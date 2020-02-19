Вирус лжи пропитал страну ...

Если рассмотреть онлайн карту распространения коронавируса, например в Яндексе, то видно, что вирус имеет массовое распространение вокруг России, а в саму Россию он чудесным образом обходит.Разумеется, у нас тоже бьют в колокола по всем СМИ, но диагностировать почему-то не хотят, видимо потому что смерть от гриппа, по общей статистике пока не так будет болезненна, как системные меры профилактики и лечения коронавируса в условиях падения курса рубля и обвала нефтяного рынка.Тем более что Россия уже много лет находится в состоянии экономического спада со времен имперского захвата Крыма и украинской аферы, от которой сейчас на Донбассе сейчас только с отвращением плюются в сторону России.Ложь, впрочем, стала лейбмотивом правящей методологии власти и основной идеологией политического режима. Начиная с самого Путина, который неоднократно ранее заявлял о том, что пока он президент повышение пенсионного возраста не будет, а сразу после последнего своего избрания на пост президента о том, что не станет менять Конституцию, чтобы увеличить срок своего правления. И что мы видим, он сам лично подтерся показательно Конституцией, а также своими ранее данными обещаниями.И вся эта ложь настолько откровенна и показательна, что ее даже никто не скрывает. Более того она стала официальным стилем власти, когда каждое публичное властное мероприятие за тем что заявляется народу, всегда вызывает массу толков, что в реальности там кроется.Ложь стала такой оправданной манерой поведения, что даже такие личности как Терешкова и Лукин не посчитали позором на старости лет публично ее поддержать. Потому что ложь сейчас является отличительным признаком привилегированного сословия, суть привилегированного статуса которых состоит в том, чтобы лгать населения, паразитируя на нем. О чем так смачно высказался недавно Навальный в своем видео расследовании «Паразиты». И спасибо большое Марине Бароновой, которая своей истерикой в ответ на вопрос представителя Фонда борьбы с коррупцией обратила мое внимание на этот фильм, который я потом с удовольствием посмотрел.