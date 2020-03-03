В регионе действует режим повышенной готовности к распространению коронавируса. С сегодняшнего вечера введена всеобщая самоизоляция граждан.
В Башкирии зарегистрировано семь заболевших коронавирусом, более ста человек находятся под подозрением на инфицирование.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Вынос мусора, выход в магазин в Башкирии возможен только с паспортом
Жители Башкирии в условиях вступившей сегодня в силу всеобщей самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса смогут посещать магазин, мусорную площадку и выгуливать животных только с паспортом. Такие требования заложены в указе главы региона Радия Хабирова.
Особый режим перемещений введен с 20 ч 31 марта и будет действовать до его отмены.
Согласно указу, паспорт должны носить с собой все, кто выходит из дома, в том числе при выносе мусора на ближайшую контейнерную площадку, посещении магазина или аптеки (разрешено посещать продуктовые, хозяйственные, строительные магазины в радиусе 150 м), выгуле домашних животных в радиусе 100 м от дома.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Ограничения по коронавирусу в Башкирии продлятся минимум два месяца
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