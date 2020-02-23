«Система, при которой ругаться на проблему имеет право только один»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Криминальная Башкирия. Дю ...

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать ВСЕМ женщинам Уфимск ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

НОД: Антинародная простит ...

Старая пластинка этой сволочи даже для ватников уже не работает. Смени ...
  Рейтинг: +6  natall

Хабирова призвали провери ...

- зима была теплая а за отопление три шкуры содрали,путинские чиновни ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Когда органы работают ...

В ходе перестрелки сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика с взрывным ...
  23.03.2020   30862    37

«Система, при которой ...

Обозреватель портала «Правда ПФО» Андрей Иванов, комментируя гневную реакцию ...
  23.03.2020   18759    7

Архзащита Уфы: «Мэр ...

Активисты уфимского общественного объединения "Архзащита" обратились в ...
  23.03.2020   16376    17

Вирус и лживый ...

Все-таки телевизор что-то нехорошее делает с личностью попадающих в него ...
  23.03.2020   38992    26

Глубинный народ в помощи ...

Правительства многих стран думают как поддержать людей во время эпидемии и ...
  22.03.2020   14329    126

Последние публикации
Когда органы работают ...

В ходе перестрелки сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика с взрывным ...
  23.03.2020   34254    37

«Система, при которой ...

Обозреватель портала «Правда ПФО» Андрей Иванов, комментируя гневную реакцию ...
  23.03.2020   22090    7

Архзащита Уфы: «Мэр ...

Активисты уфимского общественного объединения "Архзащита" обратились в ...
  23.03.2020   15170    17

Вирус и лживый ...

Все-таки телевизор что-то нехорошее делает с личностью попадающих в него ...
  23.03.2020   37130    26

Глубинный народ в помощи ...

Правительства многих стран думают как поддержать людей во время эпидемии и ...
  22.03.2020   33063    126

Эллочка-людоедка без ...

Памфилова: Поправки в Конституцию уже легитимны, так как одобрены всеми ...
  21.03.2020   12520    98

НОД: Антинародная ...

Марк Сагадатов: «Нужно Конституцию менять: ее нам писали 1200 американских ...
  20.03.2020   38362    86

Посадят ли Булата ...

Булату Юмадилову, занимавшему до марта пост президента Адвокатской палаты ...
  20.03.2020   23215    14

Извинения по поручению: ...

Вице-премьер Сагитов извинился перед спортсменкой Савченко во второй раз и ...
  20.03.2020   18615    19

Большой распил на ...

Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». ...
  20.03.2020   18409    24

Читаемое за месяц
Политическая проституция ...

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко в утреннем эфире «Эха» заметил, что ...
  23.02.2020   31661    13

Палата номер шесть ...

Руководство адвокатской палаты организовало конференцию, участники которой ...
  23.02.2020   11562    9

В Ишимбайском районе ...

Сегодня рядом с селом Урняк, расположенным у подножия шихана, активисты ...
  23.02.2020   40529    92

Плач «глубинного народа» ...

Вот что такое «суверенная демократия»! Это когда царь, то есть, как бы ...
  24.02.2020   39206    16

Новая порция лапши и ...

В спецпроекте ТАСС российский президент ответил на важные вопросы, волнующие, ...
  24.02.2020   41817    10

Архив публикаций
Март 2020 (79)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)


«Система, при которой ругаться на проблему имеет право только один»

Оценили
0


Обозреватель портала «Правда ПФО» Андрей Иванов, комментируя гневную реакцию Радия Хабирова на реплику бизнес-омбудсмена Флюра Асадуллина о юридическом «бегстве» коммерсантов в соседние регионы, заметил, что его высказывание было заранее не согласованным, а потому получило негатив.

«Система, при которой ругаться на проблему имеет право только один»


— В Башкортостане, при новой власти, создана система, при которой эмоционально ругаться на какую-либо проблему имеет право только один человек, если эмоционально ругается другой человек, то он это делает с разрешения, либо с повеления этого одного единственного человека. В данном случае недовольство Радия Хабирова вызвала несогласованность спича господина Асадуллина: видимо, время негодовать по этому поводу еще не пришло.

Видно, что Радий Хабиров требует от подчиненных неукоснительного соблюдения дисциплины, если и должны быть такие эмоциональные высказывания, то с его ведома, — сказал Иванов в эфире «Эха».

