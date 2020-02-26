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С подобострастием к обнулённому

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Зариф Байгускаров: «Именно при руководстве страной Путиным многое изменилось в позитивную сторону».

С подобострастием к обнулённому


Депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров в эфире «Эха» заметил, что в пакете поправок в Конституцию главное не обнуление президентских сроков Владимира Путина, а индексация пособий и пенсий. По его мнению, это «некое соглашение государства и граждан», но не стал уточнять, что является предметом контракта.

— А что касается президентских сроков – мое мнение, мы делаем правильно: именно при руководстве страной Путиным многое изменилось в позитивную сторону.

Парламентарий напомнил 90-е годы: преступность и бедность.

— Было страшно ходить на улице, на Кавказе была война. А сегодня стабильность, — подкрепил свои аргументы Байгускаров. — Право выдвигаться, но не обязанность. Он (Путин – ред.) сам решит, выдвигаться или нет.

Депутат уверен – в стране есть демократия, и если Путин выдвинется на очередной срок, ее меньше не станет.

— Я не думаю, что это смерть демократии. Я могу сравнить, как было и как есть. Я считаю, что демократия есть, и люди могут выразить свое мнение спокойно без угрозы преследования. Вы посмотрите, как в других странах — с демократией там хуже. Не все у нас в идеале, и ситуацию надо менять.

Всегда нужно сравнить, как было и стало.

Экс-глава службы судебных приставов заметил, что другие лидеры страны были не в пример Путину. Так, Хрущев подарил Крым Украине, а при царской администрации Россия потеряла Аляску.

— Если он (Путин, опцией нового срока – ред.) воспользуется – будет для нас хорошо, — уверен единорос.

Он заметил, что кому не нравятся поправки, может поставить в бюллетени на предстоящем голосовании «нет».

— А вообще, это большой путь к демократии, что народ будет решать.

Байгускаров считает, что поправки к Конституции не вступят в силу, несмотря на то, что они уже подписаны президентом и одобрены региональными заксобраниями, потому, что Путин обещал прислушаться к голосу народа.

Недавнее высказывание Путина о том, что человек с доходом в 17 тысяч рублей в месяц считается средним классом, он поддержал.

— Есть подсчеты всемирных организаций — по их методикам. Нужно сравнивать, как было и как стало. Сколько людей было в бедности… Если реализуем последние законы — в течение 3-4 лет люди будут лучше жить. Если Путин останется у власти… это повлияет. 13 трлн рублей вложено в национальные проекты.

Он не согласен, что нужно сравнивать уровень жизни рядового россиянина и американца.

— В Америке работу найти — проблема, и у них там налоги немного выше, медицина дорогая.

По его словам, в Конституцию принимается поправка, запрещающая иностранное гражданство претендентам на президентскую должность. А вот исключение из пакета поправок прямого запрета иметь депутатам и чиновникам недвижимость заграницей он назвал правильным шагом, заметив, что у кого-то может оказаться квартира на Украине.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 26.03.2020, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зариф Байгускаров: «Именно при руководстве страной Путиным многое изменилось в позитивную сторону».
==================================
Чтоб у тебя язык отсох!!!
По данным Forbes, на конец 2018 года совокупное состояние 200 богатейших россиян превысило золотовалютные резервы страны и все банковские накопления граждан.
Будь ты проклят жопализ!!!!



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  • 2 | 26.03.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот исключение из пакета поправок прямого запрета иметь депутатам и чиновникам недвижимость заграницей он назвал правильным шагом, заметив, что у кого-то может оказаться квартира на Украине.
------------------------------------------------------------
-------------
Курица не птица, а Украина не заграница. А что уже США со всем западным миром уже не заграница. Извините, у меня наверно с головой что то не порядке.



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  • 3 | 26.03.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и ляпнул про недвижимость на Украине.да кому она нужна .....Они прут все туда ,где он так живо описал ,что плохо



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  • 4 | 26.03.2020, 10:26 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4060 | Рейтинг: -321,5
Экс-глава службы судебных приставов заметил, что другие лидеры страны были не в пример Путину. Так, Хрущев подарил Крым Украине, а при царской администрации Россия потеряла Аляску.
___________
Феерический долбоеб.



