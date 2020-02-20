Извинения по поручению: ОМОНовец легко отделался?

Вице-премьер Сагитов извинился перед спортсменкой Савченко во второй раз и лично. Вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов cообщил, что во второй раз извинился перед паралимпийской чемпионкой, тренером по плаванию, депутатом Курултая Оксаной Савченко, которой неделю назад при посещении нового бассейна в микрорайоне Инорс рекомендовал «задницу оторвать и подойти сюда».Господин Сагитов опубликовал в социальной сети Instagram сообщение о том, что извинился лично на встрече с Оксаной Савченко «по поручению главы республики Радия Хабирова и первого вице-премьера Андрея Назарова». В первый раз он извинился по телефону сразу после того, как спортсменка выложила сообщение о нанесенном оскорблении в Instagram.«Искренне благодарен ей за то, что предоставила такую возможность»,— написал вице-премьер. Он добавил, что на встрече состоялась «дружеская беседа», «обсудили вопросы, связанные с развитием спорта». «Для нас важно быть в диалоге с такими именитыми и прославленными спортсменами»,— отмечает Ирек Сагитов, курирующий в правительстве вопросы развития спорта.Он также уверен, что после двукратных извинений им с паралимпийской чемпионкой «удалось преодолеть непонимание и выйти на новый уровень общения и взаимодействия». «Урок получен. Выводы сделаны. Всем мир»,— заключил он.Оксана Савченко после встречи опубликовала в Instagram фотографию с вице-премьером с подписью «Мир». Ранее она сообщила, что жалоба на Ирека Сагитова за грубое поведение не первое: более 10 аналогичных жалоб она получила от сотрудников других спортивных учреждений.