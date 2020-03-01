Хуже собаки: Захарова снова воет из подворотни

Будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу. Каких только звонков, писем, сообщений я за эти дни не получала. Со всего мира. И колл-центр, сообщения которого мы в ручную разбираем в ДИПе, помогая коллегам, и звонки от совершенно неизвестных людей с Филиппин, у которых кроме документов и телефона нет ничего, и крики матери, что ее дочь в Праге одна… Регионы, уполномоченные, туристы, депутаты, домохязяйки, дальнобойщики.Но об одном звонке хочу рассказать отдельно.Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:— Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет.— А что случилось?— Как что? Тут коллапс!— Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться?— Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!***Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию , вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. Так ещё во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами «ничего личного, просто бизнес».А теперь… теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы — граждане России!». Разве? «Мы по закону граждане», — сдувая пыль с российских паспортов объясняют они.Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу.***Только что прочитал 2 свежайшие публикации на фронтпейдже Эха. За авторством двух уважаемых публичных женщин — Марии Захаровой и Ксении Собчак. Первая с гневом и не без злорадства поучает граждан РФ, оказавшихся (видимо, на ВМЖ/ПМЖ) за границей и испытывающих сейчас проблемы с возвращением на родину: а вот не фига было валить! Вас там на чужбине обокрали, а теперь обманули и бросили! А если теперь заскулили и проситесь назад, то сначала научитесь уважать свою страну и народ! (Всё верно изложил, Мария?)По этому страстному заявлению есть 1 вопрос и 2 небольших замечания:1) Относится ли всё вышевыстраданное мидовской проповедницей к известным Абрамовичу, Ротенбергам, Тимченко и прочим «кошелькам Путина», а также к членам семьи её начальника г-на Лаврова? Если да — то смело! А если нет — то почему?2) Я сам, являясь гражданином РФ, живу за границей и совсем неплохо себя чувствую (особенно сегодня — у нас в Таллине безветренный солнечный денёк; с утра загораю на террасе). Ни один из сотен моих знакомых россиян, проживающих вовне, в страну не рвётся. И не считает, кстати, что европейцы/американцы кого-то облапошили и кинули. Если таковые вдруг есть — откликнитесь, пожалуйста!3) Страну и народ мы, добровольные экспаты, уважаем. А вот государство, ярким представителем которого служит Мария Захарова — ни фига! Это правда.Политик Ксения Собчак мыслит масштабнее и замахнулась на экзистенциальное! Она считает, что человечество, тихо сидящее на карантине, тем самым «легко и быстро» отвечает на философский вопрос: что важнее — жизнь или свобода? (Кашелёк или смерть? -как я тут недавно придумал). Жизнь! — говорит Собчак. И даже делает практический вывод: «социальная повестка в искусстве» уступит место «главным вопросам бытия» (что бы это ни значило).Про искусство не скажу, не режиссёр, но вот выбирать между свободой и жизнью никто и ничто людей не заставляет и «философский вопрос» такой вообще не стоит. Хотя бы потому, что свободы без жизни не бывает. Я, например, сидя дома и гуляя с собакой, читая книги и играя на укулеле, чувствую себя абсолютно свободным. В определённом смысле, более свободным, чем в «докарантинные» времена: больше свободного времени, меньше обязательств и обязанностей (не считая усиленных правил личной гигиены), гораздо меньше ненужной суеты. Ну, не полетел я в любимый штат Техас лекции в университетах читать — это что, покушение на мою свободу?? А переживания за судьбы человечества в целом и друзей/близких в частности степени свободы нисколько не уменьшают. (Зато добавляют эмпатии и чувства солидарности, что со свободой прекрасно сочетается!)Если кому-то мучительно и болезненно даются нехватка работы, тусовки, денег и передвижений — сочувствую. Но при чём тут свобода? Когда напасть схлынет, денег у людей будет меньше, колесить и заниматься всякой фигнёй они будут больше, но свобода останется константой и личным достоянием каждого.