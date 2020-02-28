После второго обнуления ...

Весна нынче не задалась. Хмурое небо нависало над головой свинцовым покрывалом. Иван зябко поёжился в своей легкой китайской курточке, купленной в позапрошлом году, и тут же угодил ногой в проталину.Видавший виды зимний ботинок (на демисезонные не хватало денег) быстро промок, заставив ускорить шаг.Со всех сторон к автобусной остановке спешил средний класс, средний класс классом повыше стоял в пробке на кредитных солярисах.Как всегда, выезд из среднеклассного гетто с шикарными квартирами по 20 квадратных метров был наглухо закупорен, так как по скоростному шоссе со свистом пролетал очередной кортеж очередного слуги народа.Неподалёку торчали скелеты очередного квартала очередного гетто.Поговаривали, что вместо шикарных шуваловок и путинок по 20 и 11 квадратов, там строили квартирки по 6 квадратных метров.Иван даже поёжился от одной мысли о такой квартире. Как хорошо в его просторной двенадцатиметровой студии!Говорят, что когда-то давно, ещё до первого обнуления, жили в роскошных хрущёвках и брежневках по тридцать квадратов, и (страшно даже представить!) по 50 и даже 60 квадратов!Что делать в столь шикарных хоромах Иван решительно не представлял.Потратив каких-то три часа на дорогу до работы Иван в очередной раз ускорил шаг, в ботинке хлюпало, влажный носок грозил покрасить ногу в радикально чёрный цвет.Иван торопливо юркнул в боковой вход для среднего класса, краем глаза успев заметить как к главному входу на немецком автомобиле подъехал директор.В итальянском костюме, с американским телефоном в руке, директор, благоухая французским парфюмом, важно пронёсся мимо вытянувшихся в струнку госгвардейцев.- Тяжело ему, - подумал про себя Иван, - носить эту гадость гейропейскую. Но ничего не поделаешь, директор должен. Должен лично уничтожать эту гадость, износив на себе.Видимо поэтому директор каждый день менял костюм на новый.Да и автомобили директор менять не забывал, видать быстро он их уханькивал. Молодец.Директор был довольно молод. Иван годился бы ему в отцы, но у директора был свой отец, предыдущий директор.Как раз после второго обнуления вышел высочайший указ о том, что для поддержания стабильности и неуклонного роста экономических показателей юбилейного XXIV рывка, значительные для страны руководящие должности должны передаваться по наследству.Иван должность занимал маленькую, в высочайший указ сия должность не попала и передать он её своему сыну не мог.Но несмотря на маленькую должность, Иван был очень доволен собой.Ёщё бы, ведь он зарабатывал целых три МРОТА, на полтора МРОТА больше, чем нужно для вступления в средний класс.Ещё полмротика - и можно солярис в кредит брать, ну или весту 2, говорят на них уже нормальный автомат ставить начали...Шёл 2084 год...***На входе Иван привычно нагнулся, расставил ноги пошире и позволил себя обыскать двум рослым госгвардейцам.ГГсовцы несмешно пошутили про массаж простаты, гыгыкнули, и махнули рукой-проходи, следующий.На ходу застёгивая задний обыскной клапан штанов, Иван бросился к лифту. Он уже, можно сказать опаздывал.СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО! БЕДНОСТЬ - ЭТО БОГАТСТВО!XXIV рывок приведет нас к решительному прорыву и победе капиталистического труда!СРЕДНИЙ КЛАСС - ОПОРА НАЦИИ!ПРОГОЛОСУЕМ ЗА ТРЕТЬЕ ОБНУЛЕНИЕ!Привычные лозунги сменяли друг друга на большом идеомониторе (идео-значит идеологическом, а не то что вы подумали) в лифте.Зайдя в рабочий кабинет, Иван поздоровался с идеотами (Идеологическими товарищами), кивнул смотрящему идеоту-ГГсовцу (в народе просто Гигиоту), и уселся за рабочее место...В обеденный перерыв смотрящий Гигиот приказл всем построиться в две шеренги и строем направиться в зал для досрочного голосования.Иван вспомнил, что сегодня очередь их отдела голосовать досрочно. Голосование проводилось за третье обнуление и 3856 поправку в Невиданную Книгу Конституцию, сокращённо Некконститу.В свой время отец рассказывал Ивану, что раньше люди могли видеть Конституцию, и что он, его отец, давно-давно, ещё до первого обнуления, во время дефицита туалетной бумаги при коронавирусе, даже держал эту книгу в руках.Собственно, голосование заключалось в том, что нужно было взять выходящий из принтера лист бюллетеня, с пропечатанной в нужном виде галочкой и отнести его в урну.