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«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Азамат Галин: «Хабиров живет в мифах своего окружения»

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На традиционной оперативке Хабиров попросил включить сюжет БСТ. Журналисты показали как действуют подростки из так называемых АУЕ. При этом журналисты показали только один ТЦ.

Азамат Галин: «Хабиров живет в мифах своего окружения»


Не показали и не говорили об отработках АУЕ в зону. Об этом я докладывал на СПЧ. Хабиров был на том заседании. На оперативке, после сюжета БСТ, Хабиров произнес важную на мой взгляд фразу — мне докладывают, что АУЕ у нас нет. Я возмущен!

Почему эта фраза важна? Хабиров живет в мифах своего окружения.

В мифологии чиновников. Где каждый чиновник доказывает, что он умнее. А все остальные кто рассказывает что то другое это городской сумасшедший.

Эхо Москвы
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  • 1 | 24.03.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не показали и не говорили об отработках АУЕ в зону. Об этом я докладывал на СПЧ.
=========================
Перевод с башкирскоро на Русский:
Группировки с названием из трех букв А.У.Е – расшифровывается как «арестантский уклад един» – становятся угрозой не только для сверстников, но и взрослых. Тюремная романтика все также популярна среди определенной части молодежи: жизнь по понятиям, вымогательство денег и запугивание прохожих. На днях одна из таких группировок агрессивных школьников напала на двух мальчиков в торговом центре – избиение зафиксировала камера видеонаблюдения.
На кадрах юных воспитанников одной из танцевальных школ в этом торговом центре жестоко избивают местные «старшаки». Это сейчас у молодежи до 16 такая мода – они делятся на «блатных» и «шнырей». Тюремная романтика, так сказать.
Группа хулиганов держит в страхе детей от 8 до 15 лет, особенно они любят, когда «жертва» гуляет по торговому центру одна. Вымогательства и избиения случаются в основном в слепых зонах, где видеокамеры не освещают происходящее.



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  • 2 | 24.03.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе придумали, как избавиться от подростковых банд АУЕ в торговых центрах

Фото: ® UfaTime.ru
После утренней критики главы республики, который поручил избавить торговый центр «Башкирия» от нападок подростковых банд АУЕ, а также проверить остальные ТЦ Уфы, городские чиновники и члены правительства провели экстренное совещание. Итогом встречи стал план по профилактике подростковых преступлений.

В дни весенних каникул инспекторы правоохранительных органов и Центра общественной безопасности будут патрулировать торговые центры города, а сами ТЦ
усилят работу охраны, служб безопасности и обслуживающего персонала.

Администрациям торговых центров поручили не замалчивать выявленные правонарушения и в обязательном порядке информировать полицию.

Напомним, поводом для усиления мер послужила ситуация вокруг ТЦ «Башкирия». Подростки распивают там алкоголь, вымогают деньги, избивают сверстников и крадут товары с полок магазинов.



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  • 3 | 24.03.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное, там тебя такой же ущербный ждет О_Ошное стукачное говно как ты дряхлый старик, которого даже сын на куй посылает, ныряй в пилотку черепахе, пей самогон и не появляйся на УЖе деградат опущеный!
Башкортостанец•`



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  • 4 | 24.03.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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1 ну ты абзац бином ньютона и волга впадает... да еще так подробно. все остальные тут дятлы, только родились

а ваще пацанва угрозу составляют не только детям , а взрослым... ты ничего не можешь с ними сделать согласно нашего законодательства , поэтому и охрана маркета не ввязывается - сам будешь виноват.
послед пример - отстреленный глаз спецназовца... щас на инвалидность . родоки пацана лям предлагали - отказался и прально сделал . но это уже крайняк, а вот что с ними делать когда они "издеваются" на взрослыми - никто не знает , трогать их НИЗЯЯЯЯ... блять. я возмущен и зол

а то что Х-2 сказал - буду наказывать директоров школ , ну это просто уже тупой, тупее некуда.. не знает и не понимает процессов и законов. школа ничего не может сделать кроме как выявить (а они все и так известны) и заявить в ОДН. А у ОДН своя статистика, которую они не могут превысить , ровно как и сама школа, как и администрация района.. как тока они её превышают , сверху - это вы плохо работаете по профилактике , не умеете воспитывать ...и заявление не принимается, а директор лишается премии ( соосно и классный руководитель)
турк



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  • 5 | 24.03.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Алюром в 90-е. Сажать-значит взрастить уже полноценных бандюганов ,хотя без этого нельзя.ПОРОТЬ-пороть ПЛЕТЬЮ,ПУБЛИЧНО,в ШКОЛАХ ,при стечении большого количества людей и родителей .
ЖЕСТОКО ??? Абсолютно нет.Так взвоют только искатели демократических свобод и прав.А вот когда их ребенка изувечат,они запоют по другому .



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3

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  • 6 | 24.03.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 24.03.2020, 09:57 | Автор:

.........." 1 ну ты абзац бином ньютона и волга впадает... да еще так подробно. все остальные тут дятлы, только родились......."
================================================
Ну наконец то речь "Слышу речь не мальчика, но мужа".
Все 100% правильно ! Молодец !



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  • 7 | 24.03.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не понял, очень путано.



