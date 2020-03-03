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«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Ограничения по коронавирусу в Башкирии продлятся минимум два месяца

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Ограничения режима повседневной жизни в Башкирии, связанные с угрозой распространения коронавируса COVID-19, продлятся как минимум два месяца, сообщил сегодня глава региона Радий Хабиров. «Апрель, май — будем в этом режиме как здрасьте»,— сказал он, отвечая на вопрос подчиненных о том, как долго это продлится. Господин Хабиров добавил, что сейчас Россия проходит начало эпидемии, которое было в Европе месяц назад.

Ограничения по коронавирусу в Башкирии продлятся минимум два месяца


В регионе действует режим повышенной готовности к распространению коронавируса. С сегодняшнего вечера введена всеобщая самоизоляция граждан.

В Башкирии зарегистрировано семь заболевших коронавирусом, более ста человек находятся под подозрением на инфицирование.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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***

Вынос мусора, выход в магазин в Башкирии возможен только с паспортом

Жители Башкирии в условиях вступившей сегодня в силу всеобщей самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса смогут посещать магазин, мусорную площадку и выгуливать животных только с паспортом. Такие требования заложены в указе главы региона Радия Хабирова.

Особый режим перемещений введен с 20 ч 31 марта и будет действовать до его отмены.

Согласно указу, паспорт должны носить с собой все, кто выходит из дома, в том числе при выносе мусора на ближайшую контейнерную площадку, посещении магазина или аптеки (разрешено посещать продуктовые, хозяйственные, строительные магазины в радиусе 150 м), выгуле домашних животных в радиусе 100 м от дома.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 01.04.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ограничения по коронавирусу в Башкирии продлятся минимум два месяца
============================
У меня вопрос к глубоко неуважаемому гадию:
Почему не слова не говорится о платежах за ЖКХ, которые как правило происходят в Сбербанке, а растояние до ближащего отделения для подавляющего числа граждан намного превышает 150 метров.
Я готов неплатить, а пени ты гадий будешь платить из своего кармана?
Тоже самое касается интернета и кабельного телевидения которые просто отключат!!!
Даже элементарные вещи продумать неможет!!!!!



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  • 2 | 01.04.2020, 10:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сразу было понятно, что неделя выходных - пуйло-блеф.



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  • 3 | 01.04.2020, 10:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Тоже самое касается интернета и кабельного телевидения которые просто отключат!!!
______________________________________________
Сколько лет вам говорили - переходите на карты - подключайте сбербанк-ондайн и оплачивайте АБСОЛЮТНО всё - не вставая из-за компа или не выпуская смартфон из рук.
Ну ладно те старики, которые про интернет только слышали, но некоторые пользователи УЖика - оказывается тупее тупых!
Пару месяцев назад запустили(вовремя) - сбермаркет - это когда вы можете заказать себе продукты на дом из разных сетей магазинов - от МЕТРО до Пятерочки. И вам доставят их в течение дня. Доставка - бесплатная, ну - от какой-то суммы. наверное - я пока сильно не вникала, есть кому купить. А вот в нынешних реалиях - весьма своевременная штука этот сбермаркет.
Погуглите если что.



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  • 4 | 01.04.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.04.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ограничения по коронавирусу в Башкирии продлятся минимум два месяца
============================
У меня вопрос к глубоко неуважаемому гадию:
Почему не слова не говорится о платежах за ЖКХ, которые как правило происходят в Сбербанке, а растояние до ближащего отделения для подавляющего числа граждан намного превышает 150 метров.
Я готов неплатить, а пени ты гадий будешь платить из своего кармана?
Тоже самое касается интернета и кабельного телевидения которые просто отключат!!!
Даже элементарные вещи продумать неможет!!!!!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
В Башкирии на время карантина не будут начисляться пени за ЖКУ. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Он обратился ко всем ресурсоснабжающим организациям с просьбой не штрафовать людей за долги по ЖКХ.
____________________________________________________________
_ А за кабельное ТВ и интернет обратитесь к поставщику услуги с такой просьбой! Я обратился, сказали, что подумают! Если таких обращений будет много, то что-нибудь может и надумают! Очень Опытный



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  • 5 | 01.04.2020, 10:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
О, вот - спрос на доставку продуктов на дом - испытал огромный всплеск и теперь заказы принимаются на неделю вперед...

