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Хороводы с крестами, лобызания мощей. Так победим!

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В Башкортостане в селе Дмитриевка вчера прошел крестный ход вокруг населенного пункта. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Дмитриевского сельсовета Георгий Краснов.

Хороводы с крестами, лобызания мощей. Так победим!


— 29 марта 2020 года, в селе Дмитриевка, прихожане Покровского храма, совершили крестный ход с молебным пением об избавлении от коронавируса. Люди молились об укреплении веры, о спасении всех страждущих. Обо всех нуждающихся в утешении и выздоровлении и защите села от инфекции, — пишет он.

Он добавил, что с такой просьбой к главе села обратилась местная церковь.

— Мы ее [просьбу] поддержали и сделали все, чтобы люди смогли безопасно провести свой обряд, — отметил Георгий Краснов.

Ранее в крупных городах Башкортостана отменили пятничные молитвы в мечетях.

Митрополия РПЦ региона также временно приостановила занятия в воскресных школах, молодежных, детских и спортивных организациях епархий митрополии. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, распорядился приостановить работу трапезных и других помещений, где ор­ганизовано питание.

Все службы проходят согласно инструкции Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 31.03.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороводы с крестами, лобызания мощей. Так победим!
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Библия. Книга пророка Исаии
Глава 1

13 Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование!
14 Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их.
15 И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови.
16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
17 научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.



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  • Гость
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  • 2 | 31.03.2020, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кому помешали? Режьте баранов у подъезда



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