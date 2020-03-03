Ограничения по коронавирусу в Башкирии продлятся минимум два месяца

Ограничения режима повседневной жизни в Башкирии, связанные с угрозой распространения коронавируса COVID-19, продлятся как минимум два месяца, сообщил сегодня глава региона Радий Хабиров. «Апрель, май — будем в этом режиме как здрасьте»,— сказал он, отвечая на вопрос подчиненных о том, как долго это продлится. Господин Хабиров добавил, что сейчас Россия проходит начало эпидемии, которое было в Европе месяц назад.В регионе действует режим повышенной готовности к распространению коронавируса. С сегодняшнего вечера введена всеобщая самоизоляция граждан.В Башкирии зарегистрировано семь заболевших коронавирусом, более ста человек находятся под подозрением на инфицирование.***Жители Башкирии в условиях вступившей сегодня в силу всеобщей самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса смогут посещать магазин, мусорную площадку и выгуливать животных только с паспортом. Такие требования заложены в указе главы региона Радия Хабирова.Особый режим перемещений введен с 20 ч 31 марта и будет действовать до его отмены.Согласно указу, паспорт должны носить с собой все, кто выходит из дома, в том числе при выносе мусора на ближайшую контейнерную площадку, посещении магазина или аптеки (разрешено посещать продуктовые, хозяйственные, строительные магазины в радиусе 150 м), выгуле домашних животных в радиусе 100 м от дома.