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Не вор, а Герой олигархического труда

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Каждый маленький мальчик, росший в СССР, мечтал стать Героем. Совершить что-нибудь великолепное, отважное, на Марс, например, слетать или Луну осваивать, а потом вернуться и стать Героем Советского Союза. А если не получится полететь, то создать космический корабль для таких полётов, и стать Героем Социалистического труда. А что - тоже Золотая Звезда Героя, уважение и почёт.

Не вор, а Герой олигархического труда


Вот и маленький Аркаша Ротенберг тоже мечтал. Но не получилось у него с космонавтикой, зато получилось с секцией дзюдо, где он познакомился с мальчиком по имени Вова. Как известно, дружба детства - самая крепкая. Потом Аркадий подрос, закончил школу, отслужил в армии, и успешно закончил Ленинградский институт физической культуры имени Лесгафта.

Но дружба остаётся дружбой, и в 1991 году Аркадий рванулся в бизнес и к успеху (не забывая, конечно же, о регулярных тренировках), причем чем выше пост занимал его друг и спарринг-партнер Владимир, тем лучше шли лела у Аркадия.

Наконец, достигший миллиардных оборотов в своей бизнес-империи дзюдоист Аркадий получил главное задание - построить мост через Керченский пролив. И, так как всё равно он, как "друг Владимира", попадал под западные санкции, олигарх Аркадий принял этот вызов.

Десятки инженеров создавали уникальный проект, способный выдержать зимние ветра и нешуточную ледовую нагрузку на опоры, установленные на морском дне, тысячи рабочих днем и ночью трудились над строительством в любую погоду, опережая заявленные сроки, сотни логистов обеспечивали бесперебойные поставки стройматериалов, и вот, мост, наконец, готов. Запущено автомобильное движение, пошли первые поезда. Хороший мост получился, широкий. За время строительства друг Аркадий удвоил свое состояние: с 1,4 млрд $ в 2015 г. до 3 млрд $ в 2018-м (это если всезнайкам из Forbes верить).

А кто стал Героем этого титанического труда? Кто получил государственную награду? Инженеры? Нет. Рабочие? Тоже нет. Некоторых (приезжих из Беларуси) попросту кинули ушлые наниматели (и это обычное дело на больших стройках). Но страна не может жить без героев, и поэтому: Президент России Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста». У остальных, тех, кто стоил и проектировал, никаких заслуг нет, они за зарплату работали (те, кто её получил).

Получили? Вот и пусть гуляют по холодку. Дружба и исполнение мечты детства - вот самое важное в отношениях двух великих людей!

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  • 1 | 30.03.2020, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Coronavirus Fuck off. Forza Italia!!!!



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  • 2 | 30.03.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не вор, а Герой олигархического труда
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На мой взгляд это свуязанно с психологическим состоянием Путина. Виктор Шендерович:
"Он живет в вакууме, и у него нет даже интернета. В последнее время его психологическое состояние стремительно ухудшается. Он превратился в пациента психиатра. Тяжелого пациента. Он никого к себе не подпускает, окружил себя астрологами, колдунами, ведьмами, звездочетами… Вы думаете, я шучу? Куда там. В Кремле сейчас все делается согласно гороскопу и звездам", заявил он.Писатель отметил, что своих охранников Путин сделал губернаторами, потому что никому не доверяет."Начальника личной охраны он назначил главой Национальной гвардии. Путин ест блюда только своего проверенного повара… Он боится, что его отравят. Он отказался от хлеба и соли, которыми его приветствовали в Минске… и правильно делает. Потому что каждый первый в его окружении сейчас мечтает о том, чтобы с ним что-нибудь случилось", подчеркнул Шендерович.По его мнению, российские чиновники очень недовольны происходящим в России и хотят вернуться в 2013 — 2014 годы."Тогда в России крали и делали все, что хотели, а потом ехали за границу и там скупали дома, открывали счета, дети учились в зарубежных университетах.... Но кое-кто сошел с ума. И теперь они хотят, чтобы Путина похитили марсиане, чтобы с ними остались их миллиарды, и чтобы на Западе их опять принимали с распростертыми объятьям", пояснил он.Шендерович отметил, что российские чиновники предпочитали жить на Западе и ездить на родину за деньгами, однако после Крыма ситуация изменилась."Появился очень опасный класс "невыездных" — тех, кто не может поехать на Запад из-за санкций. Эти люди не откажутся от власти ни под каким видом, потому что им некуда бежать. Поэтому они невероятно опасны", подытожил он.



