцсетях Валентины Терешковой. Член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Олег Галин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением, в котором просит возбудить уголовное дело по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителей власти») на интернет-пользователей и журналистов, оскорбляющих в социальных сетях депутата Госдумы РФ Валентину Терешкову.

Он предлагает наказать авторов постов и комментариев, а также авторов журналистских материалов за распространение информации, «имеющей характер публичного оскорбления представителя власти, подрывающие авторитет и репутацию органов власти», в том числе «законодательной власти Российской Федерации в целом».

О своем обращении в СК господин Галин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По всей видимости, он приложил скрины таких материалов, так как отмечает, что «указанные распространяемые посты и комментарии имеют состав совершенного уголовного преступления».

Позже, в комментариях к своем посту, господин Галин дал понять, что к таким материалам относит и карикатуру уфимского художника Камиля Бузыкаева, на которой изображена летающая тарелка с двумя инопланетянами на крыше, один из которых, обращаясь в сторону расположенной рядом планеты, говорит: «Валя, ты дура! Верни подарок!».

Олег Галин в своем посте призывает «остановиться в травле Валентины Терешковой за ее предложение об "обнулении" количества сроков президентства главы нашего государства Владимира Путина». «Давайте вспомним, что перед нами в первую очередь женщина. И эта женщина - Герой Советского союза, первый космонавт», отмечает он.

Одновременно он заявляет, что для улучшения ситуации в российской экономике «не президента надо менять», а «начать помогать каждый божий день своему обществу становиться лучше» и «заниматься благотворительностью», например, хоть раз купить «какой-нибудь бабушке пакет молока и батон».

В СПЧ при главе Башкирии Олег Галин состоит в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, а также по содействию ОНК.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 17.03.2020, 07:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну Аббас ты даешь, тебя же самого удалили из местного политического процесса , чтобы в нем участвовало как можно меньше неумных людей.



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  • 2 | 17.03.2020, 07:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики
Башкортостанец•``



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  • 3 | 17.03.2020, 07:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В СПЧ при главе Башкирии Олег Галин состоит в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, а также по содействию ОНК." - теперь понятно,кто в этих "советах" состоит ... галины,гайсины - позор Общества , бездельники, не работавшие ни дня на производстве, паразиты , не имеющие предела ,пожиратели бюджета ... Жаль,народ не распоряжается своими кровными бюджетами страны всех уровней.



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  • 4 | 17.03.2020, 07:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот и есть настоящие уголовники - чдены советов, 99% законодательных органов, прилично засели и в остальных ветвях власти и в силовых структурах... Тот же Сагитов разве не лишен всякой морали и чести ? Надо полагать,кто они все,если Салимьянова ,скончавшегося в СИЗО за вымогательства теперь представляют погибшим ?! -может еще и его увековечат и орден посмертно ???



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  • 5 | 17.03.2020, 08:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СПЧ-Члену ответили на грязный донос о подрыве репутации власти
=============================
О какой репутации может идти реч!?,
Произошол очередной обвал рубля, а в сране башкир установили величину прожиточного минимума 9 222 рубля, что на 345 рублей меньше, чем в третьем квартале минувшего года!!!
Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 9 816 рублей, для пенсионеров – 7 530 рублей, для детей – 9 200 рублей !!!!
Совсем оборзели!!!!!!



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  • 6 | 17.03.2020, 09:15 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 175 | Рейтинг: -12,5
У каждого есть своё мнение. Не забывайте рот тем, чьё мнение не совпадает с вашим.



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  • 7 | 17.03.2020, 09:15 | Автор: Гарри
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То есть, не затыкайте.



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  • 8 | 17.03.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.03.2020, 07:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В СПЧ при главе Башкирии Олег Галин состоит в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, а также по содействию ОНК." - теперь понятно,кто в этих "советах" состоит ... галины,гайсины - позор Общества , бездельники, не работавшие ни дня на производстве, паразиты , не имеющие предела ,пожиратели бюджета ... Жаль,народ не распоряжается своими кровными бюджетами страны всех уровней.
---------------------------------------
Полностью согласен



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  • Эксперт
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  • 9 | 17.03.2020, 10:00 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1
Саудовская Аравия объявила партнёрам... что обеспечит все их нефтеперерабатывающие заводы дешёвой нефтью и в любых запрошенных объемах. /
Всё только начинается….
В пятницу 13.03.2020 Россия не смогла продать Европе ни одного барреля нефти.
Саудиты объявили о цене 25 долларов за баррель, и все кинулись покупать у них. Одновременно ещё и Кувейт объявил, что снижает цену на нефти до 12,6 долларов за баррель, стало совсем грустно. Цена на газ тоже рухнула. Никто не ожидал и вот опять - с 1 апреля Саудиты поднимают добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки + 1 миллион в мае, Нигерия на 2 миллиона, ОАЭ на 2 миллиона и остальные игроки все поднимают добычу. Ну а дальше всё как с СССР. Опять те же грабли. Понты шикарные, величие запредельное и все при своих интересах….