Дорогие клиенты!
Мы переживаем повышенный спрос на услуги доставки.

Пожалуйста, обратите внимание, что мы принимаем заказы максимум на 6 дней вперед. Каждый день появляются новые доступные временные интервалы.

Минимальная стоимость заказа может быть временно увеличена в некоторых магазинах. Мы расширяем наши возможности по сборке и доставке, и вернем стандартные условия как только это будет возможно.

Также некоторых товаров может не оказаться на полках магазина к моменту сборки заказа. Не волнуйтесь, в этом случае сборщик обязательно позвонит вам и предложит замену.

https://sbermarket.ru



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  • 6 | 01.04.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Особый режим перемещений введен с 20 ч 31 марта и будет действовать до его отмены.

=============================
Хочу поделится своим опытом лечения Короновируса, хотя я и не уверен что это был он., но симптомы, как я узнал позже схожи.
Еще до всего этого ажиотажа с пондемией, я почувствовал что простыл, и занялся обычным в этих случаях самолечением, так как пенсионер и надежда на «бесплатную медицину для меня равна нулю: начал пить парацетамол, аскорбинку, и таблетки от кашля, но это все не помогало, а к кашлю добавилась боль в груди при дыхании.
Тогда я решил переключится на народные средства стал пить горячий чай с медом, ставить горчичники на грудь и самое главное делать ингаляцию легких, для этого в пустой чайник налил два стакана воды бросил туда две таблетки валидола, поставил на огонь, и когда из носика пошел пар, начал вдыхать его как можно глубже, но с определенного расстояния чтобы не обжечь органы дыхания. И болезнь прошла буквально за неделю…
Если кому то поможет мой рецепт, а то что он не навредит я уверен на 100%, то значит, я прожил жизнь не зря….
Дай Бог Вам доброго здоровичка!



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  • 7 | 01.04.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.04.2020, 10:54 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67685 | Рейтинг: +11998,5

Сколько лет вам говорили - переходите на карты - подключайте сбербанк-ондайн и оплачивайте АБСОЛЮТНО всё - не вставая из-за компа или не выпуская смартфон из рук.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ И останетесь без средств на карте из-за мошенников и хакеров при Вашей малейшей ошибки! Нет уж, я лучше ножками, пока ходят, да и гулять полезно! А эту разовую ситуацию переживём! Очень Опытный



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  • 8 | 01.04.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 01.04.2020, 10:54 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67685 | Рейтинг: +11998,5
Тоже самое касается интернета и кабельного телевидения которые просто отключат!!!
______________________________________________
Сколько лет вам говорили - переходите на карты - подключайте сбербанк-ондайн и оплачивайте АБСОЛЮТНО всё - не вставая из-за компа или не выпуская смартфон из рук.
===============================
Я говорю не о себе, я говорю о пожилых людях. Вы зайдите в отделение Сбербанка в периуд времени платежей за ЖКХ, посмотрите какое там Столпотворение,- яблоку негде упасть!
Наши старики законопослушные, они будут перебиватся с хлеба на воду, а коммуналку заплатят...



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  • 9 | 01.04.2020, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
И болезнь прошла буквально за неделю…
____________________________
Обычное ОРВИ, которое никуда не делось с появлением коронавируса - у меня она была в конце января и даже с моим, подорванным хроническими болезнями, иммунитетом - прошла - острая фаза за 3 дня, остальное в течение недели.

