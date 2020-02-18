Теперь сделать это стало гораздо легче, не правда ли?
Поэтому смиренно повторю то, что впервые сказал 14 лет назад, после полицейского разгона первого «Марша несогласных»: у власти в России — хунта.
Ну, хунта и хунта — не мы первые, не мы последние.
При хунте вполне можно тихо жить сбоку.
Можно встроиться и заслужить паек повышенной жирности.
Можно уехать (после конца пандемии).
Можно бороться, но — твердо отдавая себе отчет в том, что они могут сделать с тобой все, что угодно.
Варианты, короче, имеются на любой вкус и темперамент, но вот единственное, чего не следует делать точно — это морочить себе голову!
Еще раз, медленно.
В России нет легитимной власти — нет уже давно, а с весны 2012-го и подавно. В России нет парламента. И Терешкова эта, и Клишас этот не представляют никого, кроме хунты. Законы, принятые ими, после падения хунты будут иметь такую же юридическую силу, как все нацистские законы к лету 1945 года.
Были при Гитлере и свои зорькины, и свои соловьевы, но все это не имело отношения ни к суду, ни к свободе слова, и все все понимали. Понимали аналогию и мы, но до недавнего времени ментально цеплялись за Конституцию.
Со вчерашнего в России нет и Конституции.
Перемаранный им клочок гербовой бумажки можно называть как угодно, но всем понятно, что это просто письменное разрешение на произвол, которое они сами себе выписали.
В некотором смысле, так даже лучше: меньше иллюзий! Они узурпировали власть, крышевали, избивали, сажали и убивали и при Конституции, — теперь, по крайней мере, будем гибнуть без когнитивного диссонанса.
Ну или выбирать другие варианты из перечисленных, не обременяя себя самообманом.
Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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Без Конституции и самообмана
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