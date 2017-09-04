Подследственного вице-президента Адвокатской палаты Башкирии Юмадилова сняли с должности. Источник ProUfu рассказал, как развивается дело скандального экс-президента Адвокатской палаты РБ.Советский райсуд Уфы отстранил от должности вице-президента Адвокатской палаты Башкирии (АП РБ) Булата Юмадилова. Напомним, он занял эту должность сразу после отставки с поста президента палаты 7 марта.Как пояснил источник ProUfu, о прекращении полномочий ходатайствовали представители Следкома Башкирии. Наш собеседник также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе Юмадилова 23 марта.Они собирали документы для отработки версии по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). По этой статье экс-президенту АП РБ грозит тюремный срок до четырех лет.По версии следователей, в декабре 2014 года Юмадилов будучи президентом палаты, заключая договоры аренды помещения, с целью обогащения семьи, утаил от Совета АП РБ, что место принадлежит матери его жены. К тому же, помещение непригодно для размещения и требует ремонта. Вдобавок арендная плата завышена.В результате члены Совета палаты заключили договор об аренде, и за счет организации помещение отремонтировали за сумму свыше 3,7 млн рублей.Уже в 2016 году Юмадилов арендовал второе помещение по завышенной цене, которым владеет мать его жены. Всего с 2014 по 2019 год им было необоснованно израсходовано более 5 млн рублей.