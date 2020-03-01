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Стадия отрицания и новые поборы вместо помощи

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Андрей Игнатенко: «Сейчас мы как общество на стадии отрицания, мы ничего не боимся, не носим маски, а некоторые вместо самоизоляции полетели в Сочи на выходные». 27-28 марта 2020. Стадия отрицания. Пятница и суббота высветили несколько новых – неожиданных – нюансов коронакризиса. Обрадованные будущей нерабочей неделей люди закупили алкоголь и дружно выехали на шашлыки. Погода в пятницу и субботу была солнечная. В субботу, гуляя вдоль канала, где обычно никого нет, я на расстоянии 500 метров насчитал 15 весёлых компаний на автомобилях.

Стадия отрицания и новые поборы вместо помощи


Под вечер они напиваются и поджигают сухую прошлогоднюю траву вдоль канала, там и тут уже большие участки выжженной земли. Два дня запах на острове был как на пожаре. И я думаю, дело не столько в сухой траве, сколько в том, что мусорные дельцы вместо того, чтобы вывозить мусор, решили сэкономить на транспортных расходах и начали просто сжигать мусор по ночам. Ну кризис же, и длинные выходные. Росприроднадзор не работает, проверок нет. Так что свалки и трава, видимо, горят вокруг всей Москвы. Мне ещё повезло, что не живу на юго-востоке, где, говорят, временами трудно дышать от угарного газа.

Где-то за стеной у соседей второй день скандалят мужчина и женщина. Я читал, что самоизоляция и удалёнка провоцируют разводы.

Мы все смотрим видео о том, как в Италии люди уже измучены сидением дома. Смотрим музыкальный клип про самоизоляцию. Но вряд ли это будет так весело, как в клипе звёзд эстрады. Клинический психолог Михаил Хорс рассказал в СМИ, что общество пройдёт через классические стадии: отрицание, гнев, торг, принятие. Сейчас мы как общество на стадии отрицания, мы ничего не боимся, не носим маски, а некоторые вместо самоизоляции полетели в Сочи на выходные. На четвёртой стадии смерть близких станет для нас рутиной.

Думаю, власть не понимает и боится последствий пандемии. А вкладчики банков испугались после выступления президента, пообещавшего налог с процентов по вкладам, если сумма вклада более одного миллиона рублей, и побежали в банки забирать свои кровные. Вдруг выяснилось, что не только у богачей, а у многих представителей «среднего класса» и пенсионеров тоже есть этот миллион, поскольку многие вещи (например, квартира) стоят больше миллиона и люди просто на них копили. Оказывается, у нас половина всех вкладов попадает под этот критерий.

Тут уж взмолились банки: давайте уточним, когда и с каких вкладов будет собираться налог, давайте введём «дедушкину оговорку» и будем брать налог только с новых вкладов, иначе у нас люди все деньги заберут. Действительно, странные в России способы поддержки населения. Кажется, ни в одной стране не вводили новый налог в начале кризиса. А глобально, я думаю, многие вдруг поняли, что помогать им, как в других странах, не будут, да и денег не хватит на всех, тут хватило бы на поддержание курса рубля в условиях дешевеющей нефти.

Прямо сейчас отраслевые союзы предпринимателей заваливают правительство просьбами о финансовой помощи, снижении или отмене налогов и сборов и т.д. Некоторым, но далеко не всем, обещали помочь. Я думаю, когда станет совсем плохо, все правительства будут действовать примерно одинаково: спасать будут тех, кто «слишком большой, чтобы умереть». Остальные могут сколько угодно со слезами молить или гордо идти ко дну, но ситуации это не изменит: если бизнес не критически важен для правительства, ему придётся погибнуть. И после кризиса на его место придут другие.

Сильно страдают издатели периодической печати и книг. Им до сих пор никто не обещал никакой помощи. Ожидаемые потери печатных СМИ в этом году из-за режима самоизоляции россиян, роста стоимости бумаги и производства, а также из-за падения доходов от рекламы суммарно по стране составят огромные для отрасли суммы, исчисляемые десятками миллиардов рублей. Уже сейчас продажи печатных СМИ упали вдвое, а доходы от рекламы снизились на 30-40%.

В условиях дефицита масок в аптеках в соцсетях получили широкое распространение лайфхаки на тему «как изготовить маску из бюстгальтера».

Андрей Игнатенко, Эхо Москвы
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  • 1 | 29.03.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стадия отрицания и новые поборы вместо помощи
==================================
Любой баран в стаде считает пастуха гением, а собаку защитником . Хотя хозяин и собака съедают больше овец чем волки



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  • 2 | 29.03.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во ! Это самое главное . долбоёб Артемий Лебедев или не долбоёб?
____________________________
я так и не понял почему я должен отвечать на этот вопрос?
турк



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  • 3 | 29.03.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________
я так и не понял почему я должен отвечать на этот вопрос?
турк
--------------------
Потому что ты долб.оеб. У кого супер акктивность, турк? C утра уже всех зае.бываешь.



