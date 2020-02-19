В Башкирии адекватная инициатива наказуема

Руководство ООО «Единый расчетный центр Салават» (ЕРЦ, Башкирия) приглашено на беседу в Следственный комитет РФ после того, как из-за угрозы распространения коронавируса перевело на дистанционную работу одно из подразделений, сообщили "Ъ-Уфа" сотрудники центра. Кому именно пришла повестка в СК, сотрудники не раскрывают. По данным kartoteka.ru, директором и владелицей ООО «ЕРЦ Салават» является Светлана Ханмурзина.13 марта, по словам сотрудников, руководство организации объявило о переводе центра на дистанционную работу, чтобы исключить контакт сотрудников с посетителями. В офисе было вывешено объявление с номерами телефонов, по которым можно было заказать справку или получить информацию. Выдача справок проводилась в коридоре: для этого был выставлен стол с коробкой.В полицию обратился один из посетителей, возмутившись тем, что сотрудники центра «устроили себе выходной». При этом справка посетителю была выдана.После этого, сообщила собеседница, «началась шумиха», к которой подключилась администрация Салавата. В результате руководство центра обязали перейти на обычный режим работы, в организацию прибыли с проверкой сотрудники местного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.На руководство центра был составлен протокол. Затем последовало приглашение в Следственный комитет.Дозвониться до Светланы Ханмурзиной не удалось: в центре сообщили, что она находится на больничном из-за высокой температуры.