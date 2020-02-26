С подобострастием к обнулённому

Зариф Байгускаров: «Именно при руководстве страной Путиным многое изменилось в позитивную сторону».Депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров в эфире «Эха» заметил, что в пакете поправок в Конституцию главное не обнуление президентских сроков Владимира Путина, а индексация пособий и пенсий. По его мнению, это «некое соглашение государства и граждан», но не стал уточнять, что является предметом контракта.— А что касается президентских сроков – мое мнение, мы делаем правильно: именно при руководстве страной Путиным многое изменилось в позитивную сторону.Парламентарий напомнил 90-е годы: преступность и бедность.— Было страшно ходить на улице, на Кавказе была война. А сегодня стабильность, — подкрепил свои аргументы Байгускаров. — Право выдвигаться, но не обязанность. Он (Путин – ред.) сам решит, выдвигаться или нет.Депутат уверен – в стране есть демократия, и если Путин выдвинется на очередной срок, ее меньше не станет.— Я не думаю, что это смерть демократии. Я могу сравнить, как было и как есть. Я считаю, что демократия есть, и люди могут выразить свое мнение спокойно без угрозы преследования. Вы посмотрите, как в других странах — с демократией там хуже. Не все у нас в идеале, и ситуацию надо менять.Всегда нужно сравнить, как было и стало.Экс-глава службы судебных приставов заметил, что другие лидеры страны были не в пример Путину. Так, Хрущев подарил Крым Украине, а при царской администрации Россия потеряла Аляску.— Если он (Путин, опцией нового срока – ред.) воспользуется – будет для нас хорошо, — уверен единорос.Он заметил, что кому не нравятся поправки, может поставить в бюллетени на предстоящем голосовании «нет».— А вообще, это большой путь к демократии, что народ будет решать.Байгускаров считает, что поправки к Конституции не вступят в силу, несмотря на то, что они уже подписаны президентом и одобрены региональными заксобраниями, потому, что Путин обещал прислушаться к голосу народа.Недавнее высказывание Путина о том, что человек с доходом в 17 тысяч рублей в месяц считается средним классом, он поддержал.— Есть подсчеты всемирных организаций — по их методикам. Нужно сравнивать, как было и как стало. Сколько людей было в бедности… Если реализуем последние законы — в течение 3-4 лет люди будут лучше жить. Если Путин останется у власти… это повлияет. 13 трлн рублей вложено в национальные проекты.Он не согласен, что нужно сравнивать уровень жизни рядового россиянина и американца.— В Америке работу найти — проблема, и у них там налоги немного выше, медицина дорогая.По его словам, в Конституцию принимается поправка, запрещающая иностранное гражданство претендентам на президентскую должность. А вот исключение из пакета поправок прямого запрета иметь депутатам и чиновникам недвижимость заграницей он назвал правильным шагом, заметив, что у кого-то может оказаться квартира на Украине.