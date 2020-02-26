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Руслан Габбасов: Количество татар в Башкортостане уменьшится

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Башкирский общественный деятель, активист организации "Башкорт" Руслан Габбасов рассуждает о приближающейся переписи населения 2020 года, которая продолжает будоражить общественность двух соседних, братских республик: Башкортостана и Татарстана.

Руслан Габбасов: Количество татар в Башкортостане уменьшится


Сколько было уже сломано копий вокруг предстоящей переписи, сделано заявлений, раскрыто всевозможных "заговоров". Тема действительно волнующая, но волнует она татар и башкир по-разному.

Татарская нация, в основном, компактно живет в самом Татарстане (два миллиона) и в соседнем Башкортостане (один миллион). В остальных регионах России татары проживают дисперсно. Являясь вторым народом по численности в России, татары хотят сохранить за собой этот статус, гордятся этим и очень болезненно воспринимают дробление их нации на различные национальности. Именно поэтому они так остро реагируют на то, что сибирские татары, крымские татары, ногайцы Астраханской области начинают говорить, что они — не татары, а отдельный народ.

Идеологам строительства российской нации, таким как Тишков, естественно это выгодно, и они всячески приветствуют такое дробление. И если я могу сказать, что татары смирились с тем, что сибирские татары, крымские татары и ногайцы не ассоциируют себя с казанскими татарами, то попытка отделения от татар кряшен и мишар вызвала у татарской общественности мощное противодействие. [Вопрос сибирских татар до сих пор остаётся спорным: в Казани принято считать, что сибирские татары являются частью татарского народа, а язык сибирских татар считается восточным диалектом литературного татарского языка. Среди самих сибирских татар однако есть и те, кто выступает за отделение от татарской нации, прежде всего, мотивируя это тем, что статус отдельного народа позволит им войти в перечень малочисленных коренных народов Сибири и пользоваться правами этих народов (прежде всего, речь идет о землепользовании и природопользовании) — Idel.Реалии]. Тема северо-западных башкир из той же серии, но об этом позже.

Несмотря ни на что, например, численность кряшен в России за период между переписями 2002 и 2010 годов увеличилась на 41,1%. Это говорит том, что идеологическую "войну" татары всё же проигрывают.

По моему мнению, татары, как и любой крупный этнос, заражены такой болезнью как "великодержавный шовинизм", что сказывается на них не лучшим образом.

В Российской Федерации одна нация уже "страдает" такой болезнью и успешно перемалывает как небольшие этносы, так и крупные народы, превращая их в "иванов непомнящих". Особенно сильно подвержены ассимиляции народы, у которых слабое национальное самосознание, нет привязки к своим историческим традициям, плюс к тому же имеющих одну общую православную веру. Это касается коренных народов Сибири и Дальнего Востока, а также коми, карел, мордвы, чувашей, удмуртов, марийцев. Именно эти народы сильнее всего теряют в численности из-за ассимиляционных процессов.

Но и татары, будучи даже мусульманами по вере, сильно подвержены ассимиляционным процессам. Так, между теми же последними переписями 2002 и 2010 годов численность татар в России уменьшилась на 244 тысячи человек, а миллион татар не считают татарский язык родным. В чем причина? Ассимиляция и смешанные браки. Как правило, усиленная ассимиляция происходит за пределами Татарстана, где не работают программы по сохранению и развитию татарского языка, татарской идентичности. Согласно данным, которые приводит старший научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Евгения Сороко, из представленных десяти народов России, пять из которых исповедуют ислам, татары меньше всего видят отсутствие каких-либо барьеров для брака с русскими. А вот башкиры и чеченцы находятся на другой стороне таблицы.

Вот где надо бы работать татарским идеологам, а не пытаться убеждать другие народы в их "татарскости". Когда ассимиляция твоего народа идет полным ходом, то о какой идее Великой Тартарии, о каких наследниках Золотой Орды может идти речь? Всё это навязанное извне легко рухнет, как только наступит новый 1917-й или 1991 год, и вновь на первое место встанет право народов на самоопределение.

Естественно, описываемые выше проблемы касаются не только татар, в равной степени они касаются и башкир, в отношении которых осуществляется точно такая же ассимиляционная политика.

Что же касается поднятой проблемы северо-западных башкир, то здесь моя точка зрения однозначна.

То, что на северо-западных территориях Башкортостана, а также восточных территориях Татарстана исторически проживали башкирские племена, ни для кого не секрет. Также не секрет и то, что под давлением царских карателей, христианских религиозных миссионеров, в результате политики насильственной христианизации и других факторов татарское население массово переселялось на башкирские земли, арендуя их у башкир-вотчинников.

Со временем эти земли законно или незаконно закрепились за переселенцами. Всё это создало в этих землях смешанное население, где сегодня чересполосно живут башкиры и татары.

