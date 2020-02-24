Без масок, зато с молитвами РПЦ

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Криминальная Башкирия. Дю ...

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать ВСЕМ женщинам Уфимск ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

НОД: Антинародная простит ...

Старая пластинка этой сволочи даже для ватников уже не работает. Смени ...
  Рейтинг: +6  natall

Хабирова призвали провери ...

- зима была теплая а за отопление три шкуры содрали,путинские чиновни ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Глава Межгорья ...

Глава Межгорья Илья Терехов употреблял алкоголь посреди рабочего дня. Как ...
  24.03.2020   33661    35

Без масок, зато с ...

Одноразовые маски после подорожания в несколько раз должны появиться в аптеках ...
  24.03.2020   14351    34

Азамат Галин: «Хабиров ...

На традиционной оперативке Хабиров попросил включить сюжет БСТ. Журналисты ...
  24.03.2020   19908    23

Когда органы работают ...

В ходе перестрелки сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика с взрывным ...
  23.03.2020   13501    81

«Система, при которой ...

Обозреватель портала «Правда ПФО» Андрей Иванов, комментируя гневную реакцию ...
  23.03.2020   17886    8

Последние публикации
Глава Межгорья ...

Глава Межгорья Илья Терехов употреблял алкоголь посреди рабочего дня. Как ...
  24.03.2020   29241    35

Без масок, зато с ...

Одноразовые маски после подорожания в несколько раз должны появиться в аптеках ...
  24.03.2020   14339    34

Азамат Галин: «Хабиров ...

На традиционной оперативке Хабиров попросил включить сюжет БСТ. Журналисты ...
  24.03.2020   28180    23

Когда органы работают ...

В ходе перестрелки сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика с взрывным ...
  23.03.2020   26968    81

«Система, при которой ...

Обозреватель портала «Правда ПФО» Андрей Иванов, комментируя гневную реакцию ...
  23.03.2020   43701    8

Архзащита Уфы: «Мэр ...

Активисты уфимского общественного объединения "Архзащита" обратились в ...
  23.03.2020   12692    22

Вирус и лживый ...

Все-таки телевизор что-то нехорошее делает с личностью попадающих в него ...
  23.03.2020   23874    41

Глубинный народ в помощи ...

Правительства многих стран думают как поддержать людей во время эпидемии и ...
  22.03.2020   40536    126

Эллочка-людоедка без ...

Памфилова: Поправки в Конституцию уже легитимны, так как одобрены всеми ...
  21.03.2020   29393    98

НОД: Антинародная ...

Марк Сагадатов: «Нужно Конституцию менять: ее нам писали 1200 американских ...
  20.03.2020   24510    86

Читаемое за месяц
Плач «глубинного народа» ...

Вот что такое «суверенная демократия»! Это когда царь, то есть, как бы ...
  24.02.2020   43535    16

Новая порция лапши и ...

В спецпроекте ТАСС российский президент ответил на важные вопросы, волнующие, ...
  24.02.2020   35069    10

«Живую цепь» пытались ...

В минувшую субботу, 22 февраля, у горы-шихана Куштау состоялся очередной ...
  24.02.2020   26713    21

Олеся Умерова: «СССР ...

Я часто думаю, что же погубило Советский союз? Может быть, Сахаров? Или Цой, ...
  25.02.2020   11620    32

Сейчас заткнуть всем рты ...

Владимир Савичев: «Тогда надо признать, что Радий Фаритович не дорабатывал в ...
  25.02.2020   29615    4

Архив публикаций
Март 2020 (82)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)


Без масок, зато с молитвами РПЦ

Оценили
0


Одноразовые маски после подорожания в несколько раз должны появиться в аптеках Башкирии. На ежедневном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, что стоимость одноразовой медицинской маски вырастет в 10 раз.

Без масок, зато с молитвами РПЦ


Он сообщил, что регион ждёт поставок таких масок из Китая дороже 35 рублей за штуку. По его словам подорожают и маски производства БПО «Агидель» с 70 рублей за три штуки до 100 и более рублей за комплект. Рост цен Забелин объяснил удорожанием закупочной стоимости расходных материалов.

Между тем, министр здравоохранения напомнил, что маски в первую очередь рекомендуются носителям вируса, медицинским работникам и специалистам, работающим в сфере услуг.

По наблюдениям пользователей соцсетей, многоразовые маски местного производства так и не появились в продаже отдельных аптек сети «Госаптек».

Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 24.03.2020, 09:08 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39623 | Рейтинг: +5233,1
......По его словам подорожают и маски производства БПО «Агидель» с 70 рублей за три штуки до 100 и более...
==========================================А вот за это директора БПО Агидель при Сталине поставили бы к стенке. Вместе с руководителем антимонопольного комитета и самим Забелиным, как соучастниками.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 24.03.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По его словам подорожают и маски производства БПО «Агидель» с 70 рублей за три штуки до 100 и более рублей за комплект. Рост цен Забелин объяснил удорожанием закупочной стоимости расходных материалов.
=====================================
А гадий заявил буквально следующее: " У нас большие запасы марли. Мы можем попросить Ишимбайскую трикотажную фабрику, у нас масса предприятий швейных есть.".

Вопрос: Каким образом могут подорожать"большие запасы марли", кроме как с целью наживы на страхе людей....



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 24.03.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики и людишки с такой ориентацией и болезнью, что "самый умный" - тупорылое свинячье чмо ты Очень Опытный, от твоей глупой и фейковой писанины люди смеются навзрыд, перхоть ты
Башкортостанец•``



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 24.03.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во Франции из-за пандемии отменили платежи за коммунальные услуги. Не перенесли сроки, а отменили вообще. В других странах Европы - списали кредиты, В США Трамп планирует каждому жителю страны подарить по 1000 долларов. В нашей стране повышают цены на лекарства, повышают налоги. Все для людей! Спасибо!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 24.03.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели автор предлагает забыть дорогу к храму и всем скопом идти в синагогу?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 24.03.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Маски из бузгалтеров самые эффективные, нет я серьезно.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 24.03.2020, 12:42 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39000 | Рейтинг: +6485
О ситуации – молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Мы попробуем сделать по-другому: чтобы старички не выходили на улицу, а все остальные, наоборот, как можно быстрее перезаразились и получили бы коллективный иммунитет, который сдержит естественным образом развитие вспышки.

https://www.idelreal.org/a/covid-italy-death-/30502930.html
===
Видать уже скоро, медики состряпают рекомендации: как забить стариков веслами и лопатами, чтобы онЕ не кашляли и вообще ни чем больше не боли?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 24.03.2020, 12:57 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39000 | Рейтинг: +6485
Он сообщил, что регион ждёт поставок таких масок из ...
===
Чудаки!!! Скупайте бабьи прокладки и тампоны, пока не подорожали.

Из прокладок можно сделать несколько масок с крылышками, а тампоны вымочив в водке сунуть ноздри.
Рот залепить скотчем, и к вам тогда ни одна зараза не пристанет.

А детские памперсы, это и вовсе готовое приспособление от инфекции.
Надев эти трусы на голову, можно будет спокойно ходить по улицам, а все прохожие будут от вас в страхе разбегаться, блюдя таким образом необходимую дистанцию.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 24.03.2020, 12:58 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39000 | Рейтинг: +6485
Чтобы народ не метался по улицам выпучив глаза в непонятке и чувствовал неустанную об нём заботу начальства, надо провести поголовную вакцинацию.

Разного просроченного или около того лекарства на складах можно найти и этого легко хватит разом на всех.

Воодушевив населения грядущими победами, протыкать его разом от всего, чего на складах найдут, и все дела.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 24.03.2020, 13:00 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39000 | Рейтинг: +6485
А чтобы не разводить панику и истерию, рисуйте вообще любую цифирь.

Лекари говорят, что болезнь не лечится, и пока все не переболеют, она не закончится.
Ибо у оставшихся тогда будет иммунитет.

Так что волноваться не об чем, ибо к тому времени, только на дорогах машинами передавят тыщ 20-30 любого народу.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 24.03.2020, 13:19 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39000 | Рейтинг: +6485
Ежели и вовсе всё делать по уму, то надо скупать собачьи и кошачьи корма.

Ибо это всё удобно расфасовано, сбалансировано по витаминам и, в отличии от "докторской колбасы", даже кошки это едят.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 24.03.2020, 13:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67575 | Рейтинг: +12006,3
стоимость одноразовой медицинской маски вырастет в 10 раз.
________________________________
Ну классика же - для кого война, а для кого - мать родна!

И я даже догадываюсь - для кого!
Иначе бы уже на всех уголовные дела были заведены. Если бы не "свои" наживались или не делились.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 24.03.2020, 13:45 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39623 | Рейтинг: +5233,1
Семь военно-транспортных самолетов с оборудованием, медикаментами, специалистами (всего более 100 человек) уже прибыли в Италию. И это только первая часть российской помощи стране, входящей в блок НАТО. Мы, я имею в виду Россию, как всегда молодцы. Сами с голой, простите, жопой, но всем поможем. Нет, нет, вы не подумайте, я не монстр, не чудовище и не изверг.

