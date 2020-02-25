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Хабиров пообещал не скрывать фактов подтвержденных заражений коронавирусом среди жителей республики

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В Башкортостане появились первые зараженные коронавирусной инфекцией, чьи анализы были подтверждены. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в социальных сетях.

Хабиров пообещал не скрывать фактов подтвержденных заражений коронавирусом среди жителей республики


— У нас появились первые трое инфицированных Covid-19. Как мы и ожидали — двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Все — уже изолированы, их контакты — отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов, — написал глава региона.

Ранее Радий Хабиров обещал не скрывать никаких фактов подтвержденных заражений коронавирусной инфекцией среди жителей республики.

На экстренном брифинге в минздраве республики, прошедшем сегодня, главврач республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак сообщила, что диагноз заболевших был подтвержден новосибирским центром вирусологии и биотехнологии “Вектор”. Она уточнила, что у лиц с подозрением на коронавирусную инфекция материал на анализы отбирается и исследуется двукратно, в лаборатории республиканского Центра и в Новосибирске.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевшие – 50-летняя женщина и ее 35-летняя дочь из города Дюртюли, бывшие в марте в туристической поездке в Европе и вернувшиеся в Уфу через московский аэропорт Шереметьево. Еще один инфицированный — 60-летний житель республики, который регулярно ездил в Москву в командировки и лечившийся сперва амбулаторно.

— Все инфицированные граждане были госпитализированы уже давно; сейчас они находятся на излечении в инфекционных больницах, в изолированных боксах. Лечение их проходит в соответствии с алгоритмами и стандартами, рекомендованными минздравом РФ и Всемирной организацией здравоохранения. Их состояние стабильное, пока они не нуждаются в интенсивной терапии. Их родственники также будут протестированы на коронавирус. Круг контактов заболевших установлен, все они под нашим наблюдением. Данные пассажиров, с которыми заболевшие граждане одним рейсом прилетели в Уфу, также известны, – сообщил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин.

Он добавил, что в ближайшие часы на сайте ведомства будет размещена информация об авиарейсах, на которых прилетели заболевшие.

Забелин также сообщил, что в республике достаточно лекарственных средств и аппаратов для лечения заболевания.

— Создан месячный запас лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких также достаточно — их у нас более семисот. Производится также дополнительная закупка еще двадцати аппаратов. В крайнем случае, можно использовать и наркозно-дыхательные аппараты, — сказал министр.

По данным минздрава республики, на 12-00 МСК вторника в стационарах республики находилось с подозрением на коронавирусную инфекцию 63 человека, в том числе, шестеро детей. В республиканском Центре гигиены и эпидемиологии было исследовано 2084 материала, отобранных у жителей республики, 470 анализов было проведено повторно.

Идель.Реалии
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  • 1 | 25.03.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров пообещал не скрывать фактов подтвержденных заражений коронавирусом среди жителей республики
==============================
Это он пообещал после того как скрывать стало невозможно.
А ведь два дня назад, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, этот балабол, сказал что "Covid-2019 однозначно появится на территории РБ"
Вишь какой прорицатель 23-го сказал, и вот извольте 25-го,- три зараженных и 63 с подозрением....
Хотелось бы знать фактическое положение дел, но кто ж нам скажет....



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  • 2 | 25.03.2020, 09:22 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39632 | Рейтинг: +5232,2
А его верная подруга , председатель ЦИК -Илона успокоила народ. Сказала. что на выборах рядом с избирателями будут стоять люди и протирать ручку спиртом.



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  • 3 | 25.03.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое голосование!!!....
предоставить им плюсом, что я приходил на избирательный участок.
пишу - не пишу, что я против поправок -все это по барабану.
им важно, что я участник голосования и они меня учтут, что я за поправки
А я не пойду и не подарю им свой плюсик



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  • 4 | 25.03.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Матери 50 лет, а дочери 35. Рано, всё-таки, рожали советские женщины.



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  • 5 | 25.03.2020, 11:06 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4053 | Рейтинг: -321,2
Опасность кароновируса преувеличена.

Ничего страшного нет. Поболел недельку и выздоровел.

Не нужно поддаваться паническим настроениям, дорогие товарищи.



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  • 6 | 25.03.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты дон0сщик, стукач, чмоШник



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  • 7 | 25.03.2020, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ, ТЫ СТУКАЧ И ГАНДОН!!!



