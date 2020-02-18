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Без Конституции и самообмана

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Простите, что опять исполняю арию попугая, но наши вскрики по поводу переделки Конституции и прочего совершенно излишни: власть они захватили давно, что добром по закону не уйдут, было понятно давно, просто почему-то большинство приличных людей боялось признаться себе в этом и назвать вещи своими именами.

Без Конституции и самообмана


Теперь сделать это стало гораздо легче, не правда ли?

Поэтому смиренно повторю то, что впервые сказал 14 лет назад, после полицейского разгона первого «Марша несогласных»: у власти в России — хунта.

Ну, хунта и хунта — не мы первые, не мы последние.

При хунте вполне можно тихо жить сбоку.

Можно встроиться и заслужить паек повышенной жирности.

Можно уехать (после конца пандемии).

Можно бороться, но — твердо отдавая себе отчет в том, что они могут сделать с тобой все, что угодно.

Варианты, короче, имеются на любой вкус и темперамент, но вот единственное, чего не следует делать точно — это морочить себе голову!

Еще раз, медленно.

В России нет легитимной власти — нет уже давно, а с весны 2012-го и подавно. В России нет парламента. И Терешкова эта, и Клишас этот не представляют никого, кроме хунты. Законы, принятые ими, после падения хунты будут иметь такую же юридическую силу, как все нацистские законы к лету 1945 года.

Были при Гитлере и свои зорькины, и свои соловьевы, но все это не имело отношения ни к суду, ни к свободе слова, и все все понимали. Понимали аналогию и мы, но до недавнего времени ментально цеплялись за Конституцию.

Со вчерашнего в России нет и Конституции.

Перемаранный им клочок гербовой бумажки можно называть как угодно, но всем понятно, что это просто письменное разрешение на произвол, которое они сами себе выписали.

В некотором смысле, так даже лучше: меньше иллюзий! Они узурпировали власть, крышевали, избивали, сажали и убивали и при Конституции, — теперь, по крайней мере, будем гибнуть без когнитивного диссонанса.

Ну или выбирать другие варианты из перечисленных, не обременяя себя самообманом.

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 18.03.2020, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у власти в России — хунта.
==============================
А как известно, Хунта лишь тогда чего нибудь стоит, если она умеет защищаться:
- по численности полиции на душу населения мы обгоняем Европу и США в 2 раза. Индию и Китай в 5 раз. По данным журнала Forbes.-МВД - 895 тыс. (источник "Парламентская газета)
- Росгвардия - примерно 400 тыс. (Интерфакс - 340 тыс. в 2016г./Рамблер - 430 тыс. в 2019г.)
- Прокуроры, следователи, ФСБ, ФСО, приставы, тюремщики - более 750 тыс. (источник - Указы президента, ФСО и ФСБ - оценки экспертов).
- Охрана министерств и госкомпаний - примерно 150 тыс. (источник - сайты ведомств)
Итого более 2 млн человек. А с учётом армии и МЧС - примерно 4,3 млн. (МЧС - 290 тыс., армия - 1,9 млн).



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3

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  • Гость
  •  
  • 2 | 18.03.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конституция государства обычно , это документ объединяющий государство в одно целое и определяющий главные принципы устройства общества и другие фундаментальные вопросы жизни страны , но самое главное ОБЪЕДИНИТЬ общество , для осуществления Государственности .
Этот новый обсуждаемый Документ - наоборот будет делить народы на государствообразующее - ОДНИ ( русские ) более 111 млн.
и второсортных 180 (Сто восемьдесять ) других народов коих
более 30 миллионов !
О каком единстве и интернационализме будет идти речь ?
Русский народ противопоставляют и подставляют под будущую вражду !



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4

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  • Гость
  •  
  • 3 | 18.03.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Беззубая какая-то хунта, первостатейный борец с хунтой Шендерович поносит её изо всех утюгов, а всё ещё на свободе. И не спешит бежать от кровавого режима, ждёт конца эпидемии короновируса.



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7

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  • Гость
  •  
  • 4 | 18.03.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
3 | 18.03.2020, 09:28 | Автор:

Беззубая какая-то хунта, первостатейный борец с хунтой Шендерович поносит её изо всех утюгов, а всё ещё на свободе. И не спешит бежать от кровавого режима, ждёт конца эпидемии короновируса.
===============================================
Госдеп не разрешает ! Хунта подконтрольна .



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5

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  • Гость
  •  
  • 5 | 18.03.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что большая часть общества желает «обнуления» сроков Путина, передает РИА «Новости».