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  • 5 | 26.03.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можно долго ругать товарища депутата за "его мысли", но с другой стороны, что ему еще остается делать? Где ему еще будут платить "такую" зарплату? Он всего лишь хочет быть в составе "организованного оркестра", под руководством "великого", а если будет другую "песню петь", выгонят из "труппы" без содержания... а новую работу для провинившегося вряд ли предложат! ... даже как-то жалко его!



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  • 6 | 26.03.2020, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
5 | 26.03.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован

Ну те. что по-умней - вот так не подставляются! Просто не дают вообще никаких интервью-коментариев - и правильно делают, значит есть понимание.
А это - как говно мамонта - несет ТАКУЮ херню, что даже Хрюшку оторопь взяла - в частности про Хрущева и Аляску... А ведь, сука, радовался крымнащу 6 лет назад!
Я тогда говорила - в марте 2014-го - подавитесь вы крымвашим! Не верили. Ну и?!
До кучи коронавирус, да еще Сечин решил Омерику нагнуть по сланцу - ху-й угадал! ПрЫнцы таких хамских демаршей не прощают!
Пришлось даже перед батькой прогнуться - по полной! Лишь бы куда-то сбагрить нефть от которой все страны отказываются - а нахера им обсернённая Уралс, если есть Брент - выше по качеству и лишь незначительно дороже... зато на много дешевле, чем вчера.
Заводы, которые перерабатывали Уралс - перейдут на Брент - и уже вряд ли когда вернуться в Уралсу вообще! Затраты-то на выведение серы - тоже имеются и оборудование для этого нужно обновлять. А зачем платить больше?



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  • 7 | 26.03.2020, 11:02 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39646 | Рейтинг: +5228,7
6 | 26.03.2020, 10:50 | Автор: Кухарка

Я тогда говорила - .....................................
==============================================
Давай. давай.... Быть тебе аналитиком. Шульман нервно курит в сторонке!



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  • 8 | 26.03.2020, 11:03 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4060 | Рейтинг: -321,5
Я и сейчас радуюсь, что Крым вернулся в родную гавань.



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  • 9 | 26.03.2020, 11:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
Я и сейчас радуюсь, что Крым вернулся в родную гавань.
________________________________
у так правильно про ас в своей время(пока еще был в адеквате) сказал Бабченко: НЕОБУЧАЕМЫЕ!!!!



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  • 10 | 26.03.2020, 11:07 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4060 | Рейтинг: -321,5
Заводы, которые перерабатывали Уралс - перейдут на Брент - и уже вряд ли когда вернуться в Уралсу вообще!
___________
Это невозможно.



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  • 11 | 26.03.2020, 11:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
Это невозможно.
_______________________
Это почему это?)))))))))))))))) Ну ты и идиот!
Очень даже возможно! Останавливаешь установку, консервируешь ее - и больше никогда не расконсервируешь! А потом ваще - демонтируешь.



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  • 12 | 26.03.2020, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
Олег Козырев
@oleg_kozyrev
·
4 мин
Предложение Путина про оплачиваемую неделю исходит из совковых радостей на халяву зарплату получать.
На деле же..
Бизнесы кормят людей. Они сейчас как корабль, попавший в шторм и тонущий. Путин своим предложением пробил во всех кораблях брешь.
Утонут и работодатели и работники
Олег Козырев
@oleg_kozyrev
·
2 мин
100% расходов предпринимателей на время карантина сейчас, все зарплаты, все налоги, все траты, все это должно взять на себя государство. Покрыть на 100% все траты. И выплатить их вперед всем уже сегодня.
Кстати, подобное уже делают правительства в ряде норм стран



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  • # 13 | 26.03.2020, 11:31 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39646 | Рейтинг: +5228,7

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  • 14 | 26.03.2020, 11:33 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4060 | Рейтинг: -321,5
Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67592 | Рейтинг: +12003,6
Это невозможно.
_______________________
Это почему это?
__________

https://youtu.be/xCXEDx8i0Mk



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  • 15 | 26.03.2020, 11:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
Кстати - курс рубля во время выступления пуйла - ринулся вниз. Вот так вот мировые финансовые рынки отреагировали на те меры, которые предложил пуйло...

