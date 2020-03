Большой распил на коронавирусе

Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». Любопытный текст The bell про монополию на тесты коронавируса в РФ.Как всегда все у нас «по-русски». Есть готовые системы тестирования — нафига. Будем все проводить через одну контору.Есть системы у китайцев — не, изобретем свои (можно было совместить наверное для полноты объема)В итоге в Уфе мощность обследований пока только сто чел в день. С начала года обследовано 1550 чел. С начала марта только из-за рубежа вернулись 9 тыс. чел. То есть такими темпами только на их обследование уже вернувшихся из заграницы потребуется три месяца. А еще же есть Уфа-Москва, которые никто не отменял…Не знаю, короче… лучше займемся цифровым государством.***Российские власти вчера пообещали в разы увеличить количество тестирований на коронавирус. Это значит, что в ближайшее время число заболевших может резко вырасти. The Bell разобрался, как в России тестировали до сих пор, как это устроено в других странах и каким путем — итальянским или южнокорейским — пойдет страна в дальнейшем.Число заболевших коронавирусом нового типа в мире растет по экспоненте — на 16 марта общее число заболевших приблизилось к 170 тысячам, умерших — превысило 6,5 тысяч. В России число заболевших вчера выросло на 30 человек — до 93, объявила вице-премьер Татьяна Голикова, и пока это самый серьезный «прорыв» вируса за сутки. В соцсетях всю прошлую неделю обсуждали, как россияне не могут добиться проверки на коронавирус. Зато после выходных власти неожиданно пообещали начать делать по 100 тысяч тестов в день — как в передовой Южной Корее.Узнавайте эксклюзивы The Bell первыми из нашей ежедневной email-рассылки!Кого тестировали16 марта Роспотребнадзор отчитался: с момента начала эпидемии коронавируса по 15 марта по всей России центры гигиены и эпидемиологии ведомства провели 109 тысяч лабораторных тестов на наличие коронавируса у людей, прибывших из «стран, неблагополучных по эпидемиологической обстановке».В список стран, по прибытии из которых нужно самоизолироваться, с 5 по 16 марта входили семь: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Германия и Франция. США, где выявлено уже более 3,5 тысячи случаев и объявлено чрезвычайное положение, вошли в него только вчера — вместе с Великобританией, другими странами ЕС, Украиной, Белоруссией и всеми странами Европы, не входящими в ЕС.Но тесты на коронавирус до вчерашнего дня проводили далеко не всем. Как следует из материалов на сайте оперативного штаба Москвы и постановления главного санитарного врача РФ от 2 марта, тест должны были проводить только:всем прибывшим из Китая, Южной Кореи и Ирана — материал на анализ на коронавирус у них должны были брать прямо в пунктах пропуска через границу, то есть в терминале F Шереметьево;лицам с ОРВИ, обследуемым в рамках еженедельных мониторинговых исследований, всем лицам с внебольничными пневмониями (и с «неблагополучным исходом заболевания» — тоже);лицам, прибывшим из стран, где зафиксирован хотя бы один случай инфекции, но только если у них появились симптомы ОРВИ;и наконец — контактировавшим с заболевшими коронавирусной инфекцией.Из этого следует, что даже у граждан, прибывших из Италии, которая за считанные недели стала главным очагом заболевания в Европе, анализы все это время брались только в случае появления симптомов.Как тестировали на границеДо вчерашнего дня проверка в московском Шереметьево работала так: анализ в обязательном порядке брали у тех, кто прилетает из Китая, Ирана и Южной Кореи. А усиленное медицинское наблюдение по отношению к тем, кто прилетал из других стран, сводилось к тройному измерению температуры тепловизорами — на борту, на погранконтроле и на таможне. С теми, у кого повышена температура, работали медики — их изолировали, чтобы взять анализы на коронавирус.ВОЗ при этом считает, что «контроль температуры тела не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции». По данным London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), тепловизоры определяют меньше 40% заболевших — с учетом того, что симптомы чаще всего развиваются через пять и более дней после заражения.Ситуацию с контролем в аэропортах подтверждают многочисленные публикации недавних путешественников в соцсетях, а также свидетельства десятка знакомых сотрудников The Bell, которые за последнюю неделю возвращались в Москву из Испании, Франции и Германии. Всех их предупредили в аэропорту о необходимости самоизоляции, но анализы не взяли ни у одного. Всех прилетающих из таких стран также должны анкетировать, чтобы оповестить, если у соседа по борту найдется вирус, но у нескольких собеседников The Bell контакты никто не брал. Правда, найти пассажиров власти могут сравнительно легко и постфактум.