«Никто, кроме Владимира Владимировича Путина, не сможет противостоять масштабной политике сдерживания России, которая разворачивается сегодня в мире», — поделился своим мнением Газзаев. Он добавил, что депутаты Госдумы, принявшие поправку в Конституцию о снятии для действующего главы государства ограничения по числу президентских сроков, «озвучили желание большей части общества».
================================================
Как была власть построена на пропаганде ЛЖИВЫХ
измышлений так и осталась на Классифицированых
мошеннических схемах !



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3

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  • Гость
  •  
  • 6 | 18.03.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПОЧЕМУ в новой Конституции не обсуждают вопрос , о том что
НАДО ли , чтобы НЕДРА и Стратегические ресурсы страны ПРИНАДЛЕЖАЛИ НАРОДУ РФ ?



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2

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  • Начинающий
  •  
  • 7 | 18.03.2020, 13:13 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 378 | Рейтинг: +8,5
Эх, Газзаев... А я ещё болел за него лет 30 назад...



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  • Гость
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  • 8 | 18.03.2020, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Делягин: почему Путин предложил россиянам голосовать за поправки к Конституции, а голосования за пенсионную реформу не было?



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0

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  • Гость
  •  
  • 9 | 18.03.2020, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам Михаила, данный момент наглядно показывает, что у нас в стране толком нет никакой демократии, есть лишь то, что нам разрешают считатать за нее.

Кроме того Делягин говорит, что сами по себе поправки в Конституцию лишь легализуют то, что уже давно практиковалось. Поэтому, глобально ничего не изменится



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  • 10 | 18.03.2020, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Родной Республики клуб Аланию разворовавший персонаж в роли глашатая Обнуления, очень символично!



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  • 11 | 18.03.2020, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вам всем денег подкинули? Кто? Омерика или наша власть? Активизировались шендеровичи, кухарки и прочая мразь. Мы без вас разберемся, а ваши крики только подталкивают чтобы сделать все наоборот тому, про что вы кричите. Наверное все таки наша власть подкинула денег этим гаденышам, чтобы добиться нашего голосования за эти поправки.



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5

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  • Гость
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  • 12 | 18.03.2020, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ, а что это ты бздишь комменты выкладывать? Вроде все по делу, ничего особенного?



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5

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  • Гость
  •  
  • 13 | 18.03.2020, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.03.2020, 14:55 | Автор:

Вам всем денег подкинули? Кто? Омерика или наша власть? Активизировались шендеровичи, кухарки и прочая мразь. Мы без вас разберемся, а ваши крики только подталкивают чтобы сделать все наоборот тому, про что вы кричите. Наверное все таки наша власть подкинула денег этим гаденышам, чтобы добиться нашего голосования за эти поправки.
===============================================
Ты уже 30 лет разбираешься , и жить становиться все веселей
В 65 лет на пенсию , если доработаешь и если есть эта
работа , каждый год плановое повышение цен на все вокруг -
Образование , Медицина , Жилье , Налоги , Продукты ,ЖКХ и тд !
Скажи есть , приняли хоть ОДИН закон , облегчающий нашу
жизнь ? .
И почему тогда не внесут поправки в Конституцию РФ
по недрам и Стратегическим ресурсам страны
чтобы ПРИНАДЛЕЖАЛИ НАРОДАМ РФ ?



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 18.03.2020, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.03.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конституция государства обычно , это документ объединяющий государство в одно целое и определяющий главные принципы устройства общества и другие фундаментальные вопросы жизни страны , но самое главное ОБЪЕДИНИТЬ общество , для осуществления Государственности .
Этот новый обсуждаемый Документ - наоборот будет делить народы на государствообразующее - ОДНИ ( русские ) более 111 млн.
и второсортных 180 (Сто восемьдесять ) других народов коих
более 30 миллионов !
О каком единстве и интернационализме будет идти речь ?
Русский народ противопоставляют и подставляют под будущую вражду !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А раньше ты русский народ так любил, что каждое утро целовал в попку? Не целовал! Поэтому у нормальных людей ничего и не изменится! Очень Опытный



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 18.03.2020, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто больше всего работает на то, чтобы народ РФ проголосовал за Путина? США и их подпёрдыши из разных стран и российские либерасты! США с подпёрдышами обвиняют РФ в чём только захотят, вводят санкции, не дают свободно торговать! Российские либерасты отпугивают от себя народ тем, что полностью лежат под своими хозяевами и радуются всему, что мешает развиваться экономике РФ! А потом эти же либерасты удивляются тому, что народ вынужден в данной ситуации выбирать Путина! При этом сами либерасты нарушают все демократические принципы! Кто же за таких диктаторов проголосует? Либерасты - это главные соратники Путина, работающие на то, чтобы он оставался как можно дольше! Они и голосовать против него даже не ходят! Очень Опытный



