Хуже собаки: Захарова снова воет из подворотни

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Криминальная Башкирия. Дю ...

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать ВСЕМ женщинам Уфимск ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

НОД: Антинародная простит ...

Старая пластинка этой сволочи даже для ватников уже не работает. Смени ...
  Рейтинг: +6  natall

Хабирова призвали провери ...

- зима была теплая а за отопление три шкуры содрали,путинские чиновни ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Пятый подтвержденный ...

Как отметили в республиканском Центре эпидемиологии и гигиены, все случаи ...
  30.03.2020   42388    15

Не вор, а Герой ...

Каждый маленький мальчик, росший в СССР, мечтал стать Героем. Совершить ...
  30.03.2020   15524    19

Хуже собаки: Захарова ...

Будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу. Каких только ...
  30.03.2020   41335    48

Макаревич: Они боятся ...

Предвижу, в ближайшее время на коронавирус постараются спихнуть все наши беды. ...
  30.03.2020   23528    32

Стадия отрицания и новые ...

Андрей Игнатенко: «Сейчас мы как общество на стадии отрицания, мы ничего не ...
  29.03.2020   13276    94

Последние публикации
Пятый подтвержденный ...

Как отметили в республиканском Центре эпидемиологии и гигиены, все случаи ...
  30.03.2020   16763    15

Не вор, а Герой ...

Каждый маленький мальчик, росший в СССР, мечтал стать Героем. Совершить ...
  30.03.2020   37651    19

Хуже собаки: Захарова ...

Будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу. Каких только ...
  30.03.2020   16277    48

Макаревич: Они боятся ...

Предвижу, в ближайшее время на коронавирус постараются спихнуть все наши беды. ...
  30.03.2020   43045    32

Стадия отрицания и новые ...

Андрей Игнатенко: «Сейчас мы как общество на стадии отрицания, мы ничего не ...
  29.03.2020   36584    94

После второго обнуления ...

Весна нынче не задалась. Хмурое небо нависало над головой свинцовым покрывалом. ...
  28.03.2020   38060    44

На самом деле матерят на ...

В Кремле усомнились в достоверности опроса Левада-центра об отношении к ...
  28.03.2020   42662    137

Откровенный разговор ...

Новые назначения, ситуация в республике из-за коронавируса, позиция по Куштау и ...
  27.03.2020   18228    32

Наперсточники ...

Несколько беглых впечатлений по поводу вчерашнего. Что это было? Почему он ...
  27.03.2020   34175    126

Артемий Лебедев: Ответ ...

Дорогой Владимир Владимирович! Вы тут выступили и обещали всем оплачиваемый ...
  27.03.2020   11501    33

Читаемое за месяц
Марш Немцова ...

Марш Немцова прогремел в центре Москвы. Десятки тысяч людей вышли на улицу, что ...
  1.03.2020   31651    62

Хабиров предложил ...

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая сегодня на коллегии республиканской ...
  1.03.2020   30402    22

Уфа, ЖКХ: У вас будут ...

В Уфе власти пытаются не допустить проведения митинга против завышенных тарифов ...
  1.03.2020   13661    22

«Не спрашивай, по ком ...

Один из пользователей Ютьюба выложил кадры с питерского шествия, сопроводив их ...
  2.03.2020   39149    27

Хабирова призвали ...

В Уфе в субботу прошел многолюдный митинг, организованный общественным ...
  2.03.2020   37785    20

Архив публикаций
Март 2020 (99)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)


Хуже собаки: Захарова снова воет из подворотни

Оценили
0


Будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу. Каких только звонков, писем, сообщений я за эти дни не получала. Со всего мира. И колл-центр, сообщения которого мы в ручную разбираем в ДИПе, помогая коллегам, и звонки от совершенно неизвестных людей с Филиппин, у которых кроме документов и телефона нет ничего, и крики матери, что ее дочь в Праге одна… Регионы, уполномоченные, туристы, депутаты, домохязяйки, дальнобойщики.

Хуже собаки: Захарова снова воет из подворотни


Но об одном звонке хочу рассказать отдельно.

Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:

— Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет.

— А что случилось?

— Как что? Тут коллапс!

— Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться?

— Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!

***

Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию , вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. Так ещё во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами «ничего личного, просто бизнес».

А теперь… теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы — граждане России!». Разве? «Мы по закону граждане», — сдувая пыль с российских паспортов объясняют они.

Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу.

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России
Оригинал публикации

***

Сказки дядюшки Вируса

Только что прочитал 2 свежайшие публикации на фронтпейдже Эха. За авторством двух уважаемых публичных женщин — Марии Захаровой и Ксении Собчак. Первая с гневом и не без злорадства поучает граждан РФ, оказавшихся (видимо, на ВМЖ/ПМЖ) за границей и испытывающих сейчас проблемы с возвращением на родину: а вот не фига было валить! Вас там на чужбине обокрали, а теперь обманули и бросили! А если теперь заскулили и проситесь назад, то сначала научитесь уважать свою страну и народ! (Всё верно изложил, Мария?)

По этому страстному заявлению есть 1 вопрос и 2 небольших замечания:

1) Относится ли всё вышевыстраданное мидовской проповедницей к известным Абрамовичу, Ротенбергам, Тимченко и прочим «кошелькам Путина», а также к членам семьи её начальника г-на Лаврова? Если да — то смело! А если нет — то почему?

2) Я сам, являясь гражданином РФ, живу за границей и совсем неплохо себя чувствую (особенно сегодня — у нас в Таллине безветренный солнечный денёк; с утра загораю на террасе). Ни один из сотен моих знакомых россиян, проживающих вовне, в страну не рвётся. И не считает, кстати, что европейцы/американцы кого-то облапошили и кинули. Если таковые вдруг есть — откликнитесь, пожалуйста!

3) Страну и народ мы, добровольные экспаты, уважаем. А вот государство, ярким представителем которого служит Мария Захарова — ни фига! Это правда.

Политик Ксения Собчак мыслит масштабнее и замахнулась на экзистенциальное! Она считает, что человечество, тихо сидящее на карантине, тем самым «легко и быстро» отвечает на философский вопрос: что важнее — жизнь или свобода? (Кашелёк или смерть? -как я тут недавно придумал). Жизнь! — говорит Собчак. И даже делает практический вывод: «социальная повестка в искусстве» уступит место «главным вопросам бытия» (что бы это ни значило).

Про искусство не скажу, не режиссёр, но вот выбирать между свободой и жизнью никто и ничто людей не заставляет и «философский вопрос» такой вообще не стоит. Хотя бы потому, что свободы без жизни не бывает. Я, например, сидя дома и гуляя с собакой, читая книги и играя на укулеле, чувствую себя абсолютно свободным. В определённом смысле, более свободным, чем в «докарантинные» времена: больше свободного времени, меньше обязательств и обязанностей (не считая усиленных правил личной гигиены), гораздо меньше ненужной суеты. Ну, не полетел я в любимый штат Техас лекции в университетах читать — это что, покушение на мою свободу?? А переживания за судьбы человечества в целом и друзей/близких в частности степени свободы нисколько не уменьшают. (Зато добавляют эмпатии и чувства солидарности, что со свободой прекрасно сочетается!)

Если кому-то мучительно и болезненно даются нехватка работы, тусовки, денег и передвижений — сочувствую. Но при чём тут свобода? Когда напасть схлынет, денег у людей будет меньше, колесить и заниматься всякой фигнёй они будут больше, но свобода останется константой и личным достоянием каждого.

Артемий Троицкий, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 30.03.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хуже собаки: Захарова снова воет из подворотни
============================
На Русси о таких "высказываниях" говорили: "Бред сивой кобылы", и добавить к этому нечего...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 30.03.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А теперь… теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы — граждане России!»
===========================
Пять минут назад получил досрочно свою пенсию 9500 рЭ, на этом забота государства по видимуму закончится...
Я не тешу надеждой что, если забалею, меня будут лепчить, и тем более подключать к аппарату вентиляции легких. Я, одинокий пенсионер уже свыкся с мыслью что умру дома, а когда запах от моего разлогающегося тела, начнет докучакть соседей, вскроют дверь, положат в ящик и закопают...



