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Юмадилова сняли с должности

  • Опубликовано: ПроУфу | 25.03.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 16480 | Комментарии: 14
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Подследственного вице-президента Адвокатской палаты Башкирии Юмадилова сняли с должности. Источник ProUfu рассказал, как развивается дело скандального экс-президента Адвокатской палаты РБ.

Юмадилова сняли с должности


Советский райсуд Уфы отстранил от должности вице-президента Адвокатской палаты Башкирии (АП РБ) Булата Юмадилова. Напомним, он занял эту должность сразу после отставки с поста президента палаты 7 марта.

Как пояснил источник ProUfu, о прекращении полномочий ходатайствовали представители Следкома Башкирии. Наш собеседник также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе Юмадилова 23 марта.

Они собирали документы для отработки версии по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). По этой статье экс-президенту АП РБ грозит тюремный срок до четырех лет.

По версии следователей, в декабре 2014 года Юмадилов будучи президентом палаты, заключая договоры аренды помещения, с целью обогащения семьи, утаил от Совета АП РБ, что место принадлежит матери его жены. К тому же, помещение непригодно для размещения и требует ремонта. Вдобавок арендная плата завышена.

В результате члены Совета палаты заключили договор об аренде, и за счет организации помещение отремонтировали за сумму свыше 3,7 млн рублей.

Уже в 2016 году Юмадилов арендовал второе помещение по завышенной цене, которым владеет мать его жены. Всего с 2014 по 2019 год им было необоснованно израсходовано более 5 млн рублей.

ПроУфу
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  • 1 | 25.03.2020, 08:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
за счет организации помещение отремонтировали за сумму свыше 3,7 млн рублей.
===================================
Если только на ремонт ушло 3,7 ляма, то какова же тогда стоимость самого помещения, и откуда такие деньги у "матери его жены", потом оказалось что "уматери жены" есть еще помещение.
Вопрос:
Сколько всего помещений у "матери жены" и откуда у юмадилова такая любовь к теще?!



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  • 2 | 25.03.2020, 08:48 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14144 | Рейтинг: -2034,3
Как-то на этом сайте вывесили статью с громким либеральным названием:
"Есть ли оправдание Сталинизму? Нет!"
Очень хочется всё-таки услышать ответ от так называемых "либералов".
Особенно с учётом вот этих статей, так же вывешенных на этом сайте.

Когда посадят Булата Юмадилова?
Посадят ли Булата Юмадилова?
Когда посадят главу Чекмагушевского района?
Когда посадят Раила Ибрагимова?
Игорь Чубайс: Когда посадят Лаврова?
Страсти по юмадиловщине: Когда посадят Ромео?
Когда посадят бывшего главу Иглинского района?
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  • 3 | 25.03.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное, там тебя такой же ущербный ждет О_Ошное стукачное говно как ты дряхлый старик, которого даже сын на куй посылает, ныряй в пилотку черепахе, пей самогон и не появляйся на УЖе деградат опущеный! Жаль что тебя отец убийца, об одеяло плохо подтёр!
Башкортостанец•`



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  • 4 | 25.03.2020, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень хорошие заголовки.Свою фамилию и если такой же да в кресле -непременно статья должна появиться



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  • Участник
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  • 5 | 25.03.2020, 09:14 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14144 | Рейтинг: -2034,3
4 | 25.03.2020, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Очень хорошие заголовки
_______________________________________
Даже отличные.
Каков полёт фантазии.
Наташка, наверное, придумывала названия.
Впрочем, давно замети, что у неё, как и у одной крысы из подмосковного гаража, словарно-мыслительный запас очень ограничен. Меньше чем у секс-бомбы Эллочки-людоедки.
Но вопрос был не о названиях. Вопрос был другой.
И вот ещё один вопрос назрел - кто писал доносы при Сталине?



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  • 6 | 25.03.2020, 09:17 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39632 | Рейтинг: +5232,2
сообщаю тебе, что Кал ат ун-ебай опущ енец, старый п ыд ор, кулл инин гер ,, ныряет в пилотку старой вед ьмы-К ухи, пьет самогон дег радат опу щ еный! !

Баш кортоста нец `

============================================================
=
Спасиб а, друг. Я уже это запомнил.



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  • 7 | 25.03.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К гадалке не ходи, дело Юмадилова закончится пшиком. Просто новоявленные прокуроры и руководители следкома решил совершить"подвиг" на Юмадилове. Тут вам не тут.



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  • 8 | 25.03.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юмадилова сняли с должности
---------------
И чо теперь, мне пойти 100 грамм налить от радости.



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  • 9 | 25.03.2020, 09:49 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39632 | Рейтинг: +5232,2
Плохо ты знаешь систему. Дело так закончится только если обвиняемый исчезнет!



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  • 10 | 25.03.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Филиппов и КО скомуниздили 1,5 лярда государственных денег и ничего, а здесь каких-то 3, 7 лимона общественных денег. Не смешите мои тапочки, горе-юристы.



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  • 11 | 25.03.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каков следственный комитет!!! Ай да молодцы сняли юмадилова с должности. за 5млн.руб денег адвокатов РБ.
Здорово!!!
А вот хищение 1,6 млрд руб бюджетных денег города и республики ялаловым и его подельниками - замами и аффилированными застройщиками им до лампочки.
Это же бюджет - воруй не хочу.
циничное и наглое воровство бывшим главой Уфы ялаловым бюджететных денег в 1,6 млрд руб ни силовиков МВД и СК, ни прокуратуру РБ
,, ни главу республики ... никого не волнует.
а продажные судьи за сотни миллионов рубликов освобождают их от ответственности, возвращают им уворованные квартиры, да еще и реабилитируют их!!
Гдеглава республики в глубине своего кресла отсиживается и не трогает ялалова дружка?



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  • 12 | 25.03.2020, 11:01 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4053 | Рейтинг: -321,2
Хорошая новость.

Надеемся, что ФСБ додавит гадину.



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  • 13 | 25.03.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 25.03.2020, 11:01 | Автор: xrul

Хорошая новость.

Надеемся, что ФСБ додавит гадину.
==============================================
Ну вот почему вы товарищ xrul , такой кровожадный ?
Ну скомуниздил 5 миллионов и что , шайка адвокатов
обедняла ? Нет конечно , не обедняла !
Его надо судить не за воровство ! Его надо судить
ЗА Дискредитацию защитников и специалистов
по содействию в охране прав и законных интересов раждан
и организаций совершенные действия, направленные на подрыв
авторитета и доверия. к такому важному органу !
О каком доверии к организации может идти речь ,
если ее глава не брезгует Мошенничеством !
О каком положительном Имидже по этой организации
может идти речь или доверие к Закону со стороны граждан !



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  • 14 | 25.03.2020, 14:15 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39008 | Рейтинг: +6484,7
Юмадилова сняли с должности
===
Лучше бы прогноз погоды опубликовали, чем эту никчёмную новость.



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