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  • Эксперт
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  • 8 | 24.03.2020, 11:32 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39623 | Рейтинг: +5233,1
3 | 24.03.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, не связывайся с Калатушкой. Все знают, что он опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, мусор, сепрэк писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , хуепутало петушиное, говно , ныряет в пилотку черепахе, деградат опущеный! И баба Лена такая же стерва, легла под ментов.

Башкортостанец•`
==========================================================
Спасибо. буду знать.



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3

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  • Участник
  •  
  • 9 | 24.03.2020, 11:58 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4851 | Рейтинг: -739
3 | 24.03.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное, там тебя такой же ущербный ждет О_Ошное стукачное говно как ты дряхлый старик, которого даже сын на куй посылает, ныряй в пилотку черепахе, пей самогон и не появляйся на УЖе деградат опущеный!
Башкортостанец•`
--------------------------------
Админ, может заблокировать этого извращенца?



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3

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  • Гость
  •  
  • 10 | 24.03.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
---
Участник

9 | 24.03.2020, 11:58 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4851 | Рейтинг: -738,8
3 | 24.03.2020, 09:49

----------------------------
Админ, может заблокировать этого извращенца?

Это ты про себя Дедорас-пыдорас?



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  • 11 | 24.03.2020, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иногда мне кажется , что к нас наши Законы в стране
принимаются как в преисподней для поголовно - уголовных
грешников россиян !

1. В России принят самый настоящий ювенальный закон.
Аккуратно и без лишнего шума принят закон, который уничтожает
право родителей на защиту собственного ребёнка.
Тихо и незаметно родителям России нанесён серьёзнейший удар.
Под любым надуманным причинам могут отобрать
твоего ребенка !

2. Закон о недопущении жестокого обращения с детьми
определяет минимальные признаки "жестокого обращения",
устанавливает финансовые механизмы для программ,
направленных на профилактику нарушения прав детей !
Этот Закон развращает и разрушает психику детей и
молодежи ,это часто можно наблюдать в видео роликах !
Ученики бьют и издеваются над учителями и не несут
уголовной ответственности , ведь " они дети "
И если " дите " не понимает родительских увещеваний и
получает шлепок или подзатыльник , и " дите " пожалуется
в органы , то история может окончиться очень печально !
3 . Уроки труда в школах отсутствуют , дети растут
АБСОЛЮТНЫМИ потребителями , без всяких трудовых
навыков ,
4 . При такой усиленной пропаганде и РЕКЛАМЕ на ТВ РФ.
жизни воров , проституток и бандитов , кому ОНИ будут
Подрожать ?
5. Подростки из так называемых АУЕ.,это наши РОДИМЫЕ и
родные усиленно взращиваемые нашим СОВРЕМЕННЫМ
обществом ПЛОДЫ , горькие и несъедобные , но они наши
мы их сами растим такими !!



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  • 12 | 24.03.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
дело бывшего вице-премьера гурьева передают в суд за 27млн.руб.,
а 1,6 млрд. руб. бюджета, похищенного экс-главой уфы ялаловым и его заместителями и аффилированныи застройщиками прикрыто.

глава рб равнодушен к хищению бюджетных денег



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  • Эксперт
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  • 13 | 24.03.2020, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67575 | Рейтинг: +12006,3
1 | 24.03.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован

Подражание пуйлу - так себе вел именно он, а еще пердел в автобусе и выскакивал.



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  • Эксперт
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  • 14 | 24.03.2020, 13:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67575 | Рейтинг: +12006,3
В Уфе придумали, как избавиться от подростковых банд АУЕ в торговых центрах
___________________________________
А не в торговых - пускай?



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  • 15 | 24.03.2020, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Требуем показа спектакля- Бабай всей Руси по телевизору. В знак уважения главную роль дать Муртазе Рахимову. Худруком назначить Мансура Аюпова



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  • 16 | 24.03.2020, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ, может заблокировать этого извращенца?
--------------------------------
Не может. Это его извращенец.



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  • 17 | 24.03.2020, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе придумали, как избавиться от подростковых банд АУЕ в торговых центрах
___________________________________
А не в торговых - пускай


Требуем показа спектакля- Бабай всей Руси по телевизору. В знак уважения главную роль дать Муртазе Рахимову. Худруком назначить Мансура Аюпова

---------------------------
По моему, всех местных дурачков обязали отмечаться на УЖе?



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  • 18 | 24.03.2020, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 24.03.2020, 11:58 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4851 | Рейтинг: -738,9
Админ, может заблокировать этого извращенца?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________Не могут и не хотят, ни он, ни кухарка! Это их либерастный извращенец! Да не обращай на идиота внимания и всё! Пусть пишет! Собака лает - караван идёт! Очень Опытный



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  • 19 | 24.03.2020, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.03.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Алюром в 90-е. Сажать-значит взрастить уже полноценных бандюганов ,хотя без этого нельзя.ПОРОТЬ-пороть ПЛЕТЬЮ,ПУБЛИЧНО,в ШКОЛАХ ,при стечении большого количества людей и родителей .
ЖЕСТОКО ??? Абсолютно нет.Так взвоют только искатели демократических свобод и прав.А вот когда их ребенка изувечат,они запоют по другому .
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Я уже давно такое предлагал: пороть на площади по пятницам их и их родителей! Очень Опытный



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  • 20 | 24.03.2020, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я уже давно такое предлагал: пороть на площади по пятницам их и их родителей! Очень Опытный
-----------------------------------
По закону гор.



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