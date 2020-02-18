Воруешь миллионами — «суд» оправдывает

Верховный суд Башкирии вчера оставил в силе оправдательный приговор бывшему вице-мэру Уфы по строительству Александру Филиппову и экс-начальнику управления капитального строительства мэрии Марату Гарееву, обвинявшимся в превышении должностных полномочий. На пересмотре приговора настаивала прокуратура, требовавшая для экс-чиновников реальные сроки колонии общего режима. Вчера представитель обвинения неожиданно попросил направить дело на дополнительное расследование, чтобы дать оценку действиям не только господ Филиппова и Гареева, но и их бывших руководителей. Суд оснований для этого не нашел. Господин Филиппов заявил, что другого решения и не ждал.Видео:Судебная коллегия Верховного суда Башкирии вчера рассмотрела жалобу прокуратуры на оправдательный приговор Октябрьского районного суда Уфы, вынесенный в декабре 2019 года по делу бывшего вице-мэра Александра Филиппова и экс-начальника управления капстроительства администрации Марата Гареева. Приговор оставлен в силе. Мотивировочная часть решения суда пока не изготовлена. В декабре 2019 года судья районного суда Андрей Лебедев признал за бывшими чиновниками право на реабилитацию и возмещение морального и имущественного вреда.Александр Филиппов и Марат Гареев обвинялись в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья. По версии обвинения, они организовали включение в программу домов из кварталов, ранее переданных в развитие застройщикам. Договоры развития предполагали, что застройщик расселит аварийное жилье в квартале за свой счет или, если эти траты понесет бюджет, компенсирует их. Фактически на момент предъявления обвинения бывшим чиновникам компенсация в бюджет не поступила. Ущерб Фонду содействия реформирования ЖКХ, республике и муниципалитету, которые финансировали расселение домов, следствие оценило в 1,6 млрд руб.Представитель прокуратуры, которая на первом этапе судебного разбирательства требовала приговорить чиновников на восемь и семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, вчера призвал суд отменить оправдательный приговор и направить дело на новое рассмотрение. Чиновники мэрии должны были понудить застройщиков к исполнению обязательств и не имели права привлекать на расселение аварийного жилфонда бюджетные средства, заявил представитель гособвинения Леонид Козаев. Если застройщики уклонялись от исполнения обязательств, добавил он, мэрия должна была расторгнуть с ними договоры. Представитель обвинения заявил также, что следствие не дало должной оценки двум эпизодам уголовного дела, которые касались подписания лично Александром Филипповым в 2015 году договоров развития застроенных территорий с МУП «Служба заказчика и технического надзора» (квартал улиц Гафури, Чернышевского, Зенцова, Коммунистической) и ООО «Агидель-Инвестстрой» (квартал улиц Кремлевская, Борисоглебская, Кольцевая). К моменту заключения договоров эти кварталы были практически свободны от ветхого жилья, так как дома в них были расселены за счет бюджета. Траты на эти цели составили 79 млн руб. и более 60 млн руб. соответственно, отметил прокурор, подчеркнув, что застройщики, получив кварталы без обременений, были поставлены в привилегированное положение по отношению к другим участникам рынка. Такие участки чиновники мэрии должны были выставлять на торги, отметил Леонид Козаев. Два этих эпизода «самостоятельного преступления» он попросил дорасследовать и переквалифицировать статью обвинения на более тяжкую.Прокурор заявил и другую претензию к Следственному комитету, попеняв ему на то, что тот не установил других должностных лиц мэрии, которые должны разделить ответственность с Александром Филипповым и Маратом Гареевым. Обвинитель пояснил, что имеет в виду бывших руководителей подсудимых в мэрии и представителей правительства республики, но конкретных фамилий не назвал.В прокуратуре уверены, что вице-мэр и его подчиненный«действовали с согласия и ведома своих руководителей». «При этом не выяснено, кто кроме них на всех уровнях власти отстаивал незаконную позицию»,— отметил прокурор.Сами подсудимые настаивали на утверждении оправдательного приговора. «Все эти разговоры о том, что застройщик был обязан расселять дома, — это прямое противоречие Градостроительному кодексу. Расселение аварийного жилья осуществляется не застройщиком, а муниципалитетом. Застройщик не может предъявить требования о сносе или изъятии жилья»,— заявил Александр Филиппов. Если бы исполнение адресной программы поставили в прямую зависимость от застройщиков, ветхое жилье осталось бы не расселенным, добавил он, подчеркнув, что по собственной инициативе отправлял застройщикам письма с требованием компенсировать затраты бюджета на расселение. Что касается спорных договоров развития, упомянутых прокурором, то, как заявил бывший вице-мэр, он подписывал их на основании постановления экс-главы администрации, а ныне сенатора Ирека Ялалова.Ничего против дополнительного расследования подсудимые не имели. Но, как заявил Александр Филиппов, «без нашего участия». «И так три года мы живем в таком состоянии. У меня арестовано все имущество, я не могу никуда выехать. Три года тянется эта непонятная штуковина»,— отметил он.Марат Гареев сообщил, что вообще не понимает, как оказался обвиняемым: его управление не занималось аварийным жильем, он лишь подписывал договоры развития и вел учет денег, поступающих от строителей.В прокуратуре вчера затруднились сказать, будут ли обжаловать решение ВС.Александр Филиппов сообщил, что решением удовлетворен. «По-другому быть не могло. Программа была исполнена, люди расселены, деньги с застройщиков взысканы»,— сказал он.