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 30.03.2020, 11:30 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5
1 | 30.03.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хуже собаки: Захарова снова воет из подворотни
На Русси о таких "высказываниях" говорили: "Бред сивой кобылы", и добавить к этому нечего...
=====================================
Не наша ли это Захарова, председатель домкома?



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 30.03.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Взглянешь на Захариху, вспомниться шапокляк Яровая их что специально подбирают?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 30.03.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наталка воет хуже собаки, а Захарова лишь озвучила всем очевидное. Но либерастам не понравилось.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 30.03.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хуже собаки: Захарова снова воет из подворотни
==============================
Минуту назад на мою почту пришло письмо от ГосУслуг с предложением стать волонтером и помогать пожилым людям находящимся в домашней изоляции....
При том что мне самому 65 лет !!!!
Маразм крепчает....



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 30.03.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пять минут назад получил досрочно свою пенсию 9500 рЭ, на этом забота государства по видимуму закончится...
Я не тешу надеждой что, если забалею, меня будут лепчить, и тем более подключать к аппарату вентиляции легких. Я, одинокий пенсионер уже свыкся с мыслью что умру дома, а когда запах от моего разлогающегося тела, начнет докучакть соседей, вскроют дверь, положат в ящик и закопают...
_________________________________
успокаивает тока одно - Я (ТЫ) не одинок в этом, а на Миру и как грится смерть красна и легче
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 30.03.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совсем озверел британский кровавый режим, даже частные самолёты на свою территорию не пускает. А всё потому, что там нет конституции.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 30.03.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если кому-то мучительно и болезненно даются нехватка работы, тусовки, денег и передвижений — сочувствую. Но при чём тут свобода? Когда напасть схлынет, денег у людей будет меньше, колесить и заниматься всякой фигнёй они будут больше, но свобода останется константой и личным достоянием каждого.

Артемий Троицкий, Эхо Москвы
-----------------
Наркошник Троицкий в своем репертуаре, что сказал, сам наверно не понял. К чему его вообще притащили.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 30.03.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наркошник Троицкий в своем репертуаре, что сказал, сам наверно не понял. К чему его вообще притащили.
__________________________
тебе-рабу с ПГМ (здесь П- путин) ваще никогда не понять что такое свобода
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 30.03.2020, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наркошник Троицкий в своем репертуаре, что сказал, сам наверно не понял. К чему его вообще притащили.
__________________________
тебе-рабу с ПГМ (здесь П- путин) ваще никогда не понять что такое свобода
турк
-----------------------

Ты побирушка ужовская, поучи меня что такое свобода, лезешь ко всем целый день с глупостями двух слов связать не можешь, пту-шник элитный, брысь под юбку, свободный гражданин Рима, бл@ать.



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 30.03.2020, 13:33 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39083 | Рейтинг: +6475
Автор темы изгаляется в остроумии и ура-патриотизме скромно умалчивая, что Россия разодрана, уже сто лет, с целью уничтожения вместе с населением.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 30.03.2020, 13:37 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39083 | Рейтинг: +6475
10 | 30.03.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован

тебе-рабу с ПГМ (здесь П- путин) ваще никогда не понять что такое свобода
турк
===
Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка.

Феликс Эдмундович Дзержинский



Оценили
1

  • # 14 | 30.03.2020, 13:50 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 15 | 30.03.2020, 13:57 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 16 | 30.03.2020, 14:14 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 17 | 30.03.2020, 14:19 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 18 | 30.03.2020, 14:23 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39772 | Рейтинг: +5206,5

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 30.03.2020, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
6 | 30.03.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Минуту назад на мою почту пришло письмо от ГосУслуг с предложением стать волонтером и помогать пожилым людям находящимся в домашней изоляции....
При том что мне самому 65 лет !!!!
Маразм крепчает....
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Мне вчера такая же шняга пришла, Ваш одногодок! Может без нас стране уже никак или хотят, чтобы заразились, умерли и ПФ РФ сразу легче стало? Ведь на Госуслугах возраст чётко указан! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 30.03.2020, 15:54 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39083 | Рейтинг: +6475
На сайте, жЫвотные: Калатунбабай и резус, это честь и совесть текущей эпохи. )))



Оценили
4

« Назад 1 2 3 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com