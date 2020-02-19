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В Башкирии адекватная инициатива наказуема

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Руководство ООО «Единый расчетный центр Салават» (ЕРЦ, Башкирия) приглашено на беседу в Следственный комитет РФ после того, как из-за угрозы распространения коронавируса перевело на дистанционную работу одно из подразделений, сообщили "Ъ-Уфа" сотрудники центра. Кому именно пришла повестка в СК, сотрудники не раскрывают. По данным kartoteka.ru, директором и владелицей ООО «ЕРЦ Салават» является Светлана Ханмурзина.

В Башкирии адекватная инициатива наказуема


13 марта, по словам сотрудников, руководство организации объявило о переводе центра на дистанционную работу, чтобы исключить контакт сотрудников с посетителями. В офисе было вывешено объявление с номерами телефонов, по которым можно было заказать справку или получить информацию. Выдача справок проводилась в коридоре: для этого был выставлен стол с коробкой.

В полицию обратился один из посетителей, возмутившись тем, что сотрудники центра «устроили себе выходной». При этом справка посетителю была выдана.

После этого, сообщила собеседница, «началась шумиха», к которой подключилась администрация Салавата. В результате руководство центра обязали перейти на обычный режим работы, в организацию прибыли с проверкой сотрудники местного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.

На руководство центра был составлен протокол. Затем последовало приглашение в Следственный комитет.

Дозвониться до Светланы Ханмурзиной не удалось: в центре сообщили, что она находится на больничном из-за высокой температуры.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 19.03.2020, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное, там тебя такой же ущербный ждет О_Ошноестукачное говно
Башкортостанец•`



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  • Эксперт
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  • 2 | 19.03.2020, 08:59 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39587 | Рейтинг: +5243,8
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное, там тебя такой же ущербный ждет О_Ошноестукачное говно

Я, конечно,Тоже не сам это придумал. Это мы вчера с калатушкой так решили.
Башкортостанец•`



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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 19.03.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По данным kartoteka.ru, директором и владелицей ООО «ЕРЦ Салават» является Светлана Ханмурзина.
=====================================
Опана !!!!
Это для меня новость,- ЕРЦ оказывается частное предприятие!!!
Хоть я давно подозревал, что пенсионный фонд перешол в частные руки, а вот чтобы ЕРЦ, что то недодумался....
Ну теперь мне многое стало понятным, как говорится "пазл сошёлся"...



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