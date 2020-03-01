Стадия отрицания и новые поборы вместо помощи

Андрей Игнатенко: «Сейчас мы как общество на стадии отрицания, мы ничего не боимся, не носим маски, а некоторые вместо самоизоляции полетели в Сочи на выходные». 27-28 марта 2020. Стадия отрицания. Пятница и суббота высветили несколько новых – неожиданных – нюансов коронакризиса. Обрадованные будущей нерабочей неделей люди закупили алкоголь и дружно выехали на шашлыки. Погода в пятницу и субботу была солнечная. В субботу, гуляя вдоль канала, где обычно никого нет, я на расстоянии 500 метров насчитал 15 весёлых компаний на автомобилях.Под вечер они напиваются и поджигают сухую прошлогоднюю траву вдоль канала, там и тут уже большие участки выжженной земли. Два дня запах на острове был как на пожаре. И я думаю, дело не столько в сухой траве, сколько в том, что мусорные дельцы вместо того, чтобы вывозить мусор, решили сэкономить на транспортных расходах и начали просто сжигать мусор по ночам. Ну кризис же, и длинные выходные. Росприроднадзор не работает, проверок нет. Так что свалки и трава, видимо, горят вокруг всей Москвы. Мне ещё повезло, что не живу на юго-востоке, где, говорят, временами трудно дышать от угарного газа.Где-то за стеной у соседей второй день скандалят мужчина и женщина. Я читал, что самоизоляция и удалёнка провоцируют разводы.Мы все смотрим видео о том, как в Италии люди уже измучены сидением дома. Смотрим музыкальный клип про самоизоляцию. Но вряд ли это будет так весело, как в клипе звёзд эстрады. Клинический психолог Михаил Хорс рассказал в СМИ, что общество пройдёт через классические стадии: отрицание, гнев, торг, принятие. Сейчас мы как общество на стадии отрицания, мы ничего не боимся, не носим маски, а некоторые вместо самоизоляции полетели в Сочи на выходные. На четвёртой стадии смерть близких станет для нас рутиной.Думаю, власть не понимает и боится последствий пандемии. А вкладчики банков испугались после выступления президента, пообещавшего налог с процентов по вкладам, если сумма вклада более одного миллиона рублей, и побежали в банки забирать свои кровные. Вдруг выяснилось, что не только у богачей, а у многих представителей «среднего класса» и пенсионеров тоже есть этот миллион, поскольку многие вещи (например, квартира) стоят больше миллиона и люди просто на них копили. Оказывается, у нас половина всех вкладов попадает под этот критерий.Тут уж взмолились банки: давайте уточним, когда и с каких вкладов будет собираться налог, давайте введём «дедушкину оговорку» и будем брать налог только с новых вкладов, иначе у нас люди все деньги заберут. Действительно, странные в России способы поддержки населения. Кажется, ни в одной стране не вводили новый налог в начале кризиса. А глобально, я думаю, многие вдруг поняли, что помогать им, как в других странах, не будут, да и денег не хватит на всех, тут хватило бы на поддержание курса рубля в условиях дешевеющей нефти.Прямо сейчас отраслевые союзы предпринимателей заваливают правительство просьбами о финансовой помощи, снижении или отмене налогов и сборов и т.д. Некоторым, но далеко не всем, обещали помочь. Я думаю, когда станет совсем плохо, все правительства будут действовать примерно одинаково: спасать будут тех, кто «слишком большой, чтобы умереть». Остальные могут сколько угодно со слезами молить или гордо идти ко дну, но ситуации это не изменит: если бизнес не критически важен для правительства, ему придётся погибнуть. И после кризиса на его место придут другие.Сильно страдают издатели периодической печати и книг. Им до сих пор никто не обещал никакой помощи. Ожидаемые потери печатных СМИ в этом году из-за режима самоизоляции россиян, роста стоимости бумаги и производства, а также из-за падения доходов от рекламы суммарно по стране составят огромные для отрасли суммы, исчисляемые десятками миллиардов рублей. Уже сейчас продажи печатных СМИ упали вдвое, а доходы от рекламы снизились на 30-40%.В условиях дефицита масок в аптеках в соцсетях получили широкое распространение лайфхаки на тему «как изготовить маску из бюстгальтера».