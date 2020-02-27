Откровенный разговор Радия Хабирова со СМИ

Новые назначения, ситуация в республике из-за коронавируса, позиция по Куштау и многое другое тезисно в одном материале.На встрече с журналистами Радий Хабиров обозначил сразу несколько важных позиций.1. Председатель госкомитета по транспорту Тимур Мухаметьянов уходит в отставку. Имя нового главы ведомства будет объявлено в понедельник. Тем не менее господин Мухаметьянов не покинет Правительство и будет заниматься другой работой.2. «Я не верю в то, что у нас всего четыре человека носят в себе коронавирус», заявил Хабиров. По его мнению, это лишь вопрос выявления, и поэтому попросит у федеральной власти еще больше тестов.3. В беседе Радий Фаритович выделил первого вице-премьера Андрея Назарова, который, по его словам, стал вторым авторитетным лидером в правительстве.4. Глава сообщил, что Республиканская адресная инвестпрограмма в этом году будет сокращена на 50%. До этого он заявил о приостановлении финансирования социальных проектов, прежде всего строек, ради формирования в бюджете резервов для поддержки экономики и граждан, в условиях кризиса и эпидемии коронавируса.5. Позиция Радия Хабирова по шихану Куштау осталась неизменным – он будет разрабатываться.6. Из-за коронавируса в Башкирии отменили Всемирную Фольклориаду, которая должна была пройти в Уфе с 18 июля по 1 августа.7. «Наказать!» – так говорил Хабиров об уфимской блогерше Гузель Шарафутдиновой, которую ее подписчики в Instagram затравили после того, как она после приезда из Таиланда отправилась к своей маме, нарушая режим карантина. Многие жители республики не на шутку разозлились и обратились в правоохранительные органы. Сегодня руководитель региона поблагодарил СМИ и жителей республики за то, что не упустили из внимания этот инцидент.А мы напомним, в Башкирии в отношении 37 человек возбуждены дела за нарушение карантина.