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4

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  • 4 | 29.03.2020, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67679 | Рейтинг: +12001,8
Ха-ха! Старый ты пидор! Ты уже достал не только меня и сосайтников, но и Админа - заметила, что было до 10 утра(кстати - время на сайте перешло на летнее и теперь соответствует реальному, а не на час ранее) - было 2 твоих коммента - читала их с телеона и поставила минусы, н не скрыла. Там ты жаловался и призывал всех заняться моей травлей - и вот - НЕТ ЭТЬИХ КОММЕНТОВ - ДАЖЕ СЛЕДА ОТ НИХ НЕ ОСТАЛОСЬ)))))))))))

Их удалил Админ. Только у него есть право скрывать комменты бесследно.
Ну а я - продолжу очищать воздух сайта от твоей вони.
Люблю, целую, ваша Кухарка(прежде я часто оставляла такую подпись)



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  • 5 | 29.03.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну а я - продолжу очищать воздух сайта от твоей вони.
-----------
От своей вони лучше очисти. Меньше будет вранья, хамства, ненависти.



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  • 6 | 29.03.2020, 11:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67679 | Рейтинг: +12001,8
От своей вони лучше очисти. Меньше будет вранья, хамства, ненависти.
________________________________________
Как любит говорить ваш любимый соловьиный помёт - представься, мразь!))))))))



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  • 7 | 29.03.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 29.03.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стадия отрицания и новые поборы вместо помощи
==================================
Любой баран в стаде считает пастуха гением, а собаку защитником . Хотя хозяин и собака съедают больше овец чем волки
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Пастух и собаки пасут и охраняют стадо для того, чтобы стадо существовало и у них регулярно была пища! Баран считает их защитниками, потому что они дают возможность увеличить продолжительность жизни и дать потомство, которое потом повторит их судьбу! Если не будет пастуха и собак, то волки немедленно перережут всё стадо! Только не надо приравнивать государство к стаду баранов! Хотя, если Вы сами себя считаете бараном, то это Ваше право! Очень Опытный



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  • 8 | 29.03.2020, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67679 | Рейтинг: +12001,8
Я подтверждаю, сказано е в статье.
В общем к моим знакомым на выходные приехали родственники из соседнего региона - и они вчера отправились на берег Белой - на шашлыки - все скопом человек 12...
Мои увещевания - не возымели действия, как грится.
А ведь по пути в Уфу, их наверняка останавливали гаишники - которые просто собирают всю заразу, проезжающую мимо них из главного рассадника - Москвы, передавая "привет" во все остальные регионы посредством прикосновения к водительским удостоверениям и прочим документам.
Ведь они, даже если делают это в перчатках, то вряд ли обеззараживают их после каждого водителя.



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  • 9 | 29.03.2020, 11:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67679 | Рейтинг: +12001,8
Админ. Вспомни старый приемчик - банить на какое-то время - и отправь этого старого пидора с коронавирусом головного пространства - в самоизоляцию согласно указа пуйла - ведь ему куда больше 65 лет))))))))))

Раз он НИХЕРА НЕ ПОНИМАЕТ.



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  • 10 | 29.03.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 29.03.2020, 11:58 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67671 | Рейтинг: +12002,9
Админ. Вспомни старый приемчик - банить на какое-то время - и отправь этого старого пидора с коронавирусом головного пространства - в самоизоляцию согласно указа пуйла - ведь ему куда больше 65 лет))))))))))

Раз он НИХЕРА НЕ ПОНИМАЕТ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Ты, оказывается, главная путинистка на УЖе! Как тебя что-то прижимает, так сразу вспоминаешь указы Путина и требуешь их выполнения! Что же ты так стесняешься в открытую написать, что любишь Путина и жить без него не можешь? Кстати, самоизоляция для лиц старше 65 лет или имеющих хронические заболевания добровольная, так что наказание за это не предусмотрено, хотя я и считаю, что её нужно соблюдать для нашего общего блага! А от интернета и соцсетей вообще самоизоляция не предусмотрена! Очень Опытный



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  • # 11 | 29.03.2020, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 12 | 29.03.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 13 | 29.03.2020, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Ты ведь знаешь свою роль в этом спектакле. Всеми презираемый отрицательный персонаж, читай классиков, от Шекспира до Корнея Чуковского.



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  • 14 | 29.03.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Обрадованные будущей нерабочей неделей люди закупили алкоголь и дружно выехали на шашлыки.
=================================
Испокон веков на Русси баня, чеснок и водка, противостояли всяким эпидемиям, дай бог и в этот раз выдюжим!
Ваше здоровье господа-товарищи!!!!

В пещере каменной нашли рюмашку водки,
Пескарик жареный лежал на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало.

В пещере каменной нашли бочонок водки,
Козленок жаренный лежал на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало.

В пещере каменной нашли цистерну водки,
И мамонт жаренный лежал на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало.....



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  • 15 | 29.03.2020, 13:28 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31370 | Рейтинг: -708,3
4 | 29.03.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
------------------
Ашыпки исправь, грамотей



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  • 16 | 29.03.2020, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо.

