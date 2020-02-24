Без масок, зато с молитвами РПЦ

Одноразовые маски после подорожания в несколько раз должны появиться в аптеках Башкирии. На ежедневном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, что стоимость одноразовой медицинской маски вырастет в 10 раз.Он сообщил, что регион ждёт поставок таких масок из Китая дороже 35 рублей за штуку. По его словам подорожают и маски производства БПО «Агидель» с 70 рублей за три штуки до 100 и более рублей за комплект. Рост цен Забелин объяснил удорожанием закупочной стоимости расходных материалов.Между тем, министр здравоохранения напомнил, что маски в первую очередь рекомендуются носителям вируса, медицинским работникам и специалистам, работающим в сфере услуг.По наблюдениям пользователей соцсетей, многоразовые маски местного производства так и не появились в продаже отдельных аптек сети «Госаптек».