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«О Рахимове и не только»;

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Глубинный народ в помощи не нуждается

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Правительства многих стран думают как поддержать людей во время эпидемии и одновременно стимулировать спрос в экономике. И способ, используемый ими, прост как 2 копейки. Это — вариант безусловного базового дохода (ББД), давно обсуждающегося в мире.

Глубинный народ в помощи не нуждается


Каждый совершеннолетний гражданин получит просто так, без всяких обязательств:

В Гонконге — ок. $1280

В Сингапуре — от $70 до 210 плюс льготы семьям с детьми и тем, кто старше 50 лет

В Макао — ваучеры на покупку еды на $375

В Австралии — $430, но только пенсионеры и малоимущие

Готовятся к выплатам:

США — по $1000 каждому американцу

Канада — по $630

Глядя на это, экономист Константин Сонин предложил выплатить по 10 тыс. руб. каждому россиянину.

Это около 1,5 трлн руб. из Фонда нацблагосостояния.

С учетом общих бюджетных резервов (в фонде и вне его) в 15,3 трлн руб. на 1 февр. — это выглядит совсем небольшой суммой.

Всего 10% резервов.

Г-да президент и премьер, почему нет? Опять все деньги отдадите своим придворным олигархам? Или Сечину?

СерпомПо, Эхо Москвы
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***

Набиуллина выступила против выделения денег россиянам из-за коронавируса

Главе ЦБ не понравилась "американская" модель.

Поддерживать российских граждан наличными, как это делают в США, не имеет смысла, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что эффективность таких мер весьма сомнительна.

Набиуллина считает, что в России нет необходимости в таких мерах. В России есть большой задел по ставке, также предпринимаются действия, направленные на потребительскую активность.

Многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке своих граждан, когда иные инструменты уже не действуют. Тогда и ставки уже снижены до нуля, и действуют обширные программы выкупа ценных бумаг. Когда принятые меры перестают влиять на рост спроса. Тогда и выделяют деньги.

«Обсуждаются эти темы, эффект их тяжело оценить, очень много вопросов к тому, что деньги именно дойдут до потребителей и вызовут соответствующий рост потребительской склонности и стимулируют спрос», - сказала Набиуллина.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин объявил о выделении в течение трех недель по 1 тысяче долларов американцам и по 500 долларов на ребенка из-за ситуации с коронавирусом.

МК
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  • 1 | 22.03.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1000 зеленых - это 78 кусков,экономист Сонин, что считать не умеет?



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  • 2 | 22.03.2020, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67554 | Рейтинг: +12008,9
1000 зеленых - это 78 кусков,экономист Сонин, что считать не умеет?
_____________________________________
Экономист Сонин считать умеет. А вот ты - читать даже не умеешь:

" экономист Константин Сонин предложил выплатить по 10 тыс. руб. каждому россиянину." - это с каких пор деревянные позеленели?!



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  • 3 | 22.03.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 тыщ мне даже на кабак разовый не хватит...
это я к тому, что ни )(ера не понимаю чё они там говорят, но 10 тыров точно не спасут гиганта мысли... для долбообов - 12 стульев читайте
турк



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  • 4 | 22.03.2020, 11:52 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39605 | Рейтинг: +5238,4
С утра теснятся мелкие заботы, с утра хандра и лень одолевают, А к вечеру Уже готов работать, но рядом уже рюмки наливают!
==================================================
А по большому счету , друзья, нам повезло присутствовать при агонии режима.!



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  • 5 | 22.03.2020, 11:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67554 | Рейтинг: +12008,9
10 тыщ мне даже на кабак разовый не хватит...
_______________________________
У кого-то щи пустые, а у кого-то - бриллианты мелкие...



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  • 6 | 22.03.2020, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Поддерживать российских граждан наличными, как это делают в США,
===========================
Короче: Не царское это дело помогать своим холопам!
А вот, понтанутся на на мировой политической арене,- это в кайф:МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать помощь Италии для борьбы с коронавирусом. Россия планирует направить в республику бригады специалистов, медоборудование и средства защиты, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
Н Е Н А В И Ж У !!!!!



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  • 7 | 22.03.2020, 11:56 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39605 | Рейтинг: +5238,4
61 | 21.03.2020, 18:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кто не прыгает тот москаль,
кто за путина тот против народа России!!!
---------------
Куха, не тяжело тебе скакать в твоем возрасте?
=======================================================
Усерется, задохнется, но будет. Я таких знаю. Про таких Б.Немцов говорил= "ебанутые"!



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  • 8 | 22.03.2020, 12:08 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39605 | Рейтинг: +5238,4
Генеральный директор татарстанской телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ) Ильшат Аминов обвинил Башкортостанское ТВ в создании пропасти между башкирами и татарами.

Поводом послужила передача, показанная в эфире регионального филиала «Вести 24».

В своей программе «7 дней» Аминов показал отрывки башкортостанского эфира, где предполагалось, что во время переписи (пройдёт в октябре) численность башкир может увеличиться «поскольку традиционно уменьшается количество русских, у них большая смертность, а у башкир большая рождаемость». Кроме того, обсуждалось обучение башкирских сельчан татарскими учителями в 20-х годах. Один из участников программы привёл в пример Татышлинский, Аскинский и Караидельский районы, у жителей которых, после прихода татарских учителей, появилась «двойная идентичность».
=======================================================
Ну, кто у нас там спец по татаро-башкирам? Ирек- вперед! Подключи Гарифуллина.