Ещё в далеком эсэсэсэре была оговорка -если насморк(тот же ОРВИ) - лечить, то он проходит за 7 дней, а, если не лечить - то за неделю.
Так что все эти ваши манипуляции - фигня, проверенная десятилетиями...
Питьё - да, любое, желательно с витамином С(лимоном), мёд тоже повышает иммунитет...
Ну в общем - все домашние средства не плохи.



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  • 10 | 01.04.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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а как же бессмертный полк?



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  • 11 | 01.04.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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А как же голосование и поправки, жизнено важные для обнуленного?



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  • 12 | 01.04.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я готов неплатить, а пени ты гадий будешь платить из своего кармана?
Тоже самое касается интернета и кабельного телевидения которые просто отключат!!!
---------------------
А зачем тебе интернет? В УЖ сидеть? Плати по интернету.



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  • 13 | 01.04.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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В Башкирии сформируют отдельный фонд продуктов питания для нуждающихся
Отдельный фонд продуктов питания для нуждающихся планируют создать в Башкирии. Об этом 31 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам соответствующее решение уже принято, ведь нужно быть готовыми помочь наиболее нуждающимся людям.
Радий Хабиров подчеркнул, что власти ориентируются на самый плохой сценарий.
«К минимум двум месяцам мы должны быть готовы работать и жить в таких условиях», — сообщил глава региона.
По словам вице-премьера республиканского правительства Ильшата Фазрахманова, работа по формированию фонда уже началась. Сейчас прорабатываются вопросы по хранению продуктовых наборов, а также формируется список получателей.
Отмечается, что согласно оценки Минтруда Башкирии, людей, которые будут особо нуждаться в помощи, на территории республики проживает около 150 тысяч человек.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Так список нуждающихся давно составлен! Берите список из "Кто есть кто в РБ", там все самые нуждающиеся! Очень Опытный



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  • 14 | 01.04.2020, 13:38 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39131 | Рейтинг: +6467,8
В регионе действует режим повышенной готовности к распространению коронавируса.
С сегодняшнего вечера введена всеобщая самоизоляция граждан.

Вынос мусора, выход в магазин в Башкирии возможен только с паспортом.
===
Надо сразу брать несколько мешочков для паспорта, в которые его придётся совать, если какие-нить органы его руками лапать будут.

Ибо эти блюдуны станут теперь массово разносить заразу на своих руках.



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  • 15 | 01.04.2020, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мэр Сибая сообщил о новом случае заражения Covid-19 от торговца мясом
Мэр Сибая Рустем Абзалов сообщил, что у сотрудника Кизильского отделения Сбербанка, который контактировал с торговцем мяса на сибайском рынке, подтвердился коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Сибае житель Челябинской области — носитель коронавируса — торговал мясом на рынке «Воскресный» на ул. Матросова, 4. Продавец незадолго до этого ездил за рубеж и по возвращении не самоизолировался, а сразу приступил к своей работе. На данный момент он уже находится в больнице с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Контактировавших с ним 227 человек отправили на самоизоляцию.
«Среди жителей нашего города могут быть те, кто обращался в Сбербанк села Кизил в течение последних двух недель или имели контакты. Напоминаю, что им в обязательном порядке необходимо соблюдать режим самоизоляции и проинформировать Центральную городскую больницу Сибая — позвонить на “Горячую линию”. Обращаться в больницу напрямую не нужно. При наличии признаков болезни необходимо вызвать врача через телефон “Горячей линии” ЦГБ», — обратился мэр к жителям города.
Ранее сообщалось, что ﻿у фельдшера скорой помощи из Челябинской области обнаружили Covid-19 после того, как она взяла анализ у торговца мясом в Башкирии.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вот купили свеженького мясца! Очень Опытный



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  • 16 | 01.04.2020, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Минздрав Башкирии прокомментировал забастовку водителей скорой помощи
Во время ежедневного брифинга, посвященного коронавирусу, заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова прокомментировали информацию о забастовке водителей скорой помощи.

