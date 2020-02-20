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Извинения по поручению: ОМОНовец легко отделался?

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Вице-премьер Сагитов извинился перед спортсменкой Савченко во второй раз и лично. Вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов cообщил, что во второй раз извинился перед паралимпийской чемпионкой, тренером по плаванию, депутатом Курултая Оксаной Савченко, которой неделю назад при посещении нового бассейна в микрорайоне Инорс рекомендовал «задницу оторвать и подойти сюда».

Извинения по поручению: ОМОНовец легко отделался?


Господин Сагитов опубликовал в социальной сети Instagram сообщение о том, что извинился лично на встрече с Оксаной Савченко «по поручению главы республики Радия Хабирова и первого вице-премьера Андрея Назарова». В первый раз он извинился по телефону сразу после того, как спортсменка выложила сообщение о нанесенном оскорблении в Instagram.

«Искренне благодарен ей за то, что предоставила такую возможность»,— написал вице-премьер. Он добавил, что на встрече состоялась «дружеская беседа», «обсудили вопросы, связанные с развитием спорта». «Для нас важно быть в диалоге с такими именитыми и прославленными спортсменами»,— отмечает Ирек Сагитов, курирующий в правительстве вопросы развития спорта.

Он также уверен, что после двукратных извинений им с паралимпийской чемпионкой «удалось преодолеть непонимание и выйти на новый уровень общения и взаимодействия». «Урок получен. Выводы сделаны. Всем мир»,— заключил он.

Оксана Савченко после встречи опубликовала в Instagram фотографию с вице-премьером с подписью «Мир». Ранее она сообщила, что жалоба на Ирека Сагитова за грубое поведение не первое: более 10 аналогичных жалоб она получила от сотрудников других спортивных учреждений.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 20.03.2020, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вице-премьер Сагитов извинился перед спортсменкой Савченко во второй раз и лично.
==========================
Настоящий, а не ряженный офицер, имеющий Честь,на его месте давно бы застрелился.
Фу, млять! Он мне противен!!!!



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3

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  • 2 | 20.03.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
окружил глава себя вот такими смловиками -мордоворотами.
их менталитет не поправить ничем, как и менталитет самого главы



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5

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  • Эксперт
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  • 3 | 20.03.2020, 09:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67526 | Рейтинг: +12010,7
А скольким людям он нахамил, которые не в ЕР и не депутаты курултая?!
Об этом самой Савченко жаловалось по ее словам человек 15.
Перед ними же не извинился.
Он не только их телефонов не знает, он просто неупомнит кого и сколько раз оскорбил!



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6

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  • Гость
  •  
  • 4 | 20.03.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На работе всякое бывает.
Пора уж прекратить травлю чиновника



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1

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  • Гость
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  • 5 | 20.03.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как одену портупею все тупею и тупею. Не стреляйте в тапера он играет как может.



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1

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  • Гость
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  • 6 | 20.03.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
он просто неупомнит кого и сколько раз оскорбил!
----------------------
А ты помнишь?



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3

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  • Гость
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  • 7 | 20.03.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для 4 .Если нет культуры .пусть работу другую подбирает.Хотя бы баранов пасти .Там грубость и мат первое дело



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5

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  • Гость
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  • 8 | 20.03.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главхамка возмущается хамством! Да он по сравнению с тобой малыш из ясельной группы!



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  • 9 | 20.03.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну ясно ! Молодец , что извинился ВТОРОЙ раз и лично - в лицо !
По моему это по мужски и честно ! Ну с кем не бывает горячки , ладно уж мужики , что продолжаете материть . Мы сами тоже не святые , ну а Он солдат и вояка ! Со временем обтешется !

Как говорила актриса Фаина РАНЕВСКАЯ -
Лучше быть хорошим человеком, «ругающимся матом», чем тихой,
воспитанной тварью "
Простим его , не терроризируйте сильно !
.



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4

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  • Участник
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  • 10 | 20.03.2020, 10:58 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14118 | Рейтинг: -2030,1
3 | 20.03.2020, 09:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67524 | Рейтинг: +12010,4

А скольким людям он нахамил, которые не в ЕР и не депутаты курултая?! _______________________________________________
Ну, он хоть и под давлением, но извинился. Понятно, что в душе он всех на хрен послал.
Но ты ни разу ни перед кем не извинилась.
А нахамила очень многим.
Понятно, что курултайщикам ты ссышь хамить. И в лицо людям ссышь хамить.
Но так-то, даже этот Сагитов, по факту, оказывается порядочней и культурней тебя.
Так тебе ли обсуждать его поведение?



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2

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  • Участник
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  • 11 | 20.03.2020, 11:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14118 | Рейтинг: -2030,1
Наташка с этого сайта, уже что-нибудь вякала про грубость и хамство Сагитова?



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1 | 20.03.2020, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вице-премьер Сагитов извинился перед спортсменкой Савченко во второй раз и лично.
==========================
Настоящий, а не ряженный офицер, имеющий Честь,на его месте давно бы застрелился
.......................................

Офицер
это слово, появившееся в русском языке в Петровскую эпоху, восходит через французское посредство к латинскому officiarius – "исполняющий службу", образованному от officium – "служба".Изменение -ир в -ер в русск. очень распространено.


Официант
это слово, заимствованное из французского (officiant), одного корня с существительным офицер (см.).
То есть они однокоренные слова, оба восходят к латинскому officium — «служба».
............................................................
.
которые с подносом - те извиняются чтоб из кабака не выперли

которые с портупеей - тем удается выйти на новый уровень понимания,общения и взаимодействия



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1

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  • 13 | 20.03.2020, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 20.03.2020, 11:31 | Автор:Иннокентий Иванов
.
которые с подносом - те извиняются чтоб из кабака не выперли

которые с портупеей - тем удается выйти на новый уровень понимания,общения и взаимодействия
================================================
Философ ! Вам бы в свое время с Иммануилом Кантом (1724—1804) !
Но Теория и Время , оно в прошлом, которого тоже уже нет, но когда я о нем думаю и рассказываю, будто вижу его в настоящем ?



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  • 14 | 20.03.2020, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 20.03.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На работе всякое бывает.
Пора уж прекратить травлю чиновника

Он представляет власть. А задницу пусть поднимает секретарка и ну и чиновники.



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2

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  • Гость
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  • 15 | 20.03.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.03.2020, 09:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67526 | Рейтинг: +12010,5
А скольким людям он нахамил, которые не в ЕР и не депутаты курултая?!
Об этом самой Савченко жаловалось по ее словам человек 15.
Перед ними же не извинился.
Он не только их телефонов не знает, он просто неупомнит кого и сколько раз оскорбил!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Чья бы кухарка помычала, а с УЖа помолчала! Очень Опытный



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2

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  • 16 | 20.03.2020, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 7 | 20.03.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для 4 .Если нет культуры .пусть работу другую подбирает.Хотя бы баранов пасти .Там грубость и мат первое дело
===========================================================
Пасут за бюджетное бабло. Их заточили на это. По другому, галерные, не умеют. Ладно перед однопартийкой извинился, вроде как «своя», а перед простыми оскорблёнными им людьми и не подумает. Скорее пена пойдёт из хойла нежели извинения.
И-2



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