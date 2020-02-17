СПЧ-Члену ответили на грязный донос о подрыве репутации власти

Уфимские журналисты, политики и общественные деятели бурно отреагировали на грязный донос Олега Галина о подрыве репутации власти в Facebook.Елена Гумерова:Мы совесть имеем, а вы.....А вы и ваши приживалки в правительстве, думе, курултае вы нас имеете, простые люди устали платить сумашедшие поборы, новые завуалированные налоги, тащить непомерные кредиты, взятые от бесвыходности, чтоб элементарно детей в школу собрать, о каком уважение вы говорите нам простым людям!!!Сколько у вас с ней зарплата???И за что вы ещё получаете?? Ваши жопы не помещаются в кресла, сравните меню в ваших министерских столовках с меню в школьных столовых...... А потом вызывайте к нашей совести.....***Из facebook.Член СПЧ при главе Башкирии Олег Галин обратился в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела против интернет-пользователей и журналистов, оскорбляющих Терешкову.Когда я работал в Башкирии, я искренне старался сделать так, чтобы в местном политическом процессе участвовало как можно меньше неумных людей.Жаль, что довести дело до конца мне так и не удалось.***Ildar Gabdrafikov Разве возможно на каждый неумный роток накинуть платок?!Abbas Gallyamov Ildar Gabdrafikov, трудно, конечно. Надо создавать политическую инфраструктуру, которая страховала бы от дурака.Юрий Рудаков Abbas Gallyamov а предлагаемая конструкция таковой не является?Ольга Тропкина заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет. Какой стыд, уголовное делоБулат Баширов Возвращайтесь, Аббас Радикович!пс. без шуток: я бы за вас проголосовал.Abbas Gallyamov Булат Баширов, спасибо, польщен)Ильдар Ахмадеев Я тоже!)Оксана Дякина Полагаю, и заведут)Abbas Gallyamov С них станется.Наташа Павлова а я рада, что он себя проявил. когда все идиоты реализуют себя в постах и получат признание, и все поймут, что почем, и кто к чему, наступит очищение. аминьAbbas Gallyamov Наташа Павлова , ты оптимист, конечно. Во всем видишь хорошее!Рушана Ибраева Я тоже рада, что многие отписались в постах на эту тему и проявились. Ясность всегда лучше, хорошо, что есть соцсети и в них все же искренне пишут.Юрий Мавашев То есть вот, кто не избавил страну (через один регион) от идиотов?) Шучу.Irina Dobarina Да, Ваш план полностью провалилсяВалерий Садыков Стране нужны герои, а рождаются ещё и дураки... Это ж кто-то его надоумил. Или сам решил блеснуть? И при чем тут права человека? Неужто и впрямь думает, что тем самым избавит птицу от шлейфа, который она сама себе "соткала"?Евгения Куцуева и правда жаль.. тебя тут сейчас ну очень не хватаетForta Nukso Отрицательная селекция преобладает.Козловский Максим Интересно, а требование об обнулении названий улиц Терешковой этот человек то же считает оскорблением???Artur Saitkulov Я ему в том посте скинул результаты левадовского опроса, где 53% молодых людей в возрасте 18-24 хотят покинуть Россию. Так он мне и посоветовал поскорее так сделать. Он не учёл одного, в том числе из-за таких как он, я уже уехалp.s. Ответ к моему комментарию он успешно удалилАксель Гросс Осталось только расстрельную статью под это дело подписатьAzat Kamaleev Чувак стремится к успеху))))Владимир Демидко Слабоумие и отвага.Artur Saitkulov Прочитал немного биографию "олега" (так написано его имя в профиле). Он - профессиональный коллектор.Алексей Пуговичников Лаврова просто разрывает...***Член СПЧ Башкирии просит СК возбудить дело об оскорблении в соцсетях Валентины Терешковой. Член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Олег Галин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением, в котором просит возбудить уголовное дело по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителей власти») на интернет-пользователей и журналистов, оскорбляющих в социальных сетях депутата Госдумы РФ Валентину Терешкову.Он предлагает наказать авторов постов и комментариев, а также авторов журналистских материалов за распространение информации, «имеющей характер публичного оскорбления представителя власти, подрывающие авторитет и репутацию органов власти», в том числе «законодательной власти Российской Федерации в целом».О своем обращении в СК господин Галин написал на своей странице в социальной сети Facebook.По всей видимости, он приложил скрины таких материалов, так как отмечает, что «указанные распространяемые посты и комментарии имеют состав совершенного уголовного преступления».Позже, в комментариях к своем посту, господин Галин дал понять, что к таким материалам относит и карикатуру уфимского художника Камиля Бузыкаева, на которой изображена летающая тарелка с двумя инопланетянами на крыше, один из которых, обращаясь в сторону расположенной рядом планеты, говорит: «Валя, ты дура! Верни подарок!».Олег Галин в своем посте призывает «остановиться в травле Валентины Терешковой за ее предложение об "обнулении" количества сроков президентства главы нашего государства Владимира Путина». «Давайте вспомним, что перед нами в первую очередь женщина. И эта женщина - Герой Советского союза, первый космонавт», отмечает он.Одновременно он заявляет, что для улучшения ситуации в российской экономике «не президента надо менять», а «начать помогать каждый божий день своему обществу становиться лучше» и «заниматься благотворительностью», например, хоть раз купить «какой-нибудь бабушке пакет молока и батон».В СПЧ при главе Башкирии Олег Галин состоит в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, а также по содействию ОНК.