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Ведущий канала начал рассказ с названия российской операции "Из России с любовью", вспомнив об эпизоде "бондианы" с Шоном Коннери в роли "агента 007".
По словам журналиста, в Италию прибыли не только медикаменты и оборудование, но, что еще важнее, медики, специализирующиеся на борьбе с угрозами биологического характера.
Автор самого репортажа на фоне выезжающего из самолета "КамАЗа" рассказывает, как в Бергамо прибыли 104 российских специалиста, которые сразу же приступили к работе.

"Команды суперэкспертов с оборудованием, которое уже было применено в борьбе с вирусом Эбола", — говорит репортер.
После эпизода с работой военных репортер перемещается в строящийся "полевой" госпиталь, где со следующей недели начнут работу 32 человека из числа прибывших в Бергамо российских специалистов.
Госпиталь возводится внутри помещений городской ярмарки силами ассоциации итальянских альпийских стрелков.

Под звуки гимна России автор сюжета говорит о том, как россияне будут работать бок о бок с итальянскими медиками.

"Россияне оставили дома своих близких и родных в столь не простые времена и с любовью к Италии прибыли сюда, чтобы вместе с нашими специалистами вести битву против COVID-19", — говорит журналист."Хочу отметить, что все итальянцы, которые работают с нашими военными и медиками, отзываются о наших соотечественниках восторженно. Специальная техника, которую они привезли с собой, вызывает восхищение, таких машин в Италии нет. Достаточно сказать, что всего за час при помощи этого уникального оборудования можно произвести дезинфекцию 20 тысяч квадратных метров площади или 360 единиц автомобильной техники", — рассказал РИА Новости генконсул РФ в Милане Александр Нуризаде, который также принял участие в телепрограмме.
По его словам, российские военные в пятницу уже провели полную дезинфекцию помещений в трех провинциальных пансионатах для престарелых, в воскресенье планируется провести аналогичные мероприятия еще в трех таких учреждениях. Итальянские эпидемиологи говорят, что российские специалисты проводят уникальную операцию, которая окажет существенную помощь в борьбе с коронавирусом.
"И еще очень большое впечатление на итальянцев произвели опытнейшие сотрудники восьми врачебно-сестринских бригад, которые в субботу прошли ознакомительную практику в одной из больниц Бергамо. Видимо, уже завтра они приступят к конкретной работе с итальянскими пациентами", — сообщил генконсул.
Нуризаде подчеркнул, что руководители области Ломбардия и провинции Бергамо, где находится один из главных очагов эпидемии в Италии, очень высоко оценивают помощь российских специалистов.

В последнее время много разговоров о том, насколько востребована помощь, которую привезли российские медики и военные. Востребована, и еще как! Об этом в унисон говорят и президент Ломбардии Аттилио Фонтана, и мэр Бергамо Джорджо Гори. По их мнению, эта помощь носит поистине фундаментальный характер.



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  • 17 | 29.03.2020, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 29.03.2020, 13:28 | Автор: Зулия

Ашыпки исправь, грамотей
===================================
Да латно Вам , чай не в ресторане сидим !



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  • 18 | 29.03.2020, 13:48 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39058 | Рейтинг: +6486
«Сейчас мы как общество на стадии отрицания, мы ничего не боимся, не носим маски....»
===
Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские и другие учреждения без медицинской маски, сообщает ТАСС.

Ндиай заявила, что Макрону не нужна подобная защита, так как он следует рекомендации Минздрава Франции, соблюдая безопасную дистанцию по отношению к другим.

По словам представителя французского правительства, носить маску не нужно, если вы не больны и не являетесь врачом.

https://aif.ru/politics/world/vlasti_francii_obyasnili_poche
mu_makron_ne_nosit_maski



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  • # 19 | 29.03.2020, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 20 | 29.03.2020, 14:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67679 | Рейтинг: +12001,8
16 | 29.03.2020, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо.
___________________________________
Не нужно сюда тащить пропагандонство, гэбёшка!
Веник вчерась рассказал - что там, да как с этой "гуманитарной помощью". На самом деле - это военная спецоперация, а не помощь. Наверняка - нужная, но только к гуманитарке не имеет никакого отношения.

И. Воробьева― Как вы относитесь к тому, что наши военные медики полетели в Италию?

А. Венедиктов― Понятно, что это жест. И история такая, насколько я знаю. История о том, почему север Италии. Там должна была быть неделя моды в Милане. И там было очень много китайских туристов, в том числе из Уханя, которые селились в дешевых гостиницах вокруг Милана. Бергамо в частности. И все-таки вопрос, является этот вирус естественным или это утечка из лаборатории, вакцины против непонятно чего. Я думаю, я не знаю, наши занимаются изучением природы этого вируса. Там массовая история.

То есть НАШИ военные медики занимаются не помощью в преодолении пандемии коронавируса - а изучением его природы возникновения, распространения и т.д. - в рамках ведения и защиты от биологических войн.



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