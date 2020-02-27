Артемий Лебедев: Ответ Путину

Дорогой Владимир Владимирович! Вы тут выступили и обещали всем оплачиваемый отпуск до 5 апреля.Прям так и сказали: «объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.»Я слушал и слегка о*****. Это очень круто, что людям сохранят зарплату. А где на нее взять денег? А? Может, государство компенсирует частным компаниям бабло? Или как?Быть щедрым за мой счет есть бесконечное количество желающих. Но в данном случае, Владимир Владимирович, мы продолжим работать как и прежде, потому что дизайн — не нефть, у нас тут сверхдоходов нет. И неделя отпуска даже по вашей просьбе грозит нам банкротством, а мы еще пригодимся стране.Поэтому вынужден вам отказать.