Так как в царские времена Казань была культурным центром тюркских народов, то и татарское влияние на близлежащие к Казани земли было наиболее сильным. К тому же язык, на котором раньше писали мусульманские народы Российской империи, был язык тюрки, а он наиболее близок к татарскому. Неудивительно, что со временем некоторые башкиры и мусульмане чуваши начали считать себя татарами.

Сегодня же я не вижу никаких проблем в нагнетаемой проблеме северо-западных башкир. Также не вижу проблемы в том, что людям дают возможность узнать свою историю, кем были их предки. Но если человек четко осознает себя татарином и ментально соотносит себя только с этим народом, то, кем бы ни были его предки, он останется татарином. Если же он — башкир и всегда осознавал себя башкиром, то он и при переписи скажет, что он — башкир.

Если же под воздействием вновь открывшихся обстоятельств кто-то решит сменить свою самоидентификацию, то это будут такие редкие случаи, что они никак не смогут повлиять на численность населения.

Если говорить о возможной фальсификации при переписи населения, то я однозначно осуждаю это. Нельзя играть цифрами, когда идет речь о том или ином народе.

Да и кого мы обманываем — самих себя? В условиях, когда идет ассимиляционная политика из Москвы, нам как никогда необходимо знать истинную численность своего народа, чтобы понимать, к чему готовиться. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Если несколько человек наверху будут знать истинные цифры переписи, но будут их скрывать, и в то же время выдавать за действительность искаженную информацию о численности народа, то через несколько таких переписей это может привести к катастрофе. Представим, что численность башкир, на самом деле, от переписи к переписи неуклонно снижается в очень больших процентах, а нам выдают другие цифры, приписывая при этом другие народы. Это может в будущем привести к такой демографической яме, откуда мы можем потом просто не вылезти. Поэтому надо знать истинную картину происходящего и, исходя из нее, принимать действенные меры.

Некоторые татарские общественники уже сейчас громко заявляют о том, что республику Башкортостан ждут невиданные фальсификации при предстоящей переписи-2020. Конечно, удобно начать кричать заранее, что нас точно обсчитают, и тогда, если количество проживающих татар в Башкортостане уменьшится, то можно будет заявить: "Мы же предупреждали!". Если же количество татар не изменится или возрастет, то тогда заявить: "Мы же говорили, что при прошлых переписях точно были фальсификации!"

Но я с уверенностью могу заявить, что в любом случае численность татарского населения в Башкортостане уменьшится. Тут несколько объективных факторов: 1) как упоминалось выше, это ассимиляция и смешанные браки; 2) прирост населения меньше, чем у башкир. Так, по данным переписи 2010 года число рожденных детей на одну женщину старше 15 лет у башкир составило – 1,888, а у татар – 1, 645; 3) экономическое положение Татарстана лучше, чем в Башкортостане и многие татары за последние десять лет переехали в более богатый Татарстан.

Отсюда можно сделать вывод, что численность татар в РБ уменьшится.

Нам всем нужно уяснить, что распри между башкирами и татарами искусственно созданы и выгодны тем, кто не хочет видеть крепкий союз двух сильных народов в центре России.

Татарам и башкирам нечего делить, мы находимся абсолютно в одинаковом положении. У нас забрали суверенитет, переписали наши Конституции, запретили в обязательном порядке изучать государственные языки республик, наши дети разговаривают на русском языке, а мы продолжаем выяснять между собой отношения на радость другим.

Сегодня нам необходимо отбросить взаимные претензии и упреки друг к другу, сесть за один стол историкам и общественникам, разрешить взаимные претензии друг к другу и выработать единую позицию по отстаиванию своих прав и свобод.

Готовы ли мы к этому и кто первый пойдет на этот шаг?

Руслан Габбасов, Идель.Реалии
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  • 1 | 26.03.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЮНГ ТЫ ДЫРЯВЫЙ ПИДОР, СЫН ПРОКУРОРСКИЙ УБИВШИЙ МНОГО ЛЮДЕЙ!



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  • 2 | 26.03.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Тишков работает на тамбовское опг



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  • 3 | 26.03.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня нам необходимо отбросить взаимные претензии и упреки друг к другу, сесть за один стол историкам и общественникам, разрешить взаимные претензии друг к другу и выработать единую позицию по отстаиванию своих прав и свобод.

Готовы ли мы к этому и кто первый пойдет на этот шаг?
=======================

- афарин, Габбасов!!!!



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  • 4 | 26.03.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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запретили в обязательном порядке изучать государственные языки республик
_____________________________________________________
Это как? В принудительном запретили, а добровольно это чучело учить не хочет свой язык?