Всё верно! Катимся вниз. набирая скорость. Если стратегические для страны решения зависят от "стратегического таланта" сечиных, то удивляться нечему.
7



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  • 10 | 17.03.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
юра. а Галин тут при чём?
турк



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  • 11 | 17.03.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молчат сечин-путин такое нашкодить.
это им не быдло-народ российский.
показал Эр-Рияд кузькину мать, только сечину-путину это до фени при их миллиардах S - страдаем мы.
Да будьте же вы оба прокляты.
У них в мозгу поправки и пожизненное царствование



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  • 12 | 17.03.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Галин это подонок-мордоворот, обирал обманутых вкладчиков со своей второй женой.
Коллектор...
Кто его протащил к хабирову???
ему такие как раз впору



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  • 13 | 17.03.2020, 10:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67495 | Рейтинг: +12014,2
Когда я работал в Башкирии, я искренне старался сделать так, чтобы в местном политическом процессе участвовало как можно меньше неумных людей. Жаль, что довести дело до конца мне так и не удалось.
_________________________________________
Не плохо то, что ты, Аббас, свалил сам и не только из Б-стана - а из страны.

Не тебе бы о неумных... к которым ты как раз и относишься:
1. Топил за разработку Торатау в пользу БСК - после моих возмущений у тебя на странице - меня забанил.
2. Выражал бурный восторг от назначения СРАдия на правление в Б-стан.
3. Твой блог(ваще не понимаю - схера тебя туда взяли-то?! ведь ты самый отстойный публикатор там!) - на Эхе Москвы - почти никто не читает и не комментит - на сайте с огроменной аудиторией - у тебя под постами 10-25 комментов - на УЖике больше!
4. Но черепахи с деменцией - к тебе благосклонны. А вот это как раз и еще один минус к твоей персоне)))))

По поводу Галина - я уже высказывалась. Мразь! Такая же, как и Терешкова.



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  • 14 | 17.03.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
гляньте на этого красномордого коллектора!!!!



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  • 15 | 17.03.2020, 10:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67495 | Рейтинг: +12014,2
юра. а Галин тут при чём?
турк
___________________________
Не обращай внимания - маразм и деменция - вот, что "при чём"...
Он - на своей волне - увидел какое-то чужой высказывание или новость - понравилась - и тащит ку да нипопадя...
Точно так же и в реале - зае-бёт всякой только ему интересной ху-йнёй - "дай я скажу, дай я скажу" - остальным - молчать.... и насрать, что остальные трое - беседуют на интересную для троих тему.
Неееет - должны беседовать на интересующую тему старого пидораса.

Потому и стали несколько лет назад - встречаться без старого пидораса... не хотел Михалыч ездить к нему...



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  • 16 | 17.03.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Член СПЧ Башкирии просит СК возбудить дело об оскорблении в соцсетях Валентины Терешковой
=================================================
Если бы Олег Галин - ЧЛЕН , при СПЧ .РБ обратил внимание на то что Терешкова В , делает призыв к попранию Основы существующей Конституции РФ , это бы отвечало его задачам и членству по правам человека и развитию институтов гражданского общества .
А так выставился как подтирочный материал заднего прохода -
в виде Промакашки !



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  • 17 | 17.03.2020, 11:05 | Автор: natall
    Публикации: 589 | Комментарии: 298 | Рейтинг: +101,5
Галин - настоящий ВОР и УБЛЮДОК! Как и вся его поганая семейка запутинцев-членососов. Успеешь убежать к своей дочурке-проститутке в Финляндию, когда тут начнется? Кусок говна бля



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надо с пониманием:
когда-то дряхлая советская номенклатура не отпускала Брежнева на пенсию,хотя Брежнев очень просил товарищей - - устал я,старый я,пожалуйста отпустите.

товарищ Путин ещё полон сил, и его окружение Едим Россию находится в апогее своего аппетита.

Они дураки что ли, посреди банкета обнулять виновника торжества?

валентина терешкова самолет космический а хрущев



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  • # 19 | 17.03.2020, 12:56 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1

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  • # 20 | 17.03.2020, 13:06 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39575 | Рейтинг: +5245,1

  •   Комментарий скрыт модератором
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