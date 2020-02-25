Хабиров пообещал не скрывать фактов подтвержденных заражений коронавирусом среди жителей республики

В Башкортостане появились первые зараженные коронавирусной инфекцией, чьи анализы были подтверждены. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в социальных сетях.— У нас появились первые трое инфицированных Covid-19. Как мы и ожидали — двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Все — уже изолированы, их контакты — отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов, — написал глава региона.Ранее Радий Хабиров обещал не скрывать никаких фактов подтвержденных заражений коронавирусной инфекцией среди жителей республики.На экстренном брифинге в минздраве республики, прошедшем сегодня, главврач республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак сообщила, что диагноз заболевших был подтвержден новосибирским центром вирусологии и биотехнологии “Вектор”. Она уточнила, что у лиц с подозрением на коронавирусную инфекция материал на анализы отбирается и исследуется двукратно, в лаборатории республиканского Центра и в Новосибирске.По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевшие – 50-летняя женщина и ее 35-летняя дочь из города Дюртюли, бывшие в марте в туристической поездке в Европе и вернувшиеся в Уфу через московский аэропорт Шереметьево. Еще один инфицированный — 60-летний житель республики, который регулярно ездил в Москву в командировки и лечившийся сперва амбулаторно.— Все инфицированные граждане были госпитализированы уже давно; сейчас они находятся на излечении в инфекционных больницах, в изолированных боксах. Лечение их проходит в соответствии с алгоритмами и стандартами, рекомендованными минздравом РФ и Всемирной организацией здравоохранения. Их состояние стабильное, пока они не нуждаются в интенсивной терапии. Их родственники также будут протестированы на коронавирус. Круг контактов заболевших установлен, все они под нашим наблюдением. Данные пассажиров, с которыми заболевшие граждане одним рейсом прилетели в Уфу, также известны, – сообщил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин.Он добавил, что в ближайшие часы на сайте ведомства будет размещена информация об авиарейсах, на которых прилетели заболевшие.Забелин также сообщил, что в республике достаточно лекарственных средств и аппаратов для лечения заболевания.— Создан месячный запас лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких также достаточно — их у нас более семисот. Производится также дополнительная закупка еще двадцати аппаратов. В крайнем случае, можно использовать и наркозно-дыхательные аппараты, — сказал министр.По данным минздрава республики, на 12-00 МСК вторника в стационарах республики находилось с подозрением на коронавирусную инфекцию 63 человека, в том числе, шестеро детей. В республиканском Центре гигиены и эпидемиологии было исследовано 2084 материала, отобранных у жителей республики, 470 анализов было проведено повторно.