Речь, по ее словам, идет о водителях, которые работают в аутсорсинговой компании, а не в скорой медицинской помощи.
«Это Демская подстанция оказалась в такой ситуации, компания также у нас обслуживает Затон и Авдон. На сегодняшний день у нас два варианта решения, и оба они в ходу. Они не альтернативные, они друг друга дополняют. Первое — мы предложили перейти на работу в скорую медицинскую помощь с заключением трудового договора. Таких у нас на сегодняшний момент восемь согласившихся, резерв машин у нас есть <…>. Второй вариант — это урегулирование в рамках законодательства, ничего другого, кроме как обратиться в государственную инспекцию по труду или в суд о защите своих прав, мы посоветовать не можем», — проинформировала замминистра.
Кононова также отметила, что в условиях угрозы распространения коронавируса в ведомстве готовы обеспечить достаточное количество бригад даже с учетом того, что периодически некоторые будут уходить на самоизоляцию. Скорая помощь будет развертываться и усиливаться, проинформировала Кононова.
«Медицинскую помощь это не остановит, у нас есть резерв для того, чтобы перебросить», — заключила представитель Минздрава.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Доигрались в оптимизацию! Очень Опытный



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  • 17 | 01.04.2020, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии оштрафовали женщину за фейковую новость про коронавирус

В Башкирии оштрафовали женщину за фейковую новость про коронавирус
Жительница Салавата стала фигуранткой административного дела за распространение фейковой информации про коронавирус. В правоохранительных органах республики сообщили, что 37-летняя женщина оставила комментарий с недостоверными данными про инфекцию Covid-19. При этом она знала, что информация не является верной.

В отношении нее возбудили административное дело, а суд взыскал с горожанки 15 тысяч рублей штрафа. В релизе отмечается, что женщина раскаивается и приносит извинения.
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____________________________________________________________
__ Врунов-либерастов с УЖа давно пора тоже оштрафовать! Очень Опытный



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  • 18 | 01.04.2020, 17:57 | Автор: natall
    Публикации: 592 | Комментарии: 311 | Рейтинг: +104,2
Дык не*** в поганых рашкинских вконтактах под своим фио постить, берут тупорылых. Тут даже связываться не будут, несмотря на тебя проклятогостукача ООшку, данные хер получат и поимеют лишний гемор с висяком



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  • Наблюдатель
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  • 19 | 01.04.2020, 21:31 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8254 | Рейтинг: +2070,4
Как всегда всё через жопу и без мозгов!

У меня, на моё имя лежат две посылки.Одна на почте, другая другая в т.к. CDEK. Так-же со дня на день ожидается доставка крупногабаритного груза в другой транспортной компании.

КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ДВУХМЕСЯЧНОЕ ХРАНЕНИЕ ПОСЫЛОК И ГРУЗА НА ПОЧТЕ И СКЛАДЕ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ?!!!

Кто мне оплатит потери? Т.к. груз нужен до зарезу ещё "вчера"!



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  • 20 | 01.04.2020, 21:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
19 | 01.04.2020, 21:31 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ

Таких проблем - вагон и маленькая тележка - у каждого наберется...
Ремонт Компов и принтеров - не работает... отломилась ручка на входной двери - вроде бы можно в Леруа(нашла у них на сайте) заказать и получить на пункте выдачи - но фиг вам - зарегистрироваться на их сайте - невозможно. Сбой какой-то.... нашла где еще есть такие же(ведь дверь железная и ручки с накладками нужны такие же - дырка-в-дырку, чтобы еще и сам замок не менять - там ведь тоже прорези в косяке и в торце под определенные замки, и дверь не сверлить, чтобы накладку присобачить, что были, когда ее покупали и устанавливали 15 лет назад) - они официально - не работают, но обещали завтра созвониться(сегодня уже типа РД закончился).
Не легко приспосабливаться, кругом - издержки.
Но у тебя, Ясен, мне кажется, не должно возникнуть проблем - пункты выдачи - работают, как и почта России - просто они предохраняются...



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