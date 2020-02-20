Посадят ли Булата Юмадилова?

Булату Юмадилову, занимавшему до марта пост президента Адвокатской палаты Башкирии, предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. С него взята подписка о невыезде и «надлежащем поведении», отмечает следствие.В декабре 2014 года, полагает следствие, президент организации «в целях обогащения членов своей семьи», проллобировал в совете палаты заключение договора аренды помещений для аппарата организации у своей тещи. При этом от совета палаты информация о конфликте интересов была скрыта, равно как и данные о том, что помещения нуждаются в ремонте, а арендная плата выше рыночной.Совет палаты, будучи введен в заблуждение, одобрил арендную сделку, которая позже потребовала 3,7 млн руб. расходов на ремонт. В 2016 году договор аренды был продлен на тех же условиях. В общей сложности ущерб, нанесенный действиями Булата Юмадилова Адвокатской палате, следствие оценивает в сумму более 5 млн руб.Уголовное дело в отношении Булата Юмадилова было возбуждено в конце февраля, после чего он подал в отставку с должности президента палаты и занял пост вице-президента.***Как сообщил «Эху» руководитель Башкортостанского исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, такое решение исполком принял на основании устава партии, который предписывает приостанавливать членство тех, против кого возбуждается уголовное дело.— Вопрос об исключении либо восстановлении членства решается только после вынесения приговора, — уточнил Ахмадинуров.