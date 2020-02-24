Не показали и не говорили об отработках АУЕ в зону. Об этом я докладывал на СПЧ. Хабиров был на том заседании. На оперативке, после сюжета БСТ, Хабиров произнес важную на мой взгляд фразу — мне докладывают, что АУЕ у нас нет. Я возмущен!
Почему эта фраза важна? Хабиров живет в мифах своего окружения.
В мифологии чиновников. Где каждый чиновник доказывает, что он умнее. А все остальные кто рассказывает что то другое это городской сумасшедший.
Эхо Москвы
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Азамат Галин: «Хабиров живет в мифах своего окружения»
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