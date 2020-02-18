Без Конституции и самообмана

Простите, что опять исполняю арию попугая, но наши вскрики по поводу переделки Конституции и прочего совершенно излишни: власть они захватили давно, что добром по закону не уйдут, было понятно давно, просто почему-то большинство приличных людей боялось признаться себе в этом и назвать вещи своими именами.Теперь сделать это стало гораздо легче, не правда ли?Поэтому смиренно повторю то, что впервые сказал 14 лет назад, после полицейского разгона первого «Марша несогласных»: у власти в России — хунта.Ну, хунта и хунта — не мы первые, не мы последние.При хунте вполне можно тихо жить сбоку.Можно встроиться и заслужить паек повышенной жирности.Можно уехать (после конца пандемии).Можно бороться, но — твердо отдавая себе отчет в том, что они могут сделать с тобой все, что угодно.Варианты, короче, имеются на любой вкус и темперамент, но вот единственное, чего не следует делать точно — это морочить себе голову!Еще раз, медленно.В России нет легитимной власти — нет уже давно, а с весны 2012-го и подавно. В России нет парламента. И Терешкова эта, и Клишас этот не представляют никого, кроме хунты. Законы, принятые ими, после падения хунты будут иметь такую же юридическую силу, как все нацистские законы к лету 1945 года.Были при Гитлере и свои зорькины, и свои соловьевы, но все это не имело отношения ни к суду, ни к свободе слова, и все все понимали. Понимали аналогию и мы, но до недавнего времени ментально цеплялись за Конституцию.Со вчерашнего в России нет и Конституции.Перемаранный им клочок гербовой бумажки можно называть как угодно, но всем понятно, что это просто письменное разрешение на произвол, которое они сами себе выписали.В некотором смысле, так даже лучше: меньше иллюзий! Они узурпировали власть, крышевали, избивали, сажали и убивали и при Конституции, — теперь, по крайней мере, будем гибнуть без когнитивного диссонанса.Ну или выбирать другие варианты из перечисленных, не обременяя себя самообманом.