Бывали случаи, когда коронавирус выявляли не слишком быстро — например, 9 марта оперштаб Москвы заявил, что выявил новые случаи заражения у пассажиров рейса Милан—Москва от 26 февраля. По идее все прилетевшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой (все тот же список из 7 стран) должны были на две недели самоизолироваться, но 13 марта заммэра Москвы Анастасия Ракова заявляла, что на горячую линию обратилось гораздо меньше людей, чем недавно вернулось из Европы.«У нас была вовремя и относительно качественно спланирована противоэпидемическая работа: более-менее готовы были эпидемслужбы, довольно быстро начали ограничивать скопления людей, перелеты, — рассуждает инфекционист крупного федерального учреждения, которое специализируется на инфекционных заболеваниях. — Плюс есть объективные факторы: в Европе нет границ, люди перемещаются больше». России же повезло в том, что у нас исторически развита эпидслужба, есть большой опыт. «У нас страна большая, постоянно где-то возникают проблемные очаги — гепатит А, брюшной тиф, туляремия», — объясняет врач. Кроме того, сам вирус попал в страну сравнительно поздно.Но еще одной причиной сравнительно скромных цифр в России может быть то, что в развитых странах довольно быстро пошли по пути поголовного тестирования, считает собеседник The Bell:«Ну хорошо, предположим, у нас их не 60, а больше, но тогда эти люди сами выздоровели, а это и есть цель здравоохранения — чтобы люди были здоровы. Но, с другой стороны, человек может передать инфекцию кому-то, кто может не выздороветь. В этом месте расходится видение инфекциониста и эпидемиолога — инфекционист лечит уже заболевшего или диагностирует заболевание. Я говорю с точки зрения инфекциониста, который работает в реальных условиях системы. Конечно, эпидемиологи, наверное, тайно мечтают протестировать всех на все, закрыть все границы и не выпускать никого из дома вообще никогда. Это была бы идеальная эпидемиологическая ситуация».Вероятно, позиция эпидемиологов все же возобладала.16 марта власти расширили список стран, по приезде из которых нужно самоизолироваться, и до мая закрыли границу для иностранцев.Мэр Москвы Сергей Собянин вчера временно запретил занятия в школах, вузах и ввел еще целый ряд новый ограничений.А Голикова объявила, что число тестирований в России вырастет в разы по сравнению с уже проведенными 109 тысячами.Всего в России сейчас производится до 100 тысяч тест-систем в сутки, уже «наработано» — почти 710 тысяч, из которых 427 тысяч поставлено в регионы и еще 282 тысячи будут поставлены в ближайшие два дня, доложила она.Кто тестируетВ России лабораторные тестирования проводят только Роспотребнадзор и его центры гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ. Судя по рассказам тех, кому за последнее время все же удалось сдать заветный мазок, его может взять бригада скорой на дому, врач в районной поликлинике или уже после изоляции в инфекционной больнице — но только по показаниям. Дальше мазок едет в центры Роспотребнадзора. Сдать анализ в частной клинике и вообще по собственному желанию было нельзя.Все центры Роспотребнадзора проводят тестирование с помощью тестов, разработанных новосибирским Государственным научным центром «Вектор» — центр зарегистрировал в Росздравнадзоре тест-систему, которая выявляет РНК Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), еще 11 февраля. Основной вид биоматериала — мазок из носо-/ротоглотки, пишет портал о молекулярной диагностике PCR.news.У «Вектора» есть конкуренты — Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России (ЦСП), которое тоже зарегистрировало свою тест-систему в Росздравнадзоре, — правда, только 6 марта. По информации PCR.news, различные российские компании и учреждения разрабатывают еще четыре тест-системы — в их числе, например, НИЦ Гамалеи Минздрава России и ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Но, согласно рекомендациям Роспотребнадзора и письму главного санитарного врача РФ, проводить лабораторную диагностику могут только структуры Роспотребнадзора. Это отличается от обычной ситуации с подобными вирусами и автоматически означает монополию ГНЦ «Вектор» на образцы и штаммы коронавируса, пишет PCR.News. Разрешение на их получение из-за границы дает Роспотребнадзор, а клинические испытания тестов проводит «Вектор».Другие разработчики фактически лишены возможности проводить тестирование — хотя, по словам Владимира Колина, гендиректора компании «ДНК-технология», которая тоже разрабатывает свою тест-систему, у «Вектора» не так много ресурсов и высокая нагрузка.