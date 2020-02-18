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Байское хамство: Когда Ирек Сагитов будет наказан за неуважение к народу?

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Параолимпийская чемпионка, депутат Курултая Башкирии Оксана Савченко, столкнувшаяся с грубостью вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова, получила около 15 жалоб на аналогичное его поведение с другими людьми. Об этом спортсменка сообщила сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе».

Байское хамство: Когда Ирек Сагитов будет наказан за неуважение к народу?


Она пояснила, что жалобы поступают ей в личные сообщения, в том числе от директоров других спортивных учреждений, которые посещал вице-премьер.

Случай не первый, не единичный. Подходили директора школ, рассказывали, что вместо вопроса, чем помочь, начинаются вопросы, почему зеркало не так висит, что не так с прической»,— отметила она, комментируя отзывы о вице-премьере.

Те, кто поделился отзывами, не сообщали об этом публично, так как боятся, «потому что он — чиновник, у него есть связи». «Думают, а то придут другие люди и уволят меня с этой работы. И, к сожалению, так тоже происходит»,— отметила Оксана Савченко.

Спортсменка сообщила, что глава Башкирии Радий Хабиров, которому она писала письмо с предложением сформировать комиссию по этике для анализа таких случаев, на него пока не ответил. Она пояснила, что хотя приняла извинения вице-премьера после инцидента, все еще ожидает реакции его работодателя.

Пока итог один: работодатель никак не наказал сотрудника. Если поступит ответ, я его обязательно опубликую. Если будет отписка, замнем эту тему, и все поймут, что такое отношение у нас к людям»,— отметила она.

В минувшую субботу Ирек Сагитов позволил себе оскорбительные высказывания в адрес спортсменки. Он приехал с визитом в новый бассейн микрорайона Инорс в Уфе, но был разочарован, что его никто не встретил. Пройдя в бассейн в верхней одежде и уличной обуви, вице-премьер обратился к Оксане Савченко, тренировавшей детей-спортсменов, со словами: «Задницу оторви и подойди сюда». Тренер опубликовала возмущенный отзыв об этом визите в социальной сети Instagram.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 18.03.2020, 08:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока итог один: работодатель никак не наказал сотрудника.
==================================
Ну размечтались,-накажет!!!!!
Да он его еще и наградит, как наградил мэра Сибая запомнившегося высказываниями о «козле и экскременте» в адрес организатора видеообращения к вовану : "Ворон ворону глаз не выклюет".



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  • 2 | 18.03.2020, 08:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При Хамитове таких держиморд-зампремьеров не было, как бы мы не относились к этому человеку.



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10

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  • Гость
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  • 3 | 18.03.2020, 08:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики и людишки с такой ориентацией
Башкортостанец•``



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  • Эксперт
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  • 4 | 18.03.2020, 09:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67502 | Рейтинг: +12012,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 18.03.2020, 08:18 | Автор: Не зарегистрирован

Судя по тому, что СРАдий уже более 3-х дней язык в жопу засунул - вы абсолютно правы - готовит указ о награждении...



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  • 5 | 18.03.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще то он поехал в сауну получить удовольствие.Попить,попариться,пожрать ,девочек посмотреть.Но увы перепутал здания и зашел в бассейн.И конечно был удивлен ,что девочки задницу не поднимают.Облом



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9

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  • 6 | 18.03.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это чисто байские замашки времён муртазы



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5

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  • 7 | 18.03.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.03.2020, 08:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При Хамитове таких держиморд-зампремьеров не было, как бы мы не относились к этому человеку.
------------------------------------------------------------
--------------------------------------
Потому, что Хамитов сам является культурным человеком



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9

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  • Гость
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  • 8 | 18.03.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.03.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.03.2020, 08:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При Хамитове таких держиморд-зампремьеров не было, как бы мы не относились к этому человеку.
------------------------------------------------------------

Потому, что Хамитов сам является культурным человеком
------------------------------------------------------------
--
Держи-морду Сагитова я то же не оправдываю - они все как два сапога пара. Все чиновники. В том числе и Хамитов. Другое дело, что Хамитов был менее дееспособным. Но зато через 3 месяца начал кукарекать, что он башкир, чтобы его приняли башкиры. И не только кукарекать, а дела совершать и ставить татар в худшие условия, даже чем при Рахимове. Это позорник. Стараться выслужиться перед Москвой, предав собственный народ. В итоге и среди башкир так и остался чужим, и татары его стали считать чужим.



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  • 9 | 18.03.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
перетерпел в октябре 2018 года, не стал против хабировских ментов действовать, вот его хабиров и взял к себе.
Теперь в одной системе.



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  • 10 | 18.03.2020, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
перетерпел в октябре 2018 года, не стал против хабировских ментов действовать, вот его хабиров и взял к себе.
Теперь в одной системе.

Что значит "теперь", они всегда были в одной системе.
За что он его взял к себе - мало кто знает, но держиморда в окружении говорит, что башлык сам недалеко ушел.



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  • 11 | 18.03.2020, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну все, держиморде пришел кирдык.
О скандале уже центральные СМИ пишут.
В свете нынешней показушной борьбы с игнорированием чиновниками чаяний народа, этого барана выкинут из белого дома на Тукая до лета с.г., клянусь вашими батонами.



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Спортсменка сообщила, что глава Башкирии Радий Хабиров, которому она писала письмо с предложением сформировать комиссию по этике для анализа таких случаев, на него пока не ответил.
==============================
...
Оксана,где Вы видели такое, чтоб лошадей наказывали за то что они срут в конюшне.............?



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1

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  • 13 | 18.03.2020, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"10 | 18.03.2020, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
перетерпел в октябре 2018 года, не стал против хабировских ментов действовать, вот его хабиров и взял к себе.
Теперь в одной системе.

Что значит "теперь", они всегда были в одной системе.
За что он его взял к себе - мало кто знает, но держиморда в окружении говорит, что башлык сам недалеко ушел."
________________________________________________________
Не он ли командовал избиением Благовещенска в 2004 году и захватом арматурного завода? Может быть в этом корни его карьеры?



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  • 14 | 18.03.2020, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Писец катяре, больше срать не будет.... где попало.



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  • 15 | 18.03.2020, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
такой страшный сердитый бабайка в форме: такими раньше малых детей пугали чтоб спичками не баловались



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