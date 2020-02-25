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Ударим кадилом по коронавирусу и разгильдяйству!

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В храмах РПЦ читают молитвы против коронавируса. Прихожанам рекомендуют воздержаться от целования предметов.

Ударим кадилом по коронавирусу и разгильдяйству!


Во всех православных храмах на территории Башкирии начали читать молитвы, направленные на улучшение ситуации с коронавирусом, сообщили "Ъ-Уфа" в пресс-службе Уфимской епархии. Две молитвы против «распространения вредоносного поветрия» читают с 22 марта по рекомендации патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Сотрудники РПЦ также рекомендуют прихожанам изменить привычные ритуалы, например, воздержаться от целования чаши для причащения. Все предметы и церковная утварь, в том числе иконы, крест, раки с мощами святых регулярно обрабатываются специальными средствами, сообщили в епархии. Настоятелям храмов и монастырей направлены инструкции Священного синода о необходимости проветривания помещений и ограничении числа молящихся. «Подавляющая часть храмов в республике не попадает под ограничение численности 50 человек (действует в связи с угрозой распространения коронавируса в регионе.— "Ъ-Уфа"), потому что большая их часть, около 300 из 360, расположена в сельской местности, где посещаемость не превышает 10-20 человек»,— сообщили в епархии.

В Духовном управлении мусульман Башкирии сообщили, что во всем, что касается профилактики коронавируса, руководствуются рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, минздрава и документами властей республики, каких-то особых молитв не читают. «Ислам, хотя иногда и может быть иррациональным в некоторых вещах, но в основных вещах мы такие же люди, как и остальные: придерживаемся тех же правил гигиены. После обращения главы республики ограничили число посетителей: теперь в городских мечетях пятничные служения не проводятся. Мы следуем всем инструкциям»,— сказал председатель управления Айнур Биргалин.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • 1 | 25.03.2020, 08:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............" Во всех православных храмах на территории Башкирии начали читать молитвы, направленные на улучшение ситуации с коронавирусом, сообщили "Ъ-Уфа" в пресс-службе Уфимской епархии. Две молитвы против «распространения вредоносного поветрия» читают с 22 марта по рекомендации патриарха Московского и всея Руси Кирилла...."
==================================================
Ну воот , ну вот ! Наконец то возвращаются Благословенные ,
Благостные времена для Рассеии - матушки !
Колокольным звоном лечить людей и пугать заразу ( эпидемии ) типа чумы , черной оспы и сибирской язвы !! Молитвами и колокольным ЗВОНОМ да башке , да по башке ! Нахерр учения по медицине и тратить деньги из казны , для руссише швайне !
Помните как еще в Древней Руси и царской России в 15 - 16 веках так излечивали наших предков !
Слава России , Слава правителям РФ !! Уррааа !



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  • Эксперт
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  • 2 | 25.03.2020, 08:46 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39632 | Рейтинг: +5232,2
От президента РФ Владимира Путина и правительства РФ требуют отправить врачей не в Италию, а в российские регионы. Петиция, собравшая уже почти 900 подписей граждан, размещена на сайте change.org.

Автор петиции отмечает, что в РФ нет реального охвата населения тестированием на коронавирус. В стране существуют населенные пункты, расположенные в нескольких сотнях километров от ближайшей больницы. «В каком-нибудь Забайклье, в Бурятии, в Якутии — одна районная больница в радиусе 500-600 км. Даже в Ленинградской области, где в сезон проживают более миллиона дачников, до ближайшей палаты интенсивной терапии нужно ехать порой больше 100 км», — указывает автор.

В петиции подчеркивается, что Италия понесла серьезные потери от коронавируса, однако помогать ей должны страны, способные выделить помощь без фатального для себя ущерба, а Россия этого сделать не может, поскольку сама не подготовлена к эпидемии, считает автор.

Также в петиции отмечается, что население РФ в массе не носит на улице медицинские маски, а бизнес и самозанятые граждане не уходят на карантин, потому что у них нет накоплений, чтобы позволить себе не работать. По данным автора петиции, «множество ученых… прогнозируют, что Россия столкнется с ситуацией, в которую попала Италия, уже через 8-11 дней». «Нельзя отнимать у нищих и болеющих, чтобы ради внешнеполитических очков передать блага Италии», — пишет автор.