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6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 18.03.2020, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты уже 30 лет разбираешься , и жить становиться все веселей
В 65 лет на пенсию , если доработаешь и если есть эта
работа , каждый год плановое повышение цен на все вокруг -
Образование , Медицина , Жилье , Налоги , Продукты ,ЖКХ и тд !
Скажи есть , приняли хоть ОДИН закон , облегчающий нашу
жизнь ? .
И почему тогда не внесут поправки в Конституцию РФ
по недрам и Стратегическим ресурсам страны
чтобы ПРИНАДЛЕЖАЛИ НАРОДАМ РФ ?
---------------------------
Либерализм и капитализм ничего общего не имеют с народом и его желаниями.



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6

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  • Участник
  •  
  • 17 | 18.03.2020, 16:18 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14100 | Рейтинг: -2028
15 | 18.03.2020, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Кто больше всего работает на то, чтобы народ РФ проголосовал за Путина? США и их подпёрдыши из разных стран и российские либерасты! США с подпёрдышами обвиняют РФ в чём только захотят, вводят санкции, не дают свободно торговать! Российские либерасты отпугивают от себя народ тем, что полностью лежат под своими хозяевами и радуются всему, что мешает развиваться экономике РФ! А потом эти же либерасты удивляются тому, что народ вынужден в данной ситуации выбирать Путина! При этом сами либерасты нарушают все демократические принципы! Кто же за таких диктаторов проголосует? Либерасты - это главные соратники Путина, работающие на то, чтобы он оставался как можно дольше! Они и голосовать против него даже не ходят! Очень Опытный
___________________________________________
Совершенно верно.



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4

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  • Гость
  •  
  • 18 | 18.03.2020, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сечин приказал отменить сделку по ОПЕК, нефть и рубль просели до
уровня 2017 года
Март 7, 2020 10:01 дп
Российский бюджет наполняется нефтяными деньгами, а наша экономика, что бы там ни говорили в Кремле, накрепко привязана к нефти.
Между Россией и ОПЕК, крупнейшими нефтяными державами, была сделка. Суть проста — цены падают, мы все снижаем добычу, меньше предложения — выше цены. Арабы предложили сделку продлить и даже сильнее сократить добычу из-за провала в экономике.
Наш министр экономики собрал всех русских нефтяников обсудить сделку — все высказались за то, что она нужна и надо ее продлить.
Кроме Сечина. «Роснефть» сказала, что корововирус — херня, падение рынков это просто истерика. Сделку надо отменять. Сегодня наш послушный министр энергетики заявил ОПЕК, что сделки не будет.

Результаты:

▪️ Нефть падает до уровня 2017 года и продолжает падение.

▪️ Иностранные инвесторы, которые владели нашими компаниями (не только нефтяными, а вообще), экстренно распродают все активы и бегут из России — русский рынок упал.

▪️ Рубль пробивает дно и стоит уже 77 за доллар.
Спасибо Сечину.!! Урраа !
===================================================
Игорь Сечин ,ведь НЕ ЛИБЕРАСТ и не Подпердыш США !
Он истинный патриот РФ ! Урра ему ! Экономика РФ благодаря ему уже рухнула ! Сегодня - Инфляция рубля , завтра более 30% безработица !



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1

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  • Участник
  •  
  • 19 | 18.03.2020, 16:27 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14100 | Рейтинг: -2028
6 | 18.03.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

ПОЧЕМУ в новой Конституции не обсуждают вопрос , о том что
НАДО ли , чтобы НЕДРА и Стратегические ресурсы страны ПРИНАДЛЕЖАЛИ НАРОДУ РФ ?
_____________________________________________
Потому что это либерастам как серпом по яйцам. Они уже поделили между собой недра, землю и власть. А те кто скулят недовольно из их числа, ну которые как будто оппозиционеры, всё равно надеются припасть к корыту. А когда пролезут к корыту, все принятые законы будут им вмасть.
Заметьте, даже на этом сайте, хозяева местного админа и кучки админовской шелухи, не разрешают им даже заикаться об этом.



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  • Участник
  •  
  • 20 | 18.03.2020, 16:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14100 | Рейтинг: -2028
Игорь Сечин ,ведь НЕ ЛИБЕРАСТ и не Подпердыш США !
Он истинный патриот РФ ! Урра ему ! Экономика РФ благодаря ему уже рухнула ! Сегодня - Инфляция рубля , завтра более 30% безработица !
_____________________________________-
Игорь Сечин, как раз-таки, не патриот, а либераст и капиталист. И подпёрдыш США.
Было бы не так, он работал бы на страну и для страны.



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