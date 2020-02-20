Посадят ли Булата Юмадилова?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Криминальная Башкирия. Дю ...

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать ВСЕМ женщинам Уфимск ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Хабирова призвали провери ...

- зима была теплая а за отопление три шкуры содрали,путинские чиновни ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Жулики и воры в плену зар ...

А. Хинштейн - типичный представитель голубого лобби, скандальный депу ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
НОД: Антинародная ...

Марк Сагадатов: «Нужно Конституцию менять: ее нам писали 1200 американских ...
  20.03.2020   13603    41

Посадят ли Булата ...

Булату Юмадилову, занимавшему до марта пост президента Адвокатской палаты ...
  20.03.2020   26339    12

Извинения по поручению: ...

Вице-премьер Сагитов извинился перед спортсменкой Савченко во второй раз и ...
  20.03.2020   18524    16

Большой распил на ...

Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». ...
  20.03.2020   18050    13

Курс на изоляцию ...

Власти Башкирии, где пока не зарегистрировано ни одного носителя коронавируса, ...
  19.03.2020   43275    59

Последние публикации
НОД: Антинародная ...

Марк Сагадатов: «Нужно Конституцию менять: ее нам писали 1200 американских ...
  20.03.2020   34402    41

Посадят ли Булата ...

Булату Юмадилову, занимавшему до марта пост президента Адвокатской палаты ...
  20.03.2020   22219    12

Извинения по поручению: ...

Вице-премьер Сагитов извинился перед спортсменкой Савченко во второй раз и ...
  20.03.2020   21771    16

Большой распил на ...

Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». ...
  20.03.2020   39024    13

Курс на изоляцию ...

Власти Башкирии, где пока не зарегистрировано ни одного носителя коронавируса, ...
  19.03.2020   30410    59

Дмитрий Михайличенко: ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. 1. Хабиров сравнил короновирусную ситуацию с ...
  19.03.2020   35627    8

В Башкирии адекватная ...

Руководство ООО «Единый расчетный центр Салават» (ЕРЦ, Башкирия) приглашено на ...
  19.03.2020   35278    20

Вранье обнулённого ...

Владимир Путин в очередной серии ТАССовской игры в вопросы-ответы реально ...
  19.03.2020   42577    38

Вирус лжи пропитал страну ...

Если рассмотреть онлайн карту распространения коронавируса, например в Яндексе, ...
  19.03.2020   27190    28

Байское хамство: Когда ...

Параолимпийская чемпионка, депутат Курултая Башкирии Оксана Савченко, ...
  18.03.2020   20205    20

Читаемое за месяц
Одной рукой грабим, ...

В Курултае республики планируют создать рабочую группу по проблемам начислений ...
  20.02.2020   16067    38

«Если вы захотите ...

Гонения на организацию «Башкорт» вовсе не говорят о том, что Р. Хабиров не ...
  20.02.2020   41524    26

«Демократия» по понятиям ...

В эфире «Эха» руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане ...
  20.02.2020   22445    55

Позвоночник давно ...

Когда-то, давным-давно, мы завели лабрадора. И поехали к хорошему ветеринару, и ...
  21.02.2020   27768    21

Каким будет преемник ...

Ставка властей на тему «конституционные поправки — это фиксация наследия ...
  21.02.2020   19452    46

Архив публикаций
Март 2020 (73)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)


Посадят ли Булата Юмадилова?

Оценили
0


Булату Юмадилову, занимавшему до марта пост президента Адвокатской палаты Башкирии, предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. С него взята подписка о невыезде и «надлежащем поведении», отмечает следствие.

Посадят ли Булата Юмадилова?


В декабре 2014 года, полагает следствие, президент организации «в целях обогащения членов своей семьи», проллобировал в совете палаты заключение договора аренды помещений для аппарата организации у своей тещи. При этом от совета палаты информация о конфликте интересов была скрыта, равно как и данные о том, что помещения нуждаются в ремонте, а арендная плата выше рыночной.

Совет палаты, будучи введен в заблуждение, одобрил арендную сделку, которая позже потребовала 3,7 млн руб. расходов на ремонт. В 2016 году договор аренды был продлен на тех же условиях. В общей сложности ущерб, нанесенный действиями Булата Юмадилова Адвокатской палате, следствие оценивает в сумму более 5 млн руб.

Уголовное дело в отношении Булата Юмадилова было возбуждено в конце февраля, после чего он подал в отставку с должности президента палаты и занял пост вице-президента.

Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации

***

Членство Булата Юмадилова в «Единой России» приостановлено

Как сообщил «Эху» руководитель Башкортостанского исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, такое решение исполком принял на основании устава партии, который предписывает приостанавливать членство тех, против кого возбуждается уголовное дело.

— Вопрос об исключении либо восстановлении членства решается только после вынесения приговора, — уточнил Ахмадинуров.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 20.03.2020, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совет палаты, будучи введен в заблуждение, одобрил арендную сделку...
=============================
Ой! Не надо ля-ля!!!
Совет палаты,- это по видимуму "лучшие из лучших", был введен в задлуждение на простейшей сделке!!!! Они что невидели помещения которое собирались арендовать?! Не знали что там нужен ремонт?!
И к этим "адвокатам" идут люди со своими проблемами?????!!!!!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 20.03.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По нашему цыганскому обычаю мужчина должен всё тащить домой, а не из дома.
Он так и поступал, а его за это критикуют



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 20.03.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
судьи Верховного суда продают свои честь и совесть, пренебрегают законом и ложат в карманы огромные суммы отката за незаконные решения, оправдывающие воров в администрации УФЫ.
В какой стране мира возможно такое - лишь в некоторых в Африке.
Что при старом, что при новом председателе ВС творится подобное.
ведь эти три судьи без одобрения председателя не пошли бы на это.
Недоработки прокуратуры рб, умышленнные недоработки мвд, когда экс-министр МВД отмазывал экс-главу уфы - а тот подарил ему ни много-на мало 7 квартир на имя родственников.
Мощнейшая коррупция - спрут мвд, прокуратуры и экс-главы уфы.
а то что глава республики не видит этого бревна в глазу лишний раз подтверждает кто есть кто



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 20.03.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
юмадилов это такая мелочь.....
вот расхищено 1,6млрд руб бюджета городского и республиканского.
никто не ответил, не возвратил из карманов....
мало этого, так суды еще и реабилитировали воров-мошенников.
город не может встать на ноги после глобального расхищения бюджета экс-главой.
а главе республики по барабану...
он кинулся преследовать и арестовывать за фейки....



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 20.03.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное, там тебя такой же ущербный ждет О_Ошное стукачное говно как ты дряхлый старик, которого даже сын на куй посылает
Башкортостанец•`



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 20.03.2020, 09:52 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39596 | Рейтинг: +5241,8
Посадят или не посадят? Вот в чём вопрос?
Это не имеет значения. Важно, что он будет судим.
Думаю, с учетом его родственных связей не посадят, а осудят условно.
Главное то, что навоз в этой конюшне разгребут и накажут всех причастных.
Вообще, по большому счету, сама структура палаты с её президентами и вице-президентами порочна . Как контора "Рога и копыта". Как "Союз писателей", как "Министерство культуры", как и "Министерство юстиции РБ", которое , кстати, всё-таки разогнали и сделали "незаконнорожденное дитя"- Управление Минюста.
Хотя, раньше преступникам рвали ноздри и клеймили словом "вор" на лбу.(С.Юлаев).



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 20.03.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
юмадилов это такая мелочь.....
вот расхищено 1,6млрд руб бюджета городского и республиканского.
никто не ответил, не возвратил из карманов....
мало этого, так суды еще и реабилитировали воров-мошенников.
город не может встать на ноги после глобального расхищения бюджета экс-главой.
а главе республики по барабану...
он кинулся преследовать и арестовывать за фейки....



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 20.03.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На аватарке странички бойфренд Кухарки



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 20.03.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До хрена, повидимому этот "цыган" натаскал домой!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 20.03.2020, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вор должен сидеть в тюрьме! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 20.03.2020, 13:53 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39596 | Рейтинг: +5241,8
5 | 20.03.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, будь осторожен с бабкой Кухой.
Она стерва, выкидыш, стукачка, подшконощница, куллинингерша, , мразота и ощень говнястая как дырявый пелмень, скоро захлебнется от злобы и ненависти и сдохнет. Она писдабольная, тупорылая чмо, ананистка тихушная и вафлерша. Говно ,пользуется вместо мужика огурцами и морковкой. Дряхлая, но злобная. Её даже сын на куй посылает.

Башкортостанец•`
================================================
Спасибо, друг. Учту. Хорошо, что предупредил! Спасибо!



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 20.03.2020, 15:47 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14118 | Рейтинг: -2030,1
Посадят ли Булата Юмадилова?
____________________________________________
А вам не по хрену?
Пусть члены этой адвокатской палаты хоть бамбуковыми палками друг друга отхерачат. Вам-то что от этого?



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com