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  • 9 | 22.03.2020, 12:11 | Автор: san-ufa
    Публикации: 167 | Комментарии: 1489 | Рейтинг: +463,5
Не дождаться нам ни от Пыни, ни от Набиуллиной никакой поддержки!
Государство в РФ не исполняет, и вряд ли впредь будет исполнять свою основную обязанность – «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина», не даёт и не даст «народу осуществлять свою власть», не утруждает оно себя и заботой о «единственном источнике власти в РФ». Женщина с высшим образованием, отработавшая 30 лет, вырастившая троих детей, получает нищенскую пенсию в девять тысяч рублей! Абсурд и «жаба» воровского режима …



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4

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  • 10 | 22.03.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 22.03.2020, 11:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67532 | Рейтинг: +12009
10 тыщ мне даже на кабак разовый не хватит...
_______________________________
У кого-то щи пустые, а у кого-то - бриллианты мелкие...
_________________________
ты щас чё хочешь сказать .... 10 тыщ на рыло и впереди планеты всей...
при чём тут бисер, щи
разжую - одной подачкой не обойтись, только вкупе с другими мерами. а 10 тыров на и отбебись - популизм чистой воды
турк



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  • 11 | 22.03.2020, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну дашь ты щас по червончику ... туалетобумажная отрасль озолотится, патамучто быдло, тут же побежит и всю тушёнку на 5 лет вперед скупит
турк



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  • 12 | 22.03.2020, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.03.2020, 11:48 | Автор:

10 тыщ мне даже на кабак разовый не хватит...
это я к тому, что ни )(ера не понимаю чё они там говорят, но 10 тыров точно не спасут гиганта мысли... для долбообов - 12 стульев читайте
турк
==============================================
Слышь тыы ! Не вые..ыбывайся , так сильно !
Аллах он все видит ! Может хвастунов и плиздануть !



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  • 13 | 22.03.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
про бисер... а на)(уя всем ? зачем червонец ялалову? или кацу? один обеспеченный, другой тупой... кто будет определять кому давать, а кому нет? ялалов?
для долбообов - как кабак так и ялалов - образно и условно .. про каца - правда
короче идите в Ж..
турк



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  • 14 | 22.03.2020, 12:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67554 | Рейтинг: +12008,9
Себе разжуй, турк.
Кто говорит, что эта мера должна быть единственной?!
Сам придумал - сам и ужаснулся.

В заметке речь идет лишь о поддержке ВСЕГО населения, а не о бизнесе и прочих мерах поддержки.
Этих мер - туева хуча! Включая - для населения(именно для населения) - отсрочки по платежам за ипотеку, кредиты - поскольку многих отправляют в отпуска без содержания, или попросту перестают платить ЗП, сокращают, предприятия ёбаются - прямо конкретные сектора - авиаперевозки, турбизнес, гостиничный, ресторанный и прочего общепита, из-за прекращения работы предприятий в других странах, откуда идут поставки сырья. комплектующих - встают промышленные предприятия... та же нефтянгка из-за падения спроса на топливо, энергетика - по той же причине
Ну и т.д.



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  • 15 | 22.03.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное, там тебя такой же ущербный ждет О_Ошное стукачное говно как ты дряхлый старик, которого даже сын на куй посылает, ныряй в пилотку черепахе, пей самогон и не появляйся на УЖе деградат опущеный!
Башкортостанец•`



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  • 16 | 22.03.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 22.03.2020, 12:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67533 | Рейтинг: +12008
Себе разжуй, турк.
Кто говорит, что эта мера должна быть единственной?!
Сам придумал - сам и ужаснулся.
___________________________
ну и..? на)(уя ялалову или Кацу червонец?
турк



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  • 17 | 22.03.2020, 12:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67554 | Рейтинг: +12008,9
туалетобумажная отрасль озолотится
____________________________
Одномоментно. А потом - будет распускать персонал в отпуска без сохранения ЗП - и хер чего они добьются, если даже будут жаловаться. Поскольку после этого спрос упадет на несколько месяцев. Ведь жопы-то вытирать целыми рулонами никто не станет... то же самое и с крупами-макарошками, солью-спичками, тушенкой-консервами.



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  • 18 | 22.03.2020, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67554 | Рейтинг: +12008,9
ну и..? на)(уя ялалову или Кацу червонец?
турк
__________________________
И даже Сечину чирик не нужен - можете отказаться и не получать... Зато бабе Мане в деревне Нижние зажопы - очень даже кстати.
Дров купит на следующую зиму.



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  • 19 | 22.03.2020, 12:52 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38983 | Рейтинг: +6484,6
Глядя на это, экономист Константин Сонин предложил выплатить по 10 тыс. руб. каждому россиянину.
===
НИ ПОНИЛ.

Это для чего надо сделать?
Проще напечатать рулоны рублЁв, и раздать эту макулатуру населению.

Цены взлетят, и население ещё больше обнищает.
Ибо у людишек все, даже похоронные, накопления обесценятся.



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  • 20 | 22.03.2020, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67554 | Рейтинг: +12008,9
Блин! Еще один мамкин экономист!

Давайте - поучите правительства стран первого мира... а то они же не знают про ваши "Цены взлетят, и население ещё больше обнищает"



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