В петиции отмечается, что решение о помощи итальянцам было принято Путиным, чтобы «снискать положительную внешнеполитическую репутацию», но «за свое личное удовольствие Путин будет расплачиваться здоровьем жителей РФ».

Автор требует, чтобы Путин, правительство, Минобороны сосредоточили все усилия на подготовке российских медучреждений к росту числа зараженных коронавирусом, а военные врачи были направлены не в Италию, а в регионы РФ «с наименьшим больничным охватом».



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  • 3 | 25.03.2020, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы следуем всем инструкциям»,— сказал председатель управления Айнур Биргалин.
==============================
Заметте: они следуют не Корану, а "инструкциям", Мне кажется, если завтра путин решит внести поправки в коран, то уже послезавтра они будут приняты духовным управлением мусульман сраны башкир единогласно....



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  • Участник
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  • 4 | 25.03.2020, 08:56 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14144 | Рейтинг: -2034,3
Во всех православных храмах на территории Башкирии начали читать молитвы, направленные на улучшение ситуации с коронавирусом
_________________________________________________
И?
Попы занимаются, в общем-то, своим делом.
Или вы от них ждёте что они откроют научные центры по исследованию вируса?
На этом сайте админ и шелуха тоже занимаются своим делом - дружно, про команде, взвыли про коронавирус.
Ну и в чём отличие админа этого сайта со своею шелухой от попов?
Больше пользы принесли?



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 25.03.2020, 09:05 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39632 | Рейтинг: +5232,2
3 | 25.03.2020, 08:56 | Автор: Корней

Попы занимаются, в общем-то, своим делом.
Или вы от них ждёте что они откроют научные центры по исследованию вируса?
=================================================
Попы совершают преступление- оскорбляют чувства неверующих



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2

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  • Наблюдатель
  •  
  • 6 | 25.03.2020, 09:10 | Автор: natall
    Публикации: 592 | Комментарии: 306 | Рейтинг: +103,5
Дельцам от религии пора прикрыть свои поганые заведения до конца пандемии. Вот единственное, что они должны делать. Но бабло ведь надо пилить на тупом скоте, да?



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4

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  • Гость
  •  
  • 7 | 25.03.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 25.03.2020, 08:56 | Автор: Корней

И?
Попы занимаются, в общем-то, своим делом.
Или вы от них ждёте что они откроют научные центры по исследованию вируса?
На этом сайте админ и шелуха тоже занимаются своим делом - дружно, про команде, взвыли про коронавирус.
Ну и в чём отличие админа этого сайта со своею шелухой от попов?
Больше пользы принесли?
===============================================
Ну админ , ну что Вы , ну что Вы делаете ? Зачем сеете новости и извещаете народ о СМЫСЛЕ современной жизни России и раскрываете суть современного сращивания светской власти и попов в управлении страной ! Мракобесие в стране ведь должно жить подспудно и рабы не должны роптать !
А вы извещаете и высмеиваете ! Зачем ?

Вот и Корней обижается на админа этого сайта со своею шелухой от попов ?
Правда Кирюха ? Заччемм людей просвещают !



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2

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  • Участник
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  • 8 | 25.03.2020, 09:11 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14144 | Рейтинг: -2034,3
Попы совершают преступление- оскорбляют чувства неверующих
_____________________________________________
В суд на них подай.



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Сотрудники РПЦ также рекомендуют прихожанам изменить привычные ритуалы
==================
Христос уже 2000 лет призывает ,оставить все ритуалы и следовать за Ним:

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;

возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;

ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.



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  • Участник
  •  
Все предметы и церковная утварь, в том числе иконы, крест, раки с мощами святых регулярно обрабатываются специальными средствами,
сообщили в епархии.
=============================
"....и, придя с торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей...."
....................................................

Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим

и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;

итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают:

связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их;



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  • 11 | 25.03.2020, 09:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14144 | Рейтинг: -2034,3
Вот и Корней обижается на админа этого сайта со своею шелухой от попов ?
Правда Кирюха ? Заччемм людей просвещают !
____________________________________________
Не, не правда.
В каком месте я обиделся?
Был поставлен вопрос - а чего вы ждёте от попов?
Вот лично Вы чего ждали от них?
Ответьте на него, а не пытайтесь умничать.
Если, конечно, учесть, что среди них такие как архиепископ Лука Во́йно-Ясене́цкий - совершенная редкость.



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3

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  • 12 | 25.03.2020, 09:29 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39632 | Рейтинг: +5232,2
11 | 25.03.2020, 09:25 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14141 | Рейтинг: -2033,9
Вот и Корней обижается на админа этого сайта со своею шелухой от попов ?
Правда Кирюха ? Заччемм людей просвещают !
____________________________________________
.
Если, конечно, учесть, что среди них такие как архиепископ Лука Во́йно-Ясене́цкий - совершенная редкость.
===============================================
А мне больше по душе Лев Николаевич. Послал ряженых на три буквы, за что его и отлучили!



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  • 13 | 25.03.2020, 09:53 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39632 | Рейтинг: +5232,2
Толстой отверг как надуманные прочие церковные догматы — Троицу (и тем самым — божественность Христа), непогрешимый авторитет Вселенских соборов, поклонение святым, обещание адских мук для грешников и все церковные таинства, которые считал бессмысленным колдовством.

При этом Толстой резко критиковал церковь за то, что она, по его мнению, свои интересы ставит выше, чем изначальные христианские идеалы. В частности, Толстой упрекал церковь за поддержку таких антихристианских действий, как смертная казнь, завоевательные войны, угнетение простонародья. В «Исследовании догматического богословия» Толстой заявил, что учение церкви «есть теперь учение, чисто враждебное христианству».



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  • 14 | 25.03.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1,2,3
ДА.ДА.ДА!



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  • 15 | 25.03.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
25.03.2020, 09:10 | Автор: natall
Публикации: 592 | Комментарии: 305 | Рейтинг: +103,4
Дельцам от религии пора прикрыть свои поганые заведения до конца пандемии. Вот единственное, что они должны делать. Но бабло ведь надо пилить на тупом скоте, да?

Все продвинутые и рукопожатные тащат деньги в синагогу.



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  • 16 | 25.03.2020, 10:42 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1516 | Рейтинг: +362,9
А если не получится кадилом то крестом переи бем. Истинные масштабы бедствия в пуйлостане как всегда скроют. Кроме этой заразы у нас же мрут как мухи от сердечных, онко, инсультов и другой бяки. Да власти на руку эта эпидемия, добатрачил раб до 65 и в ящик.



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  • 17 | 25.03.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дельцам от религии пора прикрыть свои поганые заведения до конца пандемии. Вот единственное, что они должны делать. Но бабло ведь надо пилить на тупом скоте, да?
------------------
Хочется одним глазком взглянуть на это чудо наталку. Убедиться, оба ли глаза на месте, не косая, не кривая ли. Зело злая бабенка.



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6

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  • 18 | 25.03.2020, 11:41 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39632 | Рейтинг: +5232,2
А в целом в России все прекрасно, все растёт.
Пенсионный возраст, цены на бензин, продукты, услуги жкх, растут миллиардеры, доллар растёт, растут налоги, проценты по кредитам, растёт коррупция, что не так!?
Главное стабильность!



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  • 19 | 25.03.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дельцам от религии пора прикрыть свои поганые заведения до конца пандемии. Вот единственное, что они должны делать. Но бабло ведь надо пилить на тупом скоте, да?
-------------------------------------
Натаха на тебе бабло пилят? Двуручной пилой? Это они тебя с кОзлами перепутали, зело похожи. Ты записалась к пластическому хирургу, чтобы поправить внешность?



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5

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  • 20 | 25.03.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
„Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, — воспитали страну идиотов.“ Сергей Петрович Капица (Аргументы и Факты" № 37 2009г.) Прошло ещё десять лет.

И-2



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