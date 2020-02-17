СПЧ-Члену ответили на грязный донос о подрыве репутации власти

Елена Гумерова:
Мы совесть имеем, а вы.....
А вы и ваши приживалки в правительстве, думе, курултае вы нас имеете, простые люди устали платить сумашедшие поборы, новые завуалированные налоги, тащить непомерные кредиты, взятые от бесвыходности, чтоб элементарно детей в школу собрать, о каком уважение вы говорите нам простым людям!!!
Сколько у вас с ней зарплата???
И за что вы ещё получаете?? Ваши жопы не помещаются в кресла, сравните меню в ваших министерских столовках с меню в школьных столовых...... А потом вызывайте к нашей совести.....
***
Аббас Галлямов — политолог
Из facebook.
Член СПЧ при главе Башкирии Олег Галин обратился в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела против интернет-пользователей и журналистов, оскорбляющих Терешкову.
Когда я работал в Башкирии, я искренне старался сделать так, чтобы в местном политическом процессе участвовало как можно меньше неумных людей.
Жаль, что довести дело до конца мне так и не удалось.
Эхо Москвы
Оригинал публикации
***
Ildar Gabdrafikov Разве возможно на каждый неумный роток накинуть платок?!
Abbas Gallyamov Ildar Gabdrafikov, трудно, конечно. Надо создавать политическую инфраструктуру, которая страховала бы от дурака.
Юрий Рудаков Abbas Gallyamov а предлагаемая конструкция таковой не является?
Ольга Тропкина заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет. Какой стыд, уголовное дело
Булат Баширов Возвращайтесь, Аббас Радикович!
пс. без шуток: я бы за вас проголосовал.
Abbas Gallyamov Булат Баширов, спасибо, польщен)
Ильдар Ахмадеев Я тоже!)
Оксана Дякина Полагаю, и заведут)
Abbas Gallyamov С них станется.
Наташа Павлова а я рада, что он себя проявил. когда все идиоты реализуют себя в постах и получат признание, и все поймут, что почем, и кто к чему, наступит очищение. аминь
Abbas Gallyamov Наташа Павлова , ты оптимист, конечно. Во всем видишь хорошее!
Рушана Ибраева Я тоже рада, что многие отписались в постах на эту тему и проявились. Ясность всегда лучше, хорошо, что есть соцсети и в них все же искренне пишут.
Юрий Мавашев То есть вот, кто не избавил страну (через один регион) от идиотов?) Шучу.
Irina Dobarina Да, Ваш план полностью провалился
Валерий Садыков Стране нужны герои, а рождаются ещё и дураки... Это ж кто-то его надоумил. Или сам решил блеснуть? И при чем тут права человека? Неужто и впрямь думает, что тем самым избавит птицу от шлейфа, который она сама себе "соткала"?
Евгения Куцуева и правда жаль.. тебя тут сейчас ну очень не хватает
Forta Nukso Отрицательная селекция преобладает.
Козловский Максим Интересно, а требование об обнулении названий улиц Терешковой этот человек то же считает оскорблением???
Artur Saitkulov Я ему в том посте скинул результаты левадовского опроса, где 53% молодых людей в возрасте 18-24 хотят покинуть Россию. Так он мне и посоветовал поскорее так сделать. Он не учёл одного, в том числе из-за таких как он, я уже уехал
p.s. Ответ к моему комментарию он успешно удалил
Аксель Гросс Осталось только расстрельную статью под это дело подписать
Azat Kamaleev Чувак стремится к успеху))))
Владимир Демидко Слабоумие и отвага.
Artur Saitkulov Прочитал немного биографию "олега" (так написано его имя в профиле). Он - профессиональный коллектор.
Алексей Пуговичников Лаврова просто разрывает...
***
Член СПЧ Башкирии просит СК возбудить дело об оскорблении в соцсетях Валентины Терешковой
Член СПЧ Башкирии просит СК возбудить дело об оскорблении в соцсетях Валентины Терешковой. Член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Олег Галин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением, в котором просит возбудить уголовное дело по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителей власти») на интернет-пользователей и журналистов, оскорбляющих в социальных сетях депутата Госдумы РФ Валентину Терешкову.
Он предлагает наказать авторов постов и комментариев, а также авторов журналистских материалов за распространение информации, «имеющей характер публичного оскорбления представителя власти, подрывающие авторитет и репутацию органов власти», в том числе «законодательной власти Российской Федерации в целом».
О своем обращении в СК господин Галин написал на своей странице в социальной сети Facebook.
По всей видимости, он приложил скрины таких материалов, так как отмечает, что «указанные распространяемые посты и комментарии имеют состав совершенного уголовного преступления».
Позже, в комментариях к своем посту, господин Галин дал понять, что к таким материалам относит и карикатуру уфимского художника Камиля Бузыкаева, на которой изображена летающая тарелка с двумя инопланетянами на крыше, один из которых, обращаясь в сторону расположенной рядом планеты, говорит: «Валя, ты дура! Верни подарок!».
Олег Галин в своем посте призывает «остановиться в травле Валентины Терешковой за ее предложение об "обнулении" количества сроков президентства главы нашего государства Владимира Путина». «Давайте вспомним, что перед нами в первую очередь женщина. И эта женщина - Герой Советского союза, первый космонавт», отмечает он.
Одновременно он заявляет, что для улучшения ситуации в российской экономике «не президента надо менять», а «начать помогать каждый божий день своему обществу становиться лучше» и «заниматься благотворительностью», например, хоть раз купить «какой-нибудь бабушке пакет молока и батон».
В СПЧ при главе Башкирии Олег Галин состоит в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, а также по содействию ОНК.
Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации
СПЧ-Члену ответили на грязный донос о подрыве репутации власти
Раздел: Новости | Просмотры: 36373 | Комментарии: 38