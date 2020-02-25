Ударим кадилом по коронавирусу и разгильдяйству!

В храмах РПЦ читают молитвы против коронавируса. Прихожанам рекомендуют воздержаться от целования предметов.Во всех православных храмах на территории Башкирии начали читать молитвы, направленные на улучшение ситуации с коронавирусом, сообщили "Ъ-Уфа" в пресс-службе Уфимской епархии. Две молитвы против «распространения вредоносного поветрия» читают с 22 марта по рекомендации патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Сотрудники РПЦ также рекомендуют прихожанам изменить привычные ритуалы, например, воздержаться от целования чаши для причащения. Все предметы и церковная утварь, в том числе иконы, крест, раки с мощами святых регулярно обрабатываются специальными средствами, сообщили в епархии. Настоятелям храмов и монастырей направлены инструкции Священного синода о необходимости проветривания помещений и ограничении числа молящихся. «Подавляющая часть храмов в республике не попадает под ограничение численности 50 человек (действует в связи с угрозой распространения коронавируса в регионе.— "Ъ-Уфа"), потому что большая их часть, около 300 из 360, расположена в сельской местности, где посещаемость не превышает 10-20 человек»,— сообщили в епархии.В Духовном управлении мусульман Башкирии сообщили, что во всем, что касается профилактики коронавируса, руководствуются рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, минздрава и документами властей республики, каких-то особых молитв не читают. «Ислам, хотя иногда и может быть иррациональным в некоторых вещах, но в основных вещах мы такие же люди, как и остальные: придерживаемся тех же правил гигиены. После обращения главы республики ограничили число посетителей: теперь в городских мечетях пятничные служения не проводятся. Мы следуем всем инструкциям»,— сказал председатель управления Айнур Биргалин.