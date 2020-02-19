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Вирус лжи пропитал страну

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Если рассмотреть онлайн карту распространения коронавируса, например в Яндексе, то видно, что вирус имеет массовое распространение вокруг России, а в саму Россию он чудесным образом обходит.

Вирус лжи пропитал страну


Разумеется, у нас тоже бьют в колокола по всем СМИ, но диагностировать почему-то не хотят, видимо потому что смерть от гриппа, по общей статистике пока не так будет болезненна, как системные меры профилактики и лечения коронавируса в условиях падения курса рубля и обвала нефтяного рынка.

Тем более что Россия уже много лет находится в состоянии экономического спада со времен имперского захвата Крыма и украинской аферы, от которой сейчас на Донбассе сейчас только с отвращением плюются в сторону России.

Ложь, впрочем, стала лейбмотивом правящей методологии власти и основной идеологией политического режима. Начиная с самого Путина, который неоднократно ранее заявлял о том, что пока он президент повышение пенсионного возраста не будет, а сразу после последнего своего избрания на пост президента о том, что не станет менять Конституцию, чтобы увеличить срок своего правления. И что мы видим, он сам лично подтерся показательно Конституцией, а также своими ранее данными обещаниями.

И вся эта ложь настолько откровенна и показательна, что ее даже никто не скрывает. Более того она стала официальным стилем власти, когда каждое публичное властное мероприятие за тем что заявляется народу, всегда вызывает массу толков, что в реальности там кроется.

Ложь стала такой оправданной манерой поведения, что даже такие личности как Терешкова и Лукин не посчитали позором на старости лет публично ее поддержать. Потому что ложь сейчас является отличительным признаком привилегированного сословия, суть привилегированного статуса которых состоит в том, чтобы лгать населения, паразитируя на нем. О чем так смачно высказался недавно Навальный в своем видео расследовании «Паразиты». И спасибо большое Марине Бароновой, которая своей истерикой в ответ на вопрос представителя Фонда борьбы с коррупцией обратила мое внимание на этот фильм, который я потом с удовольствием посмотрел.

Алексей Златкин, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 19.03.2020, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что вирус имеет массовое распространение вокруг России, а в саму Россию он чудесным образом обходит.
===============================
Видимо, даже он понимает, что людям в россии и без него тошно....



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  • Гость
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  • 2 | 19.03.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ведь была хорошей девушкой, эта Баронова, видимо благотворно действовало общение с Ходорковским. А не успела вступить не путь пропагандонства, сразу же стала истеричкой.



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  • Гость
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  • 3 | 19.03.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раскрыта вся суть и правда о правлении власти в России за последние 30 лет !



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