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  • 8 | 25.03.2020, 14:33 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39008 | Рейтинг: +6484,7
- Мужик. Иностранцы у тебя спросят сколько у тебя детей?
- Откуда ж я-то знаю?!?!?

- Ладно. Скажи, что пять.
- Ладно. Скажу - пять.



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  • 9 | 25.03.2020, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевшие – 50-летняя женщина и ее 35-летняя дочь из города Дюртюли, бывшие в марте в туристической поездке в Европе и вернувшиеся в Уфу через московский аэропорт Шереметьево. Еще один инфицированный — 60-летний житель республики, который регулярно ездил в Москву в командировки и лечившийся сперва амбулаторно.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Есть более поздняя информация! Она видимо точнее! Женщины - сёстры, а не мать с дочкой! 69-летний, а не 60-летний, мужчина выезжал за границу, но скрыл это! Четвёртый заболевший - мальчик, выезжавший за границу с родителями! Ждём дальнейшего развития событий! Очень Опытный



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  • 10 | 25.03.2020, 15:03 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14144 | Рейтинг: -2034,3
Есть более поздняя информация! Она видимо точнее! Женщины - сёстры, а не мать с дочкой! 69-летний, а не 60-летний, мужчина выезжал за границу, но скрыл это! Четвёртый заболевший - мальчик, выезжавший за границу с родителями! Ждём дальнейшего развития событий! Очень Опытный
______________________________________________
Списки прилетевших составлены, совершается обход этих людей, которые должны быть на карантине (самоизоляции).
Дык, хорошо, если половина из них самоизолировалась.
Где-то шляются. На работу, по друзьям, соседям, родственникам.



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  • 11 | 25.03.2020, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 25.03.2020, 15:03 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14142 | Рейтинг: -2034,1
Есть более поздняя информация! Она видимо точнее! Женщины - сёстры, а не мать с дочкой! 69-летний, а не 60-летний, мужчина выезжал за границу, но скрыл это! Четвёртый заболевший - мальчик, выезжавший за границу с родителями! Ждём дальнейшего развития событий! Очень Опытный
______________________________________________
Списки прилетевших составлены, совершается обход этих людей, которые должны быть на карантине (самоизоляции).
Дык, хорошо, если половина из них самоизолировалась.
Где-то шляются. На работу, по друзьям, соседям, родственникам.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Те, которые летели с ними из Москвы, и знать не знают, что рядом с ними были заражённые! Они сейчас где-то шляются: на работу, по друзьям, соседям, родственникам, магазинам и т.п.! Вот это-то и страшно! Поэтому надо их ВСЕХ срочно найти и посадить в самоизоляцию! Очень Опытный



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  • 12 | 25.03.2020, 15:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14144 | Рейтинг: -2034,3
Те, которые летели с ними из Москвы, и знать не знают, что рядом с ними были заражённые! Они сейчас где-то шляются: на работу, по друзьям, соседям, родственникам, магазинам и т.п.! Вот это-то и страшно! Поэтому надо их ВСЕХ срочно найти и посадить в самоизоляцию! Очень Опытный
_________________________________________
Там составили списки всех, кто прибыл в последнее время из-за границы.
За десяток тысяч, вроде, перевалил.
Про московские рейсы не знаю.



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  • 13 | 25.03.2020, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Умерла актриса Инна Макарова
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/ — Народной артистке СССР было 93 года.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________
Земля пухом! Очень Опытный



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  • 14 | 25.03.2020, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 25.03.2020, 15:28 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14143 | Рейтинг: -2034,1
Те, которые летели с ними из Москвы, и знать не знают, что рядом с ними были заражённые! Они сейчас где-то шляются: на работу, по друзьям, соседям, родственникам, магазинам и т.п.! Вот это-то и страшно! Поэтому надо их ВСЕХ срочно найти и посадить в самоизоляцию! Очень Опытный
_________________________________________
Там составили списки всех, кто прибыл в последнее время из-за границы.
За десяток тысяч, вроде, перевалил.
Про московские рейсы не знаю.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ С теми, кто из-за бугра, там всё понятно! А вот с внутренних рейсов людей в самоизоляцию не садили, теперь с этих рейсов придётся найти и посадить! Кстати, блогершу, которая после прибытия из-за бугра поехала с подарками к родителям, штрафанули аж на 500 рублей! Очень Опытный



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  • 15 | 25.03.2020, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас Путин собирается обратиться на ТВ к гражданам РФ из-за коронавируса! Очень Опытный



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