Я искренне сочувствую итальянцам — простым людям, чьи близкие заболели или умерли, тем, кто, также как и миллионы людей в других странах оказался в чрезвычайной ситуации. Но, мне кажется, что у итальянцев есть собственное государство и собственная власть, которые должны позаботиться о своих людях, и которые, опять-таки по моему мнению, обладают гораздо большими компетенциями и ресурсами, чем наши — представители власти и государственная система.(Рашкин, КПРФ)



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 24.03.2020, 14:03 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39000 | Рейтинг: +6485
Эта новая инфекция убивает больше мужчин, чем женщин.

– А на сколько больше?

– Да, данные есть. Если сказать страшную цифру – почти в два раза – все очень сильно пугаются. На самом деле умирают порядка 4,7% мужчин и 2,8% женщин. И то и другое – не очень большие цифры.

Но тем не менее женщин умирает от этой инфекции в два раза меньше.

https://www.idelreal.org/a/covid-italy-death-/30502930.html
===
"К заразе, зараза не пристаёт". (народная мудрость)



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 24.03.2020, 14:05 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39000 | Рейтинг: +6485
В России возбуждено первое уголовное дело за нарушение карантина.
===
ПрАААльнА!!!
Чё, доходяга не мог не жрамши пару недель перетерпеть?

Надо все магазины закрыть. чтобы народ из-за продуктов карантин не нарушал с голодухи.
Электричество вырубить, чтобы панику в сетях не распространяли.

По городу возить в открытых машинах отожравшееся начальство, которое своими лоснящимися на солнце рожами будет внушать оптимизм населению.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 24.03.2020, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трое "коронованных" выявлены в РБ! Долго ждали и дождались! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 24.03.2020, 15:01 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4051 | Рейтинг: -321,1
24.03.2020, 13:45 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39622 | Рейтинг: +5233,7
Семь военно-транспортных самолетов с оборудованием, медикаментами, специалистами (всего более 100 человек) уже прибыли в Италию. И это только первая часть российской
____________
Итальянцы произошли от татар. Надо помогать братьям. Одобряю.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 24.03.2020, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 24.03.2020, 15:01 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4050 | Рейтинг: -321,3
24.03.2020, 13:45 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39622 | Рейтинг: +5233,7
Семь военно-транспортных самолетов с оборудованием, медикаментами, специалистами (всего более 100 человек) уже прибыли в Италию. И это только первая часть российской
____________
Итальянцы произошли от татар. Надо помогать братьям. Одобряю.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А татары от кого произошли? Их тоже содержать будем? В РФ более ста наций и национальностей, всех производных от них и их прародителей содержать будем? Боливар двоих-то не вынесет, а тут их гораздо больше! Но Италии помочь надо, но не ущемляя своих внутренних интересов! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 24.03.2020, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один из трех зараженных коронавирусом в Башкирии ходил по больницам
Мужчина отказывался от госпитализации.

Один из трех зараженных коронавирусом в Башкирии, 69-летний мужчина, несколько дней лечился амбулаторно. Об этом сообщила на брифинге 24 марта замначальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора Насима Кучимова.
По ее словам, зараженный обращался в несколько медицинских организаций с 19 марта. Врачи предлагали ему госпитализацию, но он отказался. Таким образом, несколько дней он провел, контактируя с большим количеством людей.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ждём продолжения "банкета"! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 24.03.2020, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Кении исчезли шесть миллионов масок для немецких клиник, пишут СМИ
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Шесть миллионов защитных медицинских масок, которые были заказаны для немецких клиник через ведомство снабжения бундесвера на фоне эпидемии COVID-19, бесследно исчезли по пути в Германию, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

По данным Spiegel, защитные маски FFP2 исчезли в аэропорту в Кении, они должны были поступить в ФРГ еще 20 марта. Во внутреннем отчете ведомства значится, что маски не были доставлены, так как «товар пропал в аэропорту в Кении». Теперь поставщика масок требуют разъяснить обстоятельства произошедшего.

Кризисный штаб в правительстве ФРГ ранее принял решение, что отдел снабжения, который выполняет закупку снаряжения для войск, должен логистически поддержать срочную закупку защитных материалов для министерства здравоохранения. С тех пор ведомство заключило с производителями медицинских материалов несколько договоров на общую сумму в 241 миллион евро.
Представительница минобороны подтвердила изданию исчезновение масок, но не смогла разъяснить, как это могло произойти. По ее словам, финансового урона нет, так как оплата поставки должна была состояться после того, как маски поступят в Германию. Стоимость данной партии масок она не уточнила.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 27 436, скончались в общей сложности 114 человек, сообщил во вторник Институт Роберта Коха.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кхе-кхе! Не эти ли маски всплывают в РБ по 35 рублей? Очень Опытный



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com