Там норм - только выплаты на детей до трех по 5 тыщ с апреля(говорят, что с июня еще и до 7 лет будут платить), остальное - херня!
Повышение пособия по безработице с 8 тыщ до 12 - так поднимите руку, кто получал восемь?! Никто практически. По 800 руб платили в Уфе - сама говорила с теми, кого присылали к нам по вакансиям - зато на дорогу - бегать с этими направлениями каждую неделю и просить отказать по уважительным причинам. поскольку работа не соответствует их профилю - ну кто пойдет в сторожа за 7 тыщ в месяц, тем более. что объект(склад) в промзоне и пёхом до него 1,5 км от остановки да еще своры собак накидываются, а зимой с утреца самому тропить по заметенной дорожке?!
Не было желающих... вот я и спрашивала - какое пособи? От 800 до 4 тысяч.



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  • 16 | 26.03.2020, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот исключение из пакета поправок прямого запрета иметь депутатам и чиновникам недвижимость заграницей он назвал правильным шагом, заметив, что у кого-то может оказаться квартира на Украине.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Болтун! При желании это можно решить на раз! Написать, что кроме недвижимости на территориях бывшего СССР! Но вот желания-то и не обнаружилось! Очень Опытный



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  • 17 | 26.03.2020, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.03.2020, 11:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67603 | Рейтинг: +12002,5
Я и сейчас радуюсь, что Крым вернулся в родную гавань.
________________________________
у так правильно про ас в своей время(пока еще был в адеквате) сказал Бабченко: НЕОБУЧАЕМЫЕ!!!!
_________________________
А кто такой Бабченко? Папа твой? Аль Спиноза какой?
Аль великий учёный? Или писатель, художник, композитор? Кто он?
Обычный хмырь и тунеядец, решивший жить за счёт охаивания своей родины: на жратву и опохмел ему хватает.



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  • 18 | 26.03.2020, 15:05 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4455 | Рейтинг: -189,5
Депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров в эфире «Эха» заметил, что в пакете поправок в Конституцию главное не обнуление президентских сроков Владимира Путина, а индексация пособий и пенсий.
====================================
Я не могу понять почему в Конституцию вводятся такие слова как идексация,
пособие,пенсия,обнуление разве не место их в своде Законов РФ?
По моему святые слова Конституции должны писаться на века и оставаться неизменным или почти неизменным в течении нескольких поколений.
А то получиться,что у следующего поколения выйдет из обихода слова пособие,пенсия и снова надо будет исправлять Конституцию.
Вроде как Конституция США остается же неизменным со дня образования штатов.В идеале у мусульман Коран(прошу прощения за такое сравнение) вот уже почти 1,5 тыс.лет ни одно
слово не менялся однако отвечает на все вопросы современного мира.



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  • 19 | 26.03.2020, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ, ТЫ СТУКАЧ, ТЫ ГОВНО И МРАЗЬ, ТЫ НА З/П У МЕНТОВ, ТВОЁ МЕСТО В НУЖНИКЕ У ГАВРИЛЫ



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  • 20 | 26.03.2020, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.03.2020, 10:26 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4059 | Рейтинг: -321,5
Экс-глава службы судебных приставов заметил, что другие лидеры страны были не в пример Путину. Так, Хрущев подарил Крым Украине, а при царской администрации Россия потеряла Аляску.
___________
Феерический долбоеб.

==================

Он забыл упомянуть ещё про "мины Ленина". Впрочем, Путин продолжает
сшибать нимбы со своих предшественников. Намедни заявил, что "Сталин,
конечно, тиран, но он не запятнал себя (!!!) личным общением с Гитлером."
О, как. Вроде, "похвалил", но сделал это как бы с высоты своей "непогрешимости". Словно по плечу похлопал: это-де наш "сукин сын".

Одного повышения пенсионного возраста достаточно, чтобы понять, "ху йиз, мистер Пу?"



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