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  • 3 | 30.03.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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что-то в друзьях у Вовы одни евреи были



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  • 4 | 30.03.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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роттенберг его кошелек



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  • 5 | 30.03.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, а много ли из представителей бизнеса стремились построить этот мост? Неужели там очередь стояла?



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  • 6 | 30.03.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Сначала либерасты выли и орали что мост строить нельзя, потом выли что мост рухнет, теперь воют просто так, по инерции.
А мост прекрасный, и весь мир это признал.



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  • 7 | 30.03.2020, 12:58 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39083 | Рейтинг: +6475
А кто стал Героем этого титанического труда? Кто получил государственную награду? Инженеры? Нет. Рабочие? Тоже нет.
===
Военный коммунизм Ленина: большевики вели себя как оккупанты, разоряя народ

Именно этот разнузданный грабёж российских крестьян и стал называться «военным коммунизмом».

Ленин признавался позднее в том, что у хлеборобов отбирали не только излишки, и необходимые для жизни продукты.

- А иначе бы мы не победили помещиков и буржуев! – говорил он потом, оправдывая коммунистический бандитизм.
+++
У кого ещё какие вопросы остались при текущем уже сто летнем строительстве кАммунизма в России? Так всегда ж всё строили с 1917 года.



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  • 8 | 30.03.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не надейтесь, что обнуленный поможет вам
он помогает своим кошелькам.
Только что отдал 3 с лишним триллиона рублей грефу, выкупил так сказать акции за счет фонда народного благосостояния, хотя сбербанк и так государственный - куда дальше с грефом умыкнут эти триллионы знаем...в лондон.
Теперь обнуленный платит сечину 4 млрд S, якобы, выкупает акции сечина
по венесуэле, чтобы уйти от санкций США именно Роснефтегаз...... Роснефть, Роснетегаз ведь это госкомпании, но обнуленный передает им деньги из ФНБ.
Вот и вся схема обнуленного.
А народу ШИШ...
Однако, видать опять из ФБН



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  • 9 | 30.03.2020, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А кто стал Героем этого титанического труда? Кто получил государственную награду? Инженеры? Нет. Рабочие? Тоже нет.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда РФ. Соответствующий указ главы государства размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, звание присвоено "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста".

Помимо Ротенберга, звания Героя труда удостоен монтажник одного из филиалов ПАО "Мостотрест" (компания была основным субподрядчиком строительства Крымского моста - прим. ТАСС) Николай Зайков. Тем же указом ряд сотрудников "Мостотреста", "Стройгазмонтажа" и других организаций, принимавших участие в строительстве моста, награжден орденами и медалями, некоторым присвоено почетное звание "Заслуженный строитель РФ".
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__ Опять либерасты врут как обычно! Очень Опытный



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  • 10 | 30.03.2020, 15:55 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39083 | Рейтинг: +6475
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сразу за Калатунбабаем идёт заборный пЫдор или мартышка резус?



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  • # 11 | 30.03.2020, 17:25 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 12 | 30.03.2020, 17:26 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

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  • # 13 | 30.03.2020, 17:26 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

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  • # 14 | 30.03.2020, 17:27 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

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  • 15 | 30.03.2020, 19:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14207 | Рейтинг: -2044,9
Генералу Шаймуратову присвоено звание Героя России (посмертно).



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  • 16 | 30.03.2020, 20:02 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39083 | Рейтинг: +6475
Глава Башкортостана Радий Хабиров не исключил введения "сухого закона", запрещающий продажу алкоголя.

Поводом для такого заявления стала информация из соцсетей о беспорядках, происшедших в минувшие выходные в городе на улице Амантая.

https://www.idelreal.org/a/30517027.html
===
Всё за-ради алкашей.
Из-за этой публики в аптеках нет копеечного спирта, а теперь и водки не будет.

Вся домашняя медицина перейдёт на чайные заварки и муравьиные кислоты.

Спирт - наиболее востребованный в медицине продукт, основной ингредиент для дезинфекции вирусной инфекции.
Его вообще по себестоимости продавать надо.

Давно бы все страждущие уже вусмерть упились, и в России жили бы нормальные люди.



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  • # 17 | 30.03.2020, 21:09 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

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  • # 18 | 30.03.2020, 21:09 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

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  • # 19 | 30.03.2020, 21:09 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

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