«Разработкой и производством в России может заниматься максимум десяток компаний, для производства реагентов требуется довольно специфическое оборудование, — говорит генетик и гендиректор компании Genotek Валерий Ильинский. — “Вектор” — в их числе, но он не крупнейший. Есть коммерческие “ДНК-технологии” или государственный ЦНИИ эпидемиологии, которые умеют производить гораздо большие объемы, их масштабы измеряются миллионами тестов в месяц. Но если вдруг они понадобятся, то подключить их можно довольно быстро».Другой собеседник на этом рынке рассказал The Bell, что между ЦСП Минздрава и Роспотребнадзором какое-то время шла борьба за возможность проводить диагностику — у ведомств в целом давно напряженные отношения.Выяснить, подключены ли уже к процессу диагностики коронавируса другие производители, The Bell вчера не удалось: во всех государственных ведомствах и компаниях-производителях на наши запросы за день не ответили, а гендиректор «Вектора» Ринат Максютов сказал, что пока у него нет времени, и попросил перезвонить в апреле-мае. Но во вторник стало известно, что платные тесты на коронавирус через месяц начнет проводить «Инвитро». Производителем теста, по словам представителя компании, будет ЦСП Минздрава, а не «Вектор» — по всей видимости, конфликт между структурами так или иначе разрешился. Вслед за «Инвитро» производство во вторник, 17 марта, пообещал запустить и ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Но коммерческими тестами центр заниматься не будет: «Если мы и будем что-то производить, то это будет в первую очередь, до тех пор, пока пандемия не будет ликвидирована. Будем делать, также как и „Вектор“, исключительно бесплатные тест-системы. В коммерческих целях они производиться точно не будут, мы государственное учреждение. Этих тест-систем пока нет, они еще не зарегистрированы. Как только они появятся и будут зарегистрированы, они будут немедленно поставляться туда же, куда поставляются тест-системы „Вектора“», — заявила руководитель пресс-службы ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Перекатова.Скорее всего, «Инвитро» будет не единственной допущенной организацией. 8 марта Роспотребнадзор выпустил разъяснение о требованиях к лабораториям, которые могут проводить исследования на новую инфекцию. Там говорилось, что любые работы с материалом, инфицированным коронавирусом нового типа, могут проводиться только в лабораториях, имеющих лицензию на работу с вирусами II степени потенциальной опасности (новый коронавирус отнесен ко II группе патогенности). Ранее исследования с патогенами такой группы могли проводить и лаборатории, работающие с микроорганизмами III группы патогенности, замечает Pcr.news. Вчера Голикова сообщила, что во всех субъектах РФ работать с тест-системами смогут лаборатории и III, и IV группы патогенности — если регионы получат согласие персонала самих лабораторий. Именно они и будут тестировать на коронавирус тех, кто не имеет симптомов и не контактировал с заболевшим.Наконец, вчера же выяснилось, что правительство ведет переговоры о создании новых тестов с госфондом РФПИ, который тут же сообщил, что выделит деньги на производство российско-японских тестов по выявлению коронавируса, которые позволят проводить тесты всего за полчаса и не только в стационарных лабораториях. Испытания этого нового теста с начала марта проходят в «Векторе». В апреле пилотное тестирование запустят в Москве и Подмосковье, полномасштабное планируется на май, и фонд уже прорабатывает с правительством максимально быстрое внедрение тестов для повсеместного применения.Что дальшеТатьяна Голикова, которая руководит Координационным советом по борьбе с распространением коронавируса, вчера заявила, что пройти тестирование смогут даже те, у кого нет симптомов и сопутствующих обстоятельств в виде контактов с заболевшими, — правда, как это будет устроено, пока неясно, и в целом делать это Голикова не рекомендовала. На горячей линии Роспотребнадзора The Bell вчера вечером сказали, что такого постановления пока не было и неясно, когда появится такая возможность.«Нет необходимости всем гражданам РФ обращаться за необходимостью тестирования на новую коронавирусную инфекцию, — заявила вчера Голикова. — Речь в основном идет о тех гражданах, которые были в странах, неблагоприятных с точки зрения новой коронавирусной инфекции, и которые контактные по отношению к тем лицам, которые эти страны посещали. Всем остальным можно вполне спокойно воздержаться от необходимости тестирования на новый коронавирус». На просьбу уточнить, дадут ли такую возможность тем, кто не относится к этим категориям, но все-таки хотят сделать тест, вице-премьер заверила: «Если человек переживает, то ему такую возможность дадут» (РИА «Новости»).