Обозреватель «Правда ПФО» согласился, что вокруг Башкирии создана сеть налоговых офшоров, где ставки налога по УСН ниже, а то и вовсе снижены до 0%.

— Налоговые ставки — это рыночная история, далеко не факт, что с понижением ставок общие платежи в бюджет увеличатся. Не факт, что если останутся неизменными, это будет правильно. История рассудит. Не каждый предприниматель угрожающий «сейчас уйду в Челябинск», действительно уйдет в Челябинск, если ставки не поменяются. Но эмоциональность, которую могут себе позволить журналисты, не факт, что может позволить человек занимающий пост во власти. Снижение налога не всегда хорошо для государства.

Ранее, пресс-служба главы Башкирии в ответ на запрос «Эха» заявила, что уточненные данные налоговой службы о количестве субъектов малого и среднего бизнеса в Башкирии по состоянию на начало 2020 года появятся только в августе, поэтому “ссылаться на данные налоговой службы преждевременно”.

В понедельник бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин на оперативке в правительстве заявил, что у него есть данные ФНС, которые значительно отличаются от тех, которые на совещании озвучила глаза госкомитет по предпринимательству Римма Бойцова. Она отметила, что в 2019 году число субъектов МСП в республике и объемы налоговых отчислений от них увеличилось. Хабиров заявил, что все не так, как говорит Асадуллин и предупредил бизнес-омбудсмена, что если он выступает, то должен давать достоверную информацию, иначе это будет его последнее выступление.

Андрей Иванов, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 23.03.2020, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что его высказывание было заранее не согласованным, а потому получило негатив.
============================
Чтобы небыло "негатива", текст выступлений, должны писать представители администрации гадия, давать ему на утверждение, а затем раздавать "ораторам". Скорее всего так в скором и будет...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 23.03.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное, там тебя такой же ущербный ждет О_Ошное стукачное говно как ты дряхлый старик, которого даже сын на куй посылает, ныряй в пилотку черепахе, пей самогон и не появляйся на УЖе деградат опущеный!
Башкортостанец•`



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 23.03.2020, 09:30 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39614 | Рейтинг: +5234,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
15:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Калатун-ебай !, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики и людишки с такой ориентацией и болезнью, что "самый умный" - тупорылое свинячье чмо ты , Калатун -ебай. И подружка твоя- старая кошёлка баба Лена, тоже такая.Вон из УЖа-вонючие засранцы!

Башкортостанец•``
========================================================
А что? Верно говорит Башкир-малай!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 23.03.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" создана система, при которой эмоционально ругаться на какую-либо проблему имеет право только один человек, если эмоционально ругается другой человек, то он это делает с разрешения, либо с повеления этого одного единственного человека..........."
==============================================
То есть , закрой рот сволочь ! Я не хочу слышать , твою правду !
Пусть она , твоя будет правдивей моей хоть на 100% .



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 23.03.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели башкирских бизнесменов приглашают во Францию, заместо Депардье?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 23.03.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......" В данном случае недовольство Радия Хабирова вызвала несогласованность спича господина Асадуллина: видимо, время негодовать по этому поводу еще не пришло........"
=================================================
" Глупая " молодежь ! Надо было критику согласовать
с " хозяином ", типа - Я вас так ненавижу , так ненавижууу
что жить без вас не могу , дышать не могу ,
Даараагойй наш , дайте я Вам вашу жопу Зацалую !!
И это всеее в знак Критики и противодействия против Вассс !!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 23.03.2020, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.." В данном случае недовольство Радия Хабирова вызвала несогласованность спича господина Асадуллина: видимо, время негодовать по этому поводу еще не пришло........"
=================================================
" Глупая " молодежь ! Надо было критику согласовать
с " хозяином ", типа - Я вас так ненавижу , так ненавижууу
что жить без вас не могу , дышать не могу ,
Даараагойй наш , дайте я Вам вашу жопу Зацалую !!
И это всеее в знак Критики и противодействия против Вассс !!
=================================================
Так и методичку им уже написали много лет назад, какими словами начинать доклады, материалы для выступлений и публикаций: « Позвольте вам сказать правду, ваше величество даже если она не приятна,... прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! Великан! Светило!».
И-2



Оценили
2






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com