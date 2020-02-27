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Откровенный разговор Радия Хабирова со СМИ

  • Опубликовано: ПроУфу | 27.03.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 29579 | Комментарии: 19
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Новые назначения, ситуация в республике из-за коронавируса, позиция по Куштау и многое другое тезисно в одном материале.

Откровенный разговор Радия Хабирова со СМИ


На встрече с журналистами Радий Хабиров обозначил сразу несколько важных позиций.

1. Председатель госкомитета по транспорту Тимур Мухаметьянов уходит в отставку. Имя нового главы ведомства будет объявлено в понедельник. Тем не менее господин Мухаметьянов не покинет Правительство и будет заниматься другой работой.

2. «Я не верю в то, что у нас всего четыре человека носят в себе коронавирус», заявил Хабиров. По его мнению, это лишь вопрос выявления, и поэтому попросит у федеральной власти еще больше тестов.

3. В беседе Радий Фаритович выделил первого вице-премьера Андрея Назарова, который, по его словам, стал вторым авторитетным лидером в правительстве.

4. Глава сообщил, что Республиканская адресная инвестпрограмма в этом году будет сокращена на 50%. До этого он заявил о приостановлении финансирования социальных проектов, прежде всего строек, ради формирования в бюджете резервов для поддержки экономики и граждан, в условиях кризиса и эпидемии коронавируса.

5. Позиция Радия Хабирова по шихану Куштау осталась неизменным – он будет разрабатываться.

6. Из-за коронавируса в Башкирии отменили Всемирную Фольклориаду, которая должна была пройти в Уфе с 18 июля по 1 августа.

7. «Наказать!» – так говорил Хабиров об уфимской блогерше Гузель Шарафутдиновой, которую ее подписчики в Instagram затравили после того, как она после приезда из Таиланда отправилась к своей маме, нарушая режим карантина. Многие жители республики не на шутку разозлились и обратились в правоохранительные органы. Сегодня руководитель региона поблагодарил СМИ и жителей республики за то, что не упустили из внимания этот инцидент.

А мы напомним, в Башкирии в отношении 37 человек возбуждены дела за нарушение карантина.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 27.03.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
. Председатель госкомитета по транспорту Тимур Мухаметьянов уходит в отставку
====================================
Да его самого давно пора отправить в отставку: Неможет организовать даже пошив или закуп элементарных сарлявых повязок! Это же наглядный пример его профнепригодности!!!
Балабол ититтвою мать!!!!



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  • 2 | 27.03.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ, ТЫ СТУКАЧ, ТЫ ГОВНО И МРАЗЬ, ТЫ НА З/П У МЕНТОВ, ТВОЁ МЕСТО В НУЖНИКЕ У ГАВРИЛЫ, СОСИ И ПРИЧМОКИВАЙ У ГЕБЕШЕК ТВАРИНА ДЫРЯВАЯ!



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  • 3 | 27.03.2020, 10:14 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4852 | Рейтинг: -739,1
7. «Наказать!» – так говорил Хабиров об уфимской блогерше.....
Надо наказать Захарову Е. , она больше зло, чем коронавирус.



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  • 4 | 27.03.2020, 10:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67645 | Рейтинг: +12002,2
А вы знаете, что Монсон так и не прижился в Красногорске - даже будучи депутатом - сбежал оттуда и намерен тренировать деток здесь - в Уфе.

Боец MMA и депутат Красногорска Джефф Монсон будет жить в Уфе
18:33, 26 Марта 2020 | c2329Артем АХМЕТЗЯНОВ
Радий Хабиров назвал его настоящим другом.


Боец MMA и депутат Красногорска Джефф Монсон будет жить в Уфе
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Боец смешанных единоборств и политик Джефф Монсон переезжает из Красногорска в Уфу. Здесь он будет тренировать единоборствам детей и подростков. Об этом сообщил глава РБ Радий Хабиров. Ранее руководитель региона назвал его «настоящим другом».

Все в жизни повторяется. Три года назад, когда я был главой Красногорска, уговорил Джеффа осесть и работать в городе... делал это сознательно, потому что Джефф Монсон - выдающийся спортсмен и просто хороший, добрый, искренний человек. Он может многому научить детей - быть сильными, справедливыми... и вот Джефф, несмотря на коронавирус – в Уфе. Договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов и парней. А может, и девчонок, если захотят,
- написал Хабиров во «ВКонтакте».

Джеффри Монсон - американский и российский мастер смешанных единоборств, двукратный чемпион мира в рестлинге и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. В 2018 году он получил гражданство России и стал депутатом Красногорска, где раньше работал Радий Фаритович.
_________________________________

Вот почему - не ясно! Чем детки в Красногорске хуже уфимских? Или здесь ему будут созданы более комфортные условия, чем те, которые у него стали после отъезда СРадия в Уфу?
А как же депутатство? Наигрался в законотворчество в отдельно взятом подмосковном городе? И кинул людей, которые за него голосовали. Или НЕ голосовали, а СРАдий НАРИСОВАЛ, как рисовал с 2003 в Б-стане?



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  • 5 | 27.03.2020, 10:40 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4065 | Рейтинг: -322
Боец MMA и депутат Красногорска Джефф Монсон будет жить в Уфе
_____________
Монсон - выдающийся спортсмен и очень порядочный человек. Если у детей будет такой тренер и пример в жизни - это хорошо.



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  • 6 | 27.03.2020, 10:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67645 | Рейтинг: +12002,2
Монсон - выдающийся спортсмен и очень порядочный человек. Если у детей будет такой тренер и пример в жизни - это хорошо.
___________________________________________________
у меня вопрос - почему этот порядочный человек - на своей Родине не пригодился и даже стремительно сбежал из Красногорска, где он и тренер деток, и депутат?
Получается - ТАМ, в Красногорске, он бросил красногорских детей - посредине тренировочного года. Бросил красногорцев, как депутат - посредине депутатского срока.
Почему?

Чот не вяжется с порядочностью его бегство - то из своей страны, то - во второй раз - из приютившего его города в 40 км от Кремля.

Как говорят следаки - один раз - это случай, два раза - это уже система.
То есть - рецидив.



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  • 7 | 27.03.2020, 10:54 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 179 | Рейтинг: -12,6
Если человек не делает ничего плохого, не делает никакого зла, что вы предосудительного вы пытаетесь найти в нём? Это вообще о людях, о всех и каждом.



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  • 8 | 27.03.2020, 10:54 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 381 | Рейтинг: +8,6
Альтернатива известнякам Куштау есть. Надо продолжать защищать шихан. Хабиров, прикрываясь борьбой с коронавирусом затрёт, замажет проблемы с экологией в Башкирии - Сибай, Салават, Нефтекамск, Уфа, Кроношпан, Химпром отойдут в сторону Ему надо бы знать, что ослабление иммунитета, эпидемии возникают от загрязнения и отравления природы.



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  • Участник
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  • 9 | 27.03.2020, 10:57 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4065 | Рейтинг: -322
меня вопрос - почему этот порядочный человек - на своей Родине не пригодился
___________
Такие люди везде пригождаются. Вроде у него жена или подруга русская.



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  • 10 | 27.03.2020, 11:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67645 | Рейтинг: +12002,2
Вроде у него жена или подруга русская.
______________________________
И что? В США полно русских. Просто он там нахер никому не нужен со своим говенным тренерством!
Талантливый боксер - не значит талантливый тренер. И его бегство из Красногорска - именно об этом и говорит!!!
Видать родители юных спортсменов погнали его ссаными тряпками - из считай - Москвы - в сраную Уфу.
Из Уфы - все туда стремятся и почти все там себя находят, да так, что хрен обратно возвращаются!
Понятно, что если бы не СРадий - он бы в Уфу не поперся. Значит этот его тут и будет содержать за наш счет - твой, мой, других - и ОЧЕНЬ щедро!

Дурак ты, хрюшка, ну просто - идиотина! И апартаменты Монсону фактически ты будешь оплачивать, ну не в хрущевке же на свои "тренерские" доходы в 20-25 тыщ он будет снимать однушку в Черняге!
Дибилушко!
Тренера плачут, что на тренерскую зарплату прожить трудно, а тут - такое чудо прётся. Кстати - он за почти 3 года в Красногорске - много чемпионов, разрядников подготовил - талантливый, сука, спортсмен и "порядочный человек"?!



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  • 11 | 27.03.2020, 11:10 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14176 | Рейтинг: -2038,6
6 | 27.03.2020, 10:49 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67640 | Рейтинг: +12003,4

у меня вопрос - почему этот порядочный человек - на своей Родине не пригодился и даже стремительно сбежал
__________________________________________
Если выстраивать цепочку твоих рассуждений дальше, то все, кто уехал из нашей страны - непорядочные люди.
Уже даже не прикольно читать "ваши" "рассуждения".
Скорее - печально.
Одно радует, в стране много умных людей, поэтому на вас можно рукой махнуть.



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  • Гость
  •  
  • 12 | 27.03.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка так напоминает шавку, очумело бегающую взад и вперед, и остервенело тявкающую на все, что хотя бы отдаленно напоминает о порядочности, патриотизме, и вообще, о чем либо хорошем.
За что ее так бог наказал, непонятно.



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  • Гость
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  • 13 | 27.03.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И осталась Кухарка на сайте одна, и только клоны ставили за нее минусы, а ей плюсы. Веселый итог жизни.



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  • 14 | 27.03.2020, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка так напоминает шавку, очумело бегающую взад и вперед, и остервенело тявкающую на все, что хотя бы отдаленно напоминает о порядочности, патриотизме, и вообще, о чем либо хорошем.
За что ее так бог наказал, непонятно.
................
Не тявкающую а хрюкающую, будьте точнее пожалуйста.



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  • 15 | 27.03.2020, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас Шаваршу Владимировичу уже исполнилось шестьдесят шесть лет. Ныне Карапетян живет в России, куда переехал еще в 1991 году. Сейчас занимает в Подмосковье пост руководителя красногорского спортивного оздоровительного центра.
______________________________
ничего плохого не могу сказать о Шаварше (только восхищение его подвигом), ничего плохого не могу сказать о Монсоне (ну верит человек в коммунизм и не видит реалий эрэфной жизни).. но вот массовое десантирование с красногорска заставляет задуматься о будущем Уфимцев и всех жителей РБ... просто задуматься, уж слишком много пиара для одного человека. А когда пиарят - реальных дел )(ер. Ну и соосно посредством легенд набирает баллы у неокрепших мальчишеских умов
турк



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  • 16 | 27.03.2020, 13:05 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39025 | Рейтинг: +6485
А мы напомним, в Башкирии в отношении 37 человек возбуждены дела за нарушение карантина.
===
Помню, будучи студентов в глухой застой, обязали дружинить для помощи милиции в борьбе с алкоголизмом.
Запомнился единственный яркий эпизод этой борьбы.

Едем в автобусе. Тоска. Успехов нет. Ни одного алкаша не повязали.
Вдруг углядели мужичка, который быстро двигался от автобуса, правда, держась за палисадник.

Водила даванул по газам, мужичок перешёл на рысь.
Бедолага уже открывал дверь своего забора, когда органы поймали и погрузили.

Настроение у всех сразу поднялось, а забулдыге никто и не думал.



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  • 17 | 27.03.2020, 13:22 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39025 | Рейтинг: +6485
Весь Инет забит рецептом состава для дезинфекции рук. Всё на спирту.

В России же, алкаши дороже остального населения.
Поэтому копеечный по цене спирт в аптеках не продают, чтобы забулдыги выжили, а остальные - загнулись.

Чтобы сделать пустяковый укол в седалище, приходится мазать чуть ли не чайной заваркой или муравьиной кислотой.

При этом начальство кудахчет, как заведённое, про соблюдение и дезинфекцию.



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  • # 18 | 27.03.2020, 13:31 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39655 | Рейтинг: +5227,3

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  • 19 | 27.03.2020, 13:53 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39025 | Рейтинг: +6485
Поэтому, особенно сидящим дома пенсионерам, надо заказывать продукты с доставкой на дом, чтобы им за вирусами никуда ходить не пришлось, ибо им их принесут.



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