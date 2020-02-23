Глубинный народ в помощи не нуждается

Правительства многих стран думают как поддержать людей во время эпидемии и одновременно стимулировать спрос в экономике. И способ, используемый ими, прост как 2 копейки. Это — вариант безусловного базового дохода (ББД), давно обсуждающегося в мире.Каждый совершеннолетний гражданин получит просто так, без всяких обязательств:В Гонконге — ок. $1280В Сингапуре — от $70 до 210 плюс льготы семьям с детьми и тем, кто старше 50 летВ Макао — ваучеры на покупку еды на $375В Австралии — $430, но только пенсионеры и малоимущиеГотовятся к выплатам:США — по $1000 каждому американцуКанада — по $630Глядя на это, экономист Константин Сонин предложил выплатить по 10 тыс. руб. каждому россиянину.Это около 1,5 трлн руб. из Фонда нацблагосостояния.С учетом общих бюджетных резервов (в фонде и вне его) в 15,3 трлн руб. на 1 февр. — это выглядит совсем небольшой суммой.Всего 10% резервов.Г-да президент и премьер, почему нет? Опять все деньги отдадите своим придворным олигархам? Или Сечину?***Главе ЦБ не понравилась "американская" модель.Поддерживать российских граждан наличными, как это делают в США, не имеет смысла, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что эффективность таких мер весьма сомнительна.Набиуллина считает, что в России нет необходимости в таких мерах. В России есть большой задел по ставке, также предпринимаются действия, направленные на потребительскую активность.Многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке своих граждан, когда иные инструменты уже не действуют. Тогда и ставки уже снижены до нуля, и действуют обширные программы выкупа ценных бумаг. Когда принятые меры перестают влиять на рост спроса. Тогда и выделяют деньги.«Обсуждаются эти темы, эффект их тяжело оценить, очень много вопросов к тому, что деньги именно дойдут до потребителей и вызовут соответствующий рост потребительской склонности и стимулируют спрос», - сказала Набиуллина.Ранее министр финансов США Стивен Мнучин объявил о выделении в течение трех недель по 1 тысяче долларов американцам и по 500 долларов на ребенка из-за ситуации с коронавирусом.