На самом деле матерят на кухнях?

В Кремле усомнились в достоверности опроса Левада-центра об отношении к обнулению президентских сроков Путина.По данным исследования, почти половина россиян соответствующую поправку в конституцию не одобряют.Вопрос об отношении Кремля к результатам социологического опроса, судя по всему, застал пресс-секретаря Владимира Путина врасплох. Дмитрий Песков признал, что детально не ознакомился с исследованием, не знает выборку и вопросы, которые задавались россиянам.Тем не менее, результата центра Левады скорее не соответствуют той социологии, которой располагает Кремль, добавил замглавы президентской администрации.Опрос проводился в 50 регионах страны с конца прошлой недели. Норму, которая позволит действующему главе государства переизбраться на очередной срок, поддерживают 48 процентов россиян, почти столько же – 47 процентов – выступают против этих изменений.У 40 процентов принятие поправки вызвало усталость, недоумение и возмущение.При этом 40 процентов заявили, что не хотят видеть Путина на посту президента после 2024 года.Против обнуления сроков Путина и продления его полномочий выступают по большей части молодые, образованные люди и москвичи, сказал в интервью «Ведомостям» руководитель Левада-Центра Лев Гудков.