Хороводы с крестами, лобызания мощей. Так победим!

В Башкортостане в селе Дмитриевка вчера прошел крестный ход вокруг населенного пункта. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Дмитриевского сельсовета Георгий Краснов.— 29 марта 2020 года, в селе Дмитриевка, прихожане Покровского храма, совершили крестный ход с молебным пением об избавлении от коронавируса. Люди молились об укреплении веры, о спасении всех страждущих. Обо всех нуждающихся в утешении и выздоровлении и защите села от инфекции, — пишет он.Он добавил, что с такой просьбой к главе села обратилась местная церковь.— Мы ее [просьбу] поддержали и сделали все, чтобы люди смогли безопасно провести свой обряд, — отметил Георгий Краснов.Ранее в крупных городах Башкортостана отменили пятничные молитвы в мечетях.Митрополия РПЦ региона также временно приостановила занятия в воскресных школах, молодежных, детских и спортивных организациях епархий митрополии. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, распорядился приостановить работу трапезных и других помещений, где ор­ганизовано питание.Все службы проходят согласно инструкции Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.