В социальных сетях вчера вечером появились сообщения и видео о поголовном тестировании прилетающих с московской пропиской или адресом проживания — после заполнения анкеты у них брали мазок из носо- и ротоглотки. В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом корреспонденту The Bell сообщили, что пока не готовы подтвердить, тестируют ли уже в аэропортах всех прибывших из-за рубежа и можно ли где-то в Москве сдать тест на коронавирус самостоятельно.Действия властей неизбежно приведут к росту числа выявленных случаев заражения коронавирусом, считает инфекционист из федерального учреждения. «В России планируется вводить тестирование всех желающих, а значит, и, скорее всего, расширять диагностику сомнительных. Так что фактически мы идем по пути финансово развитых стран, просто на неделю запоздав. Скорее всего, задержка связана с решением логистических проблем и налаживанием производства тест-систем, но сейчас навыявляем», — предсказывает он.Почему это важноВыборочное тестирование пациентов только с резко выраженными симптомами — кратчайший путь к эпидемической катастрофе, цитирует Bloomberg специалистов-эпидемиологов. «Бороться с вирусом невозможно, если не знать, где он. Борьба подразумевает обеспеченный процесс выявления, изоляции, тестирования и лечения каждого случая заражения с целью прервать цепочки распространения инфекции», — заявил на минувшей неделе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.Сейчас ВОЗ рекомендует тестировать всех людей с необъясненными респираторными симптомами, побывавших в регионе, где началась передача вируса от человека к человеку. Но к таким территориям сейчас относится значительная часть Европы и США, а теперь локальная передача вируса подтверждена и в России.Стратегия поголовного тестирования была у Южной Кореи, и именно она правильнее с точки зрения врачей и эпидемиологов, пишет Bloomberg. В стране с шестой частью населения США уже сделано больше 230 тысяч тестов. В день в Южной Корее тестируют на коронавирус больше 10 тысяч человек (больше, чем где бы то ни было в мире), сочетая тесты с отслеживанием контактов заболевших. Именно агрессивным подходом может объясняться значительное число случаев: похоже, в Южной Корее выявляется наибольшая доля заболевших. Но благодаря этому их изолируют на ранних стадиях, за счет чего распространение вируса замедлилось, а смертность опустилась ниже 1%.В США с населением 330 млн человек на 15 марта было 1678 случаев заражения (почти во всех штатах) и 41 смертельный исход. Но губернатор самого пострадавшего от эпидемии штата Нью-Йорк Эндрю Куомо связывал это только с неадекватным тестированием населения. По состоянию на 13 марта в США проведены только 14 200. Но Дональд Трамп, объявляя в пятницу вечером о режиме чрезвычайной ситуации в США, пообещал, что в течение месяца частные фармкомпании обеспечат для американцев 5 млн тест-наборов и организуют пункты drive-through, где тест можно будет провести, не выходя из машины. 13 марта американский регулятор FDA выдал фармацевтической Roche Holding экстренное разрешение на производство нового теста: Roche заявила, что сможет производить миллионы тест-наборов в месяц и начинает предельно возможную загрузку мощностей. Реально речь о 10 тысячах тестирований в сутки уже с начала этой недели.В Китае удалось поставить эпидемию под контроль еще одним возможным способом — предельно жесткими карантинными мерами, постоянным измерением температуры у всех перемещающихся по карантинной зоне, безусловной поэтапной изоляцией подозрительных по симптомам людей с «быстрыми» (не нуклеотидными) тестами и многоступенчатым скринингом. Еще одно важнейшее отличие Китая от других стран — принципиальный отказ от домашней изоляции в пользу госпитальной, говорит корреспондент NYT Дональд Макнейл: оказалось, что 75–80% передач вируса от человека к человеку происходит в семьях.Подход в Италии соединил в себе недостатки широкого и избирательного тестирования, пишет Reuters: начав широкое тестирование без достаточных карантинных мер, медицинские работники быстро «утонули» в десятках тысяч тестов. Впоследствии тестирование стало целевым, но власти страны утратили следящий контроль за развитием эпидемии.Судя по всему, Россия сейчас делает выбор в пользу южнокорейского подхода и одновременно ужесточает карантин, но уже после того, как вирус начал передаваться внутри страны. «Наши перспективы будут видны через пару месяцев, — считает инфекционист крупного федерального учреждения. — Или прирост будет постепенным и сойдет на нет, или — по сценарию Италии. Я склоняюсь к первому».В подготовке материала участвовали:Валерия Позычанюк, Анастасия Стогней, Лада Шамардина.Катя Аренина, Сергей Смирнов.