Почему нельзя было поставить урну сразу под принтером, чтобы отпечатанные листки бюллетеней падали сразу в урну никто не знал.Но говорили, что ручное запихивание листов в урну есть обычай настолько древний, что даже САМ светлейший не решается его обнулять.Ближе к вечеру смотрящий Гигиот вновь приказал построится и поздравил всех с успешным голосованием за третье обнуление.-С сегодняшнего для светлейшим указом всем поднимается зарплата на 10% путём увеличения МРОТа в 0,9 раза! - зачитал новый приказ гигиот.-Как-то странно,- думал Иван стоя в автобусе, стоявшем в привычной пробке до дома, - зарплату подняли, официально я стал низшим слоем верхнего слоя среднего класса, но солярис взять я по-прежнему не могу. Вот как так?***Зайдя в свою просторную двенадцатиметровую студию Иван ощутил отчетливый позыв. Санузел в квартире Ивана был объединён с кухней. Так было даже удобно, можно было делать два дела одновременно, тем самым экономить время.Автоматически включился монитор с традиционным идеологически выверенным контентом. Шла любимая передача Ивана - "Время покажет".Монитор нельзя было ни отключить, ни выключить громкость, оплата за пользование монитором взималась автоматически с момента включения.Иван присел, унитаз приветливо пискнул, сигнализируя, что встроенный в Ивана чип прочитан, терминал онлайн кассы готов принять оплату за утилизацию отходов и за воду на смыв.Говорили, что давно, ещё до первого обнуления платежи за услуги ЖКХ осуществляли раз в месяц ( варвары!). Сейчас же, с развитием технологий и повсеместным внедрением чипов и онлайн -касс платежи осуществлялись моментально, за каждую оказанную услугу. Удобство налицо.Время покажет показывало очередного топ-мена (топ - менеджера) в окружении красавиц топ-лисс ( топ лидер-секретарей), который сложив подбородки на живот, который в свою очередь уложил на колени, объяснял, что настало время немного потерпеть и потуже затянуть пояса.Иван нажал на кнопку смыва, сливной бачок рыкнул и поток воды унёс выделенные Иваном отходы. Уникасса (универсальная касса) унитаза пискнула и тревожно замигала красным огоньком.-Оплата не прошла! - Иван покрылся липким, холодным потом.- В соответствии с требованиями закона №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" "Единая информационная служба жилищного оповещения о поверках, управление Ы" ЕИСЖОПы ставит вас в известность, что истёк срок поверки счётчика жидких и полужидких отходов, в связи с чем прибор считается непригодным для учета,- голос автомат-оповещателя зачитал причину неплатежа.- Оплата за оказанную услугу будет приниматься по норме отходоотведения. Для перерасчета вам необходимо обратится лично в организацию ЖОПы. До проведения перерасчета оказанные услуги считаются неоплаченными.Практически сразу экран монитора зашипел, мигнул, и на экране возник судебный пристав (в простонародье приставала).- Я из супа,- заявил приставала, из жопы пришло извещение...-Чего-чего? - переспросил Иван.-Единая информационная служба судебных приставов, сокращённо ЕИССУП, -повторил приставала,- Из службы жилищного оповещения о поверках пришло извещение, о том что вам оказана услуга во смыву жидких и полужидких отходов.-В настоящий момент просрочка по оплате составляет 25 секунд. Просим незамедлительно внести оплату за оказанную услугу и оплатить пени за несвоевременную оплату,- договорил приставала и отключился.Иван похолодел, пункты перерасчета ЕИСЖОПы работали только по вторникам с 9-30 до 10 часов утра. Сегодня пятница, значит провести перерасчет и произвести оплату он сможет только через четыре дня!-Это сколько-же набежит пени- подумал Иван.-Просрочка по оплате составляет 50 секунд,- вновь напомнил о себе приставала,- если вы не произведёте оплату в течении 30 секунд, я буду вынужден наложить арест на ваши счета.Камера монитора произвела сканирование штрих-кода среднего класса на лбу Ивана, приставала сверил код, одобрительно хмыкнул и отключился.Иван лихорадочно бросился отключать холодильник и другие приборы, потребляющие электричество, так как оплата за них производилась поминутно, в онлайн -режиме и при блокировании счета, на них сразу бы пошли начисляться пени.Оставался только неминуемый долг за идеологический монитор, он включался автоматически и отключить его Иван не мог.