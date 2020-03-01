Не вор, а Герой олигархического труда

Каждый маленький мальчик, росший в СССР, мечтал стать Героем. Совершить что-нибудь великолепное, отважное, на Марс, например, слетать или Луну осваивать, а потом вернуться и стать Героем Советского Союза. А если не получится полететь, то создать космический корабль для таких полётов, и стать Героем Социалистического труда. А что - тоже Золотая Звезда Героя, уважение и почёт.Вот и маленький Аркаша Ротенберг тоже мечтал. Но не получилось у него с космонавтикой, зато получилось с секцией дзюдо, где он познакомился с мальчиком по имени Вова. Как известно, дружба детства - самая крепкая. Потом Аркадий подрос, закончил школу, отслужил в армии, и успешно закончил Ленинградский институт физической культуры имени Лесгафта.Но дружба остаётся дружбой, и в 1991 году Аркадий рванулся в бизнес и к успеху (не забывая, конечно же, о регулярных тренировках), причем чем выше пост занимал его друг и спарринг-партнер Владимир, тем лучше шли лела у Аркадия.Наконец, достигший миллиардных оборотов в своей бизнес-империи дзюдоист Аркадий получил главное задание - построить мост через Керченский пролив. И, так как всё равно он, как "друг Владимира", попадал под западные санкции, олигарх Аркадий принял этот вызов.Десятки инженеров создавали уникальный проект, способный выдержать зимние ветра и нешуточную ледовую нагрузку на опоры, установленные на морском дне, тысячи рабочих днем и ночью трудились над строительством в любую погоду, опережая заявленные сроки, сотни логистов обеспечивали бесперебойные поставки стройматериалов, и вот, мост, наконец, готов. Запущено автомобильное движение, пошли первые поезда. Хороший мост получился, широкий. За время строительства друг Аркадий удвоил свое состояние: с 1,4 млрд $ в 2015 г. до 3 млрд $ в 2018-м (это если всезнайкам из Forbes верить).А кто стал Героем этого титанического труда? Кто получил государственную награду? Инженеры? Нет. Рабочие? Тоже нет. Некоторых (приезжих из Беларуси) попросту кинули ушлые наниматели (и это обычное дело на больших стройках). Но страна не может жить без героев, и поэтому: Президент России Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста». У остальных, тех, кто стоил и проектировал, никаких заслуг нет, они за зарплату работали (те, кто её получил).Получили? Вот и пусть гуляют по холодку. Дружба и исполнение мечты детства - вот самое важное в отношениях двух великих людей!