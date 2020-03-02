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Мир, как мы его знали, подходит к концу»

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В последние месяцы из разных частей Света раздаётся фраза, что после коронавируса мир уже не будет прежним. Теперь это осознание доходит и до России. Хотя ещё не до всех. Политические последствия пандемии именно в РФ могут быть самыми непредсказуемыми и опасными. Из-за слабости страны.

Мир, как мы его знали, подходит к концу»


1. Слабость Центра

Выстроенная Путиным «вертикаль» с её отрицательным отбором власти худших (какократии), как мы видим, не способна противостоять реальным, а не придуманным ею же самой, вызовам.

Российская власть лжива, цинична, коррумпирована, жадна, труслива, неэффективна, темна, безынициативна. И, как итог, слаба. Все это не мешало ей (и даже наоборот), когда, годами паразитируя на высокой нефти, можно было самообогащаться, надувать щеки и кошмарить деморализованное население.

Но в «условиях приближенных к боевым «это не работает. Более того, деградация прогнившего госуправления может привести к катастрофе.

Кремль поздно и неадекватно отреагировал на угрозу коронавируса. Потому что больше думал о том, как провести обнуляж 22 апреля.

«Каникулы» и большинство прочих мер Путина вполне в духе его крохоборства и перекладывания ответственности и издержек на других в непредсказуемых ситуациях. В данном случае — на работодателей, работников, врачей. Они не получили ничего, или чуть больше/меньше, чем ничего.

В условиях падения цен на нефть, санкций, разорения бизнеса, роста цен из-за девальвации, последствий провала реформы медицины — это грозит РФ коллапсом экономики и капитуляцией перед К-вирусом.

2. Слабость регионов

В Сети идёт жаркий спор, имели ли право Собянин и Воробьёв издавать указы о самоизоляции москвичей и жителей Подмосковья, «поверх» президента и Совфеда.

Но ведь, очевидно, что сделали они это с одобрения Путина, который таким образом «технично слился» по своему обыкновению от принятия полноценного решения.

Ужесточение «путинских каникул» до карантина идёт снова по линии лишения граждан прав и свобод без предоставления какой-либо существенной помощи взамен. Кремль не хочет официально вводить или максимально оттягивает режим ЧС (при том, что многие из его мер уже фактически введены) и тем более ЧП, потому что не хочет брать на себя ответственность, в том числе за реальные компенсации форс-мажора вместо жалких подачек.

И поэтому спускает вопрос «на места». На губернаторов, которые годами эффективно кормились с вверенных Кремлем территорий, делясь с ним. А теперь вдруг поставлены перед фактом, что сами должны противостоять эпидемии на местах, где благодаря антифедеративной политике все развалено и украдено. Результат — судорожное введение необеспеченных ничем карантинов.

3. Слабость институтов

Благодаря тому, что при Путине были низведены до декораций и заменены на «ручное управление» социально-политические и общественные институты, власти не на что опереться в ситуации кризиса.

Более того, власть с её фальшивыми выборами, дубинками, изнасилованной Конституцией, воровством и поборами нелегитимна в представлении людей. И любые решения губернатора или мэра будут восприниматься соответственно: да кто ты такой, давай, до свидания!

Сколько-нибудь серьёзного консенсуса между обществом и дискредитировавшей себя властью для преодоления эпидемии ждать не приходится. Сама власть показала людям негативный пример, наплевав на закон. И наивно думать, что народ не будет делать то же самое. Уже делает.

Запреты, репрессии, тотальный контроль в условиях правового нигилизма могут быть восприняты в штыки. Причём, не в стиле протестов на Болотной, а скорее, конфликта в Западном Бирюлево.

4. Слабость общества

Само общество благодаря многолетней антисоциальной политике Путина атомизировано, подавлено и частично, люмпенизировано, то есть, не способно на солидарные действия. Рост усталости, раздражения, нетерпимости, местного сепаратизма, агрессии из-за нищеты, отсутствия перспектив и ориентиров фиксируется давно. Только спичку поднеси.

Переживёт ли этот период путинский колосс? Прошлый рухнул 30 лет назад. Хватило разложения элиты и дешёвой нефти. Без вирусов.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 31.03.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Граждане!
Да помогите же, наконец, этому, который СерпомПО!
Уж сколько времени человек мучается - всё не может себе серпом отчекрыжить. Помогите ему кто-нибудь бритвой!



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  • 2 | 31.03.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мир, как мы его знали, подходит к концу»
=============================
Путин засунул руку в корман и почувствовал,-это конец...



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  • 3 | 31.03.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
повезло россии,что короновирус есть на что свалить крах и нищету своей страны



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  • Гость
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  • 4 | 31.03.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВДУТЫЙ, У ТЕБЯ ЧЕРДАК СОРВАЛО НАПРОЧЬ, ТВОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗВИЛИНА И ТА ПОРАЖЕНА КОРОНАВИРУСОМ. САМОИЗОЛИРУЙСЯ ОТ ВСЕГО, ВЫКЛЮЧИ СВЕТ, СПРЯЧЬСЯ ПОД ОДЕЯЛО И НЕ ПОЯВЛЯЙСЯ НИ В ИНЕТЕ, НИ НА ЛЮДЯХ , ТЫ СМЕШОН И ЗАРАЗЕН, ПШЕЛ НА КУЙ КУСОК ЕБАНУТОСТИ!



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1

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  • 5 | 31.03.2020, 13:31 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1484 | Рейтинг: +736
Юнг, чо ж ты пристал к Евлампию? Не ебёт он скотину, тем более таких как ты, это по любому)))) И не сбудится твоя мечта стать его пропеллером, так и сгинешь ты не пропеллерным)))) Уймись животное, весь журнал своим поносом о поносил



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