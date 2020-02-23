«Система, при которой ругаться на проблему имеет право только один»

Обозреватель портала «Правда ПФО» Андрей Иванов, комментируя гневную реакцию Радия Хабирова на реплику бизнес-омбудсмена Флюра Асадуллина о юридическом «бегстве» коммерсантов в соседние регионы, заметил, что его высказывание было заранее не согласованным, а потому получило негатив.— В Башкортостане, при новой власти, создана система, при которой эмоционально ругаться на какую-либо проблему имеет право только один человек, если эмоционально ругается другой человек, то он это делает с разрешения, либо с повеления этого одного единственного человека. В данном случае недовольство Радия Хабирова вызвала несогласованность спича господина Асадуллина: видимо, время негодовать по этому поводу еще не пришло.Видно, что Радий Хабиров требует от подчиненных неукоснительного соблюдения дисциплины, если и должны быть такие эмоциональные высказывания, то с его ведома, — сказал Иванов в эфире «Эха».Обозреватель «Правда ПФО» согласился, что вокруг Башкирии создана сеть налоговых офшоров, где ставки налога по УСН ниже, а то и вовсе снижены до 0%.— Налоговые ставки — это рыночная история, далеко не факт, что с понижением ставок общие платежи в бюджет увеличатся. Не факт, что если останутся неизменными, это будет правильно. История рассудит. Не каждый предприниматель угрожающий «сейчас уйду в Челябинск», действительно уйдет в Челябинск, если ставки не поменяются. Но эмоциональность, которую могут себе позволить журналисты, не факт, что может позволить человек занимающий пост во власти. Снижение налога не всегда хорошо для государства.Ранее, пресс-служба главы Башкирии в ответ на запрос «Эха» заявила, что уточненные данные налоговой службы о количестве субъектов малого и среднего бизнеса в Башкирии по состоянию на начало 2020 года появятся только в августе, поэтому “ссылаться на данные налоговой службы преждевременно”.В понедельник бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин на оперативке в правительстве заявил, что у него есть данные ФНС, которые значительно отличаются от тех, которые на совещании озвучила глаза госкомитет по предпринимательству Римма Бойцова. Она отметила, что в 2019 году число субъектов МСП в республике и объемы налоговых отчислений от них увеличилось. Хабиров заявил, что все не так, как говорит Асадуллин и предупредил бизнес-омбудсмена, что если он выступает, то должен давать достоверную информацию, иначе это будет его последнее выступление.