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  • 5 | 26.03.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Тамбовское опг стравило братские народы



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  • 6 | 26.03.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Как забодали эти бнацики, как хорошо что приняты поправки про государствообразующий народ и госязык. Эти клоуны нацыки теперь знатно повизжат.



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  • 7 | 26.03.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Нормально рассуждает, сразу видно вменяемый человек. Кое какие моменты можно конечно обсудить, но видно, что человек здравомыслящий. Оценка хорошо.



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  • 8 | 26.03.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЮНГ ТЫ ДЫРЯВЫЙ ПИДОР, СЫН ПРОКУРОРСКИЙ УБИВШИЙ МНОГО ЛЮДЕЙ!
-------------------------
Скинемся всем миром Кухарке на лечение.



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  • 9 | 26.03.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 26.03.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как забодали эти бнацики, как хорошо что приняты поправки про государствообразующий народ и госязык. Эти клоуны нацыки теперь знатно повизжат.
==========================

тамбовское опг всех знатно поимело и продолжает иметь невзирая на национальности,и в первую очередь русских



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  • 10 | 26.03.2020, 10:18 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9692 | Рейтинг: -747,7
Зздесь только один вопрос, чьи уши скрыты за этим Русланом Габбасовым?



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  • 11 | 26.03.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.03.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЮНГ ТЫ ДЫРЯВЫЙ ПИДОР, СЫН ПРОКУРОРСКИЙ УБИВШИЙ МНОГО ЛЮДЕЙ!
₽₽₽₽₽₽₽
Витя, ты стал защищать прокурорских выкормышей, ублюдков, которые засылали на смерть не в чем не повинных людей при сталинизме?! Эх Витя Витя, и тебя вирус не обошел стороной



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  • 12 | 26.03.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но здесь не охватывается тот момент, что под видом башкир зачастую те же татары, только сословные. Но сословие, это не национальность



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  • 13 | 26.03.2020, 11:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
11 | 26.03.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован

Тоже заметила. Как Рахматова уличать в том, что он работал сдледаком на подвалах в лугандонии - так каждый раз, а как про яблочко сралинских прокуроров, уничтожавших миллионы невинных и не врагов на самом деле, которое от яблони не далеко ябнулось,- так он минус поставил.

Да ваще заметила - этот Виктор - еще то говно - с полгода назад в личку поцапались, он, сука, меня этикету решил поучить!



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  • 14 | 26.03.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам всем нужно уяснить, что распри между башкирами и татарами искусственно созданы и выгодны тем, кто не хочет видеть крепкий союз двух сильных народов в центре России.

Татарам и башкирам нечего делить, мы находимся абсолютно в одинаковом положении. У нас забрали суверенитет, переписали наши Конституции, запретили в обязательном порядке изучать государственные языки республик, наши дети разговаривают на русском языке, а мы продолжаем выяснять между собой отношения на радость другим.
--------------------
Нельзя не согласиться.



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  • 15 | 26.03.2020, 11:07 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39646 | Рейтинг: +5228,7
8 | 26.03.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован

-------------------------
Скинемся всем миром Кухарке на лечение.
===========================================

А стоит ли? Пусть мечет высеры, без неё скучно! В каждом сайте должен быть свой придурок!



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  • 16 | 26.03.2020, 11:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
Скинемся всем миром Кухарке на лечение.
____________________________
Моих доходов, которых у меня куда больше, чем у вас - каждого, мне с лихвой хватает на мои хронические болячки - 3-5 тыщ в зависимости от курса лечения в месяц не проблема.
А от коронавируса - даже миллионов не хватит, особенно в условиях пуйло-медицины, убитой за 20 лет - напрочь!!!!, если здоровья уже нет, а возраст уже зашкаливает. Умирают от обводнения легких за считанные дни.
В Турции на днях умерла 33-летняя девушка.

Зато Сингапур!!!!

Сингапур задавил короновирус за 20 дней! Ни одного умершего. Брошены были все силы, огромные финансы, тесты бесплатно, лечили всех бесплатно. Вот это государство!



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  • 17 | 26.03.2020, 11:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67634 | Рейтинг: +12005
В каждом сайте должен быть свой придурок!
__________________________
На нашем - включая тебя - их ваще дохера! Можно бы и поубавить.... может хоть в этом коронавирус поможет?



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  • 18 | 26.03.2020, 11:32 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1517 | Рейтинг: +362,9
Башущеные изобрели новый способ размножения- приписками. Чирк ручкой и поголовье увеличилось. Затем грудь колесом, нас много, давай снабжай.



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  • 19 | 26.03.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.03.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Тамбовское опг стравило братские народы
-----------------------------------
Еще и вашингтонская опг, Гарифуллин с Яушев на эту группировку работают.



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  • 20 | 26.03.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
здравомыслящая статья.



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