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Артемий Лебедев: Ответ Путину

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Дорогой Владимир Владимирович! Вы тут выступили и обещали всем оплачиваемый отпуск до 5 апреля.

Артемий Лебедев: Ответ Путину


Прям так и сказали: «объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.»

Я слушал и слегка о*****. Это очень круто, что людям сохранят зарплату. А где на нее взять денег? А? Может, государство компенсирует частным компаниям бабло? Или как?

Быть щедрым за мой счет есть бесконечное количество желающих. Но в данном случае, Владимир Владимирович, мы продолжим работать как и прежде, потому что дизайн — не нефть, у нас тут сверхдоходов нет. И неделя отпуска даже по вашей просьбе грозит нам банкротством, а мы еще пригодимся стране.

Поэтому вынужден вам отказать.

Артемий Лебедев, Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 27.03.2020, 09:32 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39655 | Рейтинг: +5227,3
А где на нее взять денег?......................
===================================
Попросить у своего другана -Игорька Сечина, получающего по 5 лямов ЕЖЕДНЕВНО!



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1

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  • 2 | 27.03.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Быть щедрым за мой счет есть бесконечное количество желающих
===============================
Какие меры принимают власти разных стран для поддержки населения при пандемии коронавируса
- В России Власти готовы выделить 4 млрд.долларов на поддержку бизнеса.
- В Германии власти выделили 156 млрд.евро на осуществления различных мер для поддержки граждан, бизнеса и больниц.
- В США власти США выделили 6 трлн. долларов!
- В Швеции власти пошли по простому сценарию, Швейцарские компании могут не увольнять своих сотрудников, а платить им из страхового фонда. В фонде находится 8 млрд. швейцарских франков для этих целей.
- В китае власти «влили» в перерасчете на доллары 725 млрд. для поддержки граждан и экономики страны в целом. Также, выделили единоразовую субсидию в размере 1200 долларов.

Но Вы не отчаевайтесь, ведь зато Крым ВАШ ...



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1

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  • Участник
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  • 3 | 27.03.2020, 09:49 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4065 | Рейтинг: -322
И неделя отпуска даже по вашей просьбе грозит нам банкротством, а мы еще пригодимся стране.
___________
Кому он нах..уй нужен - гомосек пиндосовский.



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6

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  • Эксперт
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  • 4 | 27.03.2020, 10:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67645 | Рейтинг: +12002,2
Сверхдоходы у тебя Тёма есть, как раз от распила бабла на многомиллионных заказах без тендера в частности от Собянина, но по сути - согласна.



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3

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  • Гость
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  • 5 | 27.03.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.03.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Быть щедрым за мой счет есть бесконечное количество желающих
===============================
Какие меры принимают власти разных стран для поддержки населения при пандемии коронавируса
- В России Власти готовы выделить 4 млрд.долларов на поддержку бизнеса.
- В Германии власти выделили 156 млрд.евро на осуществления различных мер для поддержки граждан, бизнеса и больниц.
- В США власти США выделили 6 трлн. долларов!
- В Швеции власти пошли по простому сценарию, Швейцарские компании могут не увольнять своих сотрудников, а платить им из страхового фонда. В фонде находится 8 млрд. швейцарских франков для этих целей.
- В китае власти «влили» в перерасчете на доллары 725 млрд. для поддержки граждан и экономики страны в целом. Также, выделили единоразовую субсидию в размере 1200 долларов.

Но Вы не отчаевайтесь, ведь зато Крым ВАШ ...
___________________
Да, Крым - наш!
А ты, придурок, не наш!



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  • 6 | 27.03.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"мы все умрём ? внучка. 10лет.



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  • 7 | 27.03.2020, 10:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67645 | Рейтинг: +12002,2
Кому он нах..уй нужен - гомосек пиндосовский.
_______________________________
На счет гомосека - не в курсе, тебе, вероятно - видней из личного опыта, а вот на счет пиндосовского - ты тут точно не прав - он вместе со своей ёбнутой мамашей Танькой ТОлстой - знатный пуйлосос! Прямо - аж наперегонки сосут!



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  • 8 | 27.03.2020, 10:57 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14176 | Рейтинг: -2038,6
Быть щедрым за мой счет есть бесконечное количество желающих. Но в данном случае, Владимир Владимирович, мы продолжим работать как и прежде
__________________________________________
Яркий пример либерального долбоёба.
Пусть все сдохнут, но мы будем денежку зарабатывать.
Дали неделю, чтобы сидели дома и не высосывавались. За это время, те, кто заражён, выявятся и их будет легче изолировать, чем если они шляются по местам массового пребывания людей.
Вот именно из-за таких долбоёбов Итали, Испания и получили, что имеют.
Сейчас там труповозки пачками людей вывозят, многих уже лечить перестали, рукой махнули, не справляются.
А либердолбоёбы корчат из себя крутых и умных.



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  • Участник
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  • 9 | 27.03.2020, 10:59 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14176 | Рейтинг: -2038,6
И что создал либеральный долбоёб Артемий Лебедев, чтобы кричать, что за его счёт объявили карантин?



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  • 10 | 27.03.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действительно, пропадёт же без дизайна страна.



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  • 11 | 27.03.2020, 11:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14176 | Рейтинг: -2038,6
Артемию Лебедеву, интересно, далеко до работы ходить?
Подозреваю, что от кровати до компьютера, не дальше.



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  • 12 | 27.03.2020, 11:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14176 | Рейтинг: -2038,6
Да, Крым - наш!
А ты, придурок, не наш!
______________________________________________-
Весь мир уже понял, что Крым наш.
Только кучка долбоёбов это ещё не поняла.



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  • 13 | 27.03.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 27.03.2020, 11:23 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14170 | Рейтинг: -2038,2
Да, Крым - наш!
А ты, придурок, не наш!
______________________________________________-
Весь мир уже понял, что Крым наш.
Только кучка долбоёбов это ещё не поняла.
=====================
А что для них мир?
Для этой публики мир - обитатели их палаты да ненавидимые ими главврач и санитары. О другом мире они и не подозревают.



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  • 14 | 27.03.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
неделю всем подарил, а помощь каждому как в Европе и США не хочется от себя и олигархов моллиарды S оторвать ?!



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  • 15 | 27.03.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Темочки даже надпись на футболке красноречивая. Планктон он и есть шелуха либерастная, болтун и бездельник московский, тяжелее своего йуха ничего в жизни в руках не держал.



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  • 16 | 27.03.2020, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67645 | Рейтинг: +12002,2
15 | 27.03.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован

Из Тёмы либерал, как из тебя - порядочный человек. То есть - как из дерьма - пуля.



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  • # 17 | 27.03.2020, 12:58 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39655 | Рейтинг: +5227,3

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  • # 18 | 27.03.2020, 13:28 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39655 | Рейтинг: +5227,3

  •   Комментарий скрыт модератором





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