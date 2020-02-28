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На самом деле матерят на кухнях?

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В Кремле усомнились в достоверности опроса Левада-центра об отношении к обнулению президентских сроков Путина.

На самом деле матерят на кухнях?


По данным исследования, почти половина россиян соответствующую поправку в конституцию не одобряют.

Вопрос об отношении Кремля к результатам социологического опроса, судя по всему, застал пресс-секретаря Владимира Путина врасплох. Дмитрий Песков признал, что детально не ознакомился с исследованием, не знает выборку и вопросы, которые задавались россиянам.

Тем не менее, результата центра Левады скорее не соответствуют той социологии, которой располагает Кремль, добавил замглавы президентской администрации.

Опрос проводился в 50 регионах страны с конца прошлой недели. Норму, которая позволит действующему главе государства переизбраться на очередной срок, поддерживают 48 процентов россиян, почти столько же – 47 процентов – выступают против этих изменений.

У 40 процентов принятие поправки вызвало усталость, недоумение и возмущение.

При этом 40 процентов заявили, что не хотят видеть Путина на посту президента после 2024 года.

Против обнуления сроков Путина и продления его полномочий выступают по большей части молодые, образованные люди и москвичи, сказал в интервью «Ведомостям» руководитель Левада-Центра Лев Гудков.

Эхо Москвы
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  • 1 | 28.03.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Москвичи уже во времена развала СССР проявили себя дальше некуда



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  • 2 | 28.03.2020, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Власть не верит, оппозиция не верит. Надо всё-таки провести голосование и наконец внести ясность в этот вопрос.



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  • 3 | 28.03.2020, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тем не менее, результата центра Левады скорее не соответствуют той социологии, которой располагает Кремль, добавил замглавы президентской администрации.
=================================
Интересно, что бы он сказал, когдаб узнал истинные,а не прокремлевско-левадовские "данные" ?



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  • 4 | 28.03.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 28.03.2020, 12:07 | Автор:

Власть не верит, оппозиция не верит. Надо всё-таки провести голосование и наконец внести ясность в этот вопрос.
================================================
Как провести голосование ? Если не было Референдума !
Тебя спросили , какое мнение по " Винегрету " поправок ?
Там ведь Всего ОДИН вопрос -Вы согласны с поправками или нет
ДА или НЕТ !
А как ЗА или НЕТ , в целом , если Поправки не расписаны по Пунктам и Разделам Конституции ?
Ведь это просто ПРОФАНАЦИЯ и Дискредитация Основного Закона !



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  • # 5 | 28.03.2020, 12:34 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39711 | Рейтинг: +5219,2

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  • # 6 | 28.03.2020, 12:49 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39711 | Рейтинг: +5219,2

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  • 7 | 28.03.2020, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
щас скажу одну умную мысль , тока ты не обижайся...
наблюдая дискуссию на УЖе последние 3-4 дня заметил просто охенное возбуждение у Стукача и Корнея. Сначала я думал - весна, а потом понял - )(уй там весна... нормального человека от режима (карантина) тошнит. но делать нечего - приходится исполнять и это нормально , но тошнит...
а вот привыкшим жить в стаде (вышепоименнованным)... да они кончают от этого . Ура сбылось - всех в стойло, )(ер вам а не свобода...
блять примитивные одноклеточные и как говорит гаражный мудазвон - наглядные. У них аж свербит в ..опе, не могут свою радость скрыть.
ипучие рабы
турк



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  • 8 | 28.03.2020, 13:30 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39053 | Рейтинг: +6485,2
Пока Россия не станет нормальной унитарной страной нет особой разницы, кто и как это сделает.



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  • 9 | 28.03.2020, 13:34 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39053 | Рейтинг: +6485,2
7 | 28.03.2020, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
===
То что ты в матах силён, в этом сомнений ни у кого нет.

Чё сто лет комуняками разодранной России делать?

Выскажи свои мысли. Интересно будет это почитать.



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  • 10 | 28.03.2020, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чё сто лет комуняками разодранной России делать?
Выскажи свои мысли. Интересно будет это почитать.
______________________________
легко... тока и ты сначала определись - с какого момента границы РИ считать?
турк



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1

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  • Участник
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  • 11 | 28.03.2020, 13:51 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1518 | Рейтинг: +362,9
Ооо, вдубчивый проснулся. В стадо просится, в унитаризьму ударился. Оказывается источник бед не пуйло а многочисленный чурки и чурбаны. Вот избавится Оне из них и заживут рабы счастливо, ибо лохматому мешают.



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  • 12 | 28.03.2020, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
наблюдая дискуссию на УЖе последние 3-4 дня заметил просто охенное возбуждение у Стукача и Корнея.
---------------
Если у них возбуждение, тогда у твоей подружки что? Быдло ты, турка, тупое быдло.



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6

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  • 13 | 28.03.2020, 13:53 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39053 | Рейтинг: +6485,2
Опять мартышка резус от батареи отвязался и сбежал из зоопарка.

Кто это жЫвотное кнопки давить научил?
Оно ж даже разговаривать ещё не умеет, а кнопки уже давит. )))



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4

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  • 14 | 28.03.2020, 14:05 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39053 | Рейтинг: +6485,2
10 | 28.03.2020, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован

Чё сто лет комуняками разодранной России делать?
Выскажи свои мысли. Интересно будет это почитать.
______________________________
легко... тока и ты сначала определись - с какого момента границы РИ считать?
турк
===
Начни вообще с нуля.

Только если начнёшь брехать про малочисленных неграмотных дураков кочевников, которые, якобы, не имея даже своего железа, голыми руками, завоевали пол мира, и всех научили всему тому, чего сами никогда не умели и даже понятия не имели, и до сих пор живут по родоплеменным понятиям каменного века, то сил над этим смеяться уже никаких нет.



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0

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  • Участник
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  • 15 | 28.03.2020, 14:13 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14202 | Рейтинг: -2043,7
Турк, ты меня посмешил. Правда, посмешил.
На днях выступал за чипизацию населения, кричал, что совершенно не против, а теперь, вдруг, затошнило.
Разве я где-то высказывал радость, Турк?
Почемы вы не можете предложения произнести не соврав?
Я назвал одного либершизанутого дизайнера долбоёбом за то, что он кричит что всё равно, назло Путину будет выходить в люди. Нет, он даже кричит - мы всё равно будем работать.
И я по прежнему считчю его долбоёбом.
Нет, ты можешь его тоже в жопу целовать, как и некоторые либерасты из неумных, твоё право.
И всё-таки, Турк, почему вы не можете без вранья?
Потому что за вами нет правды.



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3

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  • Гость
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  • 16 | 28.03.2020, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начни вообще с нуля.
__________________________
проблемно... нуля абсолютного ваще нет , как и комуняк абсолютных нет и не было.
поэтому мне интересно - с какого ты периода считаешь границы установившейся РИ... так проще отвечать на твой вопрос , а иначе админ длинную тираду )(ер пропустит
турк



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0

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  • Участник
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  • 17 | 28.03.2020, 14:22 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14202 | Рейтинг: -2043,7
Вчера попросил Ясенпня дать расклад его логической цепочки.
Попросил ещё одного активного посетителя.
Естественно не дождался.
Хотя, казалось бы, чего проще?
Разумный человек всегда может объяснить, почему он пришёл к тому или иному выводу.
Но это человек разумный.
А либершиза поступает ещё проще.
Ярлыком плюнули и в кусты.
Турк, на меня здесь, на этом сайте уже десятка два ярлыков повесили. Причём, зачастую, противоречащих друг другу.
Про логику в вашем случае даже упоминать бессмысленно.
Остаётся повторить только слова незарега - слаб нынешний либераст.



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3

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  • Гость
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  • 18 | 28.03.2020, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 28.03.2020, 14:22 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14196 | Рейтинг: -2043,4
слаб нынешний либераст
______________________________
удивительно , но последние 3 дня админ меня просто не выпускал . за искл - 1 раз и то нейтралку
тебе ответил на все вопросы , но похоже мало матюкался и админ такое от незарега не выпускает... попытаюясь щас матюкнуться - админ - ты 3.14дор
дай определение энгельса об условиях уничтожении нации, а то Корней до)(ера выё..ываться стал
турк



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  • 19 | 28.03.2020, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 28.03.2020, 14:22 | Автор: Корней

Вчера попросил Ясенпня дать расклад его логической цепочки.
Попросил ещё одного активного посетителя.
Естественно не дождался.
Хотя, казалось бы, чего проще?
Разумный человек всегда может объяснить, почему он пришёл к тому или иному выводу.
Но это человек разумный.
А либершиза поступает ещё проще.
Ярлыком плюнули и в кусты.
Турк, на меня здесь, на этом сайте уже десятка два ярлыков повесили. Причём, зачастую, противоречащих друг другу.
Про логику в вашем случае даже упоминать бессмысленно.
Остаётся повторить только слова незарега - слаб нынешний либераст.
===============================================
Вишь ты каакоойй умнайй ! Всех кто сказал противу воли господ и власти - Сразу в список , Либералы - предатели ! Карааауууллл !
А то , что сегодняшние Дерьмократы которые уже 30 лет у власти , это ВЧЕРАШНИЕ ЛИБЕРАЛЫ , которые предав СССР , бегали в посольство США за советами по Развалу страны !

1992 г. Борис Ельцин, президент России:
"Коммунистический монстр рухнул... Мы не дадим ему возродиться".

По утверждениям ЦРУ, Америка потратила на разрушение СССР в общей сложности 13 триллионов долларов.

Ярлык на тебе Всегда один - Традиционная Блядь !



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  • 20 | 28.03.2020, 14:58 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14202 | Рейтинг: -2043,7
Турк, ты это о негаказании виновных и наказании невиновных?
Или об уничтожении производства?
Ну давай по первому.
На скамье подсудимых не лкахались Горбачёв со своей сворой и Ельцин со своей бандой.
Расстреляли людей в 1993 году и отдали землю и недра тем, кого потлм наховут одигархами